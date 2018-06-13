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Игорь Чубайс: Футбол во время чумы

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Операция «зрелища вместо пенсий» завершилась «на одну четвертую» раньше, чем было задумано. Интересно, сколько денег вернется в бюджет, ведь намеченнные премии команда не получит.

Игорь Чубайс: Футбол во время чумы


Впрочем, народу все равно ничего не перепадет…

Наше «почти все» матч с хорватами прокомментировал, это очень важно, и он доволен. Другое дело про сидящих и голодающих, про убивающих и погибающих в «ихтамнетных» войнах, про пенсии…, а зачем это комментировать.

…Наши ребята играли совсем неплохо. Если бы не отвратительное пропагандистское словоблудие ТВ и других СМИ, доходящее до уровня «культа личности», я бы за сборную охотно болел.

Но русские парни, ярко игравшие на поле — лишь остроконтрастное пятно в страшной картине угасающего Отечества…

Игорь Чубайс, Эхо Москвы
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  • 1 | 09.07.2018, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
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Какой пассаж: Игорь Чубайс переживает за Отечество и народ, а крокодил переживает, аж слёзы льёт, по только что съеденной антилопе!

Игорю Чубайсу можно будет поверить, что он искренне переживает за народ и Отечество только после того, как он публично признает своего братца подонком и изувером (Анатолий Чубайс: "Что вы волнуетесь за этих людей? Ну, вымрет тридцать миллионов. Они не вписались в рынок. Не думайте об этом - новые вырастут") и отречётся от него.
В противном случае он твакой же лицемерный подонок, как и его "ржавый" братец, и его мнение интересует только Егерей да Кухарок.



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  • 2 | 09.07.2018, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
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Ненавижу братцев-сволочи последние и тот и другой -но тут можно согласиться



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  • 3 | 09.07.2018, 09:54 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1826 | Комментарии: 59588 | Рейтинг: +12257,7
Теперь чемпионат мира похож на тусовку на хате, когда хозяин квартиры говорит:
- ладно, я спать... А у него на кухне какие-то левые люди продолжают бухать и веселиться....



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  • 4 | 09.07.2018, 10:01 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1826 | Комментарии: 59588 | Рейтинг: +12257,7
Первонахам:

ЧУБАЙС Игорь Борисович, 1947 г.р., доктор философских наук.

До 1992 г. - активист демократического движения, лидер московских клубов «Перестройка», «Перестройка-88», входил в координационный совет «Демократической платформы».

Издавал альманах «Новые вехи». Автор книги «От русской идеи - к идее Новой России» - 1996 г.

С 1993 г. не общается с братом Анатолием. («Мы даже не однофамильцы», - шутит он.)
__________________________________
Еще раз!!!!

ЧУБАЙС Игорь Борисович: С 1993 г. не общается с братом Анатолием.



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  • 5 | 09.07.2018, 10:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
3 | 09.07.2018, 09:54 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1826 | Комментарии: 59564 | Рейтинг: +12251,6
Теперь чемпионат мира похож на тусовку на хате, когда хозяин квартиры говорит:
- ладно, я спать... А у него на кухне какие-то левые люди продолжают бухать и веселиться....
__________________________
Кухарка! Со своей хаты пример берёшь?



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  • 6 | 09.07.2018, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
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А Толик Чубайс скажет что нибудь о несчастной России? Они с братцем так переживают за нашу страну.



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  • 7 | 09.07.2018, 10:06 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1826 | Комментарии: 59588 | Рейтинг: +12257,7
Со своей хаты пример берёшь?
______________________
С твоей.



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  • 8 | 09.07.2018, 10:08 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1826 | Комментарии: 59588 | Рейтинг: +12257,7
Игорь Чубайс - доктор философских наук, социолог, историк, декан факультета россиеведения Института социальных наук. Игорь Борисович не считает себя политиком и говорит, что его активная протестная деятельность закончилась еще во время "перестройки". Однако со своим братом, известным российским политиком и чиновником Анатолием Чубайсом, возглавляющим сейчас компанию "Роснано", он прекратил общение как раз из-за политических разногласий – не может простить, что тот не провел реформы в интересах России, хотя все возможности для этого у Анатолия были.

В разговоре с "Обозревателем" Игорь Чубайс сказал, что не считает нынешнюю российскую власть легитимной, а также просит украинцев "не стричь всех россиян под одну гребенку", потому что среди его соотечественников немало людей, которые "во весь голос призывают прекратить братоубийственную войну" и настаивает на том, что Украина должна, наконец, заняться пропагандой среди российской аудитории.



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  • 9 | 09.07.2018, 10:09 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1826 | Комментарии: 59588 | Рейтинг: +12257,7
Наша экономика страдает не столько из-за санкций и падающих цен на нефть, сколько из-за принципиально неправильного построения. Нормальный вариант - когда политика концентрированно выражает экономические потребности, но в России экономика есть концентрированное выражение политики, экономика подчинена политике, подчинена интересам правящей группировки. По подсчетам Квинта, в конце 2017 года, если не будет реформ, в России произойдет экономический коллапс. Однако провести реформы нынешняя власть не может, потому что это равносильно утрате ее влияния; если появится настоящая собственность, независимый малый и средний бизнес, настоящие хозяева, - они будут требовать принятия "своих" законов, и власть должна будет уступать. Но Кремлю это совершенно ни к чему.

В России экономика подчинена политике, подчинена интересам правящей группировки

Игорь Чубайс



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  • 10 | 09.07.2018, 10:10 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1826 | Комментарии: 59588 | Рейтинг: +12257,7
Далле:

Добавлю некоторые уточнения непосредственно про нефть. Но прежде поясню, что история нашего государства разорвана во времени – как Третий Рейх и ФРГ были устроены совершенно по-разному, так же и тысячелетняя Россия – это не Советский Союза. В конце ХІХ века Николай II издал указ, запрещавший продавать сырую нефть. Шведский предприниматель Альфред Нобель, который разбогател на бакинских месторождениях, торговал как раз переработанной нефтью, на чем сделал огромный капитал, превратившийся, в частности, в Фонд Нобеля...

На протяжении 15 лет Путин регулярно открывал разные нефте- и газопроводы со словами: "Это безобразие - продавать сырую нефть, это бесхозяйственно, это надо прекратить". Через некоторое время, открывая новый нефтепровод, он уверял: "Это безумие, мы должны создать нефтепереработку"… Сейчас такое даже не говорится, страна крепко посажена на углеводородную иглу и живет за счет распродажи невосполнимых природных ресурсов.



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  • 11 | 09.07.2018, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
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Игорёк Чубайс что-то братцу своему и подельнику замечаний не делает. Два брата акробата. Толя и Игорь.



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  • 12 | 09.07.2018, 10:51 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1826 | Комментарии: 59588 | Рейтинг: +12257,7
Не удивительно, что у россиян проигрыш со вкусом победы.
У нас тут всё через жопу:
рабство со вкусом свободы,
нищета со вкусом величия,
пластик со вкусом сыра



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  • 13 | 09.07.2018, 11:03 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5264 | Рейтинг: +1428,5
Долларовый миллионер, играющий на потребу народу,которому нечего делать,кроме как болеть,у нас стал героем .Думаю что героем дня. Потому что придет завтрашний день. Герои настоящие это дайверы,спасающие мальчишек из затопленной пещеры



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  • 14 | 09.07.2018, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
"... в страшной картине угасающего Отечества…"

Игорь Чубайс, Эхо Москвы

-------------------

Тебе ли, мразь, про "угасающее отечество"... Два сапога - пара.



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  • 15 | 09.07.2018, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 09.07.2018, 10:01 | Автор: Кухарка
Публикации: 1826 | Комментарии: 59573 | Рейтинг: +12253,3
Первонахам:

ЧУБАЙС Игорь Борисович, 1947 г.р., доктор философских наук.

До 1992 г. - активист демократического движения, лидер московских клубов «Перестройка», «Перестройка-88», входил в координационный совет «Демократической платформы».

Издавал альманах «Новые вехи». Автор книги «От русской идеи - к идее Новой России» - 1996 г.

С 1993 г. не общается с братом Анатолием. («Мы даже не однофамильцы», - шутит он.)
__________________________________
Еще раз!!!!

ЧУБАЙС Игорь Борисович: С 1993 г. не общается с братом Анатолием.
---------------------------------
Общается, не общается, но такое же г-но!



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  • 16 | 09.07.2018, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
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7 | 09.07.2018, 10:06 | Автор: Кухарка
Публикации: 1826 | Комментарии: 59573 | Рейтинг: +12253,3
Со своей хаты пример берёшь?
______________________
С твоей.
______________
Не помню, чтобы некая Кухарка посещала мой дом и могла судить о нём.
Так что ты по своей блатхате судишь, Кухарочка!



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  • 17 | 09.07.2018, 11:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
9 | 09.07.2018, 10:09 | Автор: Кухарка
Публикации: 1826 | Комментарии: 59573 | Рейтинг: +12253,3
Наша экономика страдает не столько из-за санкций и падающих цен на нефть, сколько из-за принципиально неправильного построения. Нормальный вариант - когда политика концентрированно выражает экономические потребности, но в России экономика есть концентрированное выражение политики, экономика подчинена политике, подчинена интересам правящей группировки. По подсчетам Квинта, в конце 2017 года, если не будет реформ, в России произойдет экономический коллапс. Однако провести реформы нынешняя власть не может, потому что это равносильно утрате ее влияния; если появится настоящая собственность, независимый малый и средний бизнес, настоящие хозяева, - они будут требовать принятия "своих" законов, и власть должна будет уступать. Но Кремлю это совершенно ни к чему.

