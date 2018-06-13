С БашГУ справится только генерал-майор милиции

Как хирург, я привык к четким определениям и формулировкам. Так как от ...
Администратор
Лилия Чанышева, председатель регионального отделения партии «Россия будущего». ...
Администратор
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и ...
Администратор
Ответ от ведомства получили представители общественной организации «Башкорт». ...
Кухарка
7 | 10.07.2018, 10:45 | Автор: Harrison | На сайте Так мы ж не в яку ...
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Какой непотопляемый генерал: только с одного места попросят, глядь, он ...
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Сначала ты радуешься аннексии Крыма, вторжению в Украину(путинвведивой ...
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Наша экономика страдает не столько из-за санкций и падающих цен на неф ...
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Толкачев: Увеличение пенсионного возраста – благо для экономики ----- ...
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ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ! За время Гражданской войны человеческие потери состав ...
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В Башкирии появится новая награда — медаль «Башҡорт халыҡ геройы» («Герой ...
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В БашГУ назначили нового проректора. Весной этого года ФСБ начала «копать» под ...
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10.07.2018 355 9
В Башкирии появится новая награда — медаль «Башҡорт халыҡ геройы» («Герой ...
10.07.2018 1008 102
В БашГУ назначили нового проректора. Весной этого года ФСБ начала «копать» под ...
10.07.2018 641 13
Об этом сообщил председатель отдела внешних церковных связей Московского ...
10.07.2018 777 19
В Уфе десять водителей медицинской скоро помощи устроили краткосрочную ...
10.07.2018 355 9
В Башкирии появится новая награда — медаль «Башҡорт халыҡ геройы» («Герой ...
10.07.2018 1008 102
В БашГУ назначили нового проректора. Весной этого года ФСБ начала «копать» под ...
10.07.2018 641 13
Об этом сообщил председатель отдела внешних церковных связей Московского ...
10.07.2018 777 19
В Уфе десять водителей медицинской скоро помощи устроили краткосрочную ...
10.07.2018 355 9
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10.07.2018 1035 10
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13.06.2018 36854 60
С БашГУ справится только генерал-майор милиции
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