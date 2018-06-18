ВС РБ закрыл административное дело еще одного из участников «Забастовки избирателей»

Верховный суд Республики Башкортостан прекратил административное дело в отношении активиста местного штаба Алексея Навального — Виктора Прядильщикова, сообщает портал Idel.Реалии. В мае, со второй попытки, активист был оштрафован районным судом Уфы на 10 тыс. руб. за участие в несогласованной с властями демонстрации «Забастовка избирателей», которая прошла 28 января.В ходе шествия он был задержан и доставлен в отдел полиции, где на него составили протокол по ч.5 ст.20.2 КоАП РФ (нарушение порядка участия в публичном мероприятии). При первом рассмотрении райсуд, установив нарушение процедуры составления протокола, вернул дело в полицию. В мае, когда полиция задержала в офисе местного штаба Алексея Навального координатора Лилию Чанышеву, на Виктора Прядильщикова был составлен новый протокол за то же нарушение, сообщает издание.В суде он свою вину не признал, заявил, что 31-я статья Конституции РФ разрешает мирные собрания граждан и подал апелляционную жалобу.ВС признал, что районный суд, вынося решение о штрафе, допустил процессуальные нарушения, в том числе не допросил свидетелей, показания которых легли в основу протокола полиции, не исследовал другие доказательства вины.В своей жалобе, по данным портала, Виктор Прядильщиков ссылался на то, что согласно позиции Европейского суда по правам человека, «участие в несанкционированном публичном мероприятии само по себе не является событием административного правонарушения, поскольку данное деяние не содержит состава какого-либо административного правонарушения».Решение о прекращении производства по делу вынесла судья Рита Мурзакова.Юрист уфимского штаба Алексея Навального Федор Телин сообщил «Ъ-Уфа», что это второй случай, когда ВС республики отменяет протокол полиции, составленный на участников акций штаба. «По тем же основаниям в суде было прекращено административное дело участника «Забастовки избирателей» Рината Ситдикова»,— напомнил он.Кроме того, добавил собеседник, полиция не стала составлять протоколы примерно на половину из 66 задержанных в ходе «Забастовки избирателей» участников шествия. Их уведомили, что на видеозаписях не нашли подтверждения их участия в акции.В то же время около 30 других задержанных активистов были оштрафованы судами.Такую разницу в подходах полиции Федор Телин связывает с тем, что «полиция, возможно, уже выполнила план по составлению протоколов на активистов и решила остановиться».