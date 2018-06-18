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Лев Шлосберг: Ни выборов, ни пенсий

  • Опубликовано: natall | 14.07.2018
    Раздел: Политика | Просмотры: 549 | Комментарии: 85
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Правительство Владимира Путина объявило пенсионный дефолт. Вот уже месяц в нашей стране проводится спецоперация общегосударственного масштаба. Эта спецоперация облечена в форму законодательной инициативы правительства – проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» (в части повышения нормативного пенсионного возраста).

Лев Шлосберг: Ни выборов, ни пенсий


Эта инициатива стала шоком для десятков миллионов людей. В действительности она является абсолютно логичным продолжением федеральной политики по отношению к людям. Это политика сознательной, управляемой депопуляции, при которой снижение затрат государства на граждан является не следствием, а стратегической задачей государственной политики.

Согласно Конституции Российская Федерация является социальным государством. На деле Российская Федерация стала социальным банкротом.

С экономической точки зрения Россия сегодня – это государство-бизнесмен, получающее сверхдоходы от продажи природной ренты, но категорически не намеренное расходовать эти средства на увеличение благосостояния граждан.

Природная рента в России сегодня приватизирована федеральной бюрократией и связанными с ней олигархами. В России построено корпоративное государство, перед которым не стоит задача развития человеческого потенциала, так как рядовые граждане существуют для этого государства исключительно в качестве электорального мяса.

Совершенно не случайно радикальные, если не сказать экстремистские предложения о повышении пенсионного возраста внесены сразу после президентских выборов, когда власти в очередной раз употребили граждан в утилитарных политических целях. И теперь торопливо пользуются последствиями политического аффекта, добавив к нему таблетку футбольного анальгина.

Ультимативно предложенная пенсионная реформа не является модернизацией пенсионной системы. Это – прямая фискальная атака на доходы граждан, отсекающая десятки миллионов людей от законно заработанного дохода. По сути дела правительство объявило пенсионный дефолт.

Пенсионная реформа – это прямое умножение бедности в России.

Только за один год действия федерального закона, если он будет принят, из личных доходов граждан будет изъято около одного триллиона рублей.

Эти деньги не пойдут на пенсионное обеспечение старших поколений. Эти деньги останутся в общем котле корпоративного государства, которое намерено и дальше заниматься великодержавной чесоткой, форсировать гонку вооружений, продолжать войны в Украине и Сирии, строить мосты, две трети денег на которые – это воровство и коррупция, то есть продолжать стремительное движение в тупик прямо за счёт средств граждан.

Власти считают, что после 18 марта Владимира Бонапарта имеют на это полное право.

Ни за какой другой политический выбор десятки миллионов избирателей в России не заплатят так дорого, как за 18 марта 2018 года.

Кто-то верит, что Путин не в курсе инициативы принадлежащего ему на правах собственности правительства? Или он не смог дозвониться до Медведева, спящего на футбольном матче?

Деньги, полученные от пенсионного дефолта, не достанутся людям. Находящиеся в состоянии затяжного наркотического опьянения власти продолжат безумно тратить их на обеспечение своего мнимого величия, ценой которого является нищета рядовых граждан и упадок регионов. Никаких надежд на протрезвление этих властей нет. «Папа, на водку цену подняли, ты теперь будешь меньше пить? – Hет, сынок, ты теперь будешь меньше есть».

Для корпоративного государства не только не ценны люди, но абсолютно не ценна провинция, она является неприятным обременением, вынужденным достоянием великодержавия. Именно поэтому – такие варварские межбюджетные отношения и такая разруха от Пскова до Сахалина.

Корпоративное государство ведет себя по отношению к народу и территории как оккупант, заинтересованный не в развитии, а в максимальном выкачивании ресурсов.

Предложенная реформа безнравственна с точки зрения государственной этики. Эта реформа является общенациональной провокацией, потому что прямо сталкивает между собой поколения пожилых людей. Власти буквально сказали, что невыплаченными пенсиями родившихся в 1960-х и 1970-х оно заплатит пенсии родившимся в 1950-х и 1940-х. Это – прямое воплощение принципа «разделяй и властвуй». Такая политика пахнет гражданской войной.

Сколько можно вести пещерную внешнюю политику, биться головой о санкции, вводить антисанкции, которые для экономики намного опаснее санкций, но в социальных стандартах отсылаться к европейскому и мировому опыту пенсионной политики? Как можно поменять местами лошадь и телегу в соотношении средней продолжительности жизни и возраста выхода на пенсию? Добейтесь сначала средней продолжительности жизни 80 лет, а потом повышайте возраст выхода на пенсию до 65. Наоборот не получится. Люди не доживут.

