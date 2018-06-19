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Обман продолжится. Следом за невыплатой пенсий власти готовят новый зарплатный налог

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Отказ от выплаты распределительных пенсий – это лишь часть крупнейшего перераспределения бюджетных средств в пользу конкретных интересантов.

Обман продолжится. Следом за невыплатой пенсий власти готовят новый зарплатный налог


Одновременно с повышением пенсионного возраста ЦБ и Минфин создают новую накопительную пенсионную систему, которая будет наполняться за счет бюджетных денег и налоговых льгот. В результате триллионы рублей, которые не будут выплачены пенсионерам, окажутся под контролем близких к финансовому блоку лиц. Вчера думский бюджетный комитет поддержал пенсионный секвестр. А фракция единороссов пообещала консолидированно голосовать за не поддерживаемую населением реформу.

Сразу после отказа от выплаты пенсий части пенсионеров чиновники создаю новую накопительную пенсионную систему, которой будут управлять близкие к Минфину и Центробанка люди. Еще недавно подобное объяснение радикальной пенсионной реформы казалось лишь конспирологической версией. Однако сегодняшние события подтверждают плотную связь между повышением пенсионного возраста и новым шестипроцентным налогом на зарплаты граждан.

«Те люди, которые настояли на пенсионной реформе, они имеют большое личное участие в негосударственных пенсионных фондах (НПФ). И для них, если реформа не будет реализована, это приведет к их личной экономической катастрофе», – объясняет политический аналитик Валерий Соловей. По его словам, идеологи пенсионной реформы «понесут личные колоссальные экономические потери наподобие тех, которые понес эвакуировавшийся в Лондон Борис Минц. Действительно, владельцы нескольких крупных негосударственных пенсионных фондов РФ использовали деньги из накопительной пенсионной системы для поддержки собственного бизнеса. И далеко не всегда удачного. В результате они крайне заинтересованы в перенаправлении бюджетных денег от выплаты текущих пенсий в так называемую накопительную систему. Для этого требуется сократить бюджетные отчисления в нынешний Пенсионный фонд, что и достигается отказом от выплаты пенсий несостоявшимся пенсионерам.

Правительство готовит законопроект об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК), который будет внесен в парламент до конца текущего года, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. «Мы сейчас такой создаем инструмент. Вот в этом году выйдем уже в парламент с законопроектом о том, чтобы гражданин мог платить и формировать свой так называемый индивидуальный пенсионный капитал», – сказал он в эфире телепередачи «Познер» в прошлое воскресенье.

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев объяснял, что отчисления в новую накопительную систему составят до 6% зарплаты работников. И что правительство будет стимулировать работников к участию в новой накопительной системе с помощью налоговых льгот по НДФЛ. Для работодателей, которые должны обеспечить квазидобровольное привлечение граждан в систему ИПК, также предполагаются льготы по налогу на прибыль.

Мало кто из россиян согласится сегодня добровольно отчислять по 6% своей зарплаты в некую новую накопительную систему. Тем более что весьма смелое отношение к этим накоплениям продемонстрировали как владельцы НПФ, так и правительство, которое объявило заморозку пенсионных накоплений. Поэтому и потребовались разнообразные налоговые льготы, которые обеспечивают переток бюджетных денег в новую систему.

Сегодня в правительстве обсуждают привлечение частных компаний, которые захотят «застраховать» будущие пенсионные накопления. Но как можно застраховать многие триллионы рублей в условиях нестабильной российской экономики и постоянного обесценивающегося рубля? На самом деле ни у правительства, ни у ЦБ и тем более у НПФ и страховых компаний нет возможности для сохранения реальной покупательной способности ресурсов массовой накопительной системы в условиях чередования кризисов и стагнации.

