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Опиум для народа: РПЦ заявила о падении доходов церквей из-за обеднения россиян

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Об этом сообщил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, пишет ТАСС.

Опиум для народа: РПЦ заявила о падении доходов церквей из-за обеднения россиян


Доходы храмов Русской православной церкви от продаж религиозных товаров снизились из-за падения покупательной способности населения России.

«Общее наблюдение, которым делятся многие священнослужители, заключается в том, что покупательная способность населения снизилась. Это ощущается в том числе в храмах: на продажах свечей, на продажах икон, на том, как люди заказывают молебны, как они подают записки. То есть доходы храма в результате падения покупательной способности населения тоже упали», – сказал представитель РПЦ в эфире телеканала «Россия 24».

ПроУфу
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  • 1 | 10.07.2018, 09:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да наступили трудные времена, попы пересаживаются из роскошных "Кадиллаков" и "Майбахов" в скромные "Тойоты" и "Мерседесы"…



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  • 2 | 10.07.2018, 09:47 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1827 | Комментарии: 59630 | Рейтинг: +12264,1
Пора вводить десятину с прихожан. Я - ЗА! Сразу станет ясно, сколько истинно верующих в роиссюшке.



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  • # 3 | 10.07.2018, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 4 | 10.07.2018, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Прибедняется Патриархия. Наверняка в связи с обнищанием населения верующие стали просить у церкви помощи в хлебе насущном, вот они и сделали это заявление,- типа: "ну что вы, какая помощь, сами на хлебе и воде сидим"...



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  • 5 | 10.07.2018, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Интересно смотреть на еврея Медведева (настоящая фамилия Мендель) в Православной церкви да еще со свечкой!
А вот на путина смеющегося в храме (неважно какого вероисповедания) во время службы смотреть противно!



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  • 6 | 10.07.2018, 10:30 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10977 | Рейтинг: -1815,2
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Интересно смотреть на еврея Медведева (настоящая фамилия Мендель) в Православной церкви да еще со свечкой!
А вот на путина смеющегося в храме (неважно какого вероисповедания) во время службы смотреть противно!
___________________________________________________
А в храме надо только плакать? И что-то выпрашивать у Бога?



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  • 7 | 10.07.2018, 11:28 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1827 | Комментарии: 59630 | Рейтинг: +12264,1
"Главная проблема современного Православия и России – это то, что мы разучились быть рабами. Христианство – это религия сознательного и добровольного рабства. Рабская психология – это не какой-то скрытый подтекст, а норма мироощущения для православного христианина"

Протоиерей Алексий Чаплин
19.10.2016



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  • 8 | 10.07.2018, 11:45 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5664 | Рейтинг: -171,6
Это самая большая проблема сейчас для нас, Заботиться о закромах церкви. Вдруг они похудеют..



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  • 9 | 10.07.2018, 11:57 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1827 | Комментарии: 59630 | Рейтинг: +12264,1
Для того чтобы постичь истину, мы должны перестать «включать мозги» и начать на деле себя мнить ничем и звать никем. Одним словом, мы должны взращивать в себе раба. Путь к рабству Божьему лежит через рабствование человеку: детей – родителям, жены – мужу, христианина – священноначалию, гражданина – государству со всеми чиновниками и силовиками, включая Президента. Перефразируя слова апостола о любви, можно сказать так: «Как ты дерзаешь себя называть рабом Бога, когда не научился быть рабом у человека?» Только воспитав в себе рабскую психологию, мы не только сможем возродить ту Россию, которую не сберегли, но и войти в Царство Небесное, куда закрыты двери для всех «свободных» не во Христе.

Всё тот же Чаплин....
http://www.blagogon.ru/digest/737/
_____________________________________
Вот такими хотят видеть нас власть предержащие - во главе с пуйлом.



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  • 10 | 10.07.2018, 12:26 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 10.07.2018, 11:57 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1827 | Комментарии: 59624 | Рейтинг: +12262,1

... мы должны взращивать в себе раба.

Чаплин.

=========

"По капле выдавливать из себя раба".

А.П.Чехов.



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  • 11 | 10.07.2018, 12:28 | Автор: Не зарегистрирован
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По легенде, Христос изгонял торговцев из храма.



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  • 12 | 10.07.2018, 12:36 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1827 | Комментарии: 59630 | Рейтинг: +12264,1
Как следует из документов, которые Виктория Скрипаль продемонстрировала Русской службе Би-би-си, еще в апреле она заключила эксклюзивный контракт с Первым каналом.

Скрипаль была зачислена экономистом в компанию ООО "Директ" с ежемесячным окладом в 115 тысяч рублей, сказано в справке для посольства Великобритании, которую ей выдали в компании (Виктория собирается вновь подаваться на британскую визу).