В Псковской области средняя продолжительность жизни мужчины менее 63 лет. То есть для большинства псковских мужчин пенсии станут физически недостижимы. Тогда отдайте людям эти деньги при жизни, пусть хотя бы потратят.

С точки зрения государственной политики предложенная реформа безграмотна.

Где рабочие места в экономике, куда могут устроиться миллионы пожилых людей? Понимают ли авторы пенсионной авантюры, что такое вообще устроиться на работу человеку в возрасте старше 50 лет?

Сколько в России сейчас здоровых людей в возрасте старше 55 лет среди женщин и 60 лет среди мужчин? Какая организация готова вместо зарплаты оплачивать больничные листы? Где здравоохранение, до которого может дотянуться рядовой гражданин, где бы он ни находился, чтобы сохранить себе здоровье и продлить себе жизнь?

Как изменится уклад жизни десятков миллионов семей, для которых находящиеся на пенсии бабушки и дедушки – единственные ежедневные воспитатели для внуков? Это поможет сохранить рабочие места для родителей? Это повысит рождаемость?

Временно правящая партия «Единая Россия» запретила своим членам критиковать пенсионную реформу и обязала их поддержать её на всех уровнях.

Несогласным обещаны политические кары, в том числе в Пскове. Вот так на глазах у всей страны Россия превращается даже не в сословное, а в классовое государство. Этим государством руководят безнравственные, безграмотные и необразованные люди, которые не знают и не желают знать трагические уроки российской истории даже в год столетия общенациональной катастрофы.

Лев Шлосберг, член Федерального политкомитета партии «Яблоко», Эхо Москвы
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  • 1 | 14.07.2018, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
зато пенсионеров будет мало,страна омолодится,, не все доживут до пенсий. . Это же хорошо.Страна будет молодой.
А чтоб дожить до пенсии необходимо не пить,не курить ,больше уделять своим делам , Работать не дорожными рабочими , скотниками , механизаторами , а торговать на рынке , выращивать на продажу свою капусту . Кто металлургом уйдет на пенсию в 50 лет, но проживет всего до 60 лет.Умирают как правило от сердечно-сосудистых заболеваний.



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  • 2 | 14.07.2018, 11:38 | Автор: Не зарегистрирован
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Весь СССР смеялся над Вовочкой! Теперь Вовочка вырос, стал президентом РФ и в отместку издевается над всем народом! Очень Опытный



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  • 3 | 14.07.2018, 11:47 | Автор: Егерь
    Публикации: 3924 | Комментарии: 6918 | Рейтинг: +2833
Открытое письмо президенту США Дональду Трампу

АВТОР
Уильям Браудер
основатель компании Hermitage Capital Management

Уважаемый президент Дональд Трамп

16 июля у вас состоится первая официальная встреча с президентом России Владимиром Путиным. Безусловно многие мудрые мужи поделятся с Вами своими мыслями, да у Вас наверняка в запасе есть ряд вариантов как провести эту встречу. В свою очередь, я бы хотел поделиться с Вами своим опытом, который Вы не поимеете ни от кого.

В течение последних 10 лет я накопил бесценный опыт взаимодействия с Путиным — я являюсь его единственным зарубежным врагом. Этот произошло со дня гибели моего юриста — Сергея Магнитского в 2009 году от рук российского государства после того, как он раскрыл масштабную коррупционную схему в которую были вовлечены многие государственные должностные лица. Это противостояние привело к тому, что администрация президента Обамы в 2012 году приняла закон Магнитского, который замораживает активы и аннулирует визы тем, кто нарушает права человека в России. Поверьте на слово, эта работа была чрезвычайно трудной.

Сергей не был единственной жертвой режима Путина. И это, с моей точки зрения, вполне закономерно: режим путина убил Бориса Немцова, российского оппозиционного политика, который требовал введения санкций на Западе в отношении тех, кто был причастен к убийству Сергея. Я так же считаю, что они убили и Александра Перепиличного, не побоявшегося раскрыть информацию об отмывании украденных бюджетных денег, который внезапно умер в Англии после того, как представил финансовые документы о преступной группе, стоящей за убийством Сергея Магнитского. Они же пытались убить адвоката семьи покойного Сергея Магнитского в Москве, когда сбросили его с балкона четвертого этажа (к счастью, он выжил). Они же стоят за попытками отравления Владимира Кара-Мурзы, соратника Бориса Немцова, который активно убеждает Запад в необходимости введения санкции Магнитского в отношении путинского режима.

