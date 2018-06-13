И пошло гадание в прессе, стали выбрасывать пальцы – за что?
За героическую работу Кириенко в «Росатоме», которая завершилась в 2016 году, но все величие которой стало понято только сейчас – раньше мешала предвыборная суета?
За то, что Кириенко помог оформить Путина на новый срок?
А, может быть, Кириенко получил звезду за дефолт 1998 года, когда он был премьером правительства, и только сейчас было понято, что устроенный Кириенко и его правительством дефолт был подвигом?
Можно понять, когда закрытыми указами награждают разведчиков – людей, работа которых секретна. В отличном фильме Бена Аффлека «Операция Арго», главный герой, организовавший вывоз американских дипломатов из Ирана, получает высшую награду, которую он даже не имеет права забрать домой. Закрытая церемония и неизвестный стране герой живет для окружающих прежней жизнью – не было подвига, не было награды. Всё скрыто в архивах ЦРУ.
Но как можно награждать закрытыми указами человека, деятельность которого на виду? Почему общество не должно знать, за что он получил награду?
Ответ только один – награды в России потеряли своё общественное значение. Они стали, прежде всего, знаками отличия, которыми власти награждают за верность себе, а не стране, не гражданам России.
Награда Кириенко – заслуженный им знак преданности лично Путину.
Для обычных граждан она не значит, и не будет значить ничего, как не значат сейчас ничего какие-нибудь ордена Ленина, раздававшиеся в СССР партийному начальству.
Прохладное июльское утро окутало Кремль. В его стенах, под его звездами только что родился новый секретный «герой», раскрытый прессой.
Поглощенная мундиалем и пенсионным ограблением страна не обратила на это внимания. Она давно расколота. У начальства – свои герои. У народа – свои проблемы.
Эхо Москвы
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Кабинетно-коверное геройство?
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