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Кабинетно-коверное геройство?

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Страна-секрет. Страна-загадка. Даже героями здесь всё чаще становятся по секрету. «Коммерсантъ» пишет, что Путин закрытым указом присвоил звание Героя России первому замглавы своей администрации Сергею Кириенко.

Кабинетно-коверное геройство?


И пошло гадание в прессе, стали выбрасывать пальцы – за что?

За героическую работу Кириенко в «Росатоме», которая завершилась в 2016 году, но все величие которой стало понято только сейчас – раньше мешала предвыборная суета?

За то, что Кириенко помог оформить Путина на новый срок?

А, может быть, Кириенко получил звезду за дефолт 1998 года, когда он был премьером правительства, и только сейчас было понято, что устроенный Кириенко и его правительством дефолт был подвигом?

Можно понять, когда закрытыми указами награждают разведчиков – людей, работа которых секретна. В отличном фильме Бена Аффлека «Операция Арго», главный герой, организовавший вывоз американских дипломатов из Ирана, получает высшую награду, которую он даже не имеет права забрать домой. Закрытая церемония и неизвестный стране герой живет для окружающих прежней жизнью – не было подвига, не было награды. Всё скрыто в архивах ЦРУ.

Но как можно награждать закрытыми указами человека, деятельность которого на виду? Почему общество не должно знать, за что он получил награду?

Ответ только один – награды в России потеряли своё общественное значение. Они стали, прежде всего, знаками отличия, которыми власти награждают за верность себе, а не стране, не гражданам России.

Награда Кириенко – заслуженный им знак преданности лично Путину.

Для обычных граждан она не значит, и не будет значить ничего, как не значат сейчас ничего какие-нибудь ордена Ленина, раздававшиеся в СССР партийному начальству.

Прохладное июльское утро окутало Кремль. В его стенах, под его звездами только что родился новый секретный «герой», раскрытый прессой.

Поглощенная мундиалем и пенсионным ограблением страна не обратила на это внимания. Она давно расколота. У начальства – свои герои. У народа – свои проблемы.

Эхо Москвы
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  • 1 | 07.07.2018, 10:32 | Автор: юнг
    Публикации: 315 | Комментарии: 34802 | Рейтинг: +5816,9
За что "Звезда" лакею прилетела?
Хозяин-барин. Видно, сверхурочно
"Герой" владеет язычком умело.

ipetrov
06 июля 2018 | 17:47
Комментарий:
"Вчера о******** от новости про Кириенко, а потом подумал: Если в России академик - Кадыров, журналист - Симонян, министр спорта - Мутко, президент - вообще Путин, то вполне логично, что героем России стал Киреенко".
=============
=============Начинал со спекуляций поддельными джинсами.



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  • 2 | 07.07.2018, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну что, кто-то еще не верит в существование параллельного мира?!
Ну какие еще Вам нужны доказательства?! Мы же сталкиваемся с представителями параллельного мира ежедневно! А раз в год самый главный из этого сообщества даже отвечает на Ваши вопросы!
Вот уж воистину, фомы Вы неверующие!!!



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  • 3 | 07.07.2018, 10:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А Вы знаете сколько таких "закрытых указов" было, а сколько еще будет?
А может Электорату это знать не положено, типа: "Электорат сделал свое дело, электорат может уходить"



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  • 4 | 07.07.2018, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
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Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Возможно,это и кабинетное геройство.А возможно-Кириенко предотвратил какую-то аварию.Он ведь атомщик и его работа за семью печатями.



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  • 5 | 07.07.2018, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
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после этого как-то и героем неохота быть...