Скрипаль в разговоре с Би-би-си признала, что никаких реальных обязанностей в компании она не выполняет, а таким образом просто получала деньги за участие в эфирах.

Виктория Скрипаль в интервью Би-би-си рассказывала, что заработала деньги на эфирах: "Я не могу говорить об этом. Не могу сказать, что это большие суммы. Есть условия, я с ними согласилась, я работаю с Первым каналом, я одна, всех много, и работать со всеми было бы очень тяжело. Нужна была какая-то сумма денег, я ее заработала, чтобы ту же поездку в Лондон оплатить, показать, что у меня какие-то деньги есть на счету при подаче визы".

Собеседник Би-би-си, близкий к племяннице Скрипаля, рассказал, что сначала за участие в шоу Первого канала она получила единоразовую выплату в 1 млн руб.
_______________________________________
И да - вот сразу видно, что пуйло к отравлению Скрипалей - не причастен!



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  • 13 | 10.07.2018, 12:41 | Автор: Не зарегистрирован
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Верующий, получается - это тот, кто должен, несмотря ни на что, любить своего хозяина и почитать его.

Попахивает Васисуалием Лоханкиным с его "сермяжной правдой":

"Васисуалия Андреевича положили животом на пол. Ноги его молочно засветились. Гигиенишвили размахнулся изо всей силы, и розга тонко запищала в воздухе.

— Мамочка! — взвизгнул Васисуалий.

— У всех мамочка! — наставительно сказал Никита, прижимая Лоханкина коленом. И тут Васисуалий вдруг замолчал. «А может быть, так надо, — подумал он, дергаясь от ударов и разлядывая темные, панцирные ногти на ноге Никиты. — Может, именно в этом искупление, очищение, великая жертва…»



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  • 14 | 10.07.2018, 12:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пора вводить десятину с прихожан. Я - ЗА! Сразу станет ясно, сколько истинно верующих в роиссюшке.
______________+++++++++++++++++
Бандюки сейчас тоже меньше грехи замаливают. Лихие 90-е прошли.



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  • 15 | 10.07.2018, 14:49 | Автор: Кухарка
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Власти регионов задумались об использовании стадионов после завершения ЧМ

Власти большинства регионов, где проходили матчи чемпионата мира по футболу, стали жаловаться на ненужные стадионы, содержание которых требует больших затрат, передает «Коммерсант».

По данным издания, содержание стадионов оценивается предварительно в 4-6 миллиардов рублей. До пяти миллиардов рублей могут потратить на переоборудование трибун. В Самаре и Екатеринбурге рассчитывают на средства из федерального бюджета, в Нижнем Новгороде собираются отдать стадион в управление иностранцам, а в Саранске — создать на части арены торговую зону, хотя этот вариант запретил президент России Владимир Путин.

«По требованиям FIFA вместимость стадионов должна была быть больше, что и увеличило расходы»,— отметил один из источников издания.

По данным РБК, ЧМ стал самым дорогим в истории. С учетом затрат регионов общий бюджет турнира превысил 14 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что власти Москвы также не определились с тем, как использовать стадион «Лужники» после завершения турнира.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. Ранее сборная России проиграла сборной Хорватии в четвертьфинале турнира и закончила свое участие в нем. Матчи полуфинала пройдут 10 июля (Франция – Бельгия) и 11 июля (Англия – Хорватия).
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Пир во время чумы....



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  • 16 | 10.07.2018, 18:18 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1105 | Рейтинг: +323,2
Дофутболились, доолимпиадились, доУкраинилсь, докрымнашилсь. Где тогда были попы и мулы? Верещали что власть от боха. Теперь ватриоты получите и распишитесь и работайте пока не подохнете.



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  • # 17 | 10.07.2018, 18:28 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10977 | Рейтинг: -1815,2

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  • 18 | 10.07.2018, 21:16 | Автор: Не зарегистрирован
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После футбол будет мероприятие ДНРНАШ.И наподобии того .Про пенсии не говорю .Уже одобрили ( одобрямс) более 60 региоов.
Ой как будет тяжело лицам физического труда со скромными зарплатами.



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  • 19 | 10.07.2018, 21:25 | Автор: Не зарегистрирован
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9 му .Правильно сказал поп Чаплин . Ведь христианство зародилось в рабовладельческие времена и христианство только приучало подчиняться ,замаливать мнимые грехи. в ущерб производительному труде .А вот протестанты добились , на мой взгляд , большего прогресса .Всякий, полезный труд Богу приятен и только так можно спастись.мусульманство больше направлено на семейные ценности и труд важен , но на втором плане .Прежде- семья , окружение , построение взаимоотношений



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