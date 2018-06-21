Ох, теперь как заживем! Госдума подняла НДС до 20%

Депутаты Госдумы РФ приняли во втором чтении законопроект о повышение налога на добавленную стоимость (НДС) до 20%.Правительство России предложило поднять с 2019 года ставку налога с 18% до 20 %. Это принесет в федеральный бюджет дополнительные 620 млрд рублей в год. Вырученные таким образом средства позволят выполнить майские указы Владимира Путина. В начале июля нижняя палата парламента приняла законопроект в первом чтении.Сегодня депутаты ГД РФ вновь поддержали повышение НДС во втором чтении. Во втором чтении законопроект рассматривается со всеми внесенными после первого чтения поправками. Проект поддержали 68,4% парламентариев, против выступили 20,4%. Всего проголосовал 401 человек.Депутаты одобрили продление на шесть лет (до 2025 года) действия нулевой ставки при пассажирских авиаперевозках в Крым и обратно. Нулевая ставка НДС установлена до 2025 года также в отношении внутренних воздушных перевозок пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления или пункт прибытия расположены на территории Дальневосточного федерального округа.Третье окончательное чтение пройдет 24 июля. Внешэкономбанк прогнозирует повышение потребительских цен на 0,8 процентного пункта (п.п.), ЦБ – на 0,8 - 1,25 п.п.