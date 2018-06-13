С БашГУ справится только генерал-майор милиции

В БашГУ назначили нового проректора. Весной этого года ФСБ начала «копать» под проректоров Башгосуниверситета. Первым под удар попал проректор по учебной работе Юлай Янбаев, которому, по источникам ProUfu.ru, предъявили хищение бюджетных средств и незаконный оборот государственных дипломов.После этой неприятной истории проректора освободили от должности в пользу Азата Галимханова – доцента кафедры криминалистики Института права БашГУ.Примерно через месяц силовики дошли до проректора по социально-экономическому развитию Антона Шаронова. По нашим данным, сотрудники Следственного комитета изъяли документы, связанные с реконструкцией гуманитарного корпуса БашГУ (бывший завод БЭТО).Вместо Шаронова и был назначен новый начальник. Им стал бывший начальник Уфимского юридического института МВД России Фаим Мухаметшин.Послужной список у 63-летнего генерала-майора милиции внушительный. Свою карьеру он начал в 1978 году следователем отдела внутренних дел Кировского райисполкома Уфы, а через семь лет стал начальником отделения дознания Кировского РОВД. С 1990 по 2003 год господин Мухаметшин работал в Уфимском юридическом институте МВД РФ преподавателем, после его назначили начальником учебного заведения.В 2011 году указом Дмитрия Медведева Фаим Баязитович был снят с должности. Какое-то время он работал заведующим кафедрой права и обществознания БГПУ им. М. Акмуллы. Из педвуза он был уволен 13 июня этого года, но уже на следующий день занял кресло проректора БашГУ.