Широко известно, что это не единственные казни, задержания и исчезновения, связанные с российским лидером.

Поэтому, Вам необходимо знать о Путине следующее:

Путин — игрок, который всегда блефует:

Сам факт официальной встречи с ним является уже огромным подарком для него. Президент Соединенных Штатов является самым влиятельным человеком в демократическом мире; на фоне которого президента России теряется. Ведь Российская экономика при Путине — это примерно эквивалент экономики штата Нью-Йорк. Российский военный бюджет на 90% меньше, по сравнению с США, и может наверное сравниться с Великобританией или Францией. Все геополитические амбиции Путина показывает его слабость. В лучшем случае, приводя аналогию из игры в покер, у Путина на руках две пары, в то время как у США роял-флэш.

Путин — профессиональный лжец:

Вы не должны верить Путину. Его послужной список лжи легендарный и хорошо задокументированный. Он лгал о «маленьких зеленых человечках», вторгающихся в Крым; он солгал о том, что Россия уничтожит химическое оружие у режима Асада в Сирии; он лгал о том, кто сбил самолет следовавший рейсом MH17; он лгал о допинге на сочинской Олимпиаде; он лгал о недавнем отравлении Скрипалей в Англии; он также лгал об невмешательстве России в выборы в США, Великобритании, Франции, Германии и Италии. Все, что он скажет Вам, это заведомо неправда.

https://echo.msk.ru/blog/uiljambrauder/2239680-echo/



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  • 4 | 14.07.2018, 11:49 | Автор: Егерь
    Публикации: 3924 | Комментарии: 6918 | Рейтинг: +2833
Далее.

Путин не ведет переговоры:

Все, что вы сможете предложить Путину, просто станет отправной точкой для ваших следующих переговоров. И не стоит расстраиваться, когда это произойдет. Это его натура. В 2001 году, как все знают, президент Джордж Буш младший посмотрел в глаза Путина и увидел его душу. В прошлом году я имел честь обедать с ним и спросил его об этом. Если подытожить, то он сказал, что каждая последующая (а их были десятки) встреча и разговор оборачивался катастрофой. В 2009 году президент Барак Обама попытался смягчить ситуацию, предложив России «перезагрузку». Но это, только еще больше приободрило Путина. Он понял, что он может делать все что угодно не беспокоясь о последствиях и Соединенные Штаты ничего поделать с этим не смогут. Путин воспринимает попытки поиска компромисса и содействия как проявление слабости. Любые такие попытки приводят к тому, что он совершает больше злобных и гадких поступков.

Путин обладает темпераментом хладнокровного убийцы:

Большинство цивилизованных людей не могут себе представить, на что он способен. Он не похож ни на одного из лидеров суверенного государства, его поведение можно сравнить с поведением наркобарона Пабло Эскобара, но имеющего ядерное оружие. В один и тот же час Путин может обсуждать налоговую политику со своими экономическими советниками, и тут же переключиться на планирование и целенаправленного устранение диссидентов и неугодных предпринимателей со своей секретной службой.

Путин ценит деньги гораздо больше, чем человеческую жизнь:

С моей точки зрения, единственный способ воздействия на Путина — это отслеживать и замораживать его деньги и деньги его приспешников. И это делает закон Магнитского. Закон был принят Соединенными Штатами, Великобританией, Канадой и странами Балтии. Поскольку Путин и его чиновники убивают людей и обкрадывают России, а затем хранят наворованное на Западе, санкции Магнитского создают существенные трудности в работе такой мафиозной структуры.

Господин Президент, единственный способ справиться с таким человеком, как Владимир Путин, — это сдерживать его, а не сближаться с ним. Он будет лгать, льстить, выкручиваться и предавать. Единственное, что Вам необходимо донести до него в Хельсинки 16 июля, это то, что Соединенные Штаты Америки — гордая и сильная страна, которая может и обязательно остановит его.

С уважением,

Уильям Браудер

Глава глобальной кампании по восстановлению справедливости — Сергея Магнитского

https://echo.msk.ru/blog/uiljambrauder/2239680-echo/



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  • 5 | 14.07.2018, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Очень много неправды в статье и комментах. На Путина клевещут те, кто за деньги пишут заказные статьи. Их хозяева хотят занять место Путина. Путин для людей и для страны делает всё необходимое. Ему приходится преодолевать много препятствий. Те, кто воровал и сейчас теряют насиженное места, озлобленно дерутся за своё материальное благополучие. Стремясь сменить власть, они не собираются делать ничего для людей, они просто развалят Россию, обрекая миллионы русских на смерть.



