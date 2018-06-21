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Поп из РПЦ: Аборты как причина повышения пенсионного возраста

  • Опубликовано: natall | 19.07.2018
    Раздел: Новости | Просмотры: 429 | Комментарии: 53
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Священник РПЦ из Челябинска считает, что причиной повышения пенсионного возраста стали аборты.

Поп из РПЦ: Аборты как причина повышения пенсионного возраста


«Скажу правду-матку. Аборты — вот причина повышения пенсионного возраста. Люди решили, что одного-двух детей достаточно. И теперь эти полтора ребенка за 20 лет выросли и должны пахать за своих убитых братиков и сестричек, чтобы снабдить пенсией родителей и бездетных. «Пожить для себя хотели? — говорит Господь. — Вот поработайте еще семь лет за своих убитых деток» — заявил руководитель центра помощи матерям «Берег» иерей Владимир Панарин, слова которого приводит издание ProUfu.ru.

«Обидно за мой народ. Обидно за страну. Когда от нашей России себе будут отрезать куски другие народы, не удивляйтесь. Если мы не родили тех, кому нужна наша земля, кто готов ее защищать, Господь ее отдаст другим. Вот тогда и квартиры, и карьеры, и «хорошее образование хотя бы одному ребёнку» — все это пригодится нам? Увы. Будем думать, как жизнь свою сохранить да где кусок хлеба взять», — полагает священнослужитель.






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  • 1 | 19.07.2018, 09:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Есть сермяжная правда в словах священника.



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  • 2 | 19.07.2018, 09:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Причем тут аборты? Всё от Бога. Священник кощунствует.



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  • 3 | 19.07.2018, 09:23 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1834 | Комментарии: 59739 | Рейтинг: +12264,8
«У нас должен быть иммунитет к любым призывам добиться человеческого счастья».
Это цитата не из речи Секу Асахара или другого сектанта. Нет, это выступление патриарха РПЦ, господина Гундяева



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  • 4 | 19.07.2018, 09:24 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5691 | Рейтинг: -173,7
Эк , как его корежит...



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  • 5 | 19.07.2018, 09:25 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1116 | Рейтинг: +324,5
Опа, опа зеленная оградка, в оппу вы епли попа, так ему и надо. Мракобесии в разгаре. Гнида поп облизывает власть, рабы верят не в бога а в попа. Все попы пи до ры, все пидо ры попы. Так и ж хочется его кадилом ушатать.



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  • 6 | 19.07.2018, 09:34 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1834 | Комментарии: 59739 | Рейтинг: +12264,8
- Захар, вы убивали людей?
- Да, безусловно.
- И что вы при этом чувствовали?
- Ничего, это такая работа, как и любая другая деятельность.

Дебаты. "Дождь". Прилепин-Собчак



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  • 7 | 19.07.2018, 09:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мы добрых граждан позабавим
И у позорного столпа
Кишкой последнего попа
Последнего царя удавим.


1817-1819, dubia



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  • 8 | 19.07.2018, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Господь ее отдаст другим.
=============================
Скорей бы это произошло! Хуже однозначно не будет, потому что хуже некуда!
Хорошо если бы это была Германия....



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  • 9 | 19.07.2018, 10:06 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1834 | Комментарии: 59739 | Рейтинг: +12264,8
У моей бабушки было шестеро детей. Рождались с 1931 по 1946 год...

И так они эти дети натерпелись нищеты, что только моя мама(старшая из всех) решилась на второго ребенка(меня) - и то потому что наш отец в то время был весьма состоятельным человеком(начальник отдела снабжения оборонного завода, номенклатура, комсостав).
Остальные ВСЕ пятеро ограничились одним ребенком.

1. Никто не хочет всю жизнь прозябать в нищете, а наше государство никому не гарантирует жизни в достатке.

2. Урбанизация диктует свои прерогативы - в деревне даже детские руки - это рабочие руки лет с 5-ти, а в городе не нужно многое из того, что необходимо в сельской местности:
- не нужно таскать воду из колодца
- не нужно заготавливать корма на зиму
- не нужно заготавливать дрова на зиму
- не нужно даже картошку выращивать и хранить
- не нужно содержать баню, скотину, птицу, хлев и т.д.

