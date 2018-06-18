ВС РБ закрыл административное дело еще одного из участников «Забастовки избирателей»

Рейтинг публикаций пользователей
Врач травматолог, ...

Как хирург, я привык к четким определениям и формулировкам. Так как от ...
  Администратор

Лилия Чанышева: «За ...

Лилия Чанышева, председатель регионального отделения партии «Россия будущего». ...
  Администратор

Роскомнадзор высказался ...

Ответ от ведомства получили представители общественной организации «Башкорт». ...
  Кухарка

Сергей Пархоменко: Как ...

Готовлюсь к пятничной программе на Эхе — и влез по самые уши в разную ...
  Кухарка

Хорошо хоть не посадили ...

В Уфе активиста из числа водителей «скорой» понизили в должности. Работодатель ...
  Администратор

Лучшие комментарии дня
Очень лояльный, карманный ...

Почему народ дозволяет так уничтожать себя. Потому, что за 28 лет олиг ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Моральное уродство - его ...

Может кто-нибудь не поленится, заяву на этого урода в прокуратуру нака ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Очень лояльный, карманный ...

Митинг(акция), как в анекдоте про петуха и курицу: Курица думает: Не ...
  Рейтинг: +3  Кухарка

Календарь новостей
«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Лучшие комментарии недели
Игорь Чубайс: Футбол во в ...

Наша экономика страдает не столько из-за санкций и падающих цен на неф ...
  Рейтинг: +5  Кухарка

Гол! В Башкирии поднялись ...

Не так давно Новые Известия писали: Согласно статье 10.12 КоАП дачник ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Нужно больше «Героев башк ...

7 | 10.07.2018, 10:45 | Автор: Harrison | На сайте Так мы ж не в яку ...
  Рейтинг: +4  Кухарка

Лучшие комментарии месяца
Толкачев: Увеличение пенс ...

Толкачев: Увеличение пенсионного возраста – благо для экономики ----- ...
  Рейтинг: +6  Анонимно

Толкачев: Увеличение пенс ...

ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ! За время Гражданской войны человеческие потери состав ...
  Рейтинг: +6  Анонимно

Хамитов объявил о кадровы ...

на данный момент около 600 пациентов не получают жизненно важные препа ...
  Рейтинг: +6  Анонимно

Обсуждаемое за неделю
Очень лояльный, ...

Как Уфа протестовала против повышения пенсионного возраста и НДС. Медиакорсеть ...
  13.07.2018   632   26

ВС РБ закрыл ...

Верховный суд Республики Башкортостан прекратил административное дело в ...
  13.07.2018   340   8

Как задушить людей до ...

Таким образом ФНС будет бороться с незаконным предпринимательством, сообщает ...
  13.07.2018   536   12

Молчание - золото ...

Глава республики пока не комментирует инициативу правительства о повышении ...
  13.07.2018   484   17

Моральное уродство - его ...

Толпа не должна решать судьбу пенсий! - Киселёв раскритиковал противников ...
  13.07.2018   10097   34

Обсуждаемое за месяц
Очень лояльный, ...

Как Уфа протестовала против повышения пенсионного возраста и НДС. Медиакорсеть ...
  13.07.2018   632   26

ВС РБ закрыл ...

Верховный суд Республики Башкортостан прекратил административное дело в ...
  13.07.2018   340   8

Как задушить людей до ...

Таким образом ФНС будет бороться с незаконным предпринимательством, сообщает ...
  13.07.2018   536   12

Молчание - золото ...

Глава республики пока не комментирует инициативу правительства о повышении ...
  13.07.2018   484   17

Моральное уродство - его ...

Толпа не должна решать судьбу пенсий! - Киселёв раскритиковал противников ...
  13.07.2018   10097   34

Последние публикации
Очень лояльный, ...

Как Уфа протестовала против повышения пенсионного возраста и НДС. Медиакорсеть ...
  13.07.2018   632   26

ВС РБ закрыл ...

Верховный суд Республики Башкортостан прекратил административное дело в ...
  13.07.2018   340   8

Как задушить людей до ...

Таким образом ФНС будет бороться с незаконным предпринимательством, сообщает ...
  13.07.2018   536   12

Молчание - золото ...

Глава республики пока не комментирует инициативу правительства о повышении ...
  13.07.2018   484   17

Моральное уродство - его ...

