Гол! В Башкирии поднялись цены на продукты

Рейтинг публикаций пользователей
Врач травматолог, ...

Как хирург, я привык к четким определениям и формулировкам. Так как от ...
  Администратор

Лилия Чанышева: «За ...

Лилия Чанышева, председатель регионального отделения партии «Россия будущего». ...
  Администратор

Профессор Иосиф Дискин: ...

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и ...
  Администратор

Роскомнадзор высказался ...

Ответ от ведомства получили представители общественной организации «Башкорт». ...
  Кухарка

Сергей Пархоменко: Как ...

Готовлюсь к пятничной программе на Эхе — и влез по самые уши в разную ...
  Кухарка

Лучшие комментарии дня
Игорь Чубайс: Футбол во в ...

Наша экономика страдает не столько из-за санкций и падающих цен на неф ...
  Рейтинг: +5  Кухарка

Гол! В Башкирии поднялись ...

Не так давно Новые Известия писали: Согласно статье 10.12 КоАП дачник ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Исторические картинки. Мо ...

Я не против футбола, не против болеть за него! Я против безумно дорого ...
  Рейтинг: +4  Кухарка

Календарь новостей
«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Лучшие комментарии недели
Крымское похмелье. В 2018 ...

Сначала ты радуешься аннексии Крыма, вторжению в Украину(путинвведивой ...
  Рейтинг: +5  Кухарка

Игорь Чубайс: Футбол во в ...

Наша экономика страдает не столько из-за санкций и падающих цен на неф ...
  Рейтинг: +5  Кухарка

Гол! В Башкирии поднялись ...

Не так давно Новые Известия писали: Согласно статье 10.12 КоАП дачник ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Лучшие комментарии месяца
Толкачев: Увеличение пенс ...

Толкачев: Увеличение пенсионного возраста – благо для экономики ----- ...
  Рейтинг: +6  Анонимно

Толкачев: Увеличение пенс ...

ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ! За время Гражданской войны человеческие потери состав ...
  Рейтинг: +6  Анонимно

Хамитов объявил о кадровы ...

на данный момент около 600 пациентов не получают жизненно важные препа ...
  Рейтинг: +6  Анонимно

Обсуждаемое за неделю
Опять Зугура. Опять ...

Председатель Ассамблеи народов Республики Башкортостан, депутат Госдумы Зугура ...
  9.07.2018   793   30

Гол! В Башкирии ...

В Башкирии изменились средние потребительские цены на некоторые социально ...
  9.07.2018   316   15

Игорь Чубайс: Футбол во ...

Операция «зрелища вместо пенсий» завершилась «на одну четвертую» раньше, чем ...
  9.07.2018   639   30

Скрепы Зимвабве: Когда ...

Мы долго будем вспоминать Чемпионат мира, который надломил наши неокрепшие умы ...
  9.07.2018   227   7

Исторические картинки. ...

Чишминский район, Дмитриевский сельсовет, западнее Уфы. Стекаются в речку ...
  8.07.2018   541   48

Обсуждаемое за месяц
Опять Зугура. Опять ...

Председатель Ассамблеи народов Республики Башкортостан, депутат Госдумы Зугура ...
  9.07.2018   793   30

Гол! В Башкирии ...

В Башкирии изменились средние потребительские цены на некоторые социально ...
  9.07.2018   316   15

Игорь Чубайс: Футбол во ...

Операция «зрелища вместо пенсий» завершилась «на одну четвертую» раньше, чем ...
  9.07.2018   639   30

Скрепы Зимвабве: Когда ...

Мы долго будем вспоминать Чемпионат мира, который надломил наши неокрепшие умы ...
  9.07.2018   227   7

Исторические картинки. ...

Чишминский район, Дмитриевский сельсовет, западнее Уфы. Стекаются в речку ...
  8.07.2018   541   48

Последние публикации
Опять Зугура. Опять ...

