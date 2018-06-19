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В мэрии Уфы продолжают разгребать уголовщину

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Замглавы управления земельных и имущественных отношений помещен под домашний арест. Как стало известно „Ъ”, полиция определила первого подозреваемого в новом резонансном уголовном деле о злоупотреблениях чиновников мэрии Уфы (ст. 285 УК РФ).

В мэрии Уфы продолжают разгребать уголовщину


Вчера Октябрьский районный суд поместил под домашний арест на месяц заместителя начальника управления земельных и имущественных отношений администрации Эдуарда Сардарова. Источники „Ъ” связывают меру пресечения с расследованием уголовного дела об обстоятельствах выделения мэрией участка возле гостиницы «Тан» структурам предпринимателя Дамира Мугинова. Защита господина Сардарова пока комментариев не дает.

Октябрьский районный суд Уфы вчера избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на 40 дней Эдуарду Сардарову, занимающему должность заместителя начальника управления земельных и имущественных отношений мэрии Уфы.

Мера избрана по ходатайству следователя МВД в рамках расследования уголовного дела на чиновников мэрии, подозреваемых в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ, предусматривает до 10 лет лишения свободы).

В республиканском МВД ход расследования уголовного дела и позицию, заявленную в суде, не комментируют. По данным „Ъ”, полиция в суде настаивала на мере пресечения, связанной с помещением под стражу подозреваемого, так как он может оказать давление на свидетелей.

Рабочий телефон господина Сардарова вчера не отвечал, равно как и телефон приемной управления земельных и имущественных отношений мэрии.

Два источника „Ъ”, близких к следствию, сообщили, что Эдуард Сардаров является первым подозреваемым в этом уголовном деле. Поводом для его возбуждения стали земельные сделки мэрии в 2013-2014 годах, в результате которых из муниципальной собственности были отчуждены участки площадью около 9 тыс. кв. м рядом с гостиницей «Тан» на улице Зорге. Сначала в аренду, а затем в собственность они были приобретены суммарно за 15 млн руб. структурами предпринимателя Дамира Мугинова, а позже за 140 млн руб. перепроданы компании «Город» (входит в группу «Жилстройинвест»).

Эдуард Сардаров подписывал документы, связанные с этими сделками.

Разницу в сумме покупки и продажи участков следствие считает потенциальным ущербом, нанесенным городскому бюджету, сообщил источник, знакомый с ходом расследования.

Как сообщал „Ъ”, в начале июля полиция провела обыски на предприятиях нефтехимической группы «Тау», где Дамир Мугинов является совладельцем наряду с предпринимателем Иосифом Рутманом. Представитель господина Рутмана тогда заявил, что связывает действия силовиков с интересами Башкирской содовой компании, якобы не заинтересованной в разворачивании в регионе конкурентного производства соды.

Вчера „Ъ” стало известно, что в тот же день обыски прошли в управляющей компании «Аркада», принадлежащей господину Мугинову (управляет недвижимостью), гостинице «Тан» и в жилищах сотрудников этих предприятий. Собеседник в «Аркаде» сообщил, что в постановлении о проведении обыска указывалось, что он проводится в рамках расследования обстоятельств сделки с участком на улице Зорге.

«Законность сделки с 2016 года проверялась полицией шесть раз. Тогда у нас были изъяты связанные с ней оригиналы документов. В прошлом году мы предоставили полиции копии документов. В начале июля с нас снова запросили копии, и мы предоставили все, что еще осталось»,— сообщил представитель компании.

Он добавил, что до мая текущего года обыски завершались постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела. В мае дело возбуждено по статье «Мошенничество» (ст. 159 УК РФ). «Тогда же прокуратура отменила постановление МВД, признав его незаконным. В июне Октябрьский райсуд признал правоту прокуратуры. Но в конце июня МВД возбудило уголовное дело по тем же основаниям и той же статье»,— сообщил собеседник.

В «Аркаде» считают сделку легальной, отмечая, что земля в аренду компании «Финансовые вложения» господина Мугинова передавалась на торгах, рыночная цена участка равнялась 7,8 млн руб. Земля на тот момент имела вид разрешенного использования «для проектирования и строительства спортивных сооружений» и продавалась с обременением в виде арендатора. В 2016 году арендатор оформил землю в собственность, изменил вид разрешенного использования на «многоквартирные многоэтажные дома» и продал группе «Жилстройинвест» почти в 10 раз дороже. Хотя в документах арендной сделки мэрия изначально рекомендовала арендатору построить теннисный корт и передать его в муниципальную собственность, в виде обязательств эта рекомендация оформлена не была, напомнили в «Аркаде».

По информации сайта издания «Московский комсомолец», полиция могла заинтересоваться Эдуардом Сардаровым также из-за взаимоотношений мэрии с компанией «Росевродевелопмент-Уфа» (управляет ТРЦ «Планета»). В конце 2016 года прежние кураторы строительства администрации потребовали в арбитражном суде от компании выплаты 232 млн руб. задолженности. В сумму иска включили около 70 млн руб. основного долга за аренду участка под ТРЦ и 163 млн руб. пени. Позже мэрия отказалась от большей части своих требований, простив компании на основании решения городских депутатов пени и снизив долг по аренде до 3,4 млн руб.