3. Государство крайне мало и неэффективно заботится о многодетных семьях.
4. Далеко не все мужчины готовы взвалить на себя бремя многодетной семьи - это не легкий труд в условиях, когда женщина не работает лет 10(трое детей по 3 года плюс нужно время, чтобы найти работу). Найти высокооплачиваемую работ - очень не просто. Не каждый способен к самостоятельному бизнесу - не у всех есть коммерческая жилка.

5.Часты случаи, когда женщина с 2-3 детьми на руках остается одна - по той или иной причине - развод, смерть или инвалидность мужа. При разводе не редки случаи, когда отцы уклоняются от выплаты алиментов(уж лучче бы умер, тогда бы хоть пенсия была!)

По этим и другим причинам - женщины останавливаются на 1-2 ребенке. А мужчины и не настаивают.

На первом месте всё же стоит финансовая причина отказа от второго и третьего ребенка.
Не мало женщин рискнули бы родить более одного ребенка, даже не создавая полноценную семью, если бы финансовая поддержка государства была ощутимей и возможность удаленной(надомной) работы более доступна и не плохо оплачивалась...

Я знаю огромное количество матерей-одиночек, но не знаю ни одной - дважды и трижды матерей-одиночек. Это не легко - одной вырастить ребенка без какой либо поддержки.
Знаете сколько получает пособия мать-одиночка на ребеночка от государства в республике Башкортостан?

Компенсационная выплата на ребенка от рождения до 3 лет
50,00(ПЯТЬДЕСЯТ!!!!) рублей
Выплачивается только во время отпуска по уходу за ребенком до 3 лет

Региональное ежемесячное пособие на ребенка
Семья с доходом ниже прожиточного минимума (ПМ) может оформить на каждого ребенка ежемесячного региональное пособие. Ежемесячная денежная помощь назначается на детей до 16 лет (до 18 лет, если ребенок еще не окончил школу).

637,56 руб. — на детей одинокой матери;

Гуляй рванина!!!



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  • 10 | 19.07.2018, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
На первом месте всё же стоит финансовая причина отказа от второго и третьего ребенка.
----------------------------
Так вот почему в США и странах Евросоюза так мало детей рожают.



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  • # 11 | 19.07.2018, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

  •   Комментарий скрыт модератором
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  • Гость
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  • 12 | 19.07.2018, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Вы жадные, вам всё мало, какие дети?! Да вы что?! Самому мало останется!



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  • 13 | 19.07.2018, 10:24 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1834 | Комментарии: 59739 | Рейтинг: +12264,8
Так вот почему в США и странах Евросоюза так мало детей рожают.
____________________________
Разумеется!

Вот только представление о достатке - у нас и у них - несколько разное!

Вот сравни - Россия и Франция:

https://youtu.be/iAkkS6VMavs


Посмотри-посмотри! Очень любопытно - не пожалей трех минут!

Вдумайтесь: россияне и французы платят одинаковый процент налогов (48% и 47,6% с зарплаты), но при этом по качеству жизни французы опережают нас аж на 82 строчки!

В Европе и обеих Америках(как континенты) - чаще всего останавливаются на двух детях, у нас же в России - на одном ребенке... и именно по финансовым соображениям. И отсутствии перспектив.

Трое детей даже там - роскошь, позволительная состоятельным людям, либо бездумным обитателям гетто...

И только в глубоко религиозных семьях многодетность дань религии. Это не хорошо и не плохо. Это уклад.



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  • 14 | 19.07.2018, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Стоя-ать!!! Я в семье - восьмой. Вот что Советская Власть животворящая делала! Ну, и отец с матерью. :)



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  • 15 | 19.07.2018, 10:35 | Автор: xrul
    Публикации: 102 | Комментарии: 2616 | Рейтинг: -261,9
Хуле ты стенаешь Кухарка ?

Отдала свой голос за Путина, вот и получай результат.

Теперь твой кухаренок будет до 65 лет колёса катать.



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  • 16 | 19.07.2018, 10:47 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1834 | Комментарии: 59739 | Рейтинг: +12264,8
Вот что Советская Власть животворящая делала!
_____________________________
Среди моих одноклассников не было НИ ОДНОГО, у кого бы в семье было более двух детей.