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  • 6 | 07.07.2018, 11:10 | Автор: Не зарегистрирован
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Конечно, "херой"! Увеличить в 2 раза на выборах голоса за солнцеликого может только настоящий "херой"! Это настоящее мужество, так исказить итоги избирательной компании! Это именно за выборы, так как если бы за достижения в атомной отрасли, то дали бы героя труда и не закрытым указом! Очень Опытный



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  • 7 | 07.07.2018, 12:09 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1826 | Комментарии: 59550 | Рейтинг: +12250,6
Создатели карты «Мир» поблагодарили сборную России за победу над командой Хорватии
Они сделали это за сутки до сегодняшнего матча. Вчера вечером в соцсети ВКонтакте появился рекламный пост платежной системы. В нем утверждалось, что сборная России по футболу обыграла соперников из Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира. В сообщении говорилось, что это событие исторического масштаба, и что сборная России подарила настоящий футбольный праздник. Счет, с которым Россия якобы обыграла Хорватию, в сообщении указан не был.
__________________________
Видимо, финансовые работники что-то знают о подкупе хорватской команды?



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  • 8 | 07.07.2018, 12:13 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1826 | Комментарии: 59550 | Рейтинг: +12250,6
Konstantin Kukuškin


@KKKukushkin
11 ч.11 часов назад
Еще
За соседним столиком сидят байкеры, человек 10 в ресторане, немцы и французы. Французы говорят - давайте пойдем в спортбар, там футбол. А немцы им отвечают - нах-уй этот футбол нужен, там Путин всех купил.

Так что эта многоходовочка - только для внутренних идиотов.



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  • 9 | 07.07.2018, 12:59 | Автор: резус | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 1101 | Рейтинг: +322,5
Спорт и пуйлостан вещи несовместимые. Как только сказали что ЧМ по футболу пройдет у нас я потерял интерес к спорту. Футболеры продажные жируют за мои налоги.



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  • 10 | 07.07.2018, 13:22 | Автор: Не зарегистрирован
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Да это ж Киндер-сюрприз как я помню, его Немцов вытащил из Горького и этот сюрприз устроил гигантский дефолт в стране, скрытно изъяли у народа деньги



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  • 11 | 07.07.2018, 14:39 | Автор: Егерь
    Публикации: 3920 | Комментарии: 6907 | Рейтинг: +2831,2
Andrew Sazonov
15 ч

Вся история правления большевиков - это история непрерывного террора против населения.

Небольшой перерыв - в 4-5 лет был связан с политикой НЭПа, когда большевикам нужно было "перевести дыхание". За какие-то 5 лет они довели страну до полной разрухи и им потребовался перерыв.
Как это можно объяснить? Ясно, что то, что они хотели привести страну к коммунистическому счастью, было обычным обманом. На этот обман "клюнуло" огромное число "полезных идиотов" и не только в СССР - это произошло по всему миру. Многие гении западного мира прониклись идеями коммунистического счастья, "к которому повела свой народ первая страна победившего "социализма"". Многие так до сих пор и не могут смирится с тем, что никаким социализмом в СССР никогда и не пахло. Это был огромный лагерь, где никто не имел никаких прав. Каждый мог ожидать в любой момент ареста и, что последует за этим - об этом никто ничего не знал.

Что означала такая политика власти по отношению к населению захваченной большевиками страны?

Я не могу дать никакого другого ответа, кроме того, что население было большевикам не нужно. Оно было помехой в достижении их целей. Они хотели завоевать власть в Германии и в других развитых европейских странах, а оказались запертыми в крестьянской стране, в которой людям до их идей было глубоко "до лампочки". Никакой опоры в массах большевики не имели. Оставалось одно - уничтожать население. В чем-то можно провести параллель с индейцами, которые оказались на пути завоевателей Американского континента. Наиболее эффективным путем покорения были зараженные одеяла.
В СССР же с той же целью использовали ГУЛАГ, расстрелы, Голодомор, национальные операции и, наконец, войну. Войну за захват Европы. Все эти разнородные действия в итоге сводилось к тому, что население СССР просто методично уничтожалось. Но задачу продвижения власти большевиков на Запад за населения СССР удалось решить. Пололвину Европы удалось "похитить".
В "похищенные" страны также пришел террор. Но он был в значительно меньших размерах, чем в СССР.

