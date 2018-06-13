Кабинетно-коверное геройство?

Страна-секрет. Страна-загадка. Даже героями здесь всё чаще становятся по секрету. «Коммерсантъ» пишет, что Путин закрытым указом присвоил звание Героя России первому замглавы своей администрации Сергею Кириенко.И пошло гадание в прессе, стали выбрасывать пальцы – за что?За героическую работу Кириенко в «Росатоме», которая завершилась в 2016 году, но все величие которой стало понято только сейчас – раньше мешала предвыборная суета?За то, что Кириенко помог оформить Путина на новый срок?А, может быть, Кириенко получил звезду за дефолт 1998 года, когда он был премьером правительства, и только сейчас было понято, что устроенный Кириенко и его правительством дефолт был подвигом?Можно понять, когда закрытыми указами награждают разведчиков – людей, работа которых секретна. В отличном фильме Бена Аффлека «Операция Арго», главный герой, организовавший вывоз американских дипломатов из Ирана, получает высшую награду, которую он даже не имеет права забрать домой. Закрытая церемония и неизвестный стране герой живет для окружающих прежней жизнью – не было подвига, не было награды. Всё скрыто в архивах ЦРУ.Но как можно награждать закрытыми указами человека, деятельность которого на виду? Почему общество не должно знать, за что он получил награду?Ответ только один – награды в России потеряли своё общественное значение. Они стали, прежде всего, знаками отличия, которыми власти награждают за верность себе, а не стране, не гражданам России.Награда Кириенко – заслуженный им знак преданности лично Путину.Для обычных граждан она не значит, и не будет значить ничего, как не значат сейчас ничего какие-нибудь ордена Ленина, раздававшиеся в СССР партийному начальству.Прохладное июльское утро окутало Кремль. В его стенах, под его звездами только что родился новый секретный «герой», раскрытый прессой.Поглощенная мундиалем и пенсионным ограблением страна не обратила на это внимания. Она давно расколота. У начальства – свои герои. У народа – свои проблемы.