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Позорище на мировой арене: Плешь виляет чубом

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Я не знаю, как у нас, но у них в Америке выступление Трампа в Хельсинки оценили как провал, «позорище» и даже «измену родине». Причём обгадили рыжую паклю с поразительным единодушием: даже телеканал Fox News, который всегда облизывает Трампа в точности, как Первый и «Россия» — Путина, в этот раз позволил себе недоумение и критику. Подчеркну, что речь идёт не о «победе Путина», а именно об унижении Трампа. Путин был, как всегда, посредственен и скучен, а вот президент США — откровенно жалок, глуп и растерян.

Позорище на мировой арене: Плешь виляет чубом


Спрашивается — почему? Вроде, опытный шоумен и всё такое...Ну, что касается убийственных характеристик умственных способностей, политических навыков и морального облика Трампа, высказываемых американскими либералами и прочими демократами — тут всё хорошо известно. Хотя отдельные перлы президента США, вроде тех, где он заявил, что верит Владимиру Путину не меньше, чем американской разведке, вызвали оторопь даже у привычных них. Фанаты Трампа догадались свалить всё на переутомление во время европейских гастролей. Типа ломки у чувака начались. Так, Брайан Килмид, ведущий любимой телепрограммы Дональда Тр. (Fox & Friends; на Fox, разумеется), сочувственно вздохнул: «Nobody's perfect! — особенно после интенсивных 10 дней переговоров на высшем уровне, закрытых совещаний и всего прочего…» Я думаю иначе. По мне, дрожь в коленках и лепет Трампа на встрече с Путиным — в высшей степени убедительное, хотя, конечно, и косвенное, доказательство того, что убойный компромат на чубастого фанфарона у России ИМЕЕТСЯ.

Это не обязательно оргии с «золотым дождём» от московских проституток — хотя было бы любопытно посмотреть. Есть несравненно более сильная информация, и было бы странно, если бы она не существовала… У Путина и его ФСБ/ГРУ/ОБХСС есть неопровержимые доказательства того, что без содействия российских спецслужб и российских денег Трамп не выиграл бы выборы в 2016. Скорее всего, Мюллеру с той стороны этого не отрыть, а у нас — пожалуйста! Для себя ж старались… Это — галимый импичмент.

Очень занятная ситуация: президент супердержавы корячится на крючке у хлипких, но наглых шантажистов. Превосходный сюжет для фильма или сериала. Нарочно не придумаешь — а тут всё взаправду! Америка, конечно, в полном дерьме — с той минуты, что избрали Трампа. Хотя на Штаты мне наплевать — у них, в конце концов, есть внутренние ресурсы, чтобы выплыть из этой гадости. А вот РФ, боюсь, вообще ничего не светит. Если вмешательство будет доказано, то в отношении России начнётся такой жесткач, что нынешние санкции покажутся гуманитарной помощью. Если нет, то следующий президент США (2020, уже скоро) неминуемо устроит Кремлю и его цифровым солдатикам total recall имени Рейгана. А «внутренних ресурсов»-то и нет.

Артемий Троицкий, Эхо Москвы
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  • 1 | 18.07.2018, 10:12 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1833 | Комментарии: 59716 | Рейтинг: +12264,3
Пуйлостан – это когда ты прощаешь долги и даёшь новые кредиты африканским странам и финансируешь войны в разных концах света. А в это время в твоей стране старики и дети умирают от голода в интернатах, детдомах и домах престарелых и десятки миллионов граждан живут за чертой бедности.



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  • 2 | 18.07.2018, 10:16 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1833 | Комментарии: 59716 | Рейтинг: +12264,3
Ну и жалкого же персонажа выбрали себе президентом американцы:
"Я хотел сказать что Россия вмешалась в выборы, но оговорился и сказал что Россия не вмешивалась в выборы, но она несомненно вмешивалась".

Ну и наш - просто оху-ителен!

Признался на весь мир перед американским интервьюером, что в нарушение ВСЕХ мыслимых законов - и российских, и украинских и международных - провел "референдум" в Крыму, а затем с официального сайта Кремлин-ру удалили этот фрагмент....



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  • 3 | 18.07.2018, 10:21 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1833 | Комментарии: 59716 | Рейтинг: +12264,3
Путин рассказал, когда спецслужбы начали сбор информации о Трампе



В.Путин: Вторая часть заключается в том, есть ли у нас какой-то компромат. Нет у нас никакого компромата и быть не может. Не хочу обидеть господина Президента Трампа и боюсь показаться невежливым, но до того, как он объявил, что будет кандидатом в Президенты, он не представлял для нас никакого интереса.
Он богатый человек, но богатых людей в Соединенных Штатах много. Он занимался строительным бизнесом, он проводил конкурсы красоты. В голову никому не могло прийти, что он когда-нибудь будет Президентом США. Он никогда не говорил о своих политических амбициях. Так что это просто чушь.
http://kremlin.ru/events/president/news/58019
_______________________________________________

А вот тут Илларионов развенчивает ЛОЖЬ пуйла:

https://aillarionov.livejournal.com/1074586.html

Почитайте - очень любопытно!



