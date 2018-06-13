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Опять Зугура. Опять духовность и скрепы

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Председатель Ассамблеи народов Республики Башкортостан, депутат Госдумы Зугура Рахматуллина приняла участие в праздничном мероприятии, посвящённом Дню семьи, любви и верности, который прошёл в парке им. Якутова в Уфе. Праздник, на который пришли взрослые с детьми, организовали Министерство культуры республики, Ассамблея народа Башкортостана, Общественная организация «Здоровая Планета».

Опять Зугура. Опять духовность и скрепы


В праздничном концерте приняли участие профессиональные артисты, самодеятельные и детские коллективы. Артисты исполнили песни о любви и верности, о матери и счастливом детстве на русском, башкирском, татарском, чувашском языках. Для самых юных участников праздника работали мастер-классы, игровые площадки, были организованы фотоконкурс.

«Мы все родом из семьи. Семья — начало всех начал, приобщающее детей к добру, истине, красоте, к родному языку, родной культуре, — отметила в своём выступлении Зугура Рахматуллина. — Родители — первые учителя и воспитатели, формирующие наше настоящее и будущее. Сегодня и на республиканском, и на федеральном уровне делается очень многое для поддержки молодых семей, многодетных родителей, детей, оставшихся без попечения родителей. В условиях, когда миру и нам идеологами «новых семейных ценностей» навязываются модернистские модели организации брачных и семейных отношений, не вписывающиеся в отечественные нравственные и религиозные традиции, принимаются законы, направленные на поддержку и защиту традиционной семьи, ее идеалов и смыслов».

Проведение праздников, которые сегодня становятся органичной частью отечественной культуры и позиционируют подлинные семейные ценности, имеют огромный духоформирующий потенциал особенно для подрастающих поколений, прививают с детства культуру семейных отношений, уважительное отношение к духовным традициям и обычаям, считает депутат.

Как известно, праздник был учрежден в 2008 году и приурочен ко дню святых Петра и Февронии, доказавших одухотворяющую и исцеляющую силу человеческой любви. В этот день по всей стране проходят многочисленные праздничные мероприятия, посвященные ценности семьи в нашей жизни, участниками которых становятся и взрослые, и молодежь, и дети.

Башинформ
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Зугура Рахматуллина: «Сабантуй - зеркало национальной духовности»

Председатель Ассамблеи народов Башкортостана, депутат Госдумы Зугура Рахматуллина приняла участие в сабантуе, который прошёл в Иглинском районе. В рамках праздника состоялся Международный фестиваль по стрельбе из традиционного лука «Меткий лучник», организованный Министерством культуры республики, администрацией Иглинского района, АНО по развитию конно-верховой стрельбы и стрельбы из традиционного лука. В турнирах соревновались в меткости и искусстве конно-верховой стрельбы из лука джигиты и девушки из Башкортостана, регионов России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Словакии, Германии.

Сабантуй, ставший одним из масштабных народных гуляний в истории района, превратился в красочное театрализованное представление с многочисленными участниками и гостями, с награждением передовиков сельхозпроизводства, вручением жилищных сертификатов молодым семьям, шествием лучников в этнических костюмах, выступлениями творческих коллективов района. Интересные и разнообразные выставки, представленные продукцией сельхозпроизводителей и творчеством народных умельцев, город мастеров, яркие этнодворики, захватывающие дух конные скачки, народные игры, спортивные мероприятия, национальная борьба с традиционными призами собрали на праздничном майдане взрослых, молодежь и детей, многочисленных иностранных гостей.

«Сабантуй на многонациональной и дружной иглинской земле — это праздник сельского труженика, мирного труда, согласия и дружбы, и даже колчан со стрелами стал своеобразным символом межнационального и межгосударственного единения, — отметила в своём выступлении Зугура Рахматуллина. — Многонациональный народ района трудится, воспитывает детей, вносит свою достойную лепту в успешное развитие республики и большой страны».

Нынешний сабантуй стал презентацией многочисленным иностранным участникам фестиваля «Меткий лучник» и зарубежным гостям своеобразия и богатства многонациональной культуры республики, ее гостеприимства, радушия ее народа, который своим трудом, жизнью, праздниками демонстрирует свою открытость, приверженность ценностям мирного события и сотворчества. Подобные масштабные праздники, являющиеся квинтэссенцией национальной духовности, представлений народа о добре, красоте, труде и участниками которых становятся иностранные гости, развенчивают сложившиеся в их сознании идеологические стереотипы, искусственно культивируемый образ «недруга» и способствуют укреплению доверия друг к другу, уверена депутат.