Толпа не должна решать судьбу пенсий! - Киселёв раскритиковал противников ...
  13.07.2018   10097   34

Хорошо хоть не посадили ...

В Уфе активиста из числа водителей «скорой» понизили в должности. Работодатель ...
  12.07.2018   933   16

Лягушку будут варить ...

Пошли на уступки. Пенсионный возраст для женщин могут поднять до 60 лет. После ...
  12.07.2018   2649   92

Спрос на стукачей ...

Глава МВД предложил привлечь волонтеров к поиску запрещенной информации. Помимо ...
  12.07.2018   592   26

Побывавший в Москве ...

После переговоров в Москве американский законодатель-республиканец сравнил ...
  12.07.2018   539   25

Медали башкирского героя ...

На днях Исполком Всемирного курултая башкир неожиданно выступил с интересной ...
  11.07.2018   1279   56

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татарстан, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Июль 2018 (45)
Июнь 2018 (97)
Май 2018 (84)
Апрель 2018 (89)
Март 2018 (78)
Февраль 2018 (61)
Читаемое за неделю
Моральное уродство - его ...

Толпа не должна решать судьбу пенсий! - Киселёв раскритиковал противников ...
  13.07.2018   10097   34

Кабинетно-коверное ...

Страна-секрет. Страна-загадка. Даже героями здесь всё чаще становятся по ...
  7.07.2018   2753   36

Бизнесмен предложил ...

С предложением выступил бизнес-омбудсмен Борис Титов, сообщает «РИА Новости». ...
  7.07.2018   2725   10

Лягушку будут варить ...

Пошли на уступки. Пенсионный возраст для женщин могут поднять до 60 лет. После ...
  12.07.2018   2649   92

Опять Зугура. Опять ...

Председатель Ассамблеи народов Республики Башкортостан, депутат Госдумы Зугура ...
  9.07.2018   2160   44

Читаемое за месяц
Отправится вслед за ...

Госпитализированный в понедельник певец и депутат Госдумы ответил ...
  19.06.2018   73675   30

«А веревку с собой ...

Россияне просят Путина лишить пенсий работающих пенсионеров. Жители России ...
  6.07.2018   66564   227

Жена «пропагандона» ...

Психолог написала колонку о смысле жизни и месте пенсии в ней. Жена ведущего ...
  21.06.2018   45261   98

Ложь, фальшь и ...

Пенсия: Когда и сколько? Андрей Малахов. Прямой эфир от 29.06.18. Сотни звонков ...
  2.07.2018   36521   134

Волнений можно не бояться ...

Власти готовятся к протестам в регионах из-за повышения пенсионного возраста. В ...
  18.06.2018   27902   47


ВС РБ закрыл административное дело еще одного из участников «Забастовки избирателей»

Оценили
0



Верховный суд Республики Башкортостан прекратил административное дело в отношении активиста местного штаба Алексея Навального — Виктора Прядильщикова, сообщает портал Idel.Реалии. В мае, со второй попытки, активист был оштрафован районным судом Уфы на 10 тыс. руб. за участие в несогласованной с властями демонстрации «Забастовка избирателей», которая прошла 28 января.

ВС РБ закрыл административное дело еще одного из участников «Забастовки избирателей»


В ходе шествия он был задержан и доставлен в отдел полиции, где на него составили протокол по ч.5 ст.20.2 КоАП РФ (нарушение порядка участия в публичном мероприятии). При первом рассмотрении райсуд, установив нарушение процедуры составления протокола, вернул дело в полицию. В мае, когда полиция задержала в офисе местного штаба Алексея Навального координатора Лилию Чанышеву, на Виктора Прядильщикова был составлен новый протокол за то же нарушение, сообщает издание.

В суде он свою вину не признал, заявил, что 31-я статья Конституции РФ разрешает мирные собрания граждан и подал апелляционную жалобу.

ВС признал, что районный суд, вынося решение о штрафе, допустил процессуальные нарушения, в том числе не допросил свидетелей, показания которых легли в основу протокола полиции, не исследовал другие доказательства вины.

В своей жалобе, по данным портала, Виктор Прядильщиков ссылался на то, что согласно позиции Европейского суда по правам человека, «участие в несанкционированном публичном мероприятии само по себе не является событием административного правонарушения, поскольку данное деяние не содержит состава какого-либо административного правонарушения».

Решение о прекращении производства по делу вынесла судья Рита Мурзакова.

