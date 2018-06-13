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Побывавший в Москве сенатор Кеннеди сравнил российские власти с мафией

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После переговоров в Москве американский законодатель-республиканец сравнил российские власти с мафией, призвал не доверять Путину, а Лаврова назвал «задирой». Встречи в Москве сенатор охарактеризовал как напряженные.

Побывавший в Москве сенатор Кеннеди сравнил российские власти с мафией


Побывавший с визитом в Москве в составе делегации членов конгресса США сенатор Джон Кеннеди заявил, что иметь дело с российским правительством все равно что «иметь дело с мафией», сообщает Associated Press. Делегация американских законодателей впервые с 2016 года побывала в Москве с 30 июня по 4 июля, об итогах поездки сенатор рассказал 9 июля в Вашингтоне.

«В России нет политической философии. Это как задаваться вопросом, в чем состоит политическая философия мафии», — сказал Кеннеди. «Их философия — это деньги и власть. Такова философия Путина. Он правит железной рукой. Он диктатор», — добавил сенатор.

По словам Кеннеди, он ничего не имеет против предстоящего саммита Трампа и Путина, хотя и не ожидает никаких серьезных прорывов: «Нельзя доверять Путину. Думаю, лучшее, что мы можем сделать, — это попытаться сдержать его».

По словам сенатора, встречи с представителями разных ветвей власти в Москве были эмоциональными. Министра иностранных дел Сергея Лаврова он охарактеризовал как «задиру». Переговоры с главой российского МИДа Кеннеди называл одними из самых трудных за все время визита. В России нет свободной прессы и существует огромный разрыв в благосостоянии между элитами и обычными гражданами, пояснил он.

Сенатор рассказал, что они предупредили российскую сторону о недопустимости вмешательства в выборы в США, а если такие факты повторятся во время промежуточных выборов в ноябре, то конгресс «ударит еще более сильными санкциями, чем те, что действуют сейчас». Ответом России, сообщил он, было «отрицание, отрицание, отрицание».

По итогам поездки Кеннеди сделал вывод, что «Россия хочет того, чего хочет Путин, а чего хочет господин Путин, так это статуса». «Это действительно как иметь дело с мафией», — резюмировал он.

Члены американского конгресса встретились с Лавровым 3 июля. По словам сенатора от штата Алабама и председателя комитета сената по ассигнованиям Ричарда Шелби, на встрече обсуждалось множество вопросов, в том числе тема Крыма. МИД России, в свою очередь, сообщил, что «особое внимание было уделено возможностям восстановления контактов по линии органов законодательной власти», кроме того, «затрагивались некоторые актуальные международные и региональные темы».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле «весьма удовлетворены» приездом в Россию представителей конгресса США, так как именно межпарламентские связи остаются «одной из важнейших составляющих общего комплекса двусторонних отношений, состояние которых сейчас оставляет желать лучшего». В то же время он отмечал, что планов встретиться с делегацией конгресса у Владимира Путина нет из-за плотного графика по внутренним делам. В начале поездки конгрессмены заявляли, что хотели бы встретиться с российским президентом.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, с которым также встречались американские законодатели, заявил, что российская сторона пошла навстречу делегации конгресса США и проведет встречу без представителей СМИ, «учитывая, что сама постановка вопроса говорит о необходимости серьезного разговора».

Визит американских законодателей состоялся в преддверии встречи президентов России и США в Хельсинки 16 июля.

РБК
Оригинал публикации






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  • 1 | 12.07.2018, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Для Макфолла видимо всякий, кто не пляшет под их дудку, именуется "мафией". Лучше быть мафиози, чем стоять перед США на задних лапках, боясь удара плетью из-за океана. Лавров красава!



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  • 2 | 12.07.2018, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Имел ввиду Кеннеди, а не Макфолла, сорри.



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  • 3 | 12.07.2018, 10:18 | Автор: юнг
    Публикации: 315 | Комментарии: 34830 | Рейтинг: +5818,4
Жители Гафурийского района Башкирии незаконно добывали общедоступные полезные ископаемые.

В минэкологии республики сообщили, что оба правонарушения произошли на территории Гафурийского района. В первом случае воле деревни Инзелга местный житель незаконно добывал глину. Объем украденной продукции составил 10 кубических метров.

Во втором случае возле деревни Березовка житель деревни Ново-Бурлы незаконно погрузил гравий в тракторную тележку.
В обоих случаях в адрес должностях лиц вынесли соответствующие постановления.

====================Агенты Госдепа. Пляшут под дудку Америки!



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  • 4 | 12.07.2018, 10:21 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28353 | Рейтинг: -691
3) Игральный инструмент курай
Опубликовано: Администратор | 11.07.2018
Статистика голосования
12.07.2018, 08:27юнг
11.07.2018, 22:56Кухарка
11.07.2018, 21:20Егерь
-------------------------
ёжики пиzдежики
егери пиzдегери

курае игральщики
катушкам стреляльщики

ах какие катушки
катушки какатушки

кто-то думал это град
юнга - чёрный виноград

ёжик дудкой настрелял
юнга следом собирал



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  • 5 | 12.07.2018, 10:26 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5281 | Рейтинг: +1430,3
Хулия ханум,вам пора к врачу.