Башинформ
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  • 1 | 09.07.2018, 09:48 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1826 | Комментарии: 59588 | Рейтинг: +12257,7
праздник был учрежден в 2008 году и приурочен ко дню святых Петра и Февронии, доказавших одухотворяющую и исцеляющую силу человеческой любви.
___________________________
Лицемер Петр и шантажистка Феврония как символ Дня семьи, любви и верности
+T-
Зачем нужен День семьи и супружеской верности? Для поддержания традиционных ценностей, под которыми государственные мужи подразумевают большую семью? Тогда стоит вспомнить, зачем во времена царской России были нужны большие многодетные семьи. Даже в очень благополучной семье физиолога Ивана Петровича Павлова из десяти детей умерло пятеро, и все к этому относились как к норме. А до того детская смертность была, разумеется, еще более высокой. Только этим, а также отсутствием контрацептивов обуславливались раньше многодетные семьи. Потому что превратить женщину в свиноматку и употребить ее на бесконечные роды, лишив возможности делать карьеру и путешествовать, согласитесь, величайшее свинство и абсолютная подлость.

А тот, кто ввел празднование Дня Петра и Февронии и назвал это Днем семьи, любви и верности, никогда не читал их так называемое житие. Желание противопоставить западному Дню святого Валентина праздник исконно русский привело к огромному конфузу. История Петра и Февронии может конкурировать только с Хеллоуином, говорящими тыквенными головами и другими ужасами.

В качестве символа любви и верности выбрана очень своеобразная парочка: она — бедная деревенская девушка, знахарка, он — князь. Он заболевает тяжелой формой дерматологического заболевания, узнает об этой целительнице и едет лечиться к ней. Она, увидев, с кем имеет дело, и понимая тяжесть болезни, ставит условие: если она его вылечивает, он на ней женится. Он лицемерно соглашается, разумеется, не собираясь жениться на какой-то зачуханной крестьянке. Она, понимая, что князь, скорее всего, лжет, лечит его, но оставляет пару струпьев, что называется, на развод. Петр, разумеется, не выполняет обещания и уезжает, но, не доезжая до Мурома, покрывается струпьями вновь. Он вынужден вернуться, и она ставит вопрос еще жестче и, таким образом, выходит замуж путем шантажа.

Дальше эта парочка какое-то время живет в браке, оставаясь бездетной, и отношения между ними заканчиваются разводом. Почему? Потому, что со временем они приходят к мысли о том, что неплохо было бы принять монашество, а чтобы принять монашество, необходимо прервать все земные связи и отношения. Они стригутся в монахи после развода, затем князь начинает умирать и зачем-то посылает к своей бывшей супруге-монахине гонцов с требованием умереть в тот же день, когда умрет он. За каким чертом ему это понадобилось, житие не уточняет. Не знаю, добровольно или нет, но Феврония соглашается, и они таки умирают в один день.

Дальше история принимает характер фильма ужасов. Как вы понимаете, в Средневековье асфальта на дорогах не было, поэтому глухой ночью двое покойников умудряются проползти по грязи городских улиц огромное расстояние, сползтись и повалиться в один гроб. Прибегает общественность и обнаруживает монаха и монахиню в неких позах, которые нам не уточняет житие, в одном гробу. Их разъединяют, разносят по разным гробам и хоронят в разных концах города. Но следующей ночью символы любви и верности, достигнув определенной стадии трупного разложения, снова бродят по муромским улицам, роняя с себя омертвевшую плоть, и снова заваливаются в один гроб. И всего таких попыток воссоединиться у покойных было три. Любой судмедэксперт скажет, что на третью попытку они представляли из себя уже откровенно антисанитарное зрелище.

Итого: парочка, заключившая брак через шантаж, бездетная, разведенная, в состоянии трупного разложения является в России символом семьи, любви и верности. Согласитесь, это чрезвычайно пикантно. Проверить эту информацию можно, например, в книге под редакцией академика Александра Михайловича Панченко, вышедшей в издательстве «Наука»: в ней есть все списки летописей и житий. Хотя, в общем-то, во всех списках житий Петра и Февронии рассказанная мною канва выглядит примерно одинаково. Я, будучи прилично подкованным в догматике, агиографии, патристике и литургике, был поражен, что именно эта парочка была избрана в качестве символа любви и верности. Подозреваю, что это феноменальная безграмотность чиновничества, которое ткнуло куда-то пальцем и избрало случайных персонажей.

