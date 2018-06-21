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Ох, теперь как заживем! Госдума подняла НДС до 20%

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Депутаты Госдумы РФ приняли во втором чтении законопроект о повышение налога на добавленную стоимость (НДС) до 20%.

Ох, теперь как заживем! Госдума подняла НДС до 20%


Правительство России предложило поднять с 2019 года ставку налога с 18% до 20 %. Это принесет в федеральный бюджет дополнительные 620 млрд рублей в год. Вырученные таким образом средства позволят выполнить майские указы Владимира Путина. В начале июля нижняя палата парламента приняла законопроект в первом чтении.

Сегодня депутаты ГД РФ вновь поддержали повышение НДС во втором чтении. Во втором чтении законопроект рассматривается со всеми внесенными после первого чтения поправками. Проект поддержали 68,4% парламентариев, против выступили 20,4%. Всего проголосовал 401 человек.

Депутаты одобрили продление на шесть лет (до 2025 года) действия нулевой ставки при пассажирских авиаперевозках в Крым и обратно. Нулевая ставка НДС установлена до 2025 года также в отношении внутренних воздушных перевозок пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления или пункт прибытия расположены на территории Дальневосточного федерального округа.

Третье окончательное чтение пройдет 24 июля. Внешэкономбанк прогнозирует повышение потребительских цен на 0,8 процентного пункта (п.п.), ЦБ – на 0,8 - 1,25 п.п.

ПроУфу
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  • 1 | 19.07.2018, 09:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
К Приднестровью, Абхазии, Ю.О., Крыму и Донбассу в числе нуждающихся в этих деньгах добавляется Сирия,



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  • 2 | 19.07.2018, 09:25 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5691 | Рейтинг: -173,7
Можно подумать, что депутаты что то решают...Они просто голосуют



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  • 3 | 19.07.2018, 09:27 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4338 | Рейтинг: -708,4
Я полный профан в финансах. но мне кажется, что повышение НДС полностью и целиком ляжет на население. те мы должны платить на 2% дороже, чем раньше. Может я не прав.....



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  • 4 | 19.07.2018, 09:31 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1116 | Рейтинг: +324,5
А рабы ватаны 18 марта бежали на самоназначение окурка со всех ног. Теперь получили по заслугам. НДС увеличен на 11 процентов, выход на пенсию увеличен до пожизненног срока. Ладно хоть зарплату не увеличили.



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  • 5 | 19.07.2018, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ни хрена не понимаю : Согласно "Майским указам" (ежегодным) люди, вроде как должны жить лучше, а повышение НДС, ухудшит их благосостояние где логи ка?!
Получается,- Чем хуже, тем лучше?!



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  • 6 | 19.07.2018, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
4му. Мы не получили по заслугам, а очень даже рады, цены повышают всегда, по любому, а тут будет повышение зарплат и пенсий. Тем более, 2 процента ничего не решают.



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  • 7 | 19.07.2018, 10:54 | Автор: Не зарегистрирован
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Ни Наполеон, ни Гитлер не смогли поработить народ России, а путин смог...



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  • 8 | 19.07.2018, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
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5му. Ну чё ты такой тупой-то? Такому много денег не положено.



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  • 9 | 19.07.2018, 11:42 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 19.07.2018, 10:54 | Автор: Не зарегистрирован

Ни Наполеон, ни Гитлер не смогли поработить народ России, а путин смог...
===
по сути верно, но с персоналиями маленькая неувязочка в части Наполеона!
Народ России, в большинстве, ждали Наполеона как освободителя,..
с.369 В 1984 исследователь крестьянства России В.И. Бабкин (д0р наук. проф-р) в книге "Классовая борьба в период Отечественной войны 1812г..", запрещенной к публикации по сей день, опубликовал архивные сведения о восстаниях крестьян против Рос.власти.
массовые антифеодальные выступления в Калужской губернии, Вологодской, Костромской, Казанской, Пермской, Пензенской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Оренбургской, Саратовской, Екатериньугской, Лифляндской, Тамбовской,..Приуралье, Сарапульской, Елабужской, Белорецк, Врхне-Исецская, Гороблагодатское, Ирбитской, Камышловской...
получается царь, в т.ч.руками Кутузова, вёл антиотечественную войну!
Логичнее назвать: "Война Александра-I против России в 1812г.."
кстати Наполеон, в отличии от царя, с мирным русским народом не воевал, карательные отруды не посылал и даже не накзывал сёла в которых были отдельные случаи убийств французских солдат.
теперь приведу сравнение:
Чечня, Грузия, Беслан, Норд-Ост, минус Рязань, Сибай, Баймак, Благовещенск, Украина и другие населенные пункты.
Численность "красных" вдвое превышающая численность армии!



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  • 10 | 19.07.2018, 12:22 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1834 | Комментарии: 59739 | Рейтинг: +12264,8
Неожиданное спасение для российского бюджета: в Южной Корее обнаружили и планируют в ноябре поднять крейсер Дмитрий Донской, затонувший во время русско-японской войны. На его борту 200тн золота. Половину обещают вернуть России



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  • 11 | 19.07.2018, 13:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 19.07.2018, 12:22 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1834 | Комментарии: 59734 | Рейтинг: +12265
Неожиданное спасение для российского бюджета: в Южной Корее обнаружили и планируют в ноябре поднять крейсер Дмитрий Донской, затонувший во время русско-японской войны. На его борту 200тн золота. Половину обещают вернуть России
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Наличие золота на крейсере документально не подтверждается, только по предположениям! Если же оно там будет, то оно принадлежит РФ за вычетом расходов на подъём крейсера! Очень Опытный