В России экономика подчинена политике, подчинена интересам правящей группировки

Игорь Чубайс
___________________
И зачем ты этот чубайсовский бред выложила?
Везде и всегда экономика и интересы правящей верхушки нераздельны!
Жаль, что этого не понимает доктор философских наук. Купил, видать, докторскую корочку.



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  • 18 | 09.07.2018, 11:32 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1826 | Комментарии: 59588 | Рейтинг: +12257,7
Аркадий Бабченко
1 ч ·
Но кто действительно поражает - российские либералы, уехавшие за границу. Читаю и офигиваю.
Коллега, живет сейчас в Вашингтоне, какой-то американский феллошип, на аватарке Сенцов. В России избивали неоднократно. Поздравляет всех с победой сборной России.
Ты в Вашингтоне живешь. На гранты Госдепа. Чтобы уехать из этого Мордора. Где на тебя нападали несколько раз. У тебя Сенцов на аватарке. Человек, которого эта страна прямо сейчас убивает в тюрьме. Поздравляешь Россию с победой. Из Вашингтона. С Сенцовым на автарке.
КАК???? КАК, БЛИН????
Неа. Все это замечательно уживается в одной голове.
Бывший редактор журнала, разгромленного этой властью. Сан-Франциско. Бар. Эмигранты с триколорами на щеках и в кокошниках. Подпись "У нас здесь тоже есть кокошники. Гооооллллл!!!"
Третий отсидел десять лет в тюрьме, четвертого просто каким-то чудом и невероятными усилиями вытащили из депортационной тюрьмы с пытками, пятый бежал от обвинений в педофилии, шестой, седьмой...
Неа. Ра-си-я! Ра-си-я! Па-бе-да!
Владимир Владимирович. Ты всё правильно понял. Хреначь. Громи журналы. Избивай в подворотнях. Подсылай титушек. Повышай пенсионный возраст. Загоняй в загоны. Молоти дубинками. Ломай ноги арматуркой. Рекрутируй в Сирию. Делай с ними что хочешь. Как хочешь. Когда хочешь.
А потом просто кинь им футбольный мячик - и они в кокошниках начнут орать "Гоооллл!!!"
Все. Как один.
Вот вам пять вопросов, по которому надо проверять русского:
1. На выборы ходил?
2. За кого голосовал?
3. Чей Крым?
4. Что происходит на Донбассе?
5. За кого болел на ЧМ?
Неправильный ответ на любой один из этих вопросов - сразу нах-уй. Сразу.
Поликлиники сокращают, врачей увольняют, помогите, подпишите петицию! Ты на выборы ходил? Я вне политики, я просто... Стоп. На***.
Помогите собрать ребенку на дорогостоящую операцию в Германии! За кого голосовал? За Путина. На***. К Путину. Он соберет. Челобитную в зубы и на колени. И к Чулпан. В Латвию.
Цены растут, жратву давят, бабушкам есть нечего, все дорожает пенсии дешевеют! Чей, говоришь, Крым? А. Ну, тут просто нах-уй.
В Кемерово МЧС не работает, трагедия, пожар, помогите! Что на Донбассе? Ну, не все так однозначно, русский язык, нарушение минских договоренностей, надо разобраться... Нах-уй. Через четыре года твои дети подрастут и ты сам отправишь их гореть в танке на Донбасс.
Пенсионный возраст повышают, еще шесть лет пахать, не доживает половина! За кого болел? "Ра-си-я! Ра-си-я! Наши! Пабеда! Гооллл!" Нах-уй. Вот тебе мячик. Играйся.
В итоге отсеивается девяносто девять процентов.
Если во время оккупации Грузии можно было еще хоть как-то, хоть формально, говорить о сменяемости власти, о достаточно высокой нелояльности населения, то с 2014 года Россия отвечает всем признакам Империи. Всё. Они сошлись, наконец, в одной точке. Несменяемость власти, лояльность населения, объединяющая идея в виде Победобесия, узурпатор на троне, экспансия путем захвата соседних территорий, стремление к региональному (пока еще) господству.
Российский либерал - это оксюморон. Российский либерал = имперский либерал. Имперский либерал - это глупость.
Либерал не может быть российским. Либерал может быть только антироссийским.
Только антиимперским.
Либо империя. Либо свобода.
Третьего не дано.



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  • 19 | 09.07.2018, 11:33 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5658 | Рейтинг: -170,7
Наш удел быть всемирной кладовой. Так же как у Китая- всемирной мастерской, а у Америки- всемирным банком. Роли распределены, музыканты играют мазурку. Аниматоры руководят процессом.



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  • 20 | 09.07.2018, 11:53 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5264 | Рейтинг: +1428,5
Не согласна с Бабченко. Что,теперь,если ненавидишь власть и Путина,Россия не кричать? Бред.
Те.кто кричат, они благодарят сборную за игру хорошую. За волю. Что бы не говорили, парни старались.особенно в игре с Хорватией.Выборы смешал с ЧМ. Очень многие ходят и на антипутинские митинги и болеют за футбол.



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