Председатель Ассамблеи народов Республики Башкортостан, депутат Госдумы Зугура ...
  9.07.2018   793   30

Гол! В Башкирии ...

В Башкирии изменились средние потребительские цены на некоторые социально ...
  9.07.2018   316   15

Игорь Чубайс: Футбол во ...

Операция «зрелища вместо пенсий» завершилась «на одну четвертую» раньше, чем ...
  9.07.2018   639   30

Скрепы Зимвабве: Когда ...

Мы долго будем вспоминать Чемпионат мира, который надломил наши неокрепшие умы ...
  9.07.2018   227   7

Исторические картинки. ...

Чишминский район, Дмитриевский сельсовет, западнее Уфы. Стекаются в речку ...
  8.07.2018   541   48

Кабинетно-коверное ...

Страна-секрет. Страна-загадка. Даже героями здесь всё чаще становятся по ...
  7.07.2018   2156   35

Бизнесмен предложил ...

С предложением выступил бизнес-омбудсмен Борис Титов, сообщает «РИА Новости». ...
  7.07.2018   1575   9

Потребительская корзина ...

К таким выводам пришли журналисты «Известий», которые ссылаются на доклад ...
  7.07.2018   476   16

Называть вещи своими ...

Полиция не нашла экстремизма в шутке Руслана Белого про Салавата Юлаева, однако ...
  6.07.2018   2738   80

Когда посадят минздрава ...

По сообщению пациентов РКБ имени Куватова, в крупнейшей больнице Башкирии ...
  6.07.2018   1955   19

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татарстан, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Июль 2018 (28)
Июнь 2018 (97)
Май 2018 (84)
Апрель 2018 (89)
Март 2018 (78)
Февраль 2018 (61)
Читаемое за неделю
«А веревку с собой ...

Россияне просят Путина лишить пенсий работающих пенсионеров. Жители России ...
  6.07.2018   41386   190

Кортеж вместо тюремных ...

Небывалые пробки в Уфе образовались из-за приезда экс-министра обороны ...
  4.07.2018   7879   56

Как получить орден, ...

Лилии Гумеровой вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». ...
  3.07.2018   3863   33

Называть вещи своими ...

Полиция не нашла экстремизма в шутке Руслана Белого про Салавата Юлаева, однако ...
  6.07.2018   2738   80

Националистам не дает ...

Представители башкирских общественных организаций подняли вопрос об ...
  5.07.2018   2574   141

Читаемое за месяц
Отправится вслед за ...

Госпитализированный в понедельник певец и депутат Госдумы ответил ...
  19.06.2018   73627   30

Жена «пропагандона» ...

Психолог написала колонку о смысле жизни и месте пенсии в ней. Жена ведущего ...
  21.06.2018   45213   98

«А веревку с собой ...

Россияне просят Путина лишить пенсий работающих пенсионеров. Жители России ...
  6.07.2018   41386   190

Ложь, фальшь и ...

Пенсия: Когда и сколько? Андрей Малахов. Прямой эфир от 29.06.18. Сотни звонков ...
  2.07.2018   36314   134

Бесполезный форум: ...

В какой-то момент показалось, что форум может пойти по классическому пути ...
  13.06.2018   36279   60


Гол! В Башкирии поднялись цены на продукты

  • Опубликовано: natall | 09.07.2018
    Раздел: Новости | Просмотры: 316 | Комментарии: 15
Оценили
0



В Башкирии изменились средние потребительские цены на некоторые социально значимые продукты. Данные выборочного еженедельного мониторинга, подготовленного на 2 июля, опубликовал Башстат.

Гол! В Башкирии поднялись цены на продукты


Так, средняя цена за килограмм картофеля составила 30,26 рубля – изменение средней стоимости к 25 июня текущего года составило 9,3%, моркови – 42,57 (5,6%), охлажденных и мороженых кур – 121,61 (4,6%), яблок – 102,54 (3,6%), пшена – 33,43 (2,6%), репчатого лука – 26,67 (1,5%).

