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В Уфе водители скорой помощи устроили забастовку

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В Уфе десять водителей медицинской скоро помощи устроили краткосрочную забастовку из-за невыплаты зарплаты. В знак протеста они 30 минут не выезжали на вызовы, сообщает "Ъ-Уфа" со ссылкой на старшего водителя Сипайловской подстанции Владимира Омельченко.

В Уфе водители скорой помощи устроили забастовку


По его словам, компания "Автотранском" с апреля не выплачивает в срок зарплату 70 сотрудникам, общая сумма долга составила четыре млн рублей.

"Автотранском" сотрудничает с республиканской станцией скорой медпомощи и предоставляет в аренду станции машины скорой помощи с водителями. Однако, как отмечает Омельченко, водители оформляются как индивидуальные предприниматели всего на один месяц и не находятся в штате компании.

— Во время проведения забастовки вызовы с Сипайловской подстанции перенаправлялись на другие подстанции,— сказал Владимир Омельченко.

Он отметила, что компания была заранее предупреждена о проведении акции.

По словам руководителя профсоюза "Действие" Андрея Коновала, водители одной из подстанций готовы были начать забастовку, но пока приостановили эти действия, поверив обещаниям. Директор "Автотранскома" Андрей Акшенцев пообещал погасить задолженность до конца недели.

Как пишет портал ПроУфу, скорая начала переходить на аутсорсинг несколько лет назад, в настоящее время уже половину автопарка скорой помощи в Уфе обслуживает "Автотранском".

Водители скорой недовольны таким положением дел, жалуясь в профсоюзы на то, что после перевода на аутсорсинг условия их труда сильно ухудшились. А также на штрафы, оформленные этими договорами.

Как пишет издание со ссылкой на работников скорой, если водитель отклоняется от графика работы больше, чем на 10 минут, с него взыскивается штраф 350 рублей. А в случае "сверхнормативных" штрафов со стороны ССМП у водителя "срезается" 1 800 рублей.

Идель.Реалии
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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • Гость
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  • 1 | 10.07.2018, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
водители оформляются как индивидуальные предприниматели всего на один месяц и не находятся в штате компании.
========================
ПОЧЕМУ ?!
А чтобы не платить налоги, в том числе и в пенсионный фонд, и держать водителей в бесправии.



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  • Эксперт
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  • 2 | 10.07.2018, 10:25 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1827 | Комментарии: 59630 | Рейтинг: +12264,1
Трудовой кодекс РФ запрещает наложение дисциплинарных взысканий, не регламентированных самим кодексом, уставами о дисциплине и прочими федеральными законами. Работодатель не вправе лишить сотрудника отпуска и выходных дней, равно как и применять к нему штрафные санкции. Статьей 192 Трудового кодекса РФ установлено: за дисциплинарный проступок, совершенный работником, работодатель может в устной или письменной форме сделать замечание, вынести выговор или расторгнуть трудовой договор, то есть уволить провинившегося сотрудника, согласно статьям 81, 336, 348 ТК РФ.
________________________________
ШТРАФЫ - НЕ ЗАКОННЫ!!!! В суд на работодателя!



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2

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  • Эксперт
  •  
  • 3 | 10.07.2018, 10:43 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1827 | Комментарии: 59630 | Рейтинг: +12264,1
Есть и хорошие новости:
Верховный суд встал на сторону автомобилистов, пострадавших из-за ям на дорогах
Управляющая организация, отвечающая за качество дорожного полотна, должна выплатить компенсацию в полном объеме. Поводом для выяснения данной ситуации стало дело сочинского водителя. Его автомобиль получил серьезные повреждения, угодив в яму. Пострадавший потребовал компенсацию от дорожных служб, но получил отказ. Суды первой и второй инстанции иск также не удовлетворили. Они сослались на Гражданский кодекс, согласно которому не подлежит возмещению ущерб, возникший по вине потерпевшего или по его неосторожности. При этом суды возложили на самого водителя обязанность доказывать собственную невиновность. Высшая инстанция усмотрела в этом существенное нарушение процессуальных норм. Кроме того, по мнению судебной коллегии Верховного суда, вина управляющей организации была доказана схемой происшествия, составленной инспектором ДПС, и дорожникам был выписан административный штраф за несоответствие дорожного полотна ГОСТу. Обжаловать его они не стали. Дело отправлено на новое рассмотрение в апелляционной инстанции.



