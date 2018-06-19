Позорище на мировой арене: Плешь виляет чубом

Я не знаю, как у нас, но у них в Америке выступление Трампа в Хельсинки оценили как провал, «позорище» и даже «измену родине». Причём обгадили рыжую паклю с поразительным единодушием: даже телеканал Fox News, который всегда облизывает Трампа в точности, как Первый и «Россия» — Путина, в этот раз позволил себе недоумение и критику. Подчеркну, что речь идёт не о «победе Путина», а именно об унижении Трампа. Путин был, как всегда, посредственен и скучен, а вот президент США — откровенно жалок, глуп и растерян.Спрашивается — почему? Вроде, опытный шоумен и всё такое...Ну, что касается убийственных характеристик умственных способностей, политических навыков и морального облика Трампа, высказываемых американскими либералами и прочими демократами — тут всё хорошо известно. Хотя отдельные перлы президента США, вроде тех, где он заявил, что верит Владимиру Путину не меньше, чем американской разведке, вызвали оторопь даже у привычных них. Фанаты Трампа догадались свалить всё на переутомление во время европейских гастролей. Типа ломки у чувака начались. Так, Брайан Килмид, ведущий любимой телепрограммы Дональда Тр. (Fox & Friends; на Fox, разумеется), сочувственно вздохнул: «Nobody's perfect! — особенно после интенсивных 10 дней переговоров на высшем уровне, закрытых совещаний и всего прочего…» Я думаю иначе. По мне, дрожь в коленках и лепет Трампа на встрече с Путиным — в высшей степени убедительное, хотя, конечно, и косвенное, доказательство того, что убойный компромат на чубастого фанфарона у России ИМЕЕТСЯ.Это не обязательно оргии с «золотым дождём» от московских проституток — хотя было бы любопытно посмотреть. Есть несравненно более сильная информация, и было бы странно, если бы она не существовала… У Путина и его ФСБ/ГРУ/ОБХСС есть неопровержимые доказательства того, что без содействия российских спецслужб и российских денег Трамп не выиграл бы выборы в 2016. Скорее всего, Мюллеру с той стороны этого не отрыть, а у нас — пожалуйста! Для себя ж старались… Это — галимый импичмент.Очень занятная ситуация: президент супердержавы корячится на крючке у хлипких, но наглых шантажистов. Превосходный сюжет для фильма или сериала. Нарочно не придумаешь — а тут всё взаправду! Америка, конечно, в полном дерьме — с той минуты, что избрали Трампа. Хотя на Штаты мне наплевать — у них, в конце концов, есть внутренние ресурсы, чтобы выплыть из этой гадости. А вот РФ, боюсь, вообще ничего не светит. Если вмешательство будет доказано, то в отношении России начнётся такой жесткач, что нынешние санкции покажутся гуманитарной помощью. Если нет, то следующий президент США (2020, уже скоро) неминуемо устроит Кремлю и его цифровым солдатикам total recall имени Рейгана. А «внутренних ресурсов»-то и нет.