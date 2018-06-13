Гол! В Башкирии поднялись цены на продукты

В Башкирии изменились средние потребительские цены на некоторые социально значимые продукты. Данные выборочного еженедельного мониторинга, подготовленного на 2 июля, опубликовал Башстат.Так, средняя цена за килограмм картофеля составила 30,26 рубля – изменение средней стоимости к 25 июня текущего года составило 9,3%, моркови – 42,57 (5,6%), охлажденных и мороженых кур – 121,61 (4,6%), яблок – 102,54 (3,6%), пшена – 33,43 (2,6%), репчатого лука – 26,67 (1,5%).По данным статистики, на 15% подешевела свежая белокочанная капуста – 29,72 рубля за килограмм. Цены на другие продукты практически не изменились.