Ну и штришок - отмечать День семьи, любви и верности в стране, где на 100 браков приходится 80 разводов - как-то не комильфо...



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  • 2 | 09.07.2018, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
1 | 09.07.2018, 09:48 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1826 | Комментарии: 59562 | Рейтинг: +12251,6
праздник был учрежден в 2008 году и приурочен ко дню святых Петра и Февронии, доказавших одухотворяющую и исцеляющую силу человеческой любви.
___________________________
Лицемер Петр и шантажистка Феврония как символ Дня семьи, любви и верности
+T-
Зачем нужен День семьи и супружеской верности?
_________________
Конечно, зачем Кухарке нужен День семьи и супружеской верности?
Она всю жизнь обходилась и без того, и без другого!



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  • 3 | 09.07.2018, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сгонят людишек, как овец в загон, попилят бабло,- и все это у них называется "праздник" !!!!
О Бже! Как мы еще далеки от цивилизации! И это будет продолжаться до тех пор пока такие индивиды ( пытался помягче выразится) как Рахматулина нами "рулят".



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  • 4 | 09.07.2018, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Конечно, зачем Кухарке нужен День семьи и супружеской верности?
Она всю жизнь обходилась и без того, и без другого!
---------------------------
Кухаркина скрепа это эге-гей парад.



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  • 5 | 09.07.2018, 11:26 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5658 | Рейтинг: -170,7
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Ну да. Кухарке вообще ничего не нужно. Ни семьи, ни традиционных ценностей. Только возможность обгадить любое мероприятие, кроме "истиннолиберальных" ....



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  • 6 | 09.07.2018, 11:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Бабка с гавнометов в руках пролетела по всем темам.Все плохо, все не так, все пропало.
Не обращайте внимания, вся их кодла это психически неуравновешенные люди.



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  • 7 | 09.07.2018, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зугура в Башкирии - это становится именем нарицательным - апологет лживости и лизоблюдства . Принудительно ввела баш язык и десять лет насиловала другие национальности не родным им языком . Последние денёчки дорабатывает в гос дуре .



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  • 8 | 09.07.2018, 11:54 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1826 | Комментарии: 59588 | Рейтинг: +12257,7
А теперь - хор ваты!

Я сказала - ХОР ВАТЫ!!!



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  • 9 | 09.07.2018, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
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Молодая была видимо хорошенькая не удивительно,что во власти сидит.Да и сейчас наверное ,опыта больше.



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  • 10 | 09.07.2018, 12:17 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 09.07.2018, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Молодая была видимо хорошенькая не удивительно,что во власти сидит.Да и сейчас наверное ,опыта больше.
------------------------------------------------------------
--------
Кто чем умеет, тем и зарабатывает. Жить хорошо всем хочется



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  • 11 | 09.07.2018, 12:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вообще-то башкиры все подлые. Других появлений их никто не наблюдал. Не связывайтесь с ними и дела не начинайте. Получите только подставу



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  • 12 | 09.07.2018, 12:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Б-рам ума не хватает понять, что их язык настолько примитивен, что объективно не может иметь значения, достаточного для предания ему статуса государственного.



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  • 13 | 09.07.2018, 12:48 | Автор: Не зарегистрирован
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То есть," для придания". Телефон сам исправляет.



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  • 14 | 09.07.2018, 12:51 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5264 | Рейтинг: +1428,5
Сегодня день рождения у великолепной женщины, патриотки,актрисы Лии Меджидовны Ахеджаковой .Спасибо вам .за роли .мы даже не замечаем что они,второстепенные.вы молодец. Здоровья и долгих лет жизни.
Щас налетит хор ваты. будут Лию клевать,что она пропиндосница.и русофобка. Типун вам на язык.И не образный



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  • 15 | 09.07.2018, 13:25 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1826 | Комментарии: 59588 | Рейтинг: +12257,7
Подрался с ухажёром бывшей. Стали известны детали избиения депутата Госдумы

По данным СМИ, Сергей Жигарев потребовал, чтобы экс-возлюбленная вернула все подарки.
Стали известны некоторые подробности избиения депутата Госдумы Сергея Жигарева в Москве. По данным СМИ, парламентарий подрался с новым ухажёром своей бывшей возлюбленной.

