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До пенсии теперь доживут далеко не все: Госдума поддержала повышение пенсионного возраста‍

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19 июля, Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста в России. Документ поддержали 328 парламентариев, против проголосовали 104.

До пенсии теперь доживут далеко не все: Госдума поддержала повышение пенсионного возраста‍


Президиум фракции «Единая Россия» изначально принял решение о консолидированном голосовании за принятие законопроекта. Представители оппозиционных фракций Госдумы — КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» заявили о том, что реформу не поддерживают.

Реформа будет поэтапной, переходный период для мужчин продлится с 2019 до 2028 года, для женщин — с 2019 до 2034 года. Пенсионный возраст вырастет для всех групп пенсионеров, исключение составят военные пенсионеры, для них новые параметры реформы правительство обещает определить позже. Повышение пенсионного возраста ожидает и существенную часть работников, имеющих право на досрочную пенсию.

Сегодня представители КПРФ, Коммунистов России, Левого фронта и Яблока проводят у здания Госдумы пикеты против повышения пенсионного возраста.

Законопроект о повышении пенсионного возраста вряд ли претерпит существенные изменения при рассмотрении в Госдуме. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. «Если изменения и будут, то не очень значительные», — сказал он.

В частности, законопроект может предусматривать «дополнительные гарантии для людей предпенсионного возраста, чтобы их нельзя было произвольно увольнять с работы», считает А.Макаркин. «Это сейчас одно из самых главных опасений россиян, поэтому такие меры для успокоения будущих пенсионеров могут быть приняты», — отметил эксперт.

Что касается пенсионной реформы в целом, по словам А.Макаркина, «демографическая ситуация в России такова, что деваться некуда», поэтому соответствующий законопроект все равно будет принят.

Депутатам рекомендовали не критиковать Путина при обсуждении пенсионной реформы

При этом депутатам ГД, как пишут «Ведомости», настоятельно посоветовали воздержаться от критики в адрес Владимира Путина. Об этом рассказал источник, близкий к администрации президента. Это правило распространяется и на обсуждение акций протеста, которые устраивают россияне, протестуя против повышения пенсионного возраста.

Собеседник отметил, что это не приказ, однако все понимают значение таких рекомендаций. Также он добавил, что ругать саму реформу можно, а вот персоналии уже нет. Помимо Путина рекомендовали не критиковать и Медведева, хотя уже не так настойчиво.

Сейчас полиция Саратова проверяет на наличие признаков экстремизма высказывание депутата регионального парламента от КПРФ Николая Бондаренко.

Как пишет «Общественное мнение» депутат на заседании думского комитета выступил с критикой пенсионной реформы.

Как рассказал источнику сам Бондаренко, после выступления к нему пришли несколько полицейских. Они спрашивали, фиксировал ли как-либо депутат своё выступление и намерен ли его распространять дальше.

«Этот закон не даёт право людям работать, он дает обязанность работать. До самой могилы. Нам говорят, что у нас денег нет в стране, но это же ложь! Я прошу и требую, чтобы депутаты задумались о будущем нашего народа. Обращаюсь к либеральному правительству Дмитрия Медведева, вы жулики, вас надо привлекать к ответственности по закону Российской Федерации. Мы требуем проведения референдума по этому вопросу», — заявил Бондаренко на заседании.

Как рассказал депутат, после таких слов его одёрнул один из спикеров и пояснил, что в зале ведется аудио и видеозапись. Поэтому столь резкие высказывания для депутата могут быть чреваты — их будут анализировать «компетентные органы».






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  • 1 | 19.07.2018, 15:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
0н, своё главное дело сделал, ВОВ выиграла наша страна!
А то, что вы позволили банде захватить власть и обречь народ в нищету его вины нет!
Он свое дело сделал!!!

=@=

А.Блок "... Они войдут и разбредутся.
Навалят на спины кули.
И в желтых окнах засмеются,
Что этих нищих провели."



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  • 2 | 19.07.2018, 15:58 | Автор: Не зарегистрирован
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........." Что касается пенсионной реформы в целом, по словам А.Макаркина, «демографическая ситуация в России такова, что деваться некуда», поэтому соответствующий законопроект все равно будет принят. ..."
====================================================
Сами же БАНДИТЫ у власти разворовали , предали и разорили страну , а теперь говорят , Мы не виноваты !
А где почти 80 тысяч предприятий СССР , на которых работали люди и которые исчезли за 27 лет правления шайки воров и предателей страны !



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  • 3 | 19.07.2018, 16:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Народ российский в своей трусливой ипостаси !
Думали , что их кто - то пожалеет !
За них кто - то придет на протесты и будет защищать их интересы !
Нет уважаемые НИКТО не придет вас защищать , раз Вы сами не хотите защищаться сами !
Никого , НИКОГО не вините раз сами себя и своих детей сдали
в рабство !



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  • 4 | 19.07.2018, 16:33 | Автор: Не зарегистрирован
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РБК сёдня 2018.07.19 радостно сообщило, что на 6-тилетнюю мизерную корректировку пенсий по инфляции и скрытым налогам, будет направлено 3 трл руб., это намного меньше неиспользуемых средств федерального бюджета, которые сегодня находятся на счетах минфина как в мусорке!
возникает справедливый вопрос, то что Путин даст эти деньги народу РФ, это значит ли что он "кинул" олигархов, - мог же им отдать?!
а может наоборот, олигархи его "кинули"?!