Представим, что правительство заставило участвовать в системе ИПК 30 млн самых высокооплачиваемых граждан. В этом случае за 10 лет в накопительной системе будет собрано 10–13 трлн руб. по нынешнему курсу. Но даже если в новой накопительной системе будет втрое меньше участников, то и тогда сборы превысят 3 трлн руб. Сохранить покупательную способность этих денег в условиях стагнирующей экономики просто невозможно.

Президиум фракции «Единая Россия» на заседании в понедельник рекомендовал депутатам от партии проголосовать в первом чтении за правительственный законопроект, изменяющий пенсионное законодательство, сообщил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов. Точно так же поддержат единороссы и новую накопительную систему.

«Создание новой накопительной системы, по сути, является продолжением озвученного правительством законопроекта о повышении пенсионного возраста. Таким образом, правительство хочет показать, что при новой накопительной системе работник может быть уверен в получении тех средств, которые он откладывал в течение всей своей активной рабочей жизни. Но здесь в который раз возникает один и тот же вопрос: можно ли доверять и надеяться на новую систему, принимая во внимание, что правила игры меняются с завидной периодичностью? Здесь также не стоит рассматривать и госбюджет в качестве гарантийного фонда по выплате накопленных пенсионных отчислений: на протяжении десятилетий ситуация в экономике, в политической жизни страны меняется настолько стремительно, что гарантий на выплаты, которые потребуются через 40 лет, никто дать не может», – говорит доцент Российского экономического университета им. Плеханова Екатерина Новикова.

Однако страховщики уверены, что смогут грамотно распорядиться пенсионными накоплениями. «Везде в мире долгосрочные пенсионные накопления сопровождаются щедрым налоговым стимулированием. А сохранение покупательной способности накоплений – ключевая задача, решают которую все участники процесса. Страховые компании – грамотно инвестируя, государство – создавая экономические стимулы, корректное регулирование и работающий надзор, но основным маркером является развитие экономики страны», – говорит вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Максим Данилов.

«Страховые кропании вряд ли смогут гарантировать сохранность накоплений, так как история знала уже немало случаев краха страховых компаний. А вот присутствие на этом рынке государства может в определенной степени дать некоторые гарантии, аналогичные тем, что сейчас имеют вкладчики банков», – считает аналитик компании «Финам» Алексей Коренев. Он соглашается, что создание новой формы накопительной системы и повышение пенсионного возраста относятся к одному глобальному действию – проведению пенсионной реформы в стране. Так что их «соседство» вполне естественно. «По новой накопительной системе пока больше вопросов, чем ответов. Мы имеем только общие контуры системы. Вариантов стимулирования работодателей для отчисления в накопительную систему предлагалось уже немало – от льгот по НДФЛ или налогу на прибыль до снижения величины отчислений для лиц предпенсионного возраста», – напоминает Коренев.

Национальная ассоциация НПФ уже предложила правительству и ЦБ оказать бюджетную поддержку в виде госсофинансирования (50% взноса работника), в том числе и из Фонда национального благосостояния.

НГ
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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • 1 | 18.07.2018, 09:50 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1833 | Комментарии: 59716 | Рейтинг: +12264,3
Орешкин: создание российских офшоров в Калининграде и на Далвостоке для обеспечения нулевого налога российским олигархам поможет деофшоризации российской экономики
_______________________________________
О как!!!! Поняли?
Никуя не поняли?
А вот депутаты сразу поняли и поддержали нулевой налог для олигархов и рософшоры...



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  • 2 | 18.07.2018, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
фракция единороссов пообещала консолидированно голосовать за не поддерживаемую населением реформу.
==============================
А кто бы сомневался!
Вообще такое впечатление что правительство и дума только и думают о том какую бы пакость еще сделать населению страны.



