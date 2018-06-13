Исторические картинки. Морская Дмитриевка

Один из лучших русских маринистов – Лев Феликсович Лагорио, чьи чудесные морские виды взяты по ссылке. Рекомендую познакомиться с творчеством мастера.
Нет, конечно, по Кармасану с притоками такие парусники не ходили, однако морские ветра над Дмитриевкой веяли.
Но обо всём по порядку.
В конце XVIII столетия во главе Уфимского наместничества стоял кавалер многих орденов Александр Александрович Пеутлинг (его главное имение находилось в Миловке, что под Уфой, смотри историческую картинку про Миловку).
Сам. А.А. Пеутлинг и его супруга генерал-поручица Анна Петровна скупали земли в окрестностях. Так возникает на берегу речки Агиш сельцо Александровка, названное в честь сиятельного супруга, далее карта начала XIX века.
Восточнее лежало сельцо Любимовка (ныне урочище Сарт-Смирново, о нём я уже говорил), а Александровка вся раскинулась на правом берегу Агиша.
В окрестностях лежали владения многочисленного рода дворян Дмитриевых, их село Дмитриевка вблизи Уфы. Именно Дмитриевы и покупают часть поместья Пеутлингов и именно на правом берегу речки.
Майор Фёдор Семёнович Дмитриев в 1814 году был избран предводителем дворянства Уфимского, Стерлитамакского, Челябинского и Троицкого уездов. В 1824 году майор с супругой Прасковьей Андреевной Дмитриевой и дочерью Натальей Фёдоровной были среди приглашённых на бал императора Александра I. Более того, Ф.С. Дмитриев состоял в числе четырёх распорядителей бала. А «Его Высочество изволил пройти польский [танец] с Прасковьею Андреевной Дмитриевой».
От фамилии Дмитриевых бывшая Александровка стала Дмитриевкой (правобережная часть). А когда другая дочуша майора – Сашенька повстречала суженого, эту, дальнюю Дмитриевку любезный папá и презентовал ей в качестве приданого.
Где и как развивался роман молодых, история умалчивает, но Александра Фёдоровна, урождённая Дмитриева, обвенчалась с потомственным военным, профессиональным мореманом, капитаном 2-го ранга Фёдором Петровичем Опочининым.
Это был знаменитый дворянский род, военные, государственные деятели, учёные, смотри Википедию. Часть Опочининых встала под паруса.
Я плохо представляю генеалогию, но по годам жизни в XIX веке было несколько военных Опочининых – Петровичей по отчеству:
генерал Алексей Петрович Опочинин (1807–1885), а также контр-адмирал Владимир Петрович Опочинин (1810–1889), другой контр-адмирал Николай Опочинин (умер в 1886). Контр-адмирал В.П. Опочинин, фото из Википедии:
Можно предположить, что братом контр-адмирала и являлся капитан 2-го ранга Фёдор Петрович Опочинин, годы жизни близки.
Имение в Дмитриевке принадлежало его супруге, а проживало семейство в Санкт-Петербурге, Литейная часть, дом № 4 по Гагаринской набережной.
Наверняка, сначала семья Опочининых лишь изредка наезжала в далёкое уфимское имение на летний променад (франц. promenade – прогулка).
Но жизнь в столице очень дорога, а тут пришло время капитану выходить в отставку. Середина XIX столетия стала переломным рубежом на флоте. Снова удивительная картина Л.Ф. Лагорио:
На смену белокрылым красавцам-парусникам приходили угрюмые закопчённые пароходы и старые кадры, знавшие парусное вооружение (немецк. Takelage) как свои пять пальцев, стали не нужны. А Вы отличите фор-стеньгу от фор-брам-стеньги или фор-бом-брам-стеньги?
В конце 1840-х годов супруги Опочинины стали задумываться, не сменить ли сырой и хладный Петербург на уютную солнечную Дмитриевку. Супруга, выросшая здесь, наверное агитировала: какие в Дмитриевке овощи! Ах!
Замечательный историк Лейла Факиловна Тагирова открыла удивительный факт. Оказывается, морской капитан Фёдор Петрович Опочинин был хорошо, тогда говорили «близко», знаком с командующим Башкиро-мещерякским войском Н.П. Беклемишевым. И когда того отправили служить в Оренбург, попросил отписать – какая такая есть эта самая Башкирия?
С этой перепиской 1849–1850 годов уважаемый Читатель сможет ознакомиться на моём сайте, открыв сборник «Река времени. 2017», статью Л.Ф. Тагировой.
Когда окончательно переехали в Дмитриевку из Санкт-Петербурга Опочинины не известно. Хотя всеми делами по уфимскому имению занимался муж, уставную грамоту в 1861 году по доверенности подписал статский советник Степан Васильевич Тихановский.
На момент отмены крепостного права в Дмитриевке (Бишкази) стояла барская усадьба, которую обслуживали 12 мужчин и 11 женщин дворовых. Всеми делами управлял бурмистр. Имение в 1853 году было заложено в Санкт-Петербургском опекунском совете.
Всего же в Дмитриевке в 1861 году числилось 58 крестьянских подворий, где проживали 209 муж. и 179 жен. пола душ крестьян.
Все дворовые (12 муж. душ) остались служить до 1863 года. Барская усадьба, наверняка, сначала использовалась только в хозяйственных целях. Стояла она в самом сельце. «Из числа крестьянской усадебной оседлости, те усадьбы, которые находятся от господской менее 50 саж.» переносились. При установлении границ отмечалось, «а на леве земля с господскою усадьбою». Имелся мельничный пруд.