По данным статистики, на 15% подешевела свежая белокочанная капуста – 29,72 рубля за килограмм. Цены на другие продукты практически не изменились.

Башинформ
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 09.07.2018, 09:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Население вдоволь потчуют зрелищами, лишая хлеба...



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 2 | 09.07.2018, 09:51 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1826 | Комментарии: 59588 | Рейтинг: +12257,7
Гол! В Башкирии поднялись цены на продукты
______________________
Это вы еще платежки на ЖКХ не получили!

Замечу, что июньские(до момента повышения тарифов с 1 июля) показатели за воду, э/э - вам посчитают уже по июльским(новым) ценам(тарифам). На что спорим?

И х... чего докажите, требуя перерасчёта....



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 09.07.2018, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не так давно «Новые Известия» писали:

«Согласно статье 10.12 КоАП дачники больше не могут сажать собственную картошку. Теперь для посева разрешается использовать только семена, которые были куплены в специальных магазинах.

Грубо говоря, теперь нельзя оставлять часть картошки для посева на следующий сезон.

Если контролирующие органы узнают о нарушении, пенсионеру - садоводу будет грозить штраф в размере от 500 до 1 000 рублей...»
====================================================
Нет слов и нет выражений которыми можно охарактеризовать наших ТУПОРЫЛЫХ ДОЛБО ..БОВ из управления Россельхознадзора !
Какая то ПАДАЛЬ из этого управления , завел наверное магазин по продаже картофеля !



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 4 | 09.07.2018, 10:27 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1826 | Комментарии: 59588 | Рейтинг: +12257,7
7 июля 2018 г. 17:47 / Москва
РПЦ бьет тревогу: из-за обнищания граждан России доходы храмов

Доходы храмов РПЦ от продажи товаров религиозной направленности снизились из-за снижения покупательной способности населения России, заявил в эфире телеканала «Россия 24» председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Об этом 7 июля сообщает ТАСС.

Иларион прокомментировал предварительные данные Росстата за 2017 год, согласно которым в 44 из 71 регионах, предоставивших свои отчеты, уровень бедности вырос. «Доходы храма в результате этого падения покупательной способности населения тоже упали», — отметил митрополит.
________________________________________________
Ой! Негоже верующим на попов скупиться! Грех это! У них ведь тоже расходы в связи с повышением цена на Майбахи - растут!



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 5 | 09.07.2018, 10:44 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1826 | Комментарии: 59588 | Рейтинг: +12257,7
Министерство финансов РФ уже в 2019 году прогнозирует сокращение расходов по ряду статей бюджета. По некоторым из них эта мера временная, по другим планируется и дальнейшее снижение бюджетной нагрузки.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на проект «Основных направлений бюджетной политики РФ», уже в 2019 году россияне смогут наблюдать снижение расходов на здравоохранение. Если в текущем, 2018 году, они составят 479,7 млрд рублей, то в 2019 году эта сумма снизится более чем на 20 млрд рублей (459,5 млрд). Правда, далее расходы по данной статье будут расти: в 2020 году 563,2 млрд рублей, а в 2021 году — 572,5 млрд рублей.

Аналогичная ситуация — с развитием физической культуры и спорта. Расходы по данной статье в 2019 году резко снизятся с 64,8 млрд рублей (2018) до 36,7 млрд рублей. В 2020 году они снова вырастут — до 39,6 млрд рублей, а затем снова резко сократятся — до 29,9 млрд рублей в 2021 году.

По некоторым бюджетным статьям сокращения будут не столь скачкообразно: так, расходы на ЖКХ, которые в текущем году составили 147,6 млрд рублей, в 2019 году снизятся до 127,9 млрд рублей, в 2020 году — 122,1 млрд рублей, в 2021 году — 103,9 млрд рублей. Сократятся расходы на СМИ с 84,1 млрд рублей в 2018 году до 68,7 млрд рублей в 2021, а также на культуру и кинематографию — со 103,2 млрд рублей в 2018 году до 88,5 млрд рублей в 2021 году.

