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Исторические картинки. Морская Дмитриевка

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Чишминский район, Дмитриевский сельсовет, западнее Уфы. Стекаются в речку Кармасан многочисленные притоки, на одном из них стоит Дмитриевка.

Исторические картинки. Морская Дмитриевка


Один из лучших русских маринистов – Лев Феликсович Лагорио, чьи чудесные морские виды взяты по ссылке. Рекомендую познакомиться с творчеством мастера.

Нет, конечно, по Кармасану с притоками такие парусники не ходили, однако морские ветра над Дмитриевкой веяли.

Но обо всём по порядку.

В конце XVIII столетия во главе Уфимского наместничества стоял кавалер многих орденов Александр Александрович Пеутлинг (его главное имение находилось в Миловке, что под Уфой, смотри историческую картинку про Миловку).

Сам. А.А. Пеутлинг и его супруга генерал-поручица Анна Петровна скупали земли в окрестностях. Так возникает на берегу речки Агиш сельцо Александровка, названное в честь сиятельного супруга, далее карта начала XIX века.

Восточнее лежало сельцо Любимовка (ныне урочище Сарт-Смирново, о нём я уже говорил), а Александровка вся раскинулась на правом берегу Агиша.

Исторические картинки. Морская Дмитриевка


В окрестностях лежали владения многочисленного рода дворян Дмитриевых, их село Дмитриевка вблизи Уфы. Именно Дмитриевы и покупают часть поместья Пеутлингов и именно на правом берегу речки.

Майор Фёдор Семёнович Дмитриев в 1814 году был избран предводителем дворянства Уфимского, Стерлитамакского, Челябинского и Троицкого уездов. В 1824 году майор с супругой Прасковьей Андреевной Дмитриевой и дочерью Натальей Фёдоровной были среди приглашённых на бал императора Александра I. Более того, Ф.С. Дмитриев состоял в числе четырёх распорядителей бала. А «Его Высочество изволил пройти польский [танец] с Прасковьею Андреевной Дмитриевой».

От фамилии Дмитриевых бывшая Александровка стала Дмитриевкой (правобережная часть). А когда другая дочуша майора – Сашенька повстречала суженого, эту, дальнюю Дмитриевку любезный папá и презентовал ей в качестве приданого.

Где и как развивался роман молодых, история умалчивает, но Александра Фёдоровна, урождённая Дмитриева, обвенчалась с потомственным военным, профессиональным мореманом, капитаном 2-го ранга Фёдором Петровичем Опочининым.

Это был знаменитый дворянский род, военные, государственные деятели, учёные, смотри Википедию. Часть Опочининых встала под паруса.

Я плохо представляю генеалогию, но по годам жизни в XIX веке было несколько военных Опочининых – Петровичей по отчеству:

генерал Алексей Петрович Опочинин (1807–1885), а также контр-адмирал Владимир Петрович Опочинин (1810–1889), другой контр-адмирал Николай Опочинин (умер в 1886). Контр-адмирал В.П. Опочинин, фото из Википедии:

Исторические картинки. Морская Дмитриевка


Можно предположить, что братом контр-адмирала и являлся капитан 2-го ранга Фёдор Петрович Опочинин, годы жизни близки.

Имение в Дмитриевке принадлежало его супруге, а проживало семейство в Санкт-Петербурге, Литейная часть, дом № 4 по Гагаринской набережной.

Наверняка, сначала семья Опочининых лишь изредка наезжала в далёкое уфимское имение на летний променад (франц. promenade – прогулка).

Но жизнь в столице очень дорога, а тут пришло время капитану выходить в отставку. Середина XIX столетия стала переломным рубежом на флоте. Снова удивительная картина Л.Ф. Лагорио:

Исторические картинки. Морская Дмитриевка


На смену белокрылым красавцам-парусникам приходили угрюмые закопчённые пароходы и старые кадры, знавшие парусное вооружение (немецк. Takelage) как свои пять пальцев, стали не нужны. А Вы отличите фор-стеньгу от фор-брам-стеньги или фор-бом-брам-стеньги?

В конце 1840-х годов супруги Опочинины стали задумываться, не сменить ли сырой и хладный Петербург на уютную солнечную Дмитриевку. Супруга, выросшая здесь, наверное агитировала: какие в Дмитриевке овощи! Ах!

Замечательный историк Лейла Факиловна Тагирова открыла удивительный факт. Оказывается, морской капитан Фёдор Петрович Опочинин был хорошо, тогда говорили «близко», знаком с командующим Башкиро-мещерякским войском Н.П. Беклемишевым. И когда того отправили служить в Оренбург, попросил отписать – какая такая есть эта самая Башкирия?

