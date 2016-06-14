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Как умереть, не дождавшись «Почты России»

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Минздрав России прорабатывает возможность использования «Почты России», в том числе экспресс-доставки для пересылки гистологических стекол в референс-центры для уточнения диагнозов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой в ходе заседания совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации.

Как умереть, не дождавшись «Почты России»


Ранее Минздрав РФ разработал систему референс-центров в регионах, в которых можно будет, в частности, уточнить онкологический диагноз и типировать опухоль. Одна и та же опухоль, по словам министра, может иметь несколько разных вариантов, а от того, насколько точно определен тип опухоли, зависит успешность лечения.

«В этом случае отдельная тема, которую мы тоже рассматриваем, — использование механизмов почты, в том числе всех вариантов экспресс-почты для быстрой и безопасной передачи образцов и тестов в референт-центры», — сказала она.

Вероника Скворцова напомнила, что завершается работа по формированию национального проекта по здравоохранению на ближайшие шесть лет. Объем финансирования нацпроекта предварительно оценивается более чем в 1,5 трлн рублей.

Ранее вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова отмечала, что, по предварительным расчетам, в рамках нацпроекта по здравоохранению предусмотрен существенный трансферт средств на обеспечение онкологической программы, который позволит обеспечить постепенный рост тарифов ОМС на лечение онкологических заболеваний в регионах. За шесть лет объем тарифа ОМС на оказание медпомощи по профилю онкология должен увеличиться ориентировочно в три раза — с 320 тысяч рублей до 956 тысяч рублей.

Согласно статистике, которую озвучила на заседании спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, в настоящее время диагноз «рак» имеют более 3,5 млн россиян. Получается, что 2,5% населения страны нуждается в помощи. Ежегодно уходят из жизни около 300 тысяч человек – население целого города. И каждый год количество заболевших увеличивается на 600 тысяч человек.

При этом, по мнению Матвиенко, качество и цены онкологической помощи в регионах существенно отличаются. Эти диспропорции приводят к увеличению смертности. Так, в Ростовской области в течение первого года после установления диагноза умирают 12% пациентов, а в Чукотском автономном округе – почти 40%.

Башинформ
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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • 1 | 17.07.2018, 09:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пока "Почта России" что-то доставит до места назначения, то уже поминки справлять пора будет! Очень Опытный



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  • 2 | 17.07.2018, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Один японец сказал: "До чего же хитрые эжти Русски, вместо того чтобы строить дороги, они строят Уазы"



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  • 3 | 17.07.2018, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 17.07.2018, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Один японец сказал: "До чего же хитрые эжти Русски, вместо того чтобы строить дороги, они строят Уазы"

---------------------

От, япономать... Его острова можно за день пешком перейти. Сравни расстояния-то. А УАЗ не замай. Даже в "военной приёмке" участвует.



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  • 4 | 17.07.2018, 10:45 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5681 | Рейтинг: -173
Едим ГМО, носим синтетику, пьем сладкое дерьмо, дышим всякой гадостью вместо воздуха. Отсюда и рак



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  • 5 | 17.07.2018, 11:15 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1833 | Комментарии: 59708 | Рейтинг: +12263,6
Как там диагностика и лечение по скайпу?

14 июня 2016
Доктор в Skype — больному легче!
Минздрав собирается лечить россиян дистанционно

Врачам официально разрешат лечить на расстоянии. В Госдуму внесен проект закона о телемедицине, подготовленный представителями интернет-отрасли. На подходе законодательный вариант, над которым уже 19 лет трудится Минздрав. Предполагается, что какой-то из документов примут осенью.



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  • 6 | 17.07.2018, 11:32 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1833 | Комментарии: 59708 | Рейтинг: +12263,6
Муж приходит из больницы, где лежит теща, злой, как черт...
Жена спрашивает, что случилось?
-Твоя мать здорова, как лошадь, и скоро вернется жить к нам домой!!
- Ну как же так...? Я вчера разговаривала с врачем, он сказал, что мама очень плоха....
- Не знаю, что тебе вчера сказал врач, но сегодня он мне сказал, чтобы мы готовились к самому худшему!