Это наша общая история - всех бывших граждан СССР и граждан стран "социалистического лагеря". Ее надо осознать всем. Осознать причины и последствия. Эти последствия не могут исчезнуть в один момент. Захватчики ведь никуда не ушли. В России и во многих других странах бСССР они по-прежнему крепко держат власть в своих руках, несколько изменив методы управления, и только. Суть власти не изменилась. От КПСС власть перешла к другой ветви - к вооруженному отряду КПСС - ВЧК-КГБ. Власть перекрасилась. В каждой образовавшейся стране, в свой наиболее подходящий цвет.
Но внутри они все остались те же.



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  • 12 | 07.07.2018, 15:13 | Автор: Не зарегистрирован
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Обесценили звание Героя России НАВСЕГДА, только потому , что дали это звание ВОРУ , СЕРДЮКОВУ !
Падали и ВОРУ !



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  • 13 | 07.07.2018, 16:19 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 07.07.2018, 15:13 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Обесценили звание Героя России НАВСЕГДА, только потому , что дали это звание ВОРУ , СЕРДЮКОВУ !
Падали и ВОРУ ! ____________________________________________________________
____________________________________________________________
________Сердюкову ещё не дали, но всё к этому идёт! Очень Опытный



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  • 14 | 07.07.2018, 16:29 | Автор: Не зарегистрирован
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Мы в ауле боимся вот чего. На красной площади пляски и вопли фанатов скоро разбудят дух Ленина, тогда все прощай, революция не за горами.
Ябык



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  • 15 | 07.07.2018, 16:55 | Автор: Harrison
    Публикации: 64 | Комментарии: 10804 | Рейтинг: -1757,1
А, может быть, Кириенко получил звезду за дефолт 1998 года, когда он был премьером правительства, и только сейчас было понято, что устроенный Кириенко и его правительством дефолт был подвигом?
--------------
А что, это и был подвиг! Кухарка не даст соврать - она это называет "денежной деноминацией", это был мудрый и своевременный шаг ельцинского либерального правительства!
Пральна я грю?
Вот о чем надо говорить, а не про ЧМ нам тут зубы заговаривать!



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"Деяния" Президента России говорят о его слабоумии.
У Ельцина было затуманено сознание. У Путина слабоумие.
Интересно мне; каким будет следующий Президент?



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  • 17 | 07.07.2018, 20:11 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1826 | Комментарии: 59550 | Рейтинг: +12250,6
Maxim Mironov


@mironov_fm
3 ч.3 часа назад
Еще
Почитал версии, никто не угадал почему Кириенко дали героя.
А дали ему к 20-летию дефолта 98 г
Не было бы дефолта - не было бы чехарды правительств, а значит и назначения Путина летом 99 г
Не было бы дефолта - не был бы так убедителен миф про лихие 90-е,как символ хаоса и бардака



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  • 18 | 07.07.2018, 20:13 | Автор: Не зарегистрирован
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кто не совершил поступок равносильный предательству Родины, тот 18.03.2018 прочёл в плакате о "Сведениях кандидатов" у Путина прогал биографии с 1975 по1985 годы!
Вам этого мало?!
10 лет человек не работал, помните древнеруссскую сказку: мужик 33 г на печи пролежал и стал "крутым"?
Что это значит?!
Правильно разумеете, он бандит!!!
Как там: "Это элементарно, Ватсон"!



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  • 19 | 07.07.2018, 20:28 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1826 | Комментарии: 59550 | Рейтинг: +12250,6
В оффшорах сегодня находится по текущему курсу 10(!!!) бюджетов РФ. Десять лет. Десять прое-баных лет. Они украли у вас десять лет, теперь поняли!?



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  • 20 | 07.07.2018, 20:48 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1826 | Комментарии: 59550 | Рейтинг: +12250,6
Сегодня сходил в магазин за едой.
По пути домой с продуктами поймал себя на мысли,что,кажется,вес двух тысячных купюр,которые я потратил в магазине,больше,чем вес купленных на эти купюры продуктов...
Спасибо Путину,что беспокоится о нас,о пенсионерах,не перегружая их покупками!



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