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  • 3 | 18.07.2018, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
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Куда смотрит Кудрин, может он тоже такой же прохиндяй



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  • 4 | 18.07.2018, 10:42 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1833 | Комментарии: 59716 | Рейтинг: +12264,3
ИА "СарБК" открыл спецстраницу "Пенсионная реформа 2018". Посетители могут там принять участие в опросе, высказать свое мнение (ознакомиться с другими высказываниями по этой теме), оценить результаты голосования. Пока ответы на вопрос: "Есть ли альтернативы повышению пенсионного возраста для улучшения пенсионного обеспечения?" распределяются так: "Нет" - 3%, "Изменить систему налогообложения - 10%, "Перераспределить доходы от добычи полезных ископаемых" - 36%, "Сократить расходы на власть и силовые структуры" - 51%.

https://www.sarbc.ru/p/pensionnaja-reforma/



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  • 5 | 18.07.2018, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
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Уже 10-й раз задаю этот вопрос - почему люди родившиеся в 1960-1975 гг по обычной системе выходящие на пенсию должны проплачивать пенсионную реформу, мне кажется все должны участвовать в этой реформе. И почему не затрагиваются льготники, пенсионеры до 65 лет, где справедливость?



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  • 6 | 18.07.2018, 12:19 | Автор: Не зарегистрирован
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«Дайте мне возможность контролировать выпуск денег в стране - и мне наплевать, кто пишет её законы».

Мейер Ротшильд (1743-1812)

Очень показательно, что Сталин отказался впустить доллар в СССР. В ответ США развязали против СССР «холодную войну», которая закончилась сдачей СССР «демократами» в 1991 году.

4 июня 1963 года Дж. Кеннеди подписал президентский указ № 11110, тем самым объявив себе смертный приговор. Согласно этому указу Президент Кеннеди дал право Министерству финансов США выпускать доллары (под залог серебра).

Этим Указом Кеннеди начал процесс мягкого выведения ФРС из сферы печатания денег (то есть возвращал печатный станок в руки государства).

Властелины ФРС посчитали это страшным предательством (они ведь его ставили президентом). Поступок Кеннеди стал тем, чего больше всего боялись основатели ФРС. Они поняли, что медлить больше нельзя. Ясно было, что далее последует полное отстранение ФРС от «печатного станка». 22 ноября 1963 года они убили Кеннеди.»

---------------------

Отсюда "растут ноги" повышения пенсионного возраста. ФРС, МВФ, ЦРБ... Одна контора.



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  • 7 | 18.07.2018, 12:46 | Автор: Не зарегистрирован
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Ленинградская, Саратовская и Калининградская области вошли в число регионов с самым высоким уровнем поддержки пенсионной реформы среди региональных властей.
Газета.Ru 02:02
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Да ужж , да ужж ! Народные " радетели " за счастье народное , такая КОРЫСТЬ , отсутствие СОВЕСТИ у них , большинства ,
и СТРАХ потерять такое теплое место !
ХАНЖИ и ПРОЙДОХИ на службе у государства ворья !



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  • 8 | 18.07.2018, 13:08 | Автор: Не зарегистрирован
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Сотня тысяч паломников, ночью, 17 июля, прошедших крестным ходом до Ганиной ямы, оставили Екатеринбургу не только приятные воспоминания. Неприятными впечатлениями с «URA.RU» поделились работники музея «Литературная жизнь Урала XIX века», расположенного на Толмачева, 41
.По словам сотрудников учреждения культуры, отдельные поселенцы и просто прохожие, посещавшие службы, позволяли справляли нужду прямо на стены музеев Литературного квартала (всего их здесь четыре) вместо того, чтобы ходить в биотуалеты, установленные на время проведения «Царских дней».



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  • 9 | 18.07.2018, 13:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Видимо, проблема в менталитете и воспитании, раз люди позволяют себе делать такое. Сейчас содеянное паломниками устраняет наш дворник, но очень неприятно приходить и видеть такое возле работы», — рассказала заведующая музеем «Литературная жизнь Урала XIX века» Марина Кряжевских. В пресс-службе Екатеринбургской епархии отказались комментировать эту ситуацию без официального запроса от редакции.



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