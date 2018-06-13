В Уфе водители скорой помощи устроили забастовку

В Уфе десять водителей медицинской скоро помощи устроили краткосрочную забастовку из-за невыплаты зарплаты. В знак протеста они 30 минут не выезжали на вызовы, сообщает "Ъ-Уфа" со ссылкой на старшего водителя Сипайловской подстанции Владимира Омельченко.По его словам, компания "Автотранском" с апреля не выплачивает в срок зарплату 70 сотрудникам, общая сумма долга составила четыре млн рублей."Автотранском" сотрудничает с республиканской станцией скорой медпомощи и предоставляет в аренду станции машины скорой помощи с водителями. Однако, как отмечает Омельченко, водители оформляются как индивидуальные предприниматели всего на один месяц и не находятся в штате компании.— Во время проведения забастовки вызовы с Сипайловской подстанции перенаправлялись на другие подстанции,— сказал Владимир Омельченко.Он отметила, что компания была заранее предупреждена о проведении акции.По словам руководителя профсоюза "Действие" Андрея Коновала, водители одной из подстанций готовы были начать забастовку, но пока приостановили эти действия, поверив обещаниям. Директор "Автотранскома" Андрей Акшенцев пообещал погасить задолженность до конца недели.Как пишет портал ПроУфу, скорая начала переходить на аутсорсинг несколько лет назад, в настоящее время уже половину автопарка скорой помощи в Уфе обслуживает "Автотранском".Водители скорой недовольны таким положением дел, жалуясь в профсоюзы на то, что после перевода на аутсорсинг условия их труда сильно ухудшились. А также на штрафы, оформленные этими договорами.Как пишет издание со ссылкой на работников скорой, если водитель отклоняется от графика работы больше, чем на 10 минут, с него взыскивается штраф 350 рублей. А в случае "сверхнормативных" штрафов со стороны ССМП у водителя "срезается" 1 800 рублей.