До пенсии теперь доживут далеко не все: Госдума поддержала повышение пенсионного возраста‍

19 июля, Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста в России. Документ поддержали 328 парламентариев, против проголосовали 104.Президиум фракции «Единая Россия» изначально принял решение о консолидированном голосовании за принятие законопроекта. Представители оппозиционных фракций Госдумы — КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» заявили о том, что реформу не поддерживают.Реформа будет поэтапной, переходный период для мужчин продлится с 2019 до 2028 года, для женщин — с 2019 до 2034 года. Пенсионный возраст вырастет для всех групп пенсионеров, исключение составят военные пенсионеры, для них новые параметры реформы правительство обещает определить позже. Повышение пенсионного возраста ожидает и существенную часть работников, имеющих право на досрочную пенсию.Сегодня представители КПРФ, Коммунистов России, Левого фронта и Яблока проводят у здания Госдумы пикеты против повышения пенсионного возраста.Законопроект о повышении пенсионного возраста вряд ли претерпит существенные изменения при рассмотрении в Госдуме. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. «Если изменения и будут, то не очень значительные», — сказал он.В частности, законопроект может предусматривать «дополнительные гарантии для людей предпенсионного возраста, чтобы их нельзя было произвольно увольнять с работы», считает А.Макаркин. «Это сейчас одно из самых главных опасений россиян, поэтому такие меры для успокоения будущих пенсионеров могут быть приняты», — отметил эксперт.Что касается пенсионной реформы в целом, по словам А.Макаркина, «демографическая ситуация в России такова, что деваться некуда», поэтому соответствующий законопроект все равно будет принят.Депутатам рекомендовали не критиковать Путина при обсуждении пенсионной реформыПри этом депутатам ГД, как пишут «Ведомости», настоятельно посоветовали воздержаться от критики в адрес Владимира Путина. Об этом рассказал источник, близкий к администрации президента. Это правило распространяется и на обсуждение акций протеста, которые устраивают россияне, протестуя против повышения пенсионного возраста.Собеседник отметил, что это не приказ, однако все понимают значение таких рекомендаций. Также он добавил, что ругать саму реформу можно, а вот персоналии уже нет. Помимо Путина рекомендовали не критиковать и Медведева, хотя уже не так настойчиво.Сейчас полиция Саратова проверяет на наличие признаков экстремизма высказывание депутата регионального парламента от КПРФ Николая Бондаренко.Как пишет «Общественное мнение» депутат на заседании думского комитета выступил с критикой пенсионной реформы.Как рассказал источнику сам Бондаренко, после выступления к нему пришли несколько полицейских. Они спрашивали, фиксировал ли как-либо депутат своё выступление и намерен ли его распространять дальше.«Этот закон не даёт право людям работать, он дает обязанность работать. До самой могилы. Нам говорят, что у нас денег нет в стране, но это же ложь! Я прошу и требую, чтобы депутаты задумались о будущем нашего народа. Обращаюсь к либеральному правительству Дмитрия Медведева, вы жулики, вас надо привлекать к ответственности по закону Российской Федерации. Мы требуем проведения референдума по этому вопросу», — заявил Бондаренко на заседании.Как рассказал депутат, после таких слов его одёрнул один из спикеров и пояснил, что в зале ведется аудио и видеозапись. Поэтому столь резкие высказывания для депутата могут быть чреваты — их будут анализировать «компетентные органы».