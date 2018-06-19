Обман продолжится. Следом за невыплатой пенсий власти готовят новый зарплатный налог

Отказ от выплаты распределительных пенсий – это лишь часть крупнейшего перераспределения бюджетных средств в пользу конкретных интересантов.Одновременно с повышением пенсионного возраста ЦБ и Минфин создают новую накопительную пенсионную систему, которая будет наполняться за счет бюджетных денег и налоговых льгот. В результате триллионы рублей, которые не будут выплачены пенсионерам, окажутся под контролем близких к финансовому блоку лиц. Вчера думский бюджетный комитет поддержал пенсионный секвестр. А фракция единороссов пообещала консолидированно голосовать за не поддерживаемую населением реформу.Сразу после отказа от выплаты пенсий части пенсионеров чиновники создаю новую накопительную пенсионную систему, которой будут управлять близкие к Минфину и Центробанка люди. Еще недавно подобное объяснение радикальной пенсионной реформы казалось лишь конспирологической версией. Однако сегодняшние события подтверждают плотную связь между повышением пенсионного возраста и новым шестипроцентным налогом на зарплаты граждан.«Те люди, которые настояли на пенсионной реформе, они имеют большое личное участие в негосударственных пенсионных фондах (НПФ). И для них, если реформа не будет реализована, это приведет к их личной экономической катастрофе», – объясняет политический аналитик Валерий Соловей. По его словам, идеологи пенсионной реформы «понесут личные колоссальные экономические потери наподобие тех, которые понес эвакуировавшийся в Лондон Борис Минц. Действительно, владельцы нескольких крупных негосударственных пенсионных фондов РФ использовали деньги из накопительной пенсионной системы для поддержки собственного бизнеса. И далеко не всегда удачного. В результате они крайне заинтересованы в перенаправлении бюджетных денег от выплаты текущих пенсий в так называемую накопительную систему. Для этого требуется сократить бюджетные отчисления в нынешний Пенсионный фонд, что и достигается отказом от выплаты пенсий несостоявшимся пенсионерам.Правительство готовит законопроект об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК), который будет внесен в парламент до конца текущего года, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. «Мы сейчас такой создаем инструмент. Вот в этом году выйдем уже в парламент с законопроектом о том, чтобы гражданин мог платить и формировать свой так называемый индивидуальный пенсионный капитал», – сказал он в эфире телепередачи «Познер» в прошлое воскресенье.Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев объяснял, что отчисления в новую накопительную систему составят до 6% зарплаты работников. И что правительство будет стимулировать работников к участию в новой накопительной системе с помощью налоговых льгот по НДФЛ. Для работодателей, которые должны обеспечить квазидобровольное привлечение граждан в систему ИПК, также предполагаются льготы по налогу на прибыль.Мало кто из россиян согласится сегодня добровольно отчислять по 6% своей зарплаты в некую новую накопительную систему. Тем более что весьма смелое отношение к этим накоплениям продемонстрировали как владельцы НПФ, так и правительство, которое объявило заморозку пенсионных накоплений. Поэтому и потребовались разнообразные налоговые льготы, которые обеспечивают переток бюджетных денег в новую систему.Сегодня в правительстве обсуждают привлечение частных компаний, которые захотят «застраховать» будущие пенсионные накопления. Но как можно застраховать многие триллионы рублей в условиях нестабильной российской экономики и постоянного обесценивающегося рубля? На самом деле ни у правительства, ни у ЦБ и тем более у НПФ и страховых компаний нет возможности для сохранения реальной покупательной способности ресурсов массовой накопительной системы в условиях чередования кризисов и стагнации.Представим, что правительство заставило участвовать в системе ИПК 30 млн самых высокооплачиваемых граждан. В этом случае за 10 лет в накопительной системе будет собрано 10–13 трлн руб. по нынешнему курсу. Но даже если в новой накопительной системе будет втрое меньше участников, то и тогда сборы превысят 3 трлн руб. Сохранить покупательную способность этих денег в условиях стагнирующей экономики просто невозможно.Президиум фракции «Единая Россия» на заседании в понедельник рекомендовал депутатам от партии проголосовать в первом чтении за правительственный законопроект, изменяющий пенсионное законодательство, сообщил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов. Точно так же поддержат единороссы и новую накопительную систему.«Создание новой накопительной системы, по сути, является продолжением озвученного правительством законопроекта о повышении пенсионного возраста. Таким образом, правительство хочет показать, что при новой накопительной системе работник может быть уверен в получении тех средств, которые он откладывал в течение всей своей активной рабочей жизни. Но здесь в который раз возникает один и тот же вопрос: можно ли доверять и надеяться на новую систему, принимая во внимание, что правила игры меняются с завидной периодичностью? Здесь также не стоит рассматривать и госбюджет в качестве гарантийного фонда по выплате накопленных пенсионных отчислений: на протяжении десятилетий ситуация в экономике, в политической жизни страны меняется настолько стремительно, что гарантий на выплаты, которые потребуются через 40 лет, никто дать не может», – говорит доцент Российского экономического университета им. Плеханова Екатерина Новикова.Однако страховщики уверены, что смогут грамотно распорядиться пенсионными накоплениями. «Везде в мире долгосрочные пенсионные накопления сопровождаются щедрым налоговым стимулированием. А сохранение покупательной способности накоплений – ключевая задача, решают которую все участники процесса. Страховые компании – грамотно инвестируя, государство – создавая экономические стимулы, корректное регулирование и работающий надзор, но основным маркером является развитие экономики страны», – говорит вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Максим Данилов.«Страховые кропании вряд ли смогут гарантировать сохранность накоплений, так как история знала уже немало случаев краха страховых компаний. А вот присутствие на этом рынке государства может в определенной степени дать некоторые гарантии, аналогичные тем, что сейчас имеют вкладчики банков», – считает аналитик компании «Финам» Алексей Коренев. Он соглашается, что создание новой формы накопительной системы и повышение пенсионного возраста относятся к одному глобальному действию – проведению пенсионной реформы в стране. Так что их «соседство» вполне естественно. «По новой накопительной системе пока больше вопросов, чем ответов. Мы имеем только общие контуры системы. Вариантов стимулирования работодателей для отчисления в накопительную систему предлагалось уже немало – от льгот по НДФЛ или налогу на прибыль до снижения величины отчислений для лиц предпенсионного возраста», – напоминает Коренев.Национальная ассоциация НПФ уже предложила правительству и ЦБ оказать бюджетную поддержку в виде госсофинансирования (50% взноса работника), в том числе и из Фонда национального благосостояния.