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  • 4 | 18.07.2018, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Смотришь на реакцию в Америке и понимаешь насколько современная россия отсталая страна. Мы даже не страна, мы орда какая то..



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  • 5 | 18.07.2018, 10:30 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1833 | Комментарии: 59716 | Рейтинг: +12264,3
hanibal_israel

В первый раз Трамп появился в Москве в начале 90-ых и он тогда уже был полным банкротом. Сразу после возвращение в США с Москвы, дела его компании пошли в гору. Именно за этот период у налоговиков в США имеются вопросы к Трампу.

Не может быть никаких сомнений, что именно в Москве в 90- КГБ и вербанули Трампа. В 90-ые КГБ активно вывозили деньги КПСС и СССР и РФ и вкладывали их куда угодно, в том числе и в агентурную сеть. Точно могу сказать, что в Израиль КГБ вложил очень большие деньги и вложил очень удачно. Вся партия Ликуд сегодня работает на Кремль.
Трампа могли взять в Москве на сексуальных хулиганствах и конечное же на страсти к азартным играм. Трамп болен на рулетке. В 90-ые Трамп мог играть за рулеткой безвылазно по 48 часов + Трамп увлекался молоденькими девочками на грани педофилии. Было бы большим промахом для КГБ не завербовать такую легкую добычу. Он сам просился в объятия КГБ.
_______________________
Ну... как мнение)))))



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  • 6 | 18.07.2018, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментатору №3
Однако, как раз в конце 2000-тысячных путинский олигарх спас трампа от банкротства в кризис 2008 года (Рыболовлев), подарив 95млн.S для достройки трамповского небоскреба
Вот так вот



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  • 7 | 18.07.2018, 10:41 | Автор: Не зарегистрирован
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То что трамп куплен со всеми потрохами теперь нет и тени сомнения.
Удивляет другое,- почему его так бездарно рассекретили разными там шампанскими в Гос Дуре?
А вообще чему тут удивляться на то она и Гос Дура...



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  • 8 | 18.07.2018, 10:44 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1833 | Комментарии: 59716 | Рейтинг: +12264,3
6 | 18.07.2018, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован

В комментах у Илларионова об этом есть...



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  • 9 | 18.07.2018, 10:56 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1833 | Комментарии: 59716 | Рейтинг: +12264,3
Письмо американских сенаторов президенту Трампу



17 июля 2018 г.

Господин Президент:

У американской демократии вчера был ошеломляющий день. Американские граждане и весь мир смотрели, как лидер свободного мира подстраивается под авторитарного лидера, организовавшего нападение на нашу собственную демократию. Одновременно с этим вы отвернулись от своего собственного разведывательного сообщества, которое единодушно в том, что российское правительство осуществило атаки, направленные на подрыв наших выборов, на влияние на них и на общественное мнение.

Мы как нация должны теперь задаться вопросом, что именно вы обсуждали и, возможно, что вы обещали президенту Путину. Конгресс и американская общественность имеют право это знать. Президент Путин и его правительство не теряют времени, используя вчерашнюю встречу для продвижения своих национальных интересов. Мы не можем позволить себе быть слепыми или обведенными вокруг пальца. Только что сегодня Министерство обороны России заявило, что оно готово начать реализацию соглашения, которое, по-видимому, было заключено Вами в Хельсинки с президентом Путиным, соглашения о чем-то, о чем ни Конгресс, ни американский народ не были проинформированы.

Ваше поверхностное описание того, что обсуждалось на встрече, длившейся два с половиной часа, мало помогает смягчению нашей озабоченности. Чтобы адекватно защитить интересы Америки, нам нужно знать, какие обязательства вы могли принять перед президентом Путиным. В частности:

1. Каков полный список тем, какие вы обсуждали?

2. Какими были «предложения» президента Путина для вас?

3. Обсуждали ли вы какие-либо изменения соглашений о международной безопасности?

4. Выступали ли вы за экстрадицию в США 12 офицеров российской разведки, обвиненных в прошлую пятницу?

5. Приняли ли вы какие-либо обязательства относительно будущего военного присутствия США в Сирии?

6. Призвали ли вы президента Путина выполнять обязательства России, согласованные на президентском уровне в прошлом году в Дананге, Вьетнам, в отношении зоны деэскалации на юго-западе Сирии, в особенности в отношении присутствия там иранских и союзных с Ираном сил?

7. Настаивали ли вы на том, чтобы Россия вернулась к соблюдению договора о РСМД и прекратила свой ядерный шантаж Европы?