С этой перепиской 1849–1850 годов уважаемый Читатель сможет ознакомиться на моём сайте, открыв сборник «Река времени. 2017», статью Л.Ф. Тагировой.

Когда окончательно переехали в Дмитриевку из Санкт-Петербурга Опочинины не известно. Хотя всеми делами по уфимскому имению занимался муж, уставную грамоту в 1861 году по доверенности подписал статский советник Степан Васильевич Тихановский.

На момент отмены крепостного права в Дмитриевке (Бишкази) стояла барская усадьба, которую обслуживали 12 мужчин и 11 женщин дворовых. Всеми делами управлял бурмистр. Имение в 1853 году было заложено в Санкт-Петербургском опекунском совете.

Всего же в Дмитриевке в 1861 году числилось 58 крестьянских подворий, где проживали 209 муж. и 179 жен. пола душ крестьян.

Все дворовые (12 муж. душ) остались служить до 1863 года. Барская усадьба, наверняка, сначала использовалась только в хозяйственных целях. Стояла она в самом сельце. «Из числа крестьянской усадебной оседлости, те усадьбы, которые находятся от господской менее 50 саж.» переносились. При установлении границ отмечалось, «а на леве земля с господскою усадьбою». Имелся мельничный пруд.

Сохранился план Дмитриевки (сельца Дмитриевского Апочинино тож) за 1856 год. Барская усадьба находилась в самом центре сельца, «в коем господский дом». Из окрестных домов выделяется постройка, южнее которой тоже имеется отдельное строение:

Исторические картинки. Морская Дмитриевка


Современная Дмитриевка почти точно сохранила старинную планировку, даже большой пруд на том же самом месте.

Проживавшие вдали хозяева затянули с договоренностью с крестьянами о выкупе, многие выселились и лишь в 1872 году оставшиеся (58 душ) были переведены на выкуп за 6960 рублей, за вычетом задолженности.

Петербургские хозяева рачительно относились к своему уфимскому поместью, приносившему, видимо, неплохой доход. Среди лучших конных заводов Уфимского уезда в 1870 году был завод капитан-лейтенанта Опочинина, «лошади заводские рысистых пород, 3 жеребца, 7 маток, приплода в течение года – 4, сбыт в Уфе, от 50 до 250 руб.»

Супруги Опочинины всё-таки перебрались с брегов Невы на бережок Агиша, а бравый мореман стал заядлым лошадником. Конь летит по полям, как фрегат под свежим бризом…

Так в Дмитриевке обосновались столичные гости. Наверняка, к ним приезжали друзья, знакомые, родственники. Я нашёл неожиданное свидетельство.

17 апреля 1875 года в Александро-Невской церкви Уфы, ныне здесь дом профсоюзов, крестили сына уфимского вице-губернатора. Среди восприемников (крёстных) был камер-юнкер Двора Его Императорского Величества Фёдор Константинович Опочинин, известный русский археограф и библиограф (1848–1881). Фото из Википедии, там биография.

Исторические картинки. Морская Дмитриевка


Возможно, Ф.К. Опочинин приезжал к родственникам в Дмитриевку. Других Опочининых в нашем крае не имелось.

Семейство моремана прочно обосновалось в Дмитриевке, но усадьбу, вынесли из деревни к югу.

Далее фрагмент карты 1912 года. Южнее Дмитриевки лежала усадьба сына – Ф.Ф. Опочинина. Предположим, она находилась в южной части современной Дмитриевки, за школой?

Красным пунктиром показаны границы волостей. Дмитриевка и окрестности лежала в Казанской волости, западнее Бишкази – уже в Шарыповской, после Гумеровской волости Уфимского уезда (смотри на моём сайте справочник по переписи 1920 года).

Исторические картинки. Морская Дмитриевка


Когда в 1887 году по доверенности А.Ф. Опочининой её сын Фёдор Фёдорович Опочинин просил ссуду в Дворянском банке под имение при деревне Бишкази, Дмитриевка тож (2636 десятин / гектаров), центром поместья являлась обширная усадьба на площади в 10 десятин.

Деревянный «дом для землевладелицы» был крыт железом, вокруг располагался комплекс деревянных строений: флигель для владельческих служащих, конюшня для владельческих лошадей, каретник, баня, дом для управляющего с конторой и другими службами (все крыты деревом), службы для разных служащих (крыты лубом), казарма для рабочих (крыта деревом), баня для рабочих (крыта дёрном), два конных сарая и конюшни (крыты деревом), хлев для рогатого скота (крыт соломой), сарай для разного инвентаря, три амбара, а также зерносушилка из известняка с деревянным пристроем (все крыты деревом).