Сохранился план Дмитриевки (сельца Дмитриевского Апочинино тож) за 1856 год. Барская усадьба находилась в самом центре сельца, «в коем господский дом». Из окрестных домов выделяется постройка, южнее которой тоже имеется отдельное строение:
Современная Дмитриевка почти точно сохранила старинную планировку, даже большой пруд на том же самом месте.
Проживавшие вдали хозяева затянули с договоренностью с крестьянами о выкупе, многие выселились и лишь в 1872 году оставшиеся (58 душ) были переведены на выкуп за 6960 рублей, за вычетом задолженности.
Петербургские хозяева рачительно относились к своему уфимскому поместью, приносившему, видимо, неплохой доход. Среди лучших конных заводов Уфимского уезда в 1870 году был завод капитан-лейтенанта Опочинина, «лошади заводские рысистых пород, 3 жеребца, 7 маток, приплода в течение года – 4, сбыт в Уфе, от 50 до 250 руб.»
Супруги Опочинины всё-таки перебрались с брегов Невы на бережок Агиша, а бравый мореман стал заядлым лошадником. Конь летит по полям, как фрегат под свежим бризом…
Так в Дмитриевке обосновались столичные гости. Наверняка, к ним приезжали друзья, знакомые, родственники. Я нашёл неожиданное свидетельство.
17 апреля 1875 года в Александро-Невской церкви Уфы, ныне здесь дом профсоюзов, крестили сына уфимского вице-губернатора. Среди восприемников (крёстных) был камер-юнкер Двора Его Императорского Величества Фёдор Константинович Опочинин, известный русский археограф и библиограф (1848–1881). Фото из Википедии, там биография.
Возможно, Ф.К. Опочинин приезжал к родственникам в Дмитриевку. Других Опочининых в нашем крае не имелось.
Семейство моремана прочно обосновалось в Дмитриевке, но усадьбу, вынесли из деревни к югу.
Далее фрагмент карты 1912 года. Южнее Дмитриевки лежала усадьба сына – Ф.Ф. Опочинина. Предположим, она находилась в южной части современной Дмитриевки, за школой?
Красным пунктиром показаны границы волостей. Дмитриевка и окрестности лежала в Казанской волости, западнее Бишкази – уже в Шарыповской, после Гумеровской волости Уфимского уезда (смотри на моём сайте справочник по переписи 1920 года).
Когда в 1887 году по доверенности А.Ф. Опочининой её сын Фёдор Фёдорович Опочинин просил ссуду в Дворянском банке под имение при деревне Бишкази, Дмитриевка тож (2636 десятин / гектаров), центром поместья являлась обширная усадьба на площади в 10 десятин.
Деревянный «дом для землевладелицы» был крыт железом, вокруг располагался комплекс деревянных строений: флигель для владельческих служащих, конюшня для владельческих лошадей, каретник, баня, дом для управляющего с конторой и другими службами (все крыты деревом), службы для разных служащих (крыты лубом), казарма для рабочих (крыта деревом), баня для рабочих (крыта дёрном), два конных сарая и конюшни (крыты деревом), хлев для рогатого скота (крыт соломой), сарай для разного инвентаря, три амбара, а также зерносушилка из известняка с деревянным пристроем (все крыты деревом).
Летом 1887 года была выстроена водяная мельница на два постава (деревянная, крыта соломой), при ней стояла старая помольная изба. Видимо, здесь и раньше крутила жернова мельница.
В 1896 году деревня Дмитриевка при речке Сакал (?) состояла из 22 дворов, где жили 70 мужчин и 67 женщин. В маленьком селении тем не менее имелись хлебозапасный магазин (склад для хранения зерна на случай неурожая), бакалейная лавка, кузница, казённая винная лавка, по понедельникам проводились базары.
К началу XX века поместье возле Дмитриевки унаследовал Фёдор Фёдорович Опочинин (1850 г. р.) по дарственным записям от отца (8 мая 1899 года) и матери (3 октября 1900 года), утверждён в наследстве 26 июля 1905 года. На 1912 год Ф.Ф. Опочинину принадлежало 433,29 дес. с усадьбой в 8 десятин.
Новый хозяин перебрался в Уфу (на 1907 год), жена – Мария Николаевна Опочинина, урождённая Дмитриева. Он женился на дальней родственнице. У неё было своё имение в Мензелинском уезде (совр. восточный Татарстан). Жена происходила из рода тех самых Дмитриевых, которым принадлежала в старину сама Дмитриевка.
На 1913 год дворянин Ф.Ф. Опочинин являлся членом по выбору от дворянства Самарского отделения Государственного Дворянского поземельного банка, представителем от земства в губернском комитете Попечительства о народной трезвости, гласным (депутатом) Уфимского и Мензелинского уездных земских собраний.
В 1917 году имение «Бишказинское» Ф.Ф. Опочинина состояло из двух участков: Бишказинского (пашня, лес и пр.) и усадебного площадью 5 десятин, включая 0,5 десятины сада, 1 десятину под огородом. В поместье имелось 12 построек (барский дом, 3 амбара, 2 сарая, кузница, др.). Управлял имением сам владелец, но во время переписи летом 1917 года его в имении не оказалось. Карта 1940-х годов:
Через неделю ещё погуляем вокруг Дмитриевки.
Михаил Роднов, доктор исторических наук
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Исторические картинки. Морская Дмитриевка
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