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С БашГУ справится только генерал-майор милиции

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В БашГУ назначили нового проректора. Весной этого года ФСБ начала «копать» под проректоров Башгосуниверситета. Первым под удар попал проректор по учебной работе Юлай Янбаев, которому, по источникам ProUfu.ru, предъявили хищение бюджетных средств и незаконный оборот государственных дипломов.

С БашГУ справится только генерал-майор милиции


После этой неприятной истории проректора освободили от должности в пользу Азата Галимханова – доцента кафедры криминалистики Института права БашГУ.

Примерно через месяц силовики дошли до проректора по социально-экономическому развитию Антона Шаронова. По нашим данным, сотрудники Следственного комитета изъяли документы, связанные с реконструкцией гуманитарного корпуса БашГУ (бывший завод БЭТО).

Вместо Шаронова и был назначен новый начальник. Им стал бывший начальник Уфимского юридического института МВД России Фаим Мухаметшин.

Послужной список у 63-летнего генерала-майора милиции внушительный. Свою карьеру он начал в 1978 году следователем отдела внутренних дел Кировского райисполкома Уфы, а через семь лет стал начальником отделения дознания Кировского РОВД. С 1990 по 2003 год господин Мухаметшин работал в Уфимском юридическом институте МВД РФ преподавателем, после его назначили начальником учебного заведения.

В 2011 году указом Дмитрия Медведева Фаим Баязитович был снят с должности. Какое-то время он работал заведующим кафедрой права и обществознания БГПУ им. М. Акмуллы. Из педвуза он был уволен 13 июня этого года, но уже на следующий день занял кресло проректора БашГУ.

ПроУфу
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  • 1 | 10.07.2018, 09:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какой "непотопляемый" генерал: только с одного места "попросят", глядь, он уже на другом.



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  • 2 | 10.07.2018, 09:46 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1827 | Комментарии: 59630 | Рейтинг: +12264,1
Вот этому пенсионеру-досрочнику - пенсию как раз можно бы и не платить...



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  • # 3 | 10.07.2018, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 4 | 10.07.2018, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хотелось бы узнать, как он относится к обязательному изучению языка. Странно, что уволенного Медведевым, на руководящие должности назначают.



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  • 5 | 10.07.2018, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эти суровые кадры будут определять развитие главного башкирского университета. Плакал после этого рейтинг БГУ как научно-образовательного учреждения. Сочувствую его студентам и ученым-преподавателям.



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  • 6 | 10.07.2018, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почему уволенный с позором Закомалдин везде в телике сверкает. Плюет на людей, забронзовел?



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  • 7 | 10.07.2018, 10:51 | Автор: Не зарегистрирован
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Везде опричники с, мягко говоря, негативным прошлым переназначаются на крутые хлебные должности.
А ректора не трогают и он вместе с новеньким будет продолжать пилить федер. бюджет.
рейдерские захваты престижных должностей ментами -опричниками для распила бюджета.Раньше рейдорствовали предприятия, собственность у людей и государства, теперь вот должности



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  • 8 | 10.07.2018, 11:44 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5664 | Рейтинг: -171,6
По крайней мере порядок будет. Все таки офицер.



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  • 9 | 10.07.2018, 11:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 10.07.2018, 11:44 | Автор: препод |

По крайней мере порядок будет. Все таки офицер.
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Ать дваа , ать дваа !
Смирнаа господа студентыыы и Пист ... болл препод !!
Ать ДВА !



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  • 10 | 10.07.2018, 12:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 10.07.2018, 11:44 | Автор: препод
Публикации: 38 | Комментарии: 5664 | Рейтинг: -171,3

По крайней мере порядок будет. Все таки офицер.
------------------------------
Говори точнее офицер ПОЛИЦИИ. И какой он к епеням офицер? Хоть и ПОЛИЦИИ.



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  • 11 | 10.07.2018, 13:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Порядок как в полиции? Вы сами поняли, что сказали? Прощай, родимый универ...



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  • 12 | 10.07.2018, 14:38 | Автор: Ихсан
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Универ в руках полицейского. комментарии излишни



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  • 13 | 10.07.2018, 22:41 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 10.07.2018, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован

Хотелось бы узнать, как он относится к обязательному изучению языка. Странно, что уволенного Медведевым, на руководящие должности назначают.
===
а кто это г-н Медведев?
с какого "рукава" вы его вытащили?



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