Зато, но некоторым другим статьям рост расходов будет стабильным. В частности, увеличатся расходы на образование (с 689,7 млрд рублей до 726,6 млрд рублей), на охрану окружающей среды (с 95,9 млрд рублей до 103,8 млрд рублей), на обслуживание государственного долга (с 824,3 млрд рублей до 1,11 трлн рублей). Траты на национальную безопасность и оборону также вырастут. Если нацбезопасность и правоохранительная деятельность в 2018 году обходится государству в 2,105 трлн рублей, то к 2021 году эта сумма вырастет до 2,320 трлн рублей. Национальная оборона также обойдется дороже: в 2021 году государство потратит на нее 2,981 трлн рублей против 2,797 трлн рублей в текущем году.
_____________________________________
САМИ сопоставьте:
расходы на здравоохранение, ЖКХ и образование
с расходами на нацбезопасность и правоохранительная деятельность
- и поймете - что за власть нами правит, что ЭТО за государство такое!



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 6 | 09.07.2018, 10:48 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1826 | Комментарии: 59588 | Рейтинг: +12257,7
Чтобы не выкидывать молоко с сегодняшним числом срока годности, финны отдают его людям бесплатно.



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 7 | 09.07.2018, 11:18 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1826 | Комментарии: 59588 | Рейтинг: +12257,7
Правительство РФ потеряет из-за налоговых льгот регионам три триллиона рублей. Это произойдет из-за того, что проект Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенной политики на 2019—2021 годы предусматривает расширение льгот для нефтяников и по НДС.

В 2018 году налоговые льготы увеличатся сразу на 750 млрд рублей и продолжат расти на 80-100 млрд рублей в год, пишет газета «Ведомости». Больше всего вырастут льготы для нефтяников (на 360 млрд) и по НДС (175 млрд руб.).

Кроме того, ужесточатся условия предоставления льгот регионами: предлагается запретить им снижать налог на прибыль до 13,5% (в 2017—2020 годы до 12,5%). Правительство уже внесло в Госдуму поправки к законопроекту депутатов, принятому в первом чтении. Льготные ставки, которые были введены до 2018 года, будут действовать до окончания их срока, но не позже 2022 года, сообщает издание, ссылаясь на источник в Минфине. Такие поправки необходимы из-за отмены контроля за трансфертными ценами по большинству внутренних сделок. Эксперты заявляют, что без контроля прибыль будет перетекать из одного региона в другой.

Ранее «URA.RU» писало, что нефтяникам окажет поддержку в размере 330 млрд рублей. Таким образом поддержат нефтеперерабатывающие заводы, которые расположены далеко от экспортных рынков, в Поволжье, в Сибири и на Урале.
_______________________________
А вам, дорогие роиссяне - денег НЕТ! Пахать до смерти!



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 8 | 09.07.2018, 11:29 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5658 | Рейтинг: -170,7
Нас всю сознательную жизнь готовят к преодолению временных трудностей. Что при царе батюшке, что при большевиках, что при коммунистах, что при капиталистах. Манят светлым будущем, как хрюшек- теплым пойлом... Достали.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 09.07.2018, 11:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комитет по торговле прогнозирует значительное снижение цен.



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 10 | 09.07.2018, 12:33 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1826 | Комментарии: 59588 | Рейтинг: +12257,7
Объясняем на фактах, почему, если принять пенсионную реформу, как предлагают, Россию ждут большие проблемы

https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/07/08/77079-rezhim
-vyshel-na-pensiyu?utm_source=novaya&utm_medium=tw&utm_campa
ign=regular



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 11 | 09.07.2018, 12:57 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1826 | Комментарии: 59588 | Рейтинг: +12257,7
Премии членов правления госкомпаний в 2017 году:

Сбербанк
10 человек
511 млн руб каждому

Роснефть
10 человек
390 млн руб каждому

Газпром
16 человек
153 млн руб каждому

ВТБ
15 человек
93 млн руб каждому



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 09.07.2018, 13:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А, что вы хотели как голосовали то и получайте.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 09.07.2018, 14:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В 2017 году 35% аграрной продукции России создали
«хозяйства населения» (и те, что на шести сотках, и деревенские дома, и те, кто балуется в коттеджах). Как будто в советские времена.
Из-под своих рук, на собственном плече - 77% картошки, 63% овощей, 42% молока, 19% яиц, 22% мяса!
Всё это – без учёта фермерских хозяйств, без индивидуальных предпринимателей.