Летом 1887 года была выстроена водяная мельница на два постава (деревянная, крыта соломой), при ней стояла старая помольная изба. Видимо, здесь и раньше крутила жернова мельница.

В 1896 году деревня Дмитриевка при речке Сакал (?) состояла из 22 дворов, где жили 70 мужчин и 67 женщин. В маленьком селении тем не менее имелись хлебозапасный магазин (склад для хранения зерна на случай неурожая), бакалейная лавка, кузница, казённая винная лавка, по понедельникам проводились базары.

К началу XX века поместье возле Дмитриевки унаследовал Фёдор Фёдорович Опочинин (1850 г. р.) по дарственным записям от отца (8 мая 1899 года) и матери (3 октября 1900 года), утверждён в наследстве 26 июля 1905 года. На 1912 год Ф.Ф. Опочинину принадлежало 433,29 дес. с усадьбой в 8 десятин.

Новый хозяин перебрался в Уфу (на 1907 год), жена – Мария Николаевна Опочинина, урождённая Дмитриева. Он женился на дальней родственнице. У неё было своё имение в Мензелинском уезде (совр. восточный Татарстан). Жена происходила из рода тех самых Дмитриевых, которым принадлежала в старину сама Дмитриевка.

На 1913 год дворянин Ф.Ф. Опочинин являлся членом по выбору от дворянства Самарского отделения Государственного Дворянского поземельного банка, представителем от земства в губернском комитете Попечительства о народной трезвости, гласным (депутатом) Уфимского и Мензелинского уездных земских собраний.

В 1917 году имение «Бишказинское» Ф.Ф. Опочинина состояло из двух участков: Бишказинского (пашня, лес и пр.) и усадебного площадью 5 десятин, включая 0,5 десятины сада, 1 десятину под огородом. В поместье имелось 12 построек (барский дом, 3 амбара, 2 сарая, кузница, др.). Управлял имением сам владелец, но во время переписи летом 1917 года его в имении не оказалось. Карта 1940-х годов:

Исторические картинки. Морская Дмитриевка


Через неделю ещё погуляем вокруг Дмитриевки.

Михаил Роднов, доктор исторических наук

Приглашаю на сайт «Роднов и его друзья»







Связанные темы и персоны

Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • 1 | 08.07.2018, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17 апреля 1875 года в Александро-Невской церкви Уфы, ныне здесь дом профсоюзов....
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Первый камень в фундамент храма заложил император Александр I, посетивший Уфу в 1824 г. во время своего путешествия по Оренбургской губернии (Оренбург, Уфа, Стерлитамак, Бирск, Златоустовский и Саткинский заводы, Илецкая защита).



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  • 2 | 08.07.2018, 10:39 | Автор: Не зарегистрирован
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ПРИТЕСНЕНИЕ РУССКИХ В ТУВЕ

Открытое письмо Владимиру Путину и сенатору от Тувы Людмиле Нарусовой направил председатель Союза русскоязычных граждан республики Виктор Молин. В своем обращении он утверждает, что после того как Туву в прошлом году возглавил Шолбан Кара-оол, в ней начались процессы «выдавливания из Тувы русских граждан»: проводится политика дискриминации в отношении русского населения, для русскоязычных предпринимателей создается «налоговый пресс», ветеранов Минобороны, имеющих русские корни, выселяют из служебных квартир. По словам Молина, власти Тувы все больше ориентируются на Китай, а полпред президента в СФО и главный федеральный инспектор проблемы русскоязычного населения республики решать не собираются.

Отметим, что Молин не впервые обращается к главе государства. В 2016 году он уже обращался к Владимиру Путину по поводу притеснения русских, но это не дало результатов. В правительстве Тувы его заявления тогда опровергли.
Депутат горсобрания Кызыла Виктор Молин : У нас в республике всем заправляют три брата Кара-оол: Шолбан, Юрий и Леонид. Первый руководит, второй, говорят, отвечает за «крышевание» и откаты плюс держит алкогольный рынок, а третий, как многие подозревают, занимается сбытом конопли, отвечает за наркотрафик.
Поэтому мы очень хотели, чтобы Владимир Путин не давал Кара-оолу согласия на досрочное сложения полномочий и заход на новую избирательную кампанию. И буквально в понедельник на канале «Россия-24» показали беседу Путина и Кара-оола, в котором президент одобрил решение нашего главы. Так что теперь третий срок ему обеспечен – я прекрасно знаю, как наш избирком обделывает такие дела.

Напомним, Тува официально вошла в состав России в 1944 году. До этого формально она считалась частью Китая.



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  • 3 | 08.07.2018, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы после поражения от команды Хорватии (2:2, пенальти – 3:4)

– Бить пенальти Смолову – ваше решения или его? Он не очень хорошо играл. Психологически не совсем верно получилось.
– Он сам решил или нет?
– Подошел к Зобнину, а он вообще не понимал, о чем я говорю. Так что били пенальти те, кто был готов, – сказал Черчесов.



