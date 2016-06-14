Как умереть, не дождавшись «Почты России»

Минздрав России прорабатывает возможность использования «Почты России», в том числе экспресс-доставки для пересылки гистологических стекол в референс-центры для уточнения диагнозов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой в ходе заседания совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации.Ранее Минздрав РФ разработал систему референс-центров в регионах, в которых можно будет, в частности, уточнить онкологический диагноз и типировать опухоль. Одна и та же опухоль, по словам министра, может иметь несколько разных вариантов, а от того, насколько точно определен тип опухоли, зависит успешность лечения.«В этом случае отдельная тема, которую мы тоже рассматриваем, — использование механизмов почты, в том числе всех вариантов экспресс-почты для быстрой и безопасной передачи образцов и тестов в референт-центры», — сказала она.Вероника Скворцова напомнила, что завершается работа по формированию национального проекта по здравоохранению на ближайшие шесть лет. Объем финансирования нацпроекта предварительно оценивается более чем в 1,5 трлн рублей.Ранее вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова отмечала, что, по предварительным расчетам, в рамках нацпроекта по здравоохранению предусмотрен существенный трансферт средств на обеспечение онкологической программы, который позволит обеспечить постепенный рост тарифов ОМС на лечение онкологических заболеваний в регионах. За шесть лет объем тарифа ОМС на оказание медпомощи по профилю онкология должен увеличиться ориентировочно в три раза — с 320 тысяч рублей до 956 тысяч рублей.Согласно статистике, которую озвучила на заседании спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, в настоящее время диагноз «рак» имеют более 3,5 млн россиян. Получается, что 2,5% населения страны нуждается в помощи. Ежегодно уходят из жизни около 300 тысяч человек – население целого города. И каждый год количество заболевших увеличивается на 600 тысяч человек.При этом, по мнению Матвиенко, качество и цены онкологической помощи в регионах существенно отличаются. Эти диспропорции приводят к увеличению смертности. Так, в Ростовской области в течение первого года после установления диагноза умирают 12% пациентов, а в Чукотском автономном округе – почти 40%.