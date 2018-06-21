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Мнение пенсионерки из Башкирии о повышении пенсионного возраста

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В СМИ часто стали появляться статьи о том, что люди довольны повышением пенсионного возраста. Хотя в народе мнение совсем другое. Люди испуганы, возмущены, чувство беспомощности и безысходности нарастает.

Мнение пенсионерки из Башкирии о повышении пенсионного возраста


В это же самое время с экранов телевизоров продолжает идти информация о том, что пенсионеры способны на многое, они еще эге гей какие, зачем рано уходить на покой, еще работать и работать…

Но по факту, те пенсионеры которые хотят работать на пенсии, они и так прекрасно работают и плюс еще пенсию получают. Какая народу выгода в том, что пенсию будут давать на многие годы позже, чем обещано?

Закон о повышении пенсионного возраста выгоден только олигархам. Сами же пенсионеры тоже недовольны размером своей пенсии и качеством жизни.

Недоверие к Государству усиливается.

Видео:








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  • 1 | 19.07.2018, 09:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Старушки, а вы за кого голосовали? Поздно кусать локти.



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  • 2 | 19.07.2018, 09:22 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5691 | Рейтинг: -173,7
Сколько людей, столько мнений



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  • 3 | 19.07.2018, 09:28 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1116 | Рейтинг: +324,5
Пупкинские сми скоро расскажут что пенсии совсем не нужны. Ведь пенс это враг пуйлорашки. Помоги кремлядям, сдохни до пенсии.



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  • 4 | 19.07.2018, 09:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 19.07.2018, 09:14 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Старушки, а вы за кого голосовали? Поздно кусать локти.
------------------------
А ты за кого? Или не голосовал? Вот и соси.



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  • 5 | 19.07.2018, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 19.07.2018, 09:14 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Старушки, а вы за кого голосовали? Поздно кусать локти.

===========

При чём тут старушки? Да хоть молодушки. Через СМИ сверху была спущена "разнарядка": за Путина - 75%. Типа, так по соцопросам. ЕРовцы взяли под козырёк.



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  • 6 | 19.07.2018, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 19.07.2018, 09:14 | Автор: Не зарегистрирован

Старушки, а вы за кого голосовали? Поздно кусать локти.
===
Глухой услышал, как немой рассказывал, что слепой видел, как хромой бежал…
===
700 лет православия с крепостничеством (рабовладением) - рабство большевистское (али у кого есть что возразить?), рабство ГэБэшно беспутное (али у кого есть что возразить?),
тогда возьмите в ваши ручки брошюрку озаглавленную Конституция РФ в которой народ РФ предъявил требования к власти: "каждый имеет право на жизнь", а без гарантированного пайка, - на канцелярском язе: Прожиточного минимума у тебу нет права на жизнь, хотя, подчёркиваю, - паёк выдавали как в Сталинских лагерях, так и в Гитлеровских.
Соответственно без прав и свобод человека всё остальное ничто!



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  • 7 | 19.07.2018, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Особенно "рада" мужская половина, средняя продолжительность жизни которой, в стране башкир, составляет 64 года.
Ни один оккупант такого себе бы не позволил.
Повышение пенсионного возраста это ГЕНОЦИД!



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  • 8 | 19.07.2018, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
При чём тут старушки? Да хоть молодушки. Через СМИ сверху была спущена "разнарядка": за Путина - 75%. Типа, так по соцопросам. ЕРовцы взяли под козырёк.
-----------------------------
Причем здесь старушки или разнарядка? За Путина РЕАЛЬНО проголосовало 75 процентов. Люди устали от обезьянньих криков либерастов.



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  • 9 | 19.07.2018, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
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Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Да если бы не было ушлёпков ужовских, воющих по любому поводу, вот тогда совсем отлично было бы.



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  • 10 | 19.07.2018, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
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Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Во всём виноваты мы сами. Войну выиграли отдав миллионы жизней, а кто сечас пользуется результатами победы? Со слезами на глазах я смотрел как пьянный Беня дерижировал оркестром при выводе Российских воиск из Гермнии. А кто привёл его к власти? Не мы ли, иступлённо крича Ельцин....Ельцин. А теперь нас хорошо зомбирует телеящик.



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  • 11 | 19.07.2018, 11:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Ну а что вы хотите? Был когда-то социализм, государство заботилось о народе. Ну, как могло так и заботилось. Теперь капитализм - власть капитала и все только ради прибыли. Есть прибыль - надо выжать еще больше, нет прибыли - нет электричек, больниц и школ



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  • 12 | 19.07.2018, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован
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И что? Мало ли кто выскажется. Сейчас будем на мнение какой-то безграмотной старухи ориентироваться, ага.



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  • 13 | 19.07.2018, 11:47 | Автор: Не зарегистрирован
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Был когда-то социализм, государство заботилось о народе.
------
И для этого давало слугам народа персональные пенсии в несколько сотенных. Понастроило и приписало слуг народа и их родных к спецполиклиникам, спецбольницам, спецсанаториям, спецмагазинам, спецшколам и элитарным ВУЗам.
Остальным - пирамидон и завтрак туриста.



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  • 14 | 19.07.2018, 11:47 | Автор: Не зарегистрирован
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11 | 19.07.2018, 11:01 | Автор: Не зарегистрирован

Ну а что вы хотите? Был когда-то социализм, государство заботилось о народе. Ну, как могло так и заботилось. Теперь капитализм - власть капитала и все только ради прибыли. Есть прибыль - надо выжать еще больше, нет прибыли - нет электричек, больниц и школ
===
во первых примитив, во вторых в корне неверно!
наберите в инете как живут люди в станах золотого млрд-да, да что далеко ходить, в бывших республиках бывшего СССР!



