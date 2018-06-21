В это же самое время с экранов телевизоров продолжает идти информация о том, что пенсионеры способны на многое, они еще эге гей какие, зачем рано уходить на покой, еще работать и работать…
Но по факту, те пенсионеры которые хотят работать на пенсии, они и так прекрасно работают и плюс еще пенсию получают. Какая народу выгода в том, что пенсию будут давать на многие годы позже, чем обещано?
Закон о повышении пенсионного возраста выгоден только олигархам. Сами же пенсионеры тоже недовольны размером своей пенсии и качеством жизни.
Недоверие к Государству усиливается.
Видео:
Мнение пенсионерки из Башкирии о повышении пенсионного возраста
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