Сообщается, депутат на протяжении долгого времени жил с девушкой, которая ушла от него и впоследствии познакомилась с другим молодым человеком. С парламентарием у неё произошёл конфликт. Утверждается, что Жигарев позвонил ей и потребовал вернуть все подаренные ранее вещи. Однако на встречу она пришла не одна, а с новым поклонником.

Как ранее писал Лайф, парламентарий оказался в больнице с гематомой, закрытой черепно-мозговой травмой и кровоподтёками. От госпитализации он отказался.
________________________________
Вот они скрепы-то!!!
Депутат Госдуры - потребовал вернуть ему подарки, а я щетаю, что она еще и сперму ему всю вернуть была обязана, как расхитительница бесценного(буквально - БЕЗ ценного) геннофонда!

НО! Как он сможет вернуть все удовольствия, полученные им в период их счастливого времяпрепровождения, а? А ведь вернуть обязан, ибо материальное - было платой за духовное/плотское, физическое, моральное удовольствие, разве нет?)))))))))))))

Самое смешное, что этот уё-бок не постеснялся опозориться на весь мир, зафиксировав побои, после чего и стало известно, что он за мразь!
Они там в госдуре - все такие йобнутые!!! Извилина одна - и та, ниже копчика.



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  • 16 | 09.07.2018, 13:39 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1826 | Комментарии: 59588 | Рейтинг: +12257,7
Водители сипайловской подстанции «Скорой помощи» в Уфе готовы начать забастовку из-за задержки зарплат
Водители сипайловской подстанции «Скорой помощи» в Уфе готовы начать забастовку из-за задержки зарплат

70 водителей заявили, что им не платят с апреля.

Как сообщает «Медиакорсеть», речь идет о водителях, переведенных на аутсорсинг в рамках эксперимента, организованного руководством Республиканской станции скорой медицинской помощи и центра медицины катастроф.

По аутсорсингу машины «скорой помощи» передали в аренду компании «Автотранском», которая должна была заключить трудовые договоры и с водителями, однако они утверждают, что договоров до сих пор нет. Вместо этого компания предложила водителям оформить свое индивидуальное предприятие.

Как рассказал один из водителей Владимир Омельченко, общая задолженность руководства ООО «Автотранском» перед водителями уже достигла 5 млн рублей.

Заместитель главного врача республиканской станции скорой медицинской помощи Александр Степанов заявил «Эху», что о задержках зарплаты водителей, работающих на аутсорсинге, в учреждении не знают. Получить комментарий от компании «Автотранском» пока не удалось.



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  • 17 | 09.07.2018, 14:34 | Автор: юнг
    Публикации: 315 | Комментарии: 34812 | Рейтинг: +5817,3
Они там в госдуре - все такие йобнутые!!! Извилина одна - и та, ниже копчика.

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  • 18 | 09.07.2018, 15:10 | Автор: кац
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Б-рам ума не хватает понять, что их язык настолько примитивен, что объективно не может иметь значения, достаточного для предания ему статуса государственного.
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БЯ дикий, естественный. ТЯ искусственный, полученный путем упрощения БЯ. Любой осваивает БЯ так, что получается ТЯ. В башкирской среде русские разговаривают как та татарском. Значит ТЯ недоделанный БЯ.



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  • 19 | 09.07.2018, 15:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 09.07.2018, 11:54 | Автор: Кухарка
Публикации: 1826 | Комментарии: 59583 | Рейтинг: +12257,5
А теперь - хор ваты!

Я сказала - ХОР ВАТЫ!!!

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А тебе - МОР ДВИНУ!!!



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  • 20 | 09.07.2018, 15:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
18 | 09.07.2018, 15:10 | Автор: кац

БЯ дикий, естественный. ТЯ искусственный, полученный путем упрощения БЯ. Любой осваивает БЯ так, что получается ТЯ. В башкирской среде русские разговаривают как та татарском. Значит ТЯ недоделанный БЯ.
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Слушай Недоделанный !
А не ПШЕЛЛ бы на Х,,Й , чтобы тебя доделали !



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