Опять Зугура. Опять духовность и скрепы

В праздничном концерте приняли участие профессиональные артисты, самодеятельные и детские коллективы. Артисты исполнили песни о любви и верности, о матери и счастливом детстве на русском, башкирском, татарском, чувашском языках. Для самых юных участников праздника работали мастер-классы, игровые площадки, были организованы фотоконкурс.
«Мы все родом из семьи. Семья — начало всех начал, приобщающее детей к добру, истине, красоте, к родному языку, родной культуре, — отметила в своём выступлении Зугура Рахматуллина. — Родители — первые учителя и воспитатели, формирующие наше настоящее и будущее. Сегодня и на республиканском, и на федеральном уровне делается очень многое для поддержки молодых семей, многодетных родителей, детей, оставшихся без попечения родителей. В условиях, когда миру и нам идеологами «новых семейных ценностей» навязываются модернистские модели организации брачных и семейных отношений, не вписывающиеся в отечественные нравственные и религиозные традиции, принимаются законы, направленные на поддержку и защиту традиционной семьи, ее идеалов и смыслов».
Проведение праздников, которые сегодня становятся органичной частью отечественной культуры и позиционируют подлинные семейные ценности, имеют огромный духоформирующий потенциал особенно для подрастающих поколений, прививают с детства культуру семейных отношений, уважительное отношение к духовным традициям и обычаям, считает депутат.
Как известно, праздник был учрежден в 2008 году и приурочен ко дню святых Петра и Февронии, доказавших одухотворяющую и исцеляющую силу человеческой любви. В этот день по всей стране проходят многочисленные праздничные мероприятия, посвященные ценности семьи в нашей жизни, участниками которых становятся и взрослые, и молодежь, и дети.
Башинформ
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Зугура Рахматуллина: «Сабантуй - зеркало национальной духовности»
Председатель Ассамблеи народов Башкортостана, депутат Госдумы Зугура Рахматуллина приняла участие в сабантуе, который прошёл в Иглинском районе. В рамках праздника состоялся Международный фестиваль по стрельбе из традиционного лука «Меткий лучник», организованный Министерством культуры республики, администрацией Иглинского района, АНО по развитию конно-верховой стрельбы и стрельбы из традиционного лука. В турнирах соревновались в меткости и искусстве конно-верховой стрельбы из лука джигиты и девушки из Башкортостана, регионов России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Словакии, Германии.
Сабантуй, ставший одним из масштабных народных гуляний в истории района, превратился в красочное театрализованное представление с многочисленными участниками и гостями, с награждением передовиков сельхозпроизводства, вручением жилищных сертификатов молодым семьям, шествием лучников в этнических костюмах, выступлениями творческих коллективов района. Интересные и разнообразные выставки, представленные продукцией сельхозпроизводителей и творчеством народных умельцев, город мастеров, яркие этнодворики, захватывающие дух конные скачки, народные игры, спортивные мероприятия, национальная борьба с традиционными призами собрали на праздничном майдане взрослых, молодежь и детей, многочисленных иностранных гостей.
«Сабантуй на многонациональной и дружной иглинской земле — это праздник сельского труженика, мирного труда, согласия и дружбы, и даже колчан со стрелами стал своеобразным символом межнационального и межгосударственного единения, — отметила в своём выступлении Зугура Рахматуллина. — Многонациональный народ района трудится, воспитывает детей, вносит свою достойную лепту в успешное развитие республики и большой страны».
Нынешний сабантуй стал презентацией многочисленным иностранным участникам фестиваля «Меткий лучник» и зарубежным гостям своеобразия и богатства многонациональной культуры республики, ее гостеприимства, радушия ее народа, который своим трудом, жизнью, праздниками демонстрирует свою открытость, приверженность ценностям мирного события и сотворчества. Подобные масштабные праздники, являющиеся квинтэссенцией национальной духовности, представлений народа о добре, красоте, труде и участниками которых становятся иностранные гости, развенчивают сложившиеся в их сознании идеологические стереотипы, искусственно культивируемый образ «недруга» и способствуют укреплению доверия друг к другу, уверена депутат.
Башинформ
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Опять Зугура. Опять духовность и скрепы
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