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  • Эксперт
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  • 4 | 10.07.2018, 10:44 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1827 | Комментарии: 59630 | Рейтинг: +12264,1
И еще одна:

Госдума сегодня рассмотрит в первом чтении законопроект об отмене роуминга внутри страны
Документ внесла еще год назад группа депутатов от «Справедливой России» во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым. Как передает ТАСС, в правительстве дали положительный отзыв, профильный комитет Госдумы рекомендовал законопроект принять.



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  • Участник
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  • 5 | 10.07.2018, 11:47 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5664 | Рейтинг: -171,6
То есть, за эти 30 минут бойкота, кто-то из пациентов, кому нужна помощь мог умереть? Я так понимаю?



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  • 6 | 10.07.2018, 13:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ИНтересно, это надо понимать, что компания получила договор на обслуживание скорой помощи не имея в штате достаточного количества водителей? Прэлесть какая! Виват аутсорсингу!



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  • 7 | 10.07.2018, 14:39 | Автор: Ихсан
    Публикации: 0 | Комментарии: 3 | Рейтинг: +0,1
перевод на аутсорсинги - это "модная" тенденция последних 10 лет. Причина одна - чтобы не платить налоги, тратится на всякие соцпакеты и легко в случае чего уволить неугодных водителей. Да здравствует "дикий капитализм" во всей своей красе.



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  • 8 | 10.07.2018, 14:41 | Автор: Ихсан
    Публикации: 0 | Комментарии: 3 | Рейтинг: +0,1
перевод на аутсорсинги - "модная тенденция" последних 10 лет. Причина всего этого одна - уход от уплаты налогов, трат на соцпакеты и возможность легко без всяких компенсаций уволить неугодного работника. Все это "дикий капитализм" в действии.



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  • Гость
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  • 9 | 10.07.2018, 22:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 10.07.2018, 10:43 | Автор: Кухарка
Публикации: 1827 | Комментарии: 59630 | Рейтинг: +12264
Есть и хорошие новости:
Верховный суд встал на сторону автомобилистов, пострадавших из-за ям на дорогах
Управляющая организация, отвечающая за качество дорожного полотна, должна выплатить компенсацию в полном объеме. Поводом для выяснения данной ситуации стало дело сочинского водителя. Его автомобиль получил серьезные повреждения, угодив в яму. Пострадавший потребовал компенсацию от дорожных служб, но получил отказ. Суды первой и второй инстанции иск также не удовлетворили. Они сослались на Гражданский кодекс, согласно которому не подлежит возмещению ущерб, возникший по вине потерпевшего или по его неосторожности. При этом суды возложили на самого водителя обязанность доказывать собственную невиновность. Высшая инстанция усмотрела в этом существенное нарушение процессуальных норм. Кроме того, по мнению судебной коллегии Верховного суда, вина управляющей организации была доказана схемой происшествия, составленной инспектором ДПС, и дорожникам был выписан административный штраф за несоответствие дорожного полотна ГОСТу. Обжаловать его они не стали. Дело отправлено на новое рассмотрение в апелляционной инстанции.
===
как плохо "дарагим расеянам" что нельзу обратиться в суд по поводу всяких автодорожных налогов, оброчного уровня, за проезд по путинским автодорогам не соответствующим его автодорожным ГОСТ соответствующим ухудшенным амеровским ГОСТам 1929 года.
если я правильно понимаю, автодорога не соответствующая ГОСТу, государством расейским не должна признаваться автодорогой!
Путин наш президент! Уря!



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