Адвокат Эдуарда Сардарова Павел Пакутин на звонки и сообщения „Ъ” вчера не ответил.

Коммерсант
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  • 1 | 18.07.2018, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
неужели когда нибудь это ворье посадят?



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  • 2 | 18.07.2018, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
- ... потребовали в арбитражном суде от компании выплаты 232 млн руб.
- Позже мэрия отказалась от большей части своих требований,... и снизив долг по аренде до 3,4 млн руб.
=======================================
Вы представляете какой беспредел творится: вместо 232 млн 3,4 млн !!!!
Это не мэрия, это какое то осиное гнездо!



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  • 3 | 18.07.2018, 11:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Такое, как в Уфе, можно, если есть желание и силы, "откопать" по всем городам и весям всей современной РФ.

Установившийся политический режим, действующая экономическая политика не желает, да и не может бороться с этим явлением. Не будут же они рубить су на котором сидят.

А вся эта псевдоборьба с коррупцией и экономическими преступлениями подобна сериалу "Рабыня Изаура".

Искоренить вовсе это явление, конечно, невозможно, но масштабы его хотя бы преуменьшить под силу любому заинтересованному в этом Правительству.



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  • 4 | 18.07.2018, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
да, осиное гнездо во главе и организаторе всех махинаций ялалове.
Но каким образом он в тени своих замов!???.
Мощная поддержка от, одариваемых им, его покровителей....



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  • 5 | 18.07.2018, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
да, осиное гнездо во главе и организаторе всех махинаций ялалове.
Но каким образом он в тени своих замов.
Мощная поддержка от, одариваемых им, его покровителей....



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  • 6 | 18.07.2018, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
да, осиное гнездо во главе и организаторе всех махинаций ялалове.
Но каким образом он в тени своих замов!???.
Мощная поддержка от, одариваемых им, его покровителей....



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  • 7 | 18.07.2018, 11:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ничего себе, только за один мошеннический эпизод с перепродажей муниципальной земли на Зорге ялалов распилит по карманам с дамиром мугиновым 125 млн.руб.
А сколько таких эпизодов у ялалова за 6,5 лет.
попробуйте угадать.
недаром он, присвоив себе миллиард из федер.фонда сноса ветхого жилья и построив с племянником ильдаром огромные коттеджные поселки в вокруг уфы, прдолжает благополучно восседать в кресле главы, а полиция муштрует замов.
Как так и почему!???



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  • 8 | 18.07.2018, 11:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ничего себе, только за один мошеннический эпизод с перепродажей муниципальной земли на Зорге ялалов распилит по карманам с дамиром мугиновым 125 млн.руб.
А сколько таких эпизодов у ялалова за 6,5 лет.
попробуйте угадать.
недаром он, присвоив себе миллиард из федер.фонда сноса ветхого жилья и построив с племянником ильдаром огромные коттеджные поселки в вокруг уфы, прдолжает благополучно восседать в кресле главы, а полиция муштрует замов.
Как так и почему!???



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  • 9 | 18.07.2018, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
• да, осиное гнездо во главе и организаторе всех махинаций ялалове.
• Но каким образом он в тени своих замов.
• Мощная поддержка от, одариваемых им, его покровителей....



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  • 10 | 18.07.2018, 11:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
• да, осиное гнездо во главе и организаторе всех махинаций ялалове.
• Но каким образом он в тени своих замов.
• Мощная поддержка от, одариваемых им, его покровителей....



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  • 11 | 18.07.2018, 12:18 | Автор: олми
    Публикации: 0 | Комментарии: 1 | Рейтинг: +0,1
Большинство коррупционных скандалов в в Уфе и в Башкирии связано с коррупцией в сфере земельных и имущественных отношений. Призываю возьмутся за Еникеева Раильку, нынешнего руководителя Управления Администрации г.Уфы по земельным и имущественным отношениям, бывшего директора ГУП «Башземоценка». Этот малограмотный, подлый и скользкий тип (протеже бывшего председателя Госкомзема РБ, затем министра сельского хозяйства РБ Вахитова Шамиля), позиционирует себя как "смотрящий" в сфере земельных отношений РБ. На одной конференции оценщиков в 2010 году Раилька с трибуны заявил, что без его ведома в сфере земельных отношений в Башкирии никто и ничего не может сделать. Неграмотная, завышенная отвратительная кадастровая оценка земель, и связанный с ней завышенный земельный налог, завышенная многократно арендная плата за землю для предпринимателей это также дело его рук и организованной им коррупционной группы в составе его зятя - Кальянова Васьки, и его друга и подельника Сарбашева Степана. Могу припомнить и другие аферы Еникеева Раильки по освоению бюджетных денег в карманы его "семьи", использование и распоряжение в коррупционных целях республиканских и муниципальных земель с помощью Сарбашева и его карманного СРО БРОО.



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  • 12 | 18.07.2018, 15:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Поделятся с силовиками и всё затихнет на какое-то время! Так уже было! Потом силовики снова достанут из загашника эти дела и снова, получив вознаграждения, всё затихнет! Так будет продолжаться до истечения срока давности! Только спецборт в аэропорту "Уфа" может это остановить на какое-то время! Очень Опытный



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