Народ – прокорми себя сам!
Ты – дачный, ты – деревенский, ты должен сам всё вырастить, чтобы наесться.
У тебя 3,1 млн. га «посевных площадей». Много?
Но это всего лишь 4% от «посевных» в России.
Эффективность немыслимая. И еще – 45% коров, 13% свиней, 47% овец и коз и 16% птицы.
=====================================================
Эти управленцы из Россехознадзора , если сами ДОЛБО,, БЫ , то и народ считают Быдлом !
Вот с какого ХРЕНА , Я на своем ЛИЧНОМ ПОДВОРЬЕ или УЧАСТКЕ земли должен допускать к проверке МОЕ ЛИЧНОЕ хозяйство , если я никого не просил и НЕ ЗВАЛ к себе !
Разубедить таких " хозяев " проверяльщиков может только одно -ВИЛЫ в жОПП(у) и они его получат !



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 09.07.2018, 15:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 09.07.2018, 09:51 | Автор: Кухарка
Публикации: 1826 | Комментарии: 59584 | Рейтинг: +12257,5
Гол! В Башкирии поднялись цены на продукты
______________________
Это вы еще платежки на ЖКХ не получили!

Замечу, что июньские(до момента повышения тарифов с 1 июля) показатели за воду, э/э - вам посчитают уже по июльским(новым) ценам(тарифам). На что спорим?

И х... чего докажите, требуя перерасчёта....
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Кухарка! Что Вы называете июньскими показателями? Это какое-то старорежимное определение, на мой взгляд! Давно уже почти никто не снимает показатели счётчиков в "полночь на начало месяца"! Большинство передаёт показания с 23 по 26 каждого месяца, в это же время их и снимают со счётчика! Открою Вам свою страшную тайну: в июне месяце каждого года я передаю завышенные данные со своих счётчиков почти на год вперёд, а потом в течении года только по чуть-чуть! Всегда переданные в июне данные оплачиваются по тарифам июня, ни разу другого не было за всё время! Если такого не будет в этот раз, то от ЕРКЦ я не оставлю камня на камне! Так что если Вы считаете, что данные, переданные с 23 по 26 уже июля, являются июньскими, по факту ими не являются и оплачиваются по тарифам уже июля! Живите по реалиям 21 века, а не 20-го! Очень Опытный



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 15 | 09.07.2018, 16:34 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1826 | Комментарии: 59588 | Рейтинг: +12257,7
В Башкирии больше 30 тысяч человек являются потенциальными банкротами
В Башкирии больше 30 тысяч человек являются потенциальными банкротами

По данным Национального бюро кредитных историй за первое полугодие 2018 года, больше 30 тысяч жителей республики вошли в список потенциальных банкротов.

Этот показатель на 5% ниже, чем за аналогичный период 2017 года, однако Башкирия все равно вошла в первую десятку регионов. Больше всего потенциальных банкротов сейчас в Москве и Московской области – там показатель превышает 50 тысяч человек. Меньше всего банкротов в Ненецком автономном округе – там их всего 83.

В Татарстане в этом году показатель вырос на 5,8% и превысил 21 тысячу человек. В Оренбургской области потенциальных банкротов пока чуть больше 13 тысяч.

Напомним, банкротами могут быть признаны люди, чьи долги превышают 500 тысяч рублей.



Оценили
0










© Общественно - политический портал «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О портале | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com