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  • 7 | 17.07.2018, 12:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Гистологические препараты( срезы) могут храниться годами и их можно пересылать хоть куда . Референц- центр - можно сказать это Арбитр -центр.
Телемедицина - это более всего для докторов , при сложных и неясных случаях .Ведь никто не удивляется суду по И-нету.



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  • 8 | 17.07.2018, 12:21 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1113 | Рейтинг: +323,9
Патриоту уазисту посвящается. Твой уаз это го вно на колесах, который 50 лет без изменений выпускают. А японо Крузак, Ниссан патрул, Паджерик да любой авто это весч шедевр. Там где Крузак проедет уаз пополам развалится. Это ведро с гайками и болтами. Не пройдет и пол года пока такой уаз довезет почту рассеи или больного.



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  • 9 | 17.07.2018, 13:41 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 17.07.2018, 12:08 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Гистологические препараты( срезы) могут храниться годами и их можно пересылать хоть куда . Референц- центр - можно сказать это Арбитр -центр.
Телемедицина - это более всего для докторов , при сложных и неясных случаях .Ведь никто не удивляется суду по И-нету.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Гистологические препараты (срезы) могут храниться годами, а вот у больного каждый день ожидания на вес жизни! Очень Опытный



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  • 10 | 17.07.2018, 14:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Башкирии "Почта России" - это нечто удивительное в 21 веке по своей бездумности и непрофессионализму.
Уверен, что её руководство огромно и сформировано по родоплеменным признакам.
Бандероль из Москвы летом прошлого года пришла в Уфу через 17 дней.
Жителям РБ и медикам лучше не тратить свои нервы, а пользоваться альтернативными услугами экспедиционных и транспортных компаний.



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  • 11 | 17.07.2018, 16:17 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 17.07.2018, 12:21 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1113 | Рейтинг: +323,9

Патриоту уазисту посвящается. Твой уаз это го вно на колесах, который 50 лет без изменений выпускают.

========================

На военно-техническом форуме "АРМИЯ-2018", который проходит в Кубинке, Ульяновский автозавод представил новую линейку спецавтомобилей для Минобороны. "Говно на колёсах" там не катит.



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  • 12 | 17.07.2018, 18:37 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1833 | Комментарии: 59708 | Рейтинг: +12263,6
В мэрии Уфы предложили жителям сообщать о лицах, купающихся в запрещенных местах

Как рассказал сегодня на оперативном совещании замглавы администрации Уфы Салават Хусаинов, за два месяца спасатели вытащили из воды 52 человека, в их числе 11 детей.

При этом, по данным мэрии, 13 человек едва не утонули, купаясь в необорудованных местах, а еще 7 спасли там, где купаться вообще запрещено. Речь идет о сбросовом канале и дамбе, где установлены запрещающие аншлаги.

С начала купального сезона административные комиссии составили 16 протоколов на родителей, чьи дети купались без присмотра.

Чтобы предотвратить несчастные случаи на воде Хусаинов предложил распространить телефоны служб спасения или полиции, чтобы горожане сообщали о тех, кто купается в опасных местах.
_________________________________________
Тук-тук-тук - я твой друг?

Предлагают стучать... а вот мне любопытно, что те, которым предлагают стучать на купающихся в неположенном месте - делают на этом месте? Мусор собирают? Пробежкой занимаются? Физкультурой на свежем воздухе? Ась?
Ну настучат и ? Кто на вызов-то приедет? МЧС-ники? У них на что есть право? Штрафовать? Винтить?

Или ментам некуй делать и они по этим вызовам будут ездить?

А те искупались и ушли... И чо?

Б-ЛЯ!!! Страна чиновничьих идиотов!!!!



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