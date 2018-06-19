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Посовещались и разошлись, а дольщикам ни жарко, ни холодно

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Глава Башкортостана Рустэм Хамитов провёл заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в республике. Оно было посвящено принимаемым в регионе мерам по защите и восстановлению прав обманутых дольщиков. В совещании участвовали руководители правоохранительных органов, профильных ведомств и муниципалитетов, а также представители компаний-застройщиков.

Посовещались и разошлись, а дольщикам ни жарко, ни холодно


Рустэм Хамитов отметил, что за последний год в республике сдано пять домов-долгостроев, квартиры в которых получили 276 семей. При этом число проблемных объектов за год выросло с 29 до 33, а число проблемных домов достигло 95. В реестр пострадавших включены 2 014 человек.

Вице-премьер правительства РБ Андрей Трухан сообщил, что в соответствии с «дорожной картой», разработанной в регионе, в 2018 году планируется ввести 27 домов (441 дольщик), в 2019 году – 54 дома (793 дольщика), в 2020 году – 12 домов (486 дольщиков), в 2021 году – два дома (294 дольщика). Наиболее крупными проблемными объектами, по данным Госкомстроя республики, являются ЖК «Миловский парк» (застройщик ООО «КилСтройИнвест»), ЖК «Серебряный ручей» (застройщик ООО «Крона»), ЖК «Новобулгаково» (ООО «СтройВертикаль»), дома по ул. Ахметова в Уфе и дома в микрорайоне 25 в Нефтекамске (АО «Интеграл»), ООО «Башстрой» (Стерлитамак). Всего на долю этих объектов приходится более 50 процентов от общего числа пострадавших граждан.

По инициативе Рустэма Хамитова для решения проблем обманутых дольщиков в республике весной 2018 года был создан Региональный оператор по содействию строительству объектов. В его задачи, в частности, входит выявление проблемных объектов, совместная работа с Управлением Росреестра по РБ по контролю за деятельностью арбитражных управляющих, взаимодействие с инициативными группами дольщиков, юридическая помощь пострадавшим гражданам и другие.

- Граждане ждут от нас действенной помощи. Надо детально разбираться по каждому дому и застройщику, принимать решения. Понятно, что есть объективные причины, связанные с осложнением ситуации в строительной отрасли, на рынке жилья. Но там, где действия застройщика носят криминальный характер, правоохранительные органы должны реагировать быстро и бескомпромиссно. В первую очередь надо добиваться, чтобы недобросовестные застройщики в полном объёме возмещали гражданам причинённый ущерб, — сказал Рустэм Хамитов.

Башинформ
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  • 1 | 18.07.2018, 09:32 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5684 | Рейтинг: -173
3000 дольщиков. В среднем по 3 000 000 квартира. Цена вопроса 9 миллиардов рублей. Понятно, что за месяц такую проблему не решить. Что бы не говорили



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  • 2 | 18.07.2018, 09:33 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5684 | Рейтинг: -173
Поправка 2 000 дольщиков. Цена вопроса 6 миллиардов.



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  • 3 | 18.07.2018, 09:34 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5684 | Рейтинг: -173
Поправка 2 000 дольщиков. Цена вопроса 6 миллиардов.



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  • Гость
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  • 4 | 18.07.2018, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Поправка 2 000 дольщиков. Цена вопроса 6 миллиардов.
-------
Поправки надо делать через прокуратуру.



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  • 5 | 18.07.2018, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
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"Надо детально разбираться по каждому дому";
"надо добиваться"
Надо то, надо сё...
Короче :бла, бла, бла....



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  • 6 | 18.07.2018, 11:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Надо детально разбираться по каждому дому";
"надо добиваться"
Надо то, надо сё...
Короче :бла, бла, бла....
============================
Так он настраивает сам себя.



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  • 7 | 18.07.2018, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
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У нашего башлыка Рустэма , благими намерениями выложена дорога в Ад , то есть
ДОБРЫХ НАМЕРЕНИЙ значительно больше , чем добрых дел !
Но доброта , не помогает против жуликов ! Их совесть когтистый зверь , готовая СОДРАТЬ и с камня ЛЫКО !



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  • 8 | 18.07.2018, 15:06 | Автор: Не зарегистрирован
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Вместо того, чтобы за жопу брать вороватых застройщиков и крышующих их чиновников, Хамитов будет выделять бюджетные, т.е. народные, деньги или рассчитываться участками под застройку для достройки долгостроев! Почему все должны участвовать в финансировании этих долгостроев? Очень Опытный



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