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Нужно больше «Героев башкирского народа»

  • Опубликовано: natall | 10.07.2018
    Раздел: Новости | Просмотры: 1008 | Комментарии: 102
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В Башкирии появится новая награда — медаль «Башҡорт халыҡ геройы» («Герой башкирского народа»). Всемирный курултай башкир приглашает принять участие в открытом конкурсе на разработку лучшего эскиза награды. Решение об учреждении общественной награды было принято на заседании Исполкома Всемирного курултая башкир 28 июня.

Нужно больше «Героев башкирского народа»


«Почетное звание «Герой башкирского народа» («Башҡорт халыҡ геройы») станет высшей формой поощрения Курултаем граждан (в том числе и иностранных) за особо выдающиеся заслуги перед башкирским народом, за особые заслуги в государственной и общественной деятельности, за заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами, за совершение подвига, проявленные мужество, смелость и отвагу в деле защиты башкирского народа, за активную благотворительную деятельность и иные заслуги перед государством, республикой и башкирским народом. Звание может быть присвоено посмертно», — сообщили в исполкоме.

К участию в конкурсе приглашаются юридические и физические лица, в том числе творческие коллективы, инициативные группы и организации, ведущие художественную и просветительскую деятельность.

С победителем конкурса будет заключен авторский договор при изготовлении медали. Конкурсные работы будут приниматься до 1 октября 2018 года в электронном виде с пометкой «Конкурс по разработке медали «Герой башкирского народа».

Окончательное решение о выборе лучшего эскиза медали будет принято открытым голосованием на заседании Исполкома Всемирного курултая башкир осенью.

Сообщение о результатах конкурса будет размещено на официальном сайте Всемирного курултая башкир, а также в группах «Курултай» в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook.

Башинформ
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  • Гость
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  • 1 | 10.07.2018, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот сейчас по блату и по знакомству назначать начнут медальку. Как обычно у них принято. Хахаха, посмеемся!



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  • 2 | 10.07.2018, 09:54 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1827 | Комментарии: 59630 | Рейтинг: +12264,1
Отличная идея!
Нужно и нам в ТСЖ учредить свой Орден Герой Дома №ХХХ по улице Zzzzzzz - за особые заслуги перед жильцами дома!

Бросил окурок в урну - герой 3 степени.
Подобрал чужой окурок и бросил его в урну - герой 2-ой степени.
Ну а за первую - придётся не только машино-место зимой почистить, а еще и дверь соседям придержать, когда у тех руки сумками заняты.

Больше наград - хороших и разных!



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  • 3 | 10.07.2018, 09:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Была бы медалька, а кириенки найдутся.



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  • 4 | 10.07.2018, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
... за совершение подвига, проявленные мужество, смелость и отвагу в деле защиты башкирского народа...
==================================
Идиотизм процветает!
От кого защищать башкирский народ?!
Требую учредить ОРДЕН "За защиту русского народа" от дебилоидов!!!!



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  • # 5 | 10.07.2018, 10:38 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 15177 | Рейтинг: -2843,8

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  • 6 | 10.07.2018, 10:44 | Автор: Harrison
    Публикации: 64 | Комментарии: 10824 | Рейтинг: -1762,7
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Отличная идея!
Нужно и нам в ТСЖ учредить свой Орден Герой Дома №ХХХ по улице Zzzzzzz - за особые заслуги перед жильцами дома!

Бросил окурок в урну - герой 3 степени.
Подобрал чужой окурок и бросил его в урну - герой 2-ой степени.
Ну а за первую - придётся не только машино-место зимой почистить, а еще и дверь соседям придержать, когда у тех руки сумками заняты.

Больше наград - хороших и разных!
------------------------

Требую учредить ОРДЕН "За защиту русского народа" от дебилоидов!!!!



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  • 7 | 10.07.2018, 10:45 | Автор: Harrison
    Публикации: 64 | Комментарии: 10824 | Рейтинг: -1762,7
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Мне интересно, неужели за "башкирскую тему" так хорошо платят, а Натаня?

Или твоя башкирофобия искренняя, и ты тут икру мечешь по зову сердца?



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  • 8 | 10.07.2018, 10:50 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1827 | Комментарии: 59630 | Рейтинг: +12264,1
Требую учредить ОРДЕН "За защиту русского народа" от дебилоидов!!!!
_____________________________
От таких как ты? Годится! Вот только почему только русского? От ватриотов-идиотов страдает вес многонациональный народ страны.



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  • 9 | 10.07.2018, 10:51 | Автор: Harrison
    Публикации: 64 | Комментарии: 10824 | Рейтинг: -1762,7
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Да, жаль Блунтика нет, он бы сейчас тему раскрыл наиболее полно.