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  • 6 | 14.07.2018, 12:02 | Автор: Не зарегистрирован
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Министры-капиталисты и госдеятели разного пошиба с одинаково скошенными к носу от вечного вранья глазами не вылезают из мутного государственного новостного потока, пытаясь оправдать людоедскую пенсионную реформу. Аргументы просты: «денег нет, но вы держитесь» и «те, кто против, – враги и агенты Госдепа». Как бы нас ни уверяли, что этот «каток» укладывает широкую дорогу для всех нас в светлое будущее, он укладывает её по всем нам



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  • 7 | 14.07.2018, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
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Вот и начало вырисовываться то, что на самом деле будет сделано с пенсионным возрастом. Озвучил это Ярослав Нилов. Он из ЛДПР, но является главой комитета по труду и социальной политике. То есть как раз занимается именно этой темой, а значит, это, вполне возможно именно то, что на самом деле затевается.

То, что затевается, на самом деле тоже ничего особенно хорошего не несет: 65 лет – пенсионный возраст для мужчин, 60 – для женщин. Скорее всего, именно это изначально и затевалось, но для того, чтобы россияне восприняли такой расклад с благодарностью, надо сначала хорошо напугать, Потом благодарить будут, что все так закончилось.

Одновременно Нилов заявил, что ЛДПР против запланированной реформы и не будет голосовать за нее в текущем виде и станет биться до конца за сохранение имеющегося возраста выхода на пенсию, а также, если все-таки закон будет принят, об увеличении переходного периода.

Проблема в том, что ЛДПР может смело голосовать против. И коммунисты тоже. Они получат свои плюсы. Но пенсионная реформа все равно состоится. Потому что все решают не они. «Единая Россия» принимает все решения самостоятельно. А тут все достаточно однозначно. Депутаты из главной партии проголосуют как положено. Именно для этого они и находятся в Думе. То, что, скорее всего, будет сделано, Нилов как раз и озвучил.
Итак, можно ждать увеличения срока выхода на пенсию до 65 и 60 лет.



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  • 8 | 14.07.2018, 12:11 | Автор: Не зарегистрирован
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Вот вы плохо соображаете. Не отмены пенсионной реформы надо добиваться, она очень правильная, в 50-60 рожают сейчас.
Сейчас надо добиваться почасовой оплаты труда по 10 евро в час - в 4 раза больше, чем сейчас. Это минимальная зарплата. Для сборщиков, официантов, посудомоек. Медсестрам, и пр.среднему персоналу - прибавка к мин. - 500 евро, т.е. - 35.000 рублей. Врачи - по 5000 евро. Учителя и полиция - по 2000 евро. Ну, вы понимаете, не в евро, а в рублях, просто умножайте на калькуляторе.
И добиваться, чтобы цены не повышали, поскольку, когда бензин не дорожал и вообще не было никаких оснований для повышения цен, их все равно повышали. Коммерсы просто занимаются рвачеством. Их надо контролировать. Для этого есть фас. Никто не работает. Один Путин только работает. Реформы нужны. Но они слишком медленны, Путин слишком осторожен.



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  • 9 | 14.07.2018, 12:13 | Автор: Дед | На сайте
    Публикации: 2 | Комментарии: 4337 | Рейтинг: -708,5
Как может кусать собака своего хозяина? Газпром является хозяином эхо. Это примерно такое , что Кухарка борется против власти, а сама получает деньги от государства. Вот такая у нас оппозиция.



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  • 10 | 14.07.2018, 12:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чего вы ноете? Мне 50, спокойно могу работать до пенсии и рада - я слишком молода, чтобы сидеть дома. Почему так много дураков, не понимаю.



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  • 11 | 14.07.2018, 12:14 | Автор: Не зарегистрирован
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Лучше ДИКТАТУРА ПРОЛЕТАРИАТА, чем ДИКТАТУРА ОЛИГАРХАТА.