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  • 4 | 08.07.2018, 11:36 | Автор: ketrin_2 | На сайте
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Что бы не говорили,российская сборная стала играть лучше.Специально весь матч смотрела, не отвлекаясь. Спасибо им и Черчесову



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  • 5 | 08.07.2018, 11:37 | Автор: ketrin_2 | На сайте
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А хорватам спасибо за ночную тишину



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  • 6 | 08.07.2018, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
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"А Вы отличите фор-стеньгу от фор-брам-стеньги или фор-бом-брам-стеньги?"

=================

- Ге-ге-ге-ге-ге...

- Ибо морские термины имеют своё таинственное недоумение. А вот матрос зна-ает!

- ТАК ТОЧНО, ВАШЕ ВЕЛИЧССТВО!!!

- Эх, бывало, крикнешь: "Свистать всех наве-ерх!!!" - и все разбегаются, как муравьи! "Брамсель равня-ай!!! Молодцы, ребята!"

- РАДЫ СТАРАТЬСЯ, ВАШЕ ВЕЛИЧССТВО!!!

- И все снуют вверх-вниз, всё летит в тар-тарары!.. (Падает со стула).

- Генерал Роднов, а безобразничаете!..

- Я не генерал! Я доктор!

- Нне генерал?!.



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  • 7 | 08.07.2018, 12:01 | Автор: Зулия | На сайте
    Публикации: 34 | Комментарии: 28322 | Рейтинг: -686,3
А вот вам темка для белого Руслана про государыню с пониженной социальной ответственностью

Тайная комната Екатерины Второй

Музейные работники заявляли, что никаких «секс-секретных кабинетов» у Екатерины Второй не было.

Считалось, что императрица не могла прожить и дня без секса и диких оргий.

Согласно свидетельству, стены комнаты были оформлены вырезанными из дерева фаллическими изображениями. В комнате стояли огромнейшие кресла с изображениями сексуальных поз, стулья и ширмы, украшенные мужскими и женскими половыми органами.

этих нескольких снимков, которые сохранились у Водича, достаточно, чтобы нарисовать в голове ту картину, которой жила Великая Императрица. Современные технологии позволили получить цветные снимки и 3D изображения из тех, достаточно потускневших кадров сделанных в Царском Селе.
https://more-press.com/55521-tainaya-komnata-ekateriny-vtoro
i----full.html?source=91&id=2506361&site_id=41&mark3=1000008
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  • 8 | 08.07.2018, 12:03 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1826 | Комментарии: 59553 | Рейтинг: +12250,8
Зулька иззавидовалась....



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  • 9 | 08.07.2018, 12:11 | Автор: Зулия | На сайте
    Публикации: 34 | Комментарии: 28322 | Рейтинг: -686,3
8 | 08.07.2018, 12:03 | Автор: Кухарка | На сайте
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Зулька иззавидовалась....
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белому Руслану? не каждому дебилу выпадает щастье



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  • 10 | 08.07.2018, 12:32 | Автор: Зулия | На сайте
    Публикации: 34 | Комментарии: 28322 | Рейтинг: -686,3
Пенсии - не референдумная это тема

https://www.youtube.com/watch?v=z8QSiRO-zhI
Пенсии: Киселев подсказал способ "постановки мозгов на место" - Россия 24

https://www.vesti.ru/doc.html?id=3031380
Дмитрий Киселёв

Но есть и то, что нельзя, что недопустимо и невозможно было бы нигде в мире, — это референдум по пенсиям, идею которого выдвигают коммунисты.

Не референдумная это тема. Ни в одном государстве планеты популистские предложения не выносят на референдум. Не раздавать ли на перекрестках всем колбасу бесплатно? Не увеличить ли всем зарплату втрое, а отпуск — вдвое? Ни одна страна мира не поставит такие вопросы на референдум, как и сроки выхода на пенсию. Инициатива везде будет за правительством, а принятие закона — за парламентом, который мы же избрали. Значит, доверили законы принимать — таков механизм демократии.

Если кто-то думает, что подобные вопросы должны решать улица, толпа, то это уже охлократия — власть толпы, а не власть народа. Нигде в мире охлократия пока не показала себя здорово. Хотим, как на Украине? Тогда — на улицу. Но что-то подсказывает, что не очень-то хотим.

Сейчас "гуляет" много разных скороспелых соцопросов, мол, люди — против. Не соглашусь. Считаю такие исследования поверхностными и даже политически манипуляторными. Развернутая кампания в Сети тоже не в счет.



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