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  • 5 | 19.07.2018, 16:43 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 19.07.2018, 16:26 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Народ российский в своей трусливой ипостаси !
Думали , что их кто - то пожалеет !
За них кто - то придет на протесты и будет защищать их интересы !
Нет уважаемые НИКТО не придет вас защищать , раз Вы сами не хотите защищаться сами !
Никого , НИКОГО не вините раз сами себя и своих детей сдали
в рабство !
----------------------------------
Ты подписал уже бумагу, где сдаешь своих детей в рабство? Или что то сделал, чтобы этого не произошло? Думаю что ничего ты не сделал, а подписался.



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  • 6 | 19.07.2018, 17:36 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 19.07.2018, 16:43 | Автор:

Ты подписал уже бумагу, где сдаешь своих детей в рабство? Или что то сделал, чтобы этого не произошло? Думаю что ничего ты не сделал, а подписался.
===================================================
Это ТЫ , что - то сделал ?
По моему ТЫ трусишь даже мысли свои здесь высказать .
Только гавкаешь как ШАВКА под забором !



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  • 7 | 19.07.2018, 17:40 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 19.07.2018, 16:43 | Автор:

Ты подписал уже бумагу, где сдаешь своих детей в рабство? Или что то сделал, чтобы этого не произошло? Думаю что ничего ты не сделал, а подписался.
======================================================
Короче , трусливый ЗАСРАНЕЦ , если ума хватает пиши о своем наболевшем !



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  • 8 | 19.07.2018, 17:47 | Автор: Не зарегистрирован
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Не майтесь дурью, всё правильно. Давайте лучше за почасовую оплату бороться. Хотя бы по 200 рублей в час для низших работников.



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  • 9 | 19.07.2018, 18:01 | Автор: Не зарегистрирован
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Да вы что, совсем обалдели что ли, элементарное не доходит до вас? Вам ясно сказано, что пенсионеров 40 миллионов, вдумайтесь только! Население Германии составляет 60 миллионов. Франции - 50 миллионов. Это же удасающие цифры!



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  • 10 | 19.07.2018, 18:46 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 19.07.2018, 18:01 | Автор:

Да вы что, совсем обалдели что ли, элементарное не доходит до вас? Вам ясно сказано, что пенсионеров 40 миллионов, вдумайтесь только! Население Германии составляет 60 миллионов. Франции - 50 миллионов. Это же удасающие цифры!
========================================================
Уважаемый ! Разве эти 40 миллионов ( до прошлого года было 36 миллионов с чего так резко подскочили , не понимаю )
не заработали свою пенсию ?
Разве не с его заработной платы велись отчисления от 30 и более лет в Пенсионный Фонд ?!!
Не Государство откладывало деньги на его старость , а Он САМ откладывал из ЗАРАБОТАННЫХ все эти деньги в Пенсионный Фонд !
Это хоть доходит до Вас ? ГДЕ ЭТИ ДЕНЬГИ ?
А сколько тысяч не дожили до пенсии ?



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  • 11 | 19.07.2018, 19:10 | Автор: Не зарегистрирован
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Пенсионная реформа в виде повышения пенсионного возраста-это фактически начало очередного экономического и финансового кризиса в России. Правительство фактически признало, что у него не достаточно денег для оплаты пенсий. Был конечно вариант попросить у олигархов, увеличив НДФЛ для богатых и сверхбогатых граждан. Но ведь для правящей элиты-это всё равно, что вытащить из собственного кармана. Поэтому решили в очередной раз , что затянуть ремни придётся бедным и очень бедным гражданам страны. Напоминаю,при повышении пенсионного возраста:каждая женщина недополучит от государства за 8 лет (с 55лет до 63 лет) сумму 1 296 000 руб. =8х12х13 500 руб.; каждый мужчина недополучит от государства за 5 лет (с 60лет до 65 лет) сумму 810 000 руб.=5х12х13 500руб.



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  • 12 | 19.07.2018, 19:28 | Автор: Не зарегистрирован
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Все депутаты от " Единой России " консолидировано проголосовали

ЗА - повышение пенсионного возраста ! 328 депутатов 72,9 %

ПРОТИВ - Все, кроме «Единой России» 104 депутата 23,1 %



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  • 13 | 19.07.2018, 19:28 | Автор: Не зарегистрирован
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Все депутаты от " Единой России " консолидировано проголосовали

ЗА - повышение пенсионного возраста ! 328 депутатов 72,9 %

ПРОТИВ - Все, кроме «Единой России» 104 депутата 23,1 %



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  • 14 | 19.07.2018, 20:28 | Автор: Не зарегистрирован
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За что боролись на то и напоролись Так вам и надо Продолжайте восхвалять ВВП и в сентябре бегом выбирать жуликов



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  • 15 | 19.07.2018, 20:37 | Автор: Не зарегистрирован
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13 | 19.07.2018, 19:28 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все депутаты от " Единой России " консолидировано проголосовали

ЗА - повышение пенсионного возраста ! 328 депутатов 72,9 %
--------------------------
Не все. Поклонская проголосовала против.



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