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  • 12 | 14.07.2018, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 14.07.2018, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Очень много неправды в статье и комментах. На Путина клевещут те, кто за деньги пишут заказные статьи. Их хозяева хотят занять место Путина. Путин для людей и для страны делает всё необходимое. Ему приходится преодолевать много препятствий. Те, кто воровал и сейчас теряют насиженное места, озлобленно дерутся за своё материальное благополучие. Стремясь сменить власть, они не собираются делать ничего для людей, они просто развалят Россию, обрекая миллионы русских на смерть.
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__ Ух ты! Что же такого наврали на Путина, зомбированный Вы наш? Очень Опытный



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  • 13 | 14.07.2018, 12:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 14.07.2018, 12:13 | Автор: Дед | На сайте
Публикации: 2 | Комментарии: 4337 | Рейтинг: -708,3

Как может кусать собака своего хозяина? Газпром является хозяином эхо. Это примерно такое , что Кухарка борется против власти, а сама получает деньги от государства. Вот такая у нас оппозиция.

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Сейчас все пасутся на поляне т.н. "левых". А придут во власть - и заживут всласть.



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  • 14 | 14.07.2018, 12:25 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5678 | Рейтинг: -172,7
Война миров. У каждого из этих миров свои интересы. Это будет продолжаться бесконечно



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  • 15 | 14.07.2018, 12:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 14.07.2018, 12:25 | Автор: препод | На сайте
Публикации: 38 | Комментарии: 5678 | Рейтинг: -172,7

Война миров. У каждого из этих миров свои интересы. Это будет продолжаться бесконечно

=========

Ндя? Бесконечно? Вот что значит не читать Маркса.



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  • 16 | 14.07.2018, 12:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 му Работай ,работай , но без пенсии до 62лет, а если еще хочешь поработать , то ради Бога!Но без пенсии, ибо ,значит ,здоровье позволяет .Некоторых и не выгонишь и в 80 лет.Рабочих мест много , но больше для лиц неквалифицированного и в сфере обслуживания ( уборщицы , подсобники , сторожа , санитарки ПРОЧ) , .Правда много и безработных .А после 40 лет устроиться на работу по специальности шансов никаких.



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  • 17 | 14.07.2018, 12:31 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 14.07.2018, 12:13 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чего вы ноете? Мне 50, спокойно могу работать до пенсии и рада - я слишком молода, чтобы сидеть дома. Почему так много дураков, не понимаю.
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__"Да, человек смертен, но это было бы ещё полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чём фокус!" (М.А.Булгаков "Мастер и Маргарита") Очень Опытный



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  • 18 | 14.07.2018, 12:45 | Автор: Не зарегистрирован
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С этой пенсионной реформой окончательно умрет Русь- Есенинская и Пушкинская и Лермонтовская. Гжель и Жостер потеряют внутреннее тепло и гармонию.
Сегодня нет массовых героев как при Бородине-600 метров от пушек противника- чтобы успеть поддержать погибающих. Но сами презирали смерть
и шли в штыковую. Где Раевский и Багратион , де Толли и Кутузов? Русь душат насмерть.



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  • 19 | 14.07.2018, 12:48 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 14.07.2018, 12:13 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Чего вы ноете? Мне 50, спокойно могу работать до пенсии и рада - я слишком молода, чтобы сидеть дома.

Почему так много дураков, не понимаю.

========

Дур набитых тоже хватает, между прочим. Ты "слишком молода, чтобы сидеть дома" - а никто не заставляет в 50 сидеть дома. Тем более, если нет детей малых. Посмотрим, что запоёшь в 55, когда заработанную тобой пенсию, как морковку перед осликом, будут оттягивать до твоих 60 лет.



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  • 20 | 14.07.2018, 12:52 | Автор: Егерь
    Публикации: 3924 | Комментарии: 6918 | Рейтинг: +2833
Японцы анонсировали запуск космического уборщика

Konotori-7 полетит на орбиту 11 сентября.

Космический грузовик JAXA Konotori-7 HTV-7 (Белый аист) планируют отправить на орбиту 11 сентября 2018 года. Об этом сообщается на сайте японского аэрокосмического агентства JAXA.

Аппарат выведет на орбиту ракета-носитель H-2B.

Запуск состоится с космодрома Танэгасима.

Дата и время запуска будут определяться путем международной корректировки, касающейся работы Международной космической станции.

Предыдущая модель уборщика JAXA Konotori-6 HTV-6 была запущена 9 декабря 2016 года. Тогда попытка удалить фрагменты космического мусора с орбиты Земли не увенчалась успехом.

22 июня с Международной космической станции запустили спутник RemoveDebris, предназначенный для экспериментов по очистке околоземной орбиты от мусора.

По данным NASA, на орбите Земли находится 8 тысяч тонн космического мусора.

https://charter97.org/ru/news/2018/7/14/297451/



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