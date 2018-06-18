ВС РБ закрыл административное дело еще одного из участников «Забастовки избирателей»

В ходе шествия он был задержан и доставлен в отдел полиции, где на него составили протокол по ч.5 ст.20.2 КоАП РФ (нарушение порядка участия в публичном мероприятии). При первом рассмотрении райсуд, установив нарушение процедуры составления протокола, вернул дело в полицию. В мае, когда полиция задержала в офисе местного штаба Алексея Навального координатора Лилию Чанышеву, на Виктора Прядильщикова был составлен новый протокол за то же нарушение, сообщает издание.
В суде он свою вину не признал, заявил, что 31-я статья Конституции РФ разрешает мирные собрания граждан и подал апелляционную жалобу.
ВС признал, что районный суд, вынося решение о штрафе, допустил процессуальные нарушения, в том числе не допросил свидетелей, показания которых легли в основу протокола полиции, не исследовал другие доказательства вины.
В своей жалобе, по данным портала, Виктор Прядильщиков ссылался на то, что согласно позиции Европейского суда по правам человека, «участие в несанкционированном публичном мероприятии само по себе не является событием административного правонарушения, поскольку данное деяние не содержит состава какого-либо административного правонарушения».
Решение о прекращении производства по делу вынесла судья Рита Мурзакова.
Юрист уфимского штаба Алексея Навального Федор Телин сообщил «Ъ-Уфа», что это второй случай, когда ВС республики отменяет протокол полиции, составленный на участников акций штаба. «По тем же основаниям в суде было прекращено административное дело участника «Забастовки избирателей» Рината Ситдикова»,— напомнил он.
Кроме того, добавил собеседник, полиция не стала составлять протоколы примерно на половину из 66 задержанных в ходе «Забастовки избирателей» участников шествия. Их уведомили, что на видеозаписях не нашли подтверждения их участия в акции.
В то же время около 30 других задержанных активистов были оштрафованы судами.
Такую разницу в подходах полиции Федор Телин связывает с тем, что «полиция, возможно, уже выполнила план по составлению протоколов на активистов и решила остановиться».
Ирина Самойлова, Коммерсант
Оригинал публикации
ВС РБ закрыл административное дело еще одного из участников «Забастовки избирателей»
Раздел: Новости | Просмотры: 340 | Комментарии: 8