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  • 6 | 12.07.2018, 10:26 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5281 | Рейтинг: +1430,3
Зулия.простите



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  • 7 | 12.07.2018, 10:30 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28353 | Рейтинг: -691
Медали башкирского героя - достойный облик
Опубликовано: Администратор

не совсем ясно - от кого надо защищать башкирский народ,
-----------------------
Никак Некрасова взялась админисерировать, то ли у дураков мысли сходяся

Екатерина Некрасова
" Защита башкирского народа - от кого? от чего?"
-------------------
Как, каким образом втолковать Админисератору + Некрасовой от кого и от чего защищают герои Отечества, награжденные Государственными наградами (см. список)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Государственные_награды_Россий
ской_Федерации



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  • 8 | 12.07.2018, 10:38 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5281 | Рейтинг: +1430,3
Вот в одном из племен в Океании,решили награждать соплеменников,кто больше принесет рыбы ,кто кореньев соберет вкусных,уто лучше станцует у кстра,у кого больше кольцо в носу,и у кого больше,кхм,ну в в общем больше.



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  • 9 | 12.07.2018, 10:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Жители Гафурийского района Башкирии незаконно добывали общедоступные полезные ископаемые.

В минэкологии республики сообщили, что оба правонарушения произошли на территории Гафурийского района. В первом случае воле деревни Инзелга местный житель незаконно добывал глину. Объем украденной продукции составил 10 кубических метров.

Во втором случае возле деревни Березовка житель деревни Ново-Бурлы незаконно погрузил гравий в тракторную тележку.
В обоих случаях в адрес должностях лиц вынесли соответствующие постановления.

====================Агенты Госдепа. Пляшут под дудку Америки!
---------------
Непонятно, чего добивается Юнг - все и так знают, что он идиот!



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  • # 10 | 12.07.2018, 10:50 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 15186 | Рейтинг: -2844,3

  •   Комментарий скрыт модератором
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  • 11 | 12.07.2018, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ничего нового для граждан РФ сенатор США не сказал! Очень Опытный



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  • 12 | 12.07.2018, 11:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сравнил российские власти с мафией..ха открыл Америку, все это знают, но пока еще есть крошки, которые мафия сметают со стола народу.



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  • 13 | 12.07.2018, 11:11 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1827 | Комментарии: 59641 | Рейтинг: +12264,2
На полях #ИННОПРОМ2018 Денис Мантуров встретился с Президентом Республики Палау Томми Ременгесау. Обсуждались перспективы взаимодействия в области судостроения и авиации, а также другие механизмы углубления двустороннего сотрудничества
_______________________________________
Вот это то, что называется - дое-баться до мышей!!!!

Палау!!! Палау, Карл!!!

Для тех, кто не в курсе и впервые слышит: Республика Палау - это пара сотен крошечных коралловых атоллов в Тихом океане, с общим населением в 21 тыс человек. Да в среднем районном центре РФ больше народу живет!

"перспективы взаимодействия в области судостроения и авиации".............



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  • 14 | 12.07.2018, 11:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 12.07.2018, 11:11 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1827 | Комментарии: 59637 | Рейтинг: +12264,8
На полях #ИННОПРОМ2018 Денис Мантуров встретился с Президентом Республики Палау Томми Ременгесау. Обсуждались перспективы взаимодействия в области судостроения и авиации, а также другие механизмы углубления двустороннего сотрудничества
_______________________________________
Вот это то, что называется - дое-баться до мышей!!!!

Палау!!! Палау, Карл!!!

Для тех, кто не в курсе и впервые слышит: Республика Палау - это пара сотен крошечных коралловых атоллов в Тихом океане, с общим населением в 21 тыс человек. Да в среднем районном центре РФ больше народу живет!

"перспективы взаимодействия в области судостроения и авиации".............
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Ну что же, можно и с Палау, если больше не с кем! Очень Опытный



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  • 15 | 12.07.2018, 11:40 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5671 | Рейтинг: -172,7
Пусть янки в своем глазу бревно увидят.



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  • 16 | 12.07.2018, 12:11 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5281 | Рейтинг: +1430,3
Человек измученный нарзаном. Это я о преподе.



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  • 17 | 12.07.2018, 12:11 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5281 | Рейтинг: +1430,3
Утром деньги вечером стулья,вечером деньги.утром стулья.Но,деньги вперед



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  • 18 | 12.07.2018, 12:12 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5281 | Рейтинг: +1430,3
у вас,Препод,мозги есть.или там в самом деле вата



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  • 19 | 12.07.2018, 12:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пусть эти сенаторы получше подсматривают за своим Трампом. Говорят, он агент Кремля. Получается, ихний президент агент мафии чтоли? Так что заткнитесь!



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  • 20 | 12.07.2018, 13:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 12.07.2018, 10:21 | Автор: Зулия
Публикации: 34 | Комментарии: 28353 | Рейтинг: -691
3) Игральный инструмент курай
Опубликовано: Администратор | 11.07.2018
Статистика голосования
12.07.2018, 08:27юнг
11.07.2018, 22:56Кухарка
11.07.2018, 21:20Егерь
-------------------------
ёжики пиzдежики
егери пиzдегери

курае игральщики
катушкам стреляльщики

ах какие катушки
катушки какатушки

кто-то думал это град
юнга - чёрный виноград

ёжик дудкой настрелял
юнга следом собирал
==================================================
Ханум ! У Вас истерика или диарея !



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