Нет, вру... У Риды была старшая сестра - Рай-дурочка(часто находилась в псих-интернате), и старший брат... когда Рае исполнилось 18 лет - она в интернате умерла во время приступа эпилепсии...

А мама у них умерла, когда Риде было 10 лет - отравилась настойкой боярышника - насмерть... семейка алкашей... правда отец потом ушел из семьи, не жил с детьми - во второй раз женился, воспитывал падчерицу, а не своих детей, и бухать бросил(новая жена в оборот взяла)...

А присматривать за Ридой и Ринатом вызвали из Татарии сестру отца - старую деву.



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  • 17 | 19.07.2018, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот только представление о достатке - у нас и у них - несколько разное!
---------------------------------
Будущее за муслимами как говорил Матерный, они не боятся рожать. Посмотрите на европейские команды по футболу. Сколько за чемпионов мира играло генетических французов?



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  • 18 | 19.07.2018, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 19.07.2018, 10:06 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1834 | Комментарии: 59727 | Рейтинг: +12265
...
тезис 1: Знаете сколько получает пособия мать-одиночка на ребеночка от государства в республике Башкортостан?
тезис 2: Компенсационная выплата на ребенка от рождения до 3 лет
50,00(ПЯТЬДЕСЯТ!!!!) рублей
Выплачивается только во время отпуска по уходу за ребенком до 3 лет
Региональное ежемесячное пособие на ребенка
Семья с доходом ниже прожиточного минимума (ПМ) может оформить на каждого ребенка ежемесячного региональное пособие. Ежемесячная денежная помощь назначается на детей до 16 лет (до 18 лет, если ребенок еще не окончил школу).
637,56 руб. — на детей одинокой матери;
...
===
тезис 1:
Знаете сколько получает пособия мать-одиночка на ребеночка от государства "в лице гаранта прав и свобод детей Путина" в республике Башкортостан? (государство это прежде всего чиновник, кто идёт в чиновники - тот кто своими ручками ничего не может сам производить, всё остальное для чиновника вторично!)
тезис ":
"Уфважаемые, у меня другие проблемы: "Мои олигархи - одиночки своё бабло из-за санкций потеряли, мне им, очень важно, ими утраченное возместить. а мамы, а куда они денутся, они же женщины, а женщина должна рожать!"
угадайте чьё это, про меж строк, высказанное и реализованное, т.е.оплаченное, заявление!



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  • 19 | 19.07.2018, 11:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 19.07.2018, 10:47 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1834 | Комментарии: 59727 | Рейтинг: +12265
Вот что Советская Власть животворящая делала!
______________
Среди моих одноклассников не было НИ ОДНОГО, у кого бы в семье было более двух детей.
Нет, вру... У Риды была старшая сестра - Рай-дурочка(часто находилась в псих-интернате), и старший брат... когда Рае исполнилось 18 лет - она в интернате умерла во время приступа эпилепсии...
А мама у них умерла, когда Риде было 10 лет - отравилась настойкой боярышника - насмерть... семейка алкашей... правда отец потом ушел из семьи, не жил с детьми - во второй раз женился, воспитывал падчерицу, а не своих детей, и бухать бросил(новая жена в оборот взяла)...
А присматривать за Ридой и Ринатом вызвали из Татарии сестру отца - старую деву.
===
какое страшное совпадение с Сибайской историей!



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  • 20 | 19.07.2018, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 19.07.2018, 10:47 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1834 | Комментарии: 59727 | Рейтинг: +12265

Вот что Советская Власть животворящая делала!
_____________________________

Среди моих одноклассников не было НИ ОДНОГО, у кого бы в семье было более двух детей.

Нет, вру... У Риды была старшая сестра - Рай-дурочка(...

-----------------------------

Знаешь, Ленка, ты из Рыбинска, города. Мои родители жили в Большеустьикинске. Все восьмеро выкормлены, выучены, завели семьи (правда, иных уж нет, а те далече). Я свой ромбик с кУстюма скрутил: с некоторых пор такие свидетельства о высшем образовании стали не в почёте. Стал в почёте дебилизм. Вот так, Ленка.



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