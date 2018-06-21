Влажные мечты о совке, кровавом тиране и ГУЛАГе

Башкирские коммунисты попросили Рустэма Хамитова помочь с установкой памятника Иосифу Сталину. Выделить место под памятник отказалась администрация Уфы, КПРФ в ответ сравнила ее с бандеровской властью на Украине.КПРФ опубликовала на своем официальном сайте письмо на имя главы Башкортостана Рустэма Хамитова, подписанное лидером башкирских коммунистов Юниром Кутлугужиным. Обращение написано от имени фракции, в нем главу республики просят оказать содействие в установке памятника Иосифу Сталину. Кутлугужин пояснил ProUfu.Ru, что письмо было направлено по просьбе местной инициативной группы.«Мы писали два обращения на имя главы администрации города и главы республики, просили выделить место под памятник. Говорили, что мы собираем подписи и деньги. Нам практически ничего не ответили – отписались, что не считают нужным выделять место», - рассказал порталу руководитель инициативной группы беспартийный Андрей Писецкий.Инициативная группа собирает подписи за установку памятнику Иосифу Сталину с прошлого года, пока подписались 3 тысячи горожан. Писецкий говорит, что у него нет плана, сколько нужно собрать: «Чем это должно ограничиваться? Порога никакого нет, понятно, что чем больше, тем лучше. Люди просто приходят и оставляют подписи».Поклонники Сталина предложили властям несколько мест, где можно было поставить памятник, среди вариантов – Парк Победы и площадь у Дворца Спорта. В обращении от имени фракции КПРФ в Курултае говорится, что инициативная группа, написавшая письмо Хамитову, получила ответ «от мелкого служащего – начальника отдела по языковой политике Управления образования Администрации ГО г. Уфа З.М. Ханнановой, с определенной долей антисоветизма и обмана, характерного для сегодняшнего дня в России, в духе бандеровской власти на Украине, которая считает установку памятника нецелесообразной».Далее авторы письма перечисляют заслуги и достижения Иосифа Сталина. «Речь идет не о заслуженном работнике нашей республики. Таким уже давно установлены памятники Мы говорим о выдающейся личности мирового значения», - пишут коммунисты и подчеркивают, что благодаря Сталину Советский Союз одержал победу над фашизмом, создал ядерное оружие и первым в мире запустил человека в космос. Отдельно отмечается, что Иосиф Сталин вместе с Владимиром Лениным стоял у истоков башкирской государственности.«При нем Башкирия из отсталой, темной царской окраины превратилась в мощный центр Советского Союза. И народ, и власть республики должны быть благодарны ему за это на века», - уверены авторы обращения.В конце письма КПРФ предлагает поставить памятник в 2019 году, когда коммунисты будут отмечать 140-летие со дня рождения Сталина, а республика - 100-летие со дня образования.Письмо было отправлено 17 июля, ответ от Рустэма Хамитова коммунисты пока не получили.