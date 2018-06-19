В мэрии Уфы продолжают разгребать уголовщину

Замглавы управления земельных и имущественных отношений помещен под домашний арест. Как стало известно „Ъ”, полиция определила первого подозреваемого в новом резонансном уголовном деле о злоупотреблениях чиновников мэрии Уфы (ст. 285 УК РФ).Вчера Октябрьский районный суд поместил под домашний арест на месяц заместителя начальника управления земельных и имущественных отношений администрации Эдуарда Сардарова. Источники „Ъ” связывают меру пресечения с расследованием уголовного дела об обстоятельствах выделения мэрией участка возле гостиницы «Тан» структурам предпринимателя Дамира Мугинова. Защита господина Сардарова пока комментариев не дает.Октябрьский районный суд Уфы вчера избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на 40 дней Эдуарду Сардарову, занимающему должность заместителя начальника управления земельных и имущественных отношений мэрии Уфы.Мера избрана по ходатайству следователя МВД в рамках расследования уголовного дела на чиновников мэрии, подозреваемых в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ, предусматривает до 10 лет лишения свободы).В республиканском МВД ход расследования уголовного дела и позицию, заявленную в суде, не комментируют. По данным „Ъ”, полиция в суде настаивала на мере пресечения, связанной с помещением под стражу подозреваемого, так как он может оказать давление на свидетелей.Рабочий телефон господина Сардарова вчера не отвечал, равно как и телефон приемной управления земельных и имущественных отношений мэрии.Два источника „Ъ”, близких к следствию, сообщили, что Эдуард Сардаров является первым подозреваемым в этом уголовном деле. Поводом для его возбуждения стали земельные сделки мэрии в 2013-2014 годах, в результате которых из муниципальной собственности были отчуждены участки площадью около 9 тыс. кв. м рядом с гостиницей «Тан» на улице Зорге. Сначала в аренду, а затем в собственность они были приобретены суммарно за 15 млн руб. структурами предпринимателя Дамира Мугинова, а позже за 140 млн руб. перепроданы компании «Город» (входит в группу «Жилстройинвест»).Эдуард Сардаров подписывал документы, связанные с этими сделками.Разницу в сумме покупки и продажи участков следствие считает потенциальным ущербом, нанесенным городскому бюджету, сообщил источник, знакомый с ходом расследования.Как сообщал „Ъ”, в начале июля полиция провела обыски на предприятиях нефтехимической группы «Тау», где Дамир Мугинов является совладельцем наряду с предпринимателем Иосифом Рутманом. Представитель господина Рутмана тогда заявил, что связывает действия силовиков с интересами Башкирской содовой компании, якобы не заинтересованной в разворачивании в регионе конкурентного производства соды.Вчера „Ъ” стало известно, что в тот же день обыски прошли в управляющей компании «Аркада», принадлежащей господину Мугинову (управляет недвижимостью), гостинице «Тан» и в жилищах сотрудников этих предприятий. Собеседник в «Аркаде» сообщил, что в постановлении о проведении обыска указывалось, что он проводится в рамках расследования обстоятельств сделки с участком на улице Зорге.«Законность сделки с 2016 года проверялась полицией шесть раз. Тогда у нас были изъяты связанные с ней оригиналы документов. В прошлом году мы предоставили полиции копии документов. В начале июля с нас снова запросили копии, и мы предоставили все, что еще осталось»,— сообщил представитель компании.Он добавил, что до мая текущего года обыски завершались постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела. В мае дело возбуждено по статье «Мошенничество» (ст. 159 УК РФ). «Тогда же прокуратура отменила постановление МВД, признав его незаконным. В июне Октябрьский райсуд признал правоту прокуратуры. Но в конце июня МВД возбудило уголовное дело по тем же основаниям и той же статье»,— сообщил собеседник.В «Аркаде» считают сделку легальной, отмечая, что земля в аренду компании «Финансовые вложения» господина Мугинова передавалась на торгах, рыночная цена участка равнялась 7,8 млн руб. Земля на тот момент имела вид разрешенного использования «для проектирования и строительства спортивных сооружений» и продавалась с обременением в виде арендатора. В 2016 году арендатор оформил землю в собственность, изменил вид разрешенного использования на «многоквартирные многоэтажные дома» и продал группе «Жилстройинвест» почти в 10 раз дороже. Хотя в документах арендной сделки мэрия изначально рекомендовала арендатору построить теннисный корт и передать его в муниципальную собственность, в виде обязательств эта рекомендация оформлена не была, напомнили в «Аркаде».По информации сайта издания «Московский комсомолец», полиция могла заинтересоваться Эдуардом Сардаровым также из-за взаимоотношений мэрии с компанией «Росевродевелопмент-Уфа» (управляет ТРЦ «Планета»). В конце 2016 года прежние кураторы строительства администрации потребовали в арбитражном суде от компании выплаты 232 млн руб. задолженности. В сумму иска включили около 70 млн руб. основного долга за аренду участка под ТРЦ и 163 млн руб. пени. Позже мэрия отказалась от большей части своих требований, простив компании на основании решения городских депутатов пени и снизив долг по аренде до 3,4 млн руб.Адвокат Эдуарда Сардарова Павел Пакутин на звонки и сообщения „Ъ” вчера не ответил.