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  • 15 | 19.07.2018, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
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Всёпропальщики не замечают, сколько хороших законов принято после выборов. Реформа судов, сокращение полиции и чиновников, дедолларизация, программа пространственного развития, программа развития городов. Люди вам уже не верят и не слушают. Надоело им быть маргиналами- отрицать всё подряд, хотят спокойно жить и трудиться, быть приличными людьми.



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  • 16 | 19.07.2018, 12:07 | Автор: Не зарегистрирован
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В Германии на пенсию выходят позже , но эта страна настолько нищая ( не смейтесь, пожалуйста) ибо там природных ресурсов мало и продажей полезных ископаемых не получится . Но они нашли выход в повышенной производительности труда,в целесообразном устройстве общества , кредитах ,чтоб каждый имел то , что в РФ получают , когда и дети вырасти и уже ничего не нужно.Там получают не слишком много , но тратят на все значительную долю полученного .В РФ очень много полезных ископаемых , леса , водных ресурсов , просто пресной воды , возможностей для производства говядины . Людские резервы : грамотные , профессионально подготовленные ,креативные, инициативные.Поле деятельности- море , нерешенных проблем - очень много .Возможностей заработать денег у страны очень много..Но зацикливаться на дербане пенсов в виде повышения пенс возраста - крайне примитивное решение .Это вызовет в свою очередь сокрытие своих доходов в виде неуплаты взносов в ПФ. Все равно львиная доля пойдет на содержание льготников , коих будет больше и больше .
Я считаю , что ПФР надо разделить надвое .1 часть для отработавших полный стаж и получающих на общих основаниях.2 часть для всех остальных - льготников , военных , полиции, детей инвалидов и проч .
Вот тогда выявится истиная картина ,



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  • 17 | 19.07.2018, 12:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 19.07.2018, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
Особенно "рада" мужская половина, средняя продолжительность жизни которой, в стране башкир, составляет 64 года.
Ни один оккупант такого себе бы не позволил.

Повышение пенсионного возраста это ГЕНОЦИД!
===
тема не раскрыта!
хорошо её раскрыл Потапенко с моим толкованием:
Вы в 18 лет подписались им что вы недееспособны? 36:54 что какое то гос-во (чиновник) накопит на вашем счету (в банке со странным названием "пенсионный фонд") которым они (плохо) управляют с убытками вашими деньгами? 37:02 37:20 существующая ещё со времен Бисмарка система накопления пенсий 37:25 это прямое ограбление человека труда! Поэтому решения самые простые: не должно быть никаких 27:38 пенс-ых фондов как … или вы опасаетесь что вы израсходуете свои деньги? 37:45 Откройте банк-ий вклад с ограничением по времени изъятия, напр-р вы его можете изъять в 45 лет! 37:53 Возразите банки лопаются: а почему не лопается пенс-ый фонд? Он такой же как наш СБ РФ он тоже лопался! Разницы нет! 38:07 Можете хранить деньги в зарубежных банках, - кто вам мешает 38:41 иметь валютные вклады?! А пенс-ые фонды ничего общего с пенсией не имеют! И тогда если вы накопили $2млн в 20 лет, выходите на пенсию в 20 лет! Потому что пенсия это возможность получать деньги ничего не делая! 39:28 А для вас должно быть три важных возраста: 1) возраст трудоспособности; 2) возраст нетрудоспособности 3) и возраст смерти и задача гражданина 39:38 по сути быть трудоспособным до самой смерти! 39:44 Причём тут назначение возраста 63г., или 65? Что за демагогия до скольки мы доживаем? 39:52 Какая разница до скольки мы доживаем: верните наши деньги! 40:00 А если вы считаете что потеря трудоспособности 45 лет, платите мне с 45 лет, а не 63 лет! 40:30



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  • 18 | 19.07.2018, 12:52 | Автор: Не зарегистрирован
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Опаньки:
...Если на такси, к примеру, из Москвы до Питера поездка обойдется в 10 000 — 15 000 рублей, то на «Бла бла каре» — всего в пару тысяч. Приложение разработано для тех, кому скучно за рулем и тех, кто с минимальными тратами мечтает добраться из точки А в точку В.
Символичные 10 литров «горючки» — и вы в пути, да только есть риск не отделаться малой кровью ни водителю, ни пассажиру. Это ведь не легальный перевозчик: кто знает о техническом состоянии транспортного средства? Про состояние самого водителя лучше умолчим вообще. Попадете в ДТП — ущерб вам или вашим родственникам никто не оплатит. Сами же извозчики нарываются не только на штрафы, но и на обязательные работы и даже арест. ..



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  • 19 | 19.07.2018, 13:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Депутатам Госдумы не рекомендовали при обсуждении законопроекта о пенсионных изменениях переносить критику персонально на того или иного человека, в частности – на главу государства России Владимира Путина. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.__________________________________________________
____________________________________________________________
__________________ Скотина, когда с неё снимают шкуру, должна стоять смирно и не мычать! Очень Опытный



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  • 20 | 19.07.2018, 14:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 19.07.2018, 09:22 | Автор: препод

Сколько людей, столько мнений
====================================================
Что - то я не понял 142 миллиона людей и все говорят в разнобой - Хотим , Не хотим !
Или 90 % населения РФ , говорит правительству , что так делать нельзя ! НЕ ХОТИМ узаконенного РАБСТВА !
Все Дуриком прикидываешься ?
Или в самом деле
Попка - дурак ?



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