Юрист уфимского штаба Алексея Навального Федор Телин сообщил «Ъ-Уфа», что это второй случай, когда ВС республики отменяет протокол полиции, составленный на участников акций штаба. «По тем же основаниям в суде было прекращено административное дело участника «Забастовки избирателей» Рината Ситдикова»,— напомнил он.

Кроме того, добавил собеседник, полиция не стала составлять протоколы примерно на половину из 66 задержанных в ходе «Забастовки избирателей» участников шествия. Их уведомили, что на видеозаписях не нашли подтверждения их участия в акции.

В то же время около 30 других задержанных активистов были оштрафованы судами.

Такую разницу в подходах полиции Федор Телин связывает с тем, что «полиция, возможно, уже выполнила план по составлению протоколов на активистов и решила остановиться».

Ирина Самойлова, Коммерсант
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 13.07.2018, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«полиция, возможно, уже выполнила план по составлению протоколов на активистов и решила остановиться».
====================================
План 2-го квартала возможно и выполнен, и по видимому остальных оставили на 3-й...



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 2 | 13.07.2018, 10:05 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1831 | Комментарии: 59683 | Рейтинг: +12268,3
До нынешнего года полиция в Уфе вообще не винтила протестующих... метла сменилась? Тамбовский волк лютовать начал?



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 13.07.2018, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эксперт

2 | 13.07.2018, 10:05 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1827 | Комментарии: 59670 | Рейтинг: +12266,3
До нынешнего года полиция в Уфе вообще не винтила протестующих... метла сменилась? Тамбовский волк лютовать начал?

да, лютует, боится народного гнева - вот и ужесточает диктаторский режим



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 4 | 13.07.2018, 11:43 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5677 | Рейтинг: -173,5
Если все законы знаешь, тебя трудно за что то прихватить. Но народ у нас, к сожалению, безграмотный в правовом поле. Делают, как бог на душу положит. Вот вам и результат



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 13.07.2018, 12:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если все законы знаешь, тебя трудно за что то прихватить. Но народ у нас, к сожалению, безграмотный в правовом поле. Делают, как бог на душу положит. Вот вам и результат
--------
Лапшемес препод, у нас законы для власти не писаны, а доказательства в суде не имеют ни малейшего значения.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 13.07.2018, 13:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Война неизбежна: Китай опубликовал тайное послание для России
ВЧЕРА, 09:27
Китайцы уже готовятся к захвату Сибири, увеличив военные силы на границах РФ.
В песне поётся о том, что у России есть огромные природные ресурсы: газ, нефть, золото и так далее. Однако на фоне такого потенциала российская армия очень слаба, большинство людей живут несчастно, чему способствует низкий уровень культуры. В клипе указывается, что считаные города имеют достойный уровень жизни, остальные же города и сёла буквально пустеют.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 13.07.2018, 13:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пророк назвал дату начала полномасштабной войны России с Украиной
ВЧЕРА, 18:35
Армия РФ разорвет «соседа» напополам, атаковав с Донбасса, Беларуси и Крыма. Однако Киев сумеет сохранить независимость, выполнив все условия Москвы, считает болгарский ясновидящий Христо.

Став у руля страны в марте 2019 года, «невиданные радикалы» открыто начнут готовиться к наступлению на Крым. Все предупреждения Москвы о неминуемом разгроме будут проигнорированы, а осенью того же года прозвучит первая артиллерийская канонада.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 13.07.2018, 18:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
К России пришли за долгом на $34 млрд

После апрельского раунда санкций США у российских банков и корпораций возникли сложности с внешним долгом, свидетельствует опубликованная в четверг статистика ЦБ.
За второй квартал погашение привлеченных на Западе кредитов отняло у экономики рекордную за три года сумму - 34 млрд долларов

Общий внешний долг России на 1 июля сократился
до 7-летнего минимума в 485,54 млрд долларов,
долг банков - до минимума за 12 лет (95 млрд долларов).
В ближайшие полгода, по данным ЦБ, предстоит погасить 34,4 млрд долларов, в том числе 9,1 млрд - в виде процентов.
===================================================
Не понял ! В недавнем прошлом ( год назад ) Власть России говорила - Россия не имеет внешнего дола !
Рассчитались со всеми долгами ! ?

.



Оценили
0










© Общественно - политический портал «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О портале | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com