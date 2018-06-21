Мнение пенсионерки из Башкирии о повышении пенсионного возраста

В СМИ часто стали появляться статьи о том, что люди довольны повышением пенсионного возраста. Хотя в народе мнение совсем другое. Люди испуганы, возмущены, чувство беспомощности и безысходности нарастает.В это же самое время с экранов телевизоров продолжает идти информация о том, что пенсионеры способны на многое, они еще эге гей какие, зачем рано уходить на покой, еще работать и работать…Но по факту, те пенсионеры которые хотят работать на пенсии, они и так прекрасно работают и плюс еще пенсию получают. Какая народу выгода в том, что пенсию будут давать на многие годы позже, чем обещано?Закон о повышении пенсионного возраста выгоден только олигархам. Сами же пенсионеры тоже недовольны размером своей пенсии и качеством жизни.Недоверие к Государству усиливается.Видео: