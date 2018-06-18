Лев Шлосберг: Ни выборов, ни пенсий

Правительство Владимира Путина объявило пенсионный дефолт. Вот уже месяц в нашей стране проводится спецоперация общегосударственного масштаба. Эта спецоперация облечена в форму законодательной инициативы правительства – проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» (в части повышения нормативного пенсионного возраста).Эта инициатива стала шоком для десятков миллионов людей. В действительности она является абсолютно логичным продолжением федеральной политики по отношению к людям. Это политика сознательной, управляемой депопуляции, при которой снижение затрат государства на граждан является не следствием, а стратегической задачей государственной политики.Согласно Конституции Российская Федерация является социальным государством. На деле Российская Федерация стала социальным банкротом.С экономической точки зрения Россия сегодня – это государство-бизнесмен, получающее сверхдоходы от продажи природной ренты, но категорически не намеренное расходовать эти средства на увеличение благосостояния граждан.Природная рента в России сегодня приватизирована федеральной бюрократией и связанными с ней олигархами. В России построено корпоративное государство, перед которым не стоит задача развития человеческого потенциала, так как рядовые граждане существуют для этого государства исключительно в качестве электорального мяса.Совершенно не случайно радикальные, если не сказать экстремистские предложения о повышении пенсионного возраста внесены сразу после президентских выборов, когда власти в очередной раз употребили граждан в утилитарных политических целях. И теперь торопливо пользуются последствиями политического аффекта, добавив к нему таблетку футбольного анальгина.Ультимативно предложенная пенсионная реформа не является модернизацией пенсионной системы. Это – прямая фискальная атака на доходы граждан, отсекающая десятки миллионов людей от законно заработанного дохода. По сути дела правительство объявило пенсионный дефолт.Пенсионная реформа – это прямое умножение бедности в России.Только за один год действия федерального закона, если он будет принят, из личных доходов граждан будет изъято около одного триллиона рублей.Эти деньги не пойдут на пенсионное обеспечение старших поколений. Эти деньги останутся в общем котле корпоративного государства, которое намерено и дальше заниматься великодержавной чесоткой, форсировать гонку вооружений, продолжать войны в Украине и Сирии, строить мосты, две трети денег на которые – это воровство и коррупция, то есть продолжать стремительное движение в тупик прямо за счёт средств граждан.Власти считают, что после 18 марта Владимира Бонапарта имеют на это полное право.Ни за какой другой политический выбор десятки миллионов избирателей в России не заплатят так дорого, как за 18 марта 2018 года.Кто-то верит, что Путин не в курсе инициативы принадлежащего ему на правах собственности правительства? Или он не смог дозвониться до Медведева, спящего на футбольном матче?Деньги, полученные от пенсионного дефолта, не достанутся людям. Находящиеся в состоянии затяжного наркотического опьянения власти продолжат безумно тратить их на обеспечение своего мнимого величия, ценой которого является нищета рядовых граждан и упадок регионов. Никаких надежд на протрезвление этих властей нет. «Папа, на водку цену подняли, ты теперь будешь меньше пить? – Hет, сынок, ты теперь будешь меньше есть».Для корпоративного государства не только не ценны люди, но абсолютно не ценна провинция, она является неприятным обременением, вынужденным достоянием великодержавия. Именно поэтому – такие варварские межбюджетные отношения и такая разруха от Пскова до Сахалина.Корпоративное государство ведет себя по отношению к народу и территории как оккупант, заинтересованный не в развитии, а в максимальном выкачивании ресурсов.Предложенная реформа безнравственна с точки зрения государственной этики. Эта реформа является общенациональной провокацией, потому что прямо сталкивает между собой поколения пожилых людей. Власти буквально сказали, что невыплаченными пенсиями родившихся в 1960-х и 1970-х оно заплатит пенсии родившимся в 1950-х и 1940-х. Это – прямое воплощение принципа «разделяй и властвуй». Такая политика пахнет гражданской войной.Сколько можно вести пещерную внешнюю политику, биться головой о санкции, вводить антисанкции, которые для экономики намного опаснее санкций, но в социальных стандартах отсылаться к европейскому и мировому опыту пенсионной политики? Как можно поменять местами лошадь и телегу в соотношении средней продолжительности жизни и возраста выхода на пенсию? Добейтесь сначала средней продолжительности жизни 80 лет, а потом повышайте возраст выхода на пенсию до 65. Наоборот не получится. Люди не доживут.В Псковской области средняя продолжительность жизни мужчины менее 63 лет. То есть для большинства псковских мужчин пенсии станут физически недостижимы. Тогда отдайте людям эти деньги при жизни, пусть хотя бы потратят.С точки зрения государственной политики предложенная реформа безграмотна.Где рабочие места в экономике, куда могут устроиться миллионы пожилых людей? Понимают ли авторы пенсионной авантюры, что такое вообще устроиться на работу человеку в возрасте старше 50 лет?Сколько в России сейчас здоровых людей в возрасте старше 55 лет среди женщин и 60 лет среди мужчин? Какая организация готова вместо зарплаты оплачивать больничные листы? Где здравоохранение, до которого может дотянуться рядовой гражданин, где бы он ни находился, чтобы сохранить себе здоровье и продлить себе жизнь?Как изменится уклад жизни десятков миллионов семей, для которых находящиеся на пенсии бабушки и дедушки – единственные ежедневные воспитатели для внуков? Это поможет сохранить рабочие места для родителей? Это повысит рождаемость?Временно правящая партия «Единая Россия» запретила своим членам критиковать пенсионную реформу и обязала их поддержать её на всех уровнях.Несогласным обещаны политические кары, в том числе в Пскове. Вот так на глазах у всей страны Россия превращается даже не в сословное, а в классовое государство. Этим государством руководят безнравственные, безграмотные и необразованные люди, которые не знают и не желают знать трагические уроки российской истории даже в год столетия общенациональной катастрофы.