Помните да - могилы, кумыс, курай, блевотина?

Хороший был, умный и скромный человек.

Кухарка тоже ничего, но все же немного не то...тот в башкирах разбирался здорово.



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  • 10 | 10.07.2018, 10:54 | Автор: Harrison
    Публикации: 64 | Комментарии: 10824 | Рейтинг: -1762,7
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Ладно, ведьма, скачи давай.

У мене дел полно.

Это я так, поприветствовать вас заскочил.



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  • 11 | 10.07.2018, 10:54 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1827 | Комментарии: 59630 | Рейтинг: +12264,1
7 | 10.07.2018, 10:45 | Автор: Harrison | На сайте

Так мы ж не в якутии/бурятии/мордовии и т.д. живем - хотя в других нац-регионах до ТАКОГО («Герой конкретного титульного народа») - пока еще не додумались... степень наци-дрочерства у башнаци превратилась по истине в извращённую форму...



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  • # 12 | 10.07.2018, 10:56 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 15177 | Рейтинг: -2843,8

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  • 13 | 10.07.2018, 11:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Harrison,башкирофил, ты как то писал Блунту, что твою внучку зовут Дарьей. Харрисон, если ты такой башкирофил, а остальные здесь по твоему признанию башкирофобы, почему твою внучку зовут Дарьей?????



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  • # 14 | 10.07.2018, 11:09 | Автор: кац
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  • 15 | 10.07.2018, 11:13 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10977 | Рейтинг: -1815,2
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
7 | 10.07.2018, 10:45 | Автор: Harrison
Публикации: 64 | Комментарии: 10824 | Рейтинг: -1761,8

Мне интересно, неужели за "башкирскую тему" так хорошо платят, а Натаня?
___________________________________________________
Безопасно и спокойно на знакомых хоженых тропах.



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  • 16 | 10.07.2018, 11:31 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 15177 | Рейтинг: -2843,8
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Кукайка на работе во всех ПЯТИ ее ХОЛДИНГАХ главбухом.
Сидит за компом, удаляет чужие комменты, ставит свои и зарабатывает в пяти холдингах поллимона рублей в месяц. И на все деньги покупает оптом в Метро свинину жирную и колбасу ливерную.



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  • 17 | 10.07.2018, 11:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уфу всё больше затягивает болото Курултая.Это особенно видно на фоне сегодняшних Екатеринбурга и Казани.И дело не только в Курултае,сколько в самих уфимцах...Муртаза сделал своё дело,а город взял под козырёк.



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  • 18 | 10.07.2018, 11:42 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5664 | Рейтинг: -171,6
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Нехай будет. Жалко что ли.



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  • 19 | 10.07.2018, 11:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
......"и «Почетное звание «Герой башкирского народа»
станет высшей формой поощрения
Курултаем граждан (в том числе и иностранных)

за особо выдающиеся заслуги перед башкирским народом,

за особые заслуги в государственной
и общественной деятельности,

за заслуги в укреплении мира,

дружбы и сотрудничества между народами,

за совершение подвига,

проявленные мужество,

смелость и отвагу в деле защиты башкирского народа,

за активную благотворительную деятельность

и иные заслуги перед государством,
( КАКИМ государством , РБ с КЕМ граничит с каким государством , чтобы называть себя государством ) !!

республикой
( а республика это ВООБЩЕ интернациональная со ВСЕМИ НАРОДАМИ или только за башкирское благорасположение )

и башкирским народом
( или ТОЛЬКО за ЗАСЛУГИ перед БАШКИРСКОЙ НАЦИЕЙ )
. Звание может быть присвоено посмертно», — сообщили в исполкоме...."
=====================================================
В ОБЩЕМ ЭТО НЕ
«Почетное звание - медаль «Герой башкирского народа»


Это просто ОЧЕРЕДНАЯ грамота , которая может Дарится на
Дни Рождения любого башкира и ЛЮБОГО человека , кто что - то скажет доброго о башкирской власти и о башкире !
Предлагаю , Исполкому Всемирного курултая башкир
посмертно Подарить звание
№ 1 .Салавату Юлаеву .
№ 2 .Заки Валиди
И дальше понеслись как взбредет , вилюшками , по картофельному огороду и галопом по ковыльным степям !



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  • 20 | 10.07.2018, 12:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
18 | 10.07.2018, 11:42 | Автор: препод
|
Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Нехай будет. Жалко что ли.
===================================================
Как хорошо на свете жить современному наследнику Диплодока !
В прошлом туша была до 20 тонн и мозги с куриное яйцо !
Ну а сегодня туша в разы поменьше , но мозги прежние !



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