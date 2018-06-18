Очень лояльный, карманный митинг

Как хирург, я привык к четким определениям и формулировкам. Так как от ...
Администратор
Лилия Чанышева, председатель регионального отделения партии «Россия будущего». ...
Администратор
Ответ от ведомства получили представители общественной организации «Башкорт». ...
Кухарка
Готовлюсь к пятничной программе на Эхе — и влез по самые уши в разную ...
Кухарка
уважаемые читатели, прошу обратить внимание на аусорсинг проведенный в ...
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Наша экономика страдает не столько из-за санкций и падающих цен на неф ...
Рейтинг: +5 Кухарка
Не так давно Новые Известия писали: Согласно статье 10.12 КоАП дачник ...
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Толкачев: Увеличение пенсионного возраста – благо для экономики ----- ...
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ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ! За время Гражданской войны человеческие потери состав ...
Рейтинг: +6 Анонимно
Как Уфа протестовала против повышения пенсионного возраста и НДС. Медиакорсеть ...
13.07.2018 0 0
Верховный суд Республики Башкортостан прекратил административное дело в ...
13.07.2018 0 0
Таким образом ФНС будет бороться с незаконным предпринимательством, сообщает ...
13.07.2018 0 0
Глава республики пока не комментирует инициативу правительства о повышении ...
13.07.2018 0 1
Как Уфа протестовала против повышения пенсионного возраста и НДС. Медиакорсеть ...
13.07.2018 0 0
Верховный суд Республики Башкортостан прекратил административное дело в ...
13.07.2018 0 0
Таким образом ФНС будет бороться с незаконным предпринимательством, сообщает ...
13.07.2018 0 0
Глава республики пока не комментирует инициативу правительства о повышении ...
13.07.2018 0 1
Как Уфа протестовала против повышения пенсионного возраста и НДС. Медиакорсеть ...
13.07.2018 0 0
Верховный суд Республики Башкортостан прекратил административное дело в ...
13.07.2018 0 0
Таким образом ФНС будет бороться с незаконным предпринимательством, сообщает ...
13.07.2018 0 0
Глава республики пока не комментирует инициативу правительства о повышении ...
13.07.2018 0 1
Толпа не должна решать судьбу пенсий! - Киселёв раскритиковал противников ...
13.07.2018 0 0
В Уфе активиста из числа водителей «скорой» понизили в должности. Работодатель ...
12.07.2018 788 16
Пошли на уступки. Пенсионный возраст для женщин могут поднять до 60 лет. После ...
12.07.2018 2142 91
Глава МВД предложил привлечь волонтеров к поиску запрещенной информации. Помимо ...
12.07.2018 518 26
После переговоров в Москве американский законодатель-республиканец сравнил ...
12.07.2018 453 25
Страна-секрет. Страна-загадка. Даже героями здесь всё чаще становятся по ...
7.07.2018 2744 36
С предложением выступил бизнес-омбудсмен Борис Титов, сообщает «РИА Новости». ...
7.07.2018 2680 10
Пошли на уступки. Пенсионный возраст для женщин могут поднять до 60 лет. После ...
12.07.2018 2142 91
Председатель Ассамблеи народов Республики Башкортостан, депутат Госдумы Зугура ...
9.07.2018 2132 43
Госпитализированный в понедельник певец и депутат Госдумы ответил ...
19.06.2018 73668 30
Россияне просят Путина лишить пенсий работающих пенсионеров. Жители России ...
6.07.2018 64965 225
Психолог написала колонку о смысле жизни и месте пенсии в ней. Жена ведущего ...
21.06.2018 45252 98
Пенсия: Когда и сколько? Андрей Малахов. Прямой эфир от 29.06.18. Сотни звонков ...
2.07.2018 36508 134
Очень лояльный, карманный митинг
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