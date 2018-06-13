Игорь Чубайс: Футбол во время чумы

Операция «зрелища вместо пенсий» завершилась «на одну четвертую» раньше, чем было задумано. Интересно, сколько денег вернется в бюджет, ведь намеченнные премии команда не получит.Впрочем, народу все равно ничего не перепадет…Наше «почти все» матч с хорватами прокомментировал, это очень важно, и он доволен. Другое дело про сидящих и голодающих, про убивающих и погибающих в «ихтамнетных» войнах, про пенсии…, а зачем это комментировать.…Наши ребята играли совсем неплохо. Если бы не отвратительное пропагандистское словоблудие ТВ и других СМИ, доходящее до уровня «культа личности», я бы за сборную охотно болел.Но русские парни, ярко игравшие на поле — лишь остроконтрастное пятно в страшной картине угасающего Отечества…