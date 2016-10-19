Доходы храмов Русской православной церкви от продаж религиозных товаров снизились из-за падения покупательной способности населения России.
«Общее наблюдение, которым делятся многие священнослужители, заключается в том, что покупательная способность населения снизилась. Это ощущается в том числе в храмах: на продажах свечей, на продажах икон, на том, как люди заказывают молебны, как они подают записки. То есть доходы храма в результате падения покупательной способности населения тоже упали», – сказал представитель РПЦ в эфире телеканала «Россия 24».
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Опиум для народа: РПЦ заявила о падении доходов церквей из-за обеднения россиян
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