Опиум для народа: РПЦ заявила о падении доходов церквей из-за обеднения россиян

Об этом сообщил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, пишет ТАСС.Доходы храмов Русской православной церкви от продаж религиозных товаров снизились из-за падения покупательной способности населения России.«Общее наблюдение, которым делятся многие священнослужители, заключается в том, что покупательная способность населения снизилась. Это ощущается в том числе в храмах: на продажах свечей, на продажах икон, на том, как люди заказывают молебны, как они подают записки. То есть доходы храма в результате падения покупательной способности населения тоже упали», – сказал представитель РПЦ в эфире телеканала «Россия 24».