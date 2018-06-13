«Почетное звание «Герой башкирского народа» («Башҡорт халыҡ геройы») станет высшей формой поощрения Курултаем граждан (в том числе и иностранных) за особо выдающиеся заслуги перед башкирским народом, за особые заслуги в государственной и общественной деятельности, за заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами, за совершение подвига, проявленные мужество, смелость и отвагу в деле защиты башкирского народа, за активную благотворительную деятельность и иные заслуги перед государством, республикой и башкирским народом. Звание может быть присвоено посмертно», — сообщили в исполкоме.
К участию в конкурсе приглашаются юридические и физические лица, в том числе творческие коллективы, инициативные группы и организации, ведущие художественную и просветительскую деятельность.
С победителем конкурса будет заключен авторский договор при изготовлении медали. Конкурсные работы будут приниматься до 1 октября 2018 года в электронном виде с пометкой «Конкурс по разработке медали «Герой башкирского народа».
Окончательное решение о выборе лучшего эскиза медали будет принято открытым голосованием на заседании Исполкома Всемирного курултая башкир осенью.
Сообщение о результатах конкурса будет размещено на официальном сайте Всемирного курултая башкир, а также в группах «Курултай» в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook.
Башинформ
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Нужно больше «Героев башкирского народа»
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