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  • 12 | 19.07.2018, 14:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Правительство России предложило поднять с 2019 года ставку налога с 18% до 20 %. Это принесет в федеральный бюджет дополнительные 620 млрд рублей в год. Вырученные таким образом средства позволят выполнить майские указы Владимира Путина.
===================================================
Этот закон , как в БАСНЕ КРЫЛОВА " Тришкин кафтан " !!
Чтобы выполнить майский указ Путина .
....."определяющий национальные цели развития страны на период до 2024 года,
а) повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030
году — до 80 лет);
б) рост реальных доходов граждан, а также рост уровня пенсионного
обеспечения выше уровня инфляции;
в) снижение уровня бедности в два раза;
г) улучшение жилищных условий для не менее 5 млн. семей
д)ежегодно;внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей;
е) увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом;.. и тд и тп ........."

У Тришки на локтях кафтан продрался.
Что долго думать тут? Он за иглу принялся:
По четверти обрезал рукавов -
И локти заплатил. Кафтан опять готов;
Лишь на четверть голее руки стали.
Да что до этого печали?
Однако же смеется Тришке всяк,
А Тришка говорит: "Так я же не дурак
И ту беду поправлю:
Длиннее прежнего я рукава наставлю".
О, Тришка малый не простой!
Обрезал фалды он и полы,
Наставил рукава, и весел Тришка мой,
Хоть носит он кафтан такой,
Которого длиннее и камзолы.
Таким же образом, видал я, иногда
Иные господа,
Запутавши дела, их поправляют,
Посмотришь: в Тришкином кафтане щеголяют.

85 % населения России в Тришкином гуляет !!
ПРАВИТЕЛЬСТВО там отрежет тут пришьет , НО все равно у нас от народа отрезает ! НИЧЕГО умного от себя не может сделать , громе ГРАБИЛОВКИ народа !



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  • 13 | 19.07.2018, 14:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 19.07.2018, 10:14 | Автор:

4му. Мы не получили по заслугам, а очень даже рады, цены повышают всегда, по любому, а тут будет повышение зарплат и пенсий. Тем более, 2 процента ничего не решают.
======================================================
Ндааа ! Такой ДУБ могучий вырос !
2 % НДС , это ежемесячное отторжение ( воровства ) из кармана каждого россиянина
( даже младенца в коляске ) до 400 рублей в месяц !!
Это Понимаешь , ДУБ ?!



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  • 14 | 19.07.2018, 14:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ндааа ! Такой ДУБ могучий вырос !
2 % НДС , это ежемесячное отторжение ( воровства ) из кармана каждого россиянина
( даже младенца в коляске ) до 400 рублей в месяц !!
Это Понимаешь , ДУБ ?!
-------------------------------
А ты ждал чего то другого от капитализма?



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  • 15 | 19.07.2018, 15:24 | Автор: Не зарегистрирован
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Вот и убейся за свои 400 рублей. Тупой скот, сам всех обзываешь, а я имею право на своё мнение и тебе угождать не собираюсь.



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  • 16 | 19.07.2018, 15:38 | Автор: Не зарегистрирован
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15 | 19.07.2018, 15:24 | Автор

Вот и убейся за свои 400 рублей. Тупой скот, сам всех обзываешь, а я имею право на своё мнение и тебе угождать не собираюсь.
================================================
НЕДОНОСОК ! Ты не пси*** , ты УЖЕ имел когда - то право ,
а сейчас тебя имеют !



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  • 17 | 19.07.2018, 15:51 | Автор: Не зарегистрирован
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15 | 19.07.2018, 15:24 | Автор:

Вот и убейся за свои 400 рублей. Тупой скот, сам всех обзываешь, а я имею право на своё мнение и тебе угождать не собираюсь.
======================================================
ДУБ ! А если в семье 3 - 4 - 5- 6 человек ?
Зачем за просто так из семьи воровать правительству
1 200 - 1 600 - 2 000 - 2 400 рублей в месяц ?
Если надо семью , детей поддерживать !
Зачем просто не принять Прогрессивный налог
на СВЕРХ ДОХОДЫ олигархов ?
Не обнулять налог на бизнес
(. Под списание не попадают следующие налоги:)
таможенные;
акцизы;
на добычу полезных ископаемых.
Также спишут задолженности по страховым взносам.



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  • 18 | 19.07.2018, 16:28 | Автор: Не зарегистрирован
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Зачем просто не принять Прогрессивный налог
на СВЕРХ ДОХОДЫ олигархов ?
Не обнулять налог на бизнес
------------------------------
Это ты дуб. Или даже пень от дуба. Потому что капиталисты не будут принимать законы по уменьшению своей прибыли. Они тебя разорят, но свое возьмут.



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  • 19 | 19.07.2018, 16:46 | Автор: Не зарегистрирован
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18 | 19.07.2018, 16:28 | Автор:

Это ты дуб. Или даже пень от дуба. Потому что капиталисты не будут принимать законы по уменьшению своей прибыли. Они тебя разорят, но свое возьмут.
=======================================================
ДУБ ! Ты надрывайся , штаны порвешь !
Зачем же ты тогда 400 рублей согласен отдавать ежемесячно , в добавок к сверх прибыли ?



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  • 20 | 19.07.2018, 17:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ДУБ ! Ты надрывайся , штаны порвешь !
Зачем же ты тогда 400 рублей согласен отдавать ежемесячно , в добавок к сверх прибыли ?
------------------------------
Это ты согласен. Или ты сопротивляешься?



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