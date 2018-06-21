Поп из РПЦ: Аборты как причина повышения пенсионного возраста

Священник РПЦ из Челябинска считает, что причиной повышения пенсионного возраста стали аборты.«Скажу правду-матку. Аборты — вот причина повышения пенсионного возраста. Люди решили, что одного-двух детей достаточно. И теперь эти полтора ребенка за 20 лет выросли и должны пахать за своих убитых братиков и сестричек, чтобы снабдить пенсией родителей и бездетных. «Пожить для себя хотели? — говорит Господь. — Вот поработайте еще семь лет за своих убитых деток» — заявил руководитель центра помощи матерям «Берег» иерей Владимир Панарин, слова которого приводит издание ProUfu.ru.«Обидно за мой народ. Обидно за страну. Когда от нашей России себе будут отрезать куски другие народы, не удивляйтесь. Если мы не родили тех, кому нужна наша земля, кто готов ее защищать, Господь ее отдаст другим. Вот тогда и квартиры, и карьеры, и «хорошее образование хотя бы одному ребёнку» — все это пригодится нам? Увы. Будем думать, как жизнь свою сохранить да где кусок хлеба взять», — полагает священнослужитель.