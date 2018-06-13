Опять Зугура. Опять духовность и скрепы

Председатель Ассамблеи народов Республики Башкортостан, депутат Госдумы Зугура Рахматуллина приняла участие в праздничном мероприятии, посвящённом Дню семьи, любви и верности, который прошёл в парке им. Якутова в Уфе. Праздник, на который пришли взрослые с детьми, организовали Министерство культуры республики, Ассамблея народа Башкортостана, Общественная организация «Здоровая Планета».В праздничном концерте приняли участие профессиональные артисты, самодеятельные и детские коллективы. Артисты исполнили песни о любви и верности, о матери и счастливом детстве на русском, башкирском, татарском, чувашском языках. Для самых юных участников праздника работали мастер-классы, игровые площадки, были организованы фотоконкурс.Проведение праздников, которые сегодня становятся органичной частью отечественной культуры и позиционируют подлинные семейные ценности, имеют огромный духоформирующий потенциал особенно для подрастающих поколений, прививают с детства культуру семейных отношений, уважительное отношение к духовным традициям и обычаям, считает депутат.Как известно, праздник был учрежден в 2008 году и приурочен ко дню святых Петра и Февронии, доказавших одухотворяющую и исцеляющую силу человеческой любви. В этот день по всей стране проходят многочисленные праздничные мероприятия, посвященные ценности семьи в нашей жизни, участниками которых становятся и взрослые, и молодежь, и дети.***Председатель Ассамблеи народов Башкортостана, депутат Госдумы Зугура Рахматуллина приняла участие в сабантуе, который прошёл в Иглинском районе. В рамках праздника состоялся Международный фестиваль по стрельбе из традиционного лука «Меткий лучник», организованный Министерством культуры республики, администрацией Иглинского района, АНО по развитию конно-верховой стрельбы и стрельбы из традиционного лука. В турнирах соревновались в меткости и искусстве конно-верховой стрельбы из лука джигиты и девушки из Башкортостана, регионов России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Словакии, Германии.Сабантуй, ставший одним из масштабных народных гуляний в истории района, превратился в красочное театрализованное представление с многочисленными участниками и гостями, с награждением передовиков сельхозпроизводства, вручением жилищных сертификатов молодым семьям, шествием лучников в этнических костюмах, выступлениями творческих коллективов района. Интересные и разнообразные выставки, представленные продукцией сельхозпроизводителей и творчеством народных умельцев, город мастеров, яркие этнодворики, захватывающие дух конные скачки, народные игры, спортивные мероприятия, национальная борьба с традиционными призами собрали на праздничном майдане взрослых, молодежь и детей, многочисленных иностранных гостей.Нынешний сабантуй стал презентацией многочисленным иностранным участникам фестиваля «Меткий лучник» и зарубежным гостям своеобразия и богатства многонациональной культуры республики, ее гостеприимства, радушия ее народа, который своим трудом, жизнью, праздниками демонстрирует свою открытость, приверженность ценностям мирного события и сотворчества. Подобные масштабные праздники, являющиеся квинтэссенцией национальной духовности, представлений народа о добре, красоте, труде и участниками которых становятся иностранные гости, развенчивают сложившиеся в их сознании идеологические стереотипы, искусственно культивируемый образ «недруга» и способствуют укреплению доверия друг к другу, уверена депутат.