8. Обсуждали ли вы смягчение санкций США в отношении России, включая санкции CAATSA? Если да, то, что было сказано, и какие уступки, если таковые имеются, были сделаны вами и / или президентом Путиным?

9. Призвали ли вы президента Путина вывести войска из Крыма и восточной Украины – так, чтобы обе территории были возвращены под контроль правительства Украины?

10. Обсуждали ли вы запланированные на эту осень военные учения НАТО? Согласились ли вы отменить их или изменить характер этих маневров?

11. Обсуждали ли вы помощь США Украине в сфере безопасности или какие-либо уступки относительно ее продолжения?

12. Поднимали ли вы перед президентом Путиным вопрос о политических заключенных, в том числе об украинским режиссере Олеге Сенцове, в течение 4 лет находящегося в заключении и проводящего сейчас голодовку?

13. Какие обязательства, если есть такие, вы взяли на себя?

Г-н Президент, ответы на эти вопросы имеют решающее значение для национальной безопасности США. Отвечая на них в полном объеме и без колебаний, вы продемонстрируете, что все еще считаете для себя интересы Америки приоритетными. Некоторые из нас зададут эти же вопросы госсекретарю Помпео на следующей неделе. В дополнение мы настоятельно призываем вас немедленно направить посла США в России, соответствующего высокопоставленного представителя разведывательного сообщества, а также министра обороны для представления показаний Конгрессу и объяснения, каким образом они собираются защищать интересы США в свете вчерашнего саммита.

Мы с нетерпением ждем вашего ответа.

Письмо подписано сенаторами США:
Боб Менендес (D-N.J.), член Комитета по иностранным делам Сената;
Чарлз Шумер, (D-N.Y.), лидер демократического меньшинства Сената;
Дик Дурбин (D-Ill.), заместитель лидера демократического меньшинства Сената;
Марк Уорнер (D-Va.), заместитель председателя сенатского Комитета по разведке;
Джек Рид (D-R.I.), член сенатского комитета по вооруженным силам; а также
Шеррод Браун (D-Ohio.), член сенатского комитета по банкам.



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  • 10 | 18.07.2018, 13:50 | Автор: Не зарегистрирован
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артемий иди в зад



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  • 11 | 18.07.2018, 14:23 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28366 | Рейтинг: -690,9
aillarionov
<В.Путин: У Президента Трампа позиция по Крыму известная, и он её придерживается. Он говорит о незаконности присоединения Крыма к Российской Федерации. У нас другая точка зрения. Мы считаем, что провели референдум в строгом соответствии с международным правом, с уставом Организации Объединённых Наций. Для нас, для Российской Федерации, этот вопрос закрыт.>
Мы - это Российская Федерация.
Мы провели референдум.
У нас другая точка зрения.
Для нас вопрос закрыт.



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  • 12 | 18.07.2018, 14:42 | Автор: Не зарегистрирован
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Вот мне как-то фиолетово то, что завербовали Трампа на малолетке или банально купили! Пусть с этим ЦРУ или ФБР разбираются! Для меня важно, чтобы на мировой арене не столкнулись в кровавой бойне РФ и США! В этой крови может захлебнуться вся земная цивилизация! Чем будет больше мира на нашей планете, чем лучше, и каждый шаг в продвижении к миру я приветствую! Очень Опытный



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  • 13 | 18.07.2018, 14:43 | Автор: юнг
    Публикации: 315 | Комментарии: 34850 | Рейтинг: +5817,5
9 | 18.07.2018, 10:56 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1833 | Комментарии: 59716 | Рейтинг: +12263,2
Письмо американских сенаторов президенту Трампу...


=====Гопник сумел взять на понт рыжего. Но, только потому, что рыжий оказался порядочным и доверчивым. а гопник- был и остается гопником



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11 | 18.07.2018, 14:23 | Автор: Зулия
Публикации: 34 | Комментарии: 28366 | Рейтинг: -690,9
aillarionov
<В.Путин: У Президента Трампа позиция по Крыму известная, и он её придерживается. Он говорит о незаконности присоединения Крыма к Российской Федерации. У нас другая точка зрения. Мы считаем, что провели референдум в строгом соответствии с международным правом, с уставом Организации Объединённых Наций. Для нас, для Российской Федерации, этот вопрос закрыт.>
Мы - это Российская Федерация.
Мы провели референдум.
У нас другая точка зрения.
Для нас вопрос закрыт. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
__Зулия! Судя по Вашему имени, Вы имеете 50% скидку на понимание русского языка! Я же её не имею, поэтому "мы" в "мы считаем" относится к "считаем", а не "провели референдум"! Вот если бы было "мы считаем, что мы провели референдум", то тогда референдум провела РФ, а так, как было сказано, не означает, что референдум провела именно РФ, а только означает, что РФ считает референдум проведённым законно! Очень Опытный



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