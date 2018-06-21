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Влажные мечты о совке, кровавом тиране и ГУЛАГе

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Башкирские коммунисты попросили Рустэма Хамитова помочь с установкой памятника Иосифу Сталину. Выделить место под памятник отказалась администрация Уфы, КПРФ в ответ сравнила ее с бандеровской властью на Украине.

Влажные мечты о совке, кровавом тиране и ГУЛАГе


КПРФ опубликовала на своем официальном сайте письмо на имя главы Башкортостана Рустэма Хамитова, подписанное лидером башкирских коммунистов Юниром Кутлугужиным. Обращение написано от имени фракции, в нем главу республики просят оказать содействие в установке памятника Иосифу Сталину. Кутлугужин пояснил ProUfu.Ru, что письмо было направлено по просьбе местной инициативной группы.

«Мы писали два обращения на имя главы администрации города и главы республики, просили выделить место под памятник. Говорили, что мы собираем подписи и деньги. Нам практически ничего не ответили – отписались, что не считают нужным выделять место», - рассказал порталу руководитель инициативной группы беспартийный Андрей Писецкий.

Инициативная группа собирает подписи за установку памятнику Иосифу Сталину с прошлого года, пока подписались 3 тысячи горожан. Писецкий говорит, что у него нет плана, сколько нужно собрать: «Чем это должно ограничиваться? Порога никакого нет, понятно, что чем больше, тем лучше. Люди просто приходят и оставляют подписи».

Поклонники Сталина предложили властям несколько мест, где можно было поставить памятник, среди вариантов – Парк Победы и площадь у Дворца Спорта. В обращении от имени фракции КПРФ в Курултае говорится, что инициативная группа, написавшая письмо Хамитову, получила ответ «от мелкого служащего – начальника отдела по языковой политике Управления образования Администрации ГО г. Уфа З.М. Ханнановой, с определенной долей антисоветизма и обмана, характерного для сегодняшнего дня в России, в духе бандеровской власти на Украине, которая считает установку памятника нецелесообразной».

Далее авторы письма перечисляют заслуги и достижения Иосифа Сталина. «Речь идет не о заслуженном работнике нашей республики. Таким уже давно установлены памятники Мы говорим о выдающейся личности мирового значения», - пишут коммунисты и подчеркивают, что благодаря Сталину Советский Союз одержал победу над фашизмом, создал ядерное оружие и первым в мире запустил человека в космос. Отдельно отмечается, что Иосиф Сталин вместе с Владимиром Лениным стоял у истоков башкирской государственности.

«При нем Башкирия из отсталой, темной царской окраины превратилась в мощный центр Советского Союза. И народ, и власть республики должны быть благодарны ему за это на века», - уверены авторы обращения.

В конце письма КПРФ предлагает поставить памятник в 2019 году, когда коммунисты будут отмечать 140-летие со дня рождения Сталина, а республика - 100-летие со дня образования.

Письмо было отправлено 17 июля, ответ от Рустэма Хамитова коммунисты пока не получили.

ПроУфу
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  • 1 | 20.07.2018, 09:28 | Автор: Дед | На сайте
    Публикации: 2 | Комментарии: 4339 | Рейтинг: -708,5
Кухарка в первых рядах должна быть за установку памятника Сталину. Только благодаря Сталину она живет в Уфе!!! Только благодаря Сталину передки Кухарки приехали из Рыбинска и въехали дома репрессированных уфимцев.



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  • 2 | 20.07.2018, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А что бы было, с некой партией в Германии пожелавшей установить памятник Гитлеру?



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  • 3 | 20.07.2018, 09:51 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5289 | Рейтинг: +1430,7
Правильно,у дебилов тоже должен быть вождь,надо же где то и им собираться. Деду,Кацу, Корнею, Харисону



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  • 4 | 20.07.2018, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
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В Санкт-Петербурге установили мемориальную доску финскому фельдмаршалу Карлу Маннергейму. В церемонии принял участие глава администрации Кремля Сергей Иванов.
Это Карл Маннергейм помогал Гитлеру МОРИТЬ ГОЛОДОМ с
с 1941 по 1944 год жителей ЛЕНИНГРАДА !
Только на Пескаревском кладбище в одной могиле
лежит более 600 000. человек заморенных голодом !
Маннергейму есть памятник , ОН достоин !
СТАЛИНУ - благодаря которому СОХРАНИЛАСЬ Россия и Государство , НЕ ДОСТОИН ??
Это сегодня такие руководители республики ?



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  • 5 | 20.07.2018, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 20.07.2018, 09:51 | Автор: ketrin_2

Правильно,у дебилов тоже должен быть вождь,надо же где то и им собираться. Деду,Кацу, Корнею, Харисону
==================================================
ПАДАЛЬ , зачуханная !



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  • 6 | 20.07.2018, 10:00 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5289 | Рейтинг: +1430,7
Что,на свой счет принял? я же ЗА. пусть будет,Но кто туда приходит, и возлагает цветы,тотдебил и лох



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  • 7 | 20.07.2018, 10:27 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1835 | Комментарии: 59763 | Рейтинг: +12265,6
В фильме "Фавориты луны" Отара Иоселиани - кто не смотрел - ОЧЕНЬ рекомендую - классный фильм, несколько раз пересматривала. Пожалуй это лучшее, что я видела в свей жизни.
Так вот - там среди цепочки чудесным образом связанных между собой событий, разворачивающихся в одном из кварталов Парижа - есть история о том, как два старика решают взорвать памятник какому-то вояке... и взрывают.

Боюсь, да нет - скорее надеюсь на то, что памятники сралину будут взрывать по всей стране - в не далёком будущем(там, где они остались или вновь поставлены после сралинопада при Хрущёве).

На Гастелло - был памятник упырю - но уже даже на моей памяти постамент был усыпан сплошь осколками бутылок из-под вина и водки.... очень "любили" сралина те, кто жил при нём... аж вдребезги!



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  • 8 | 20.07.2018, 10:47 | Автор: xrul | На сайте
    Публикации: 102 | Комментарии: 2619 | Рейтинг: -262,2
Что ты брешешь опять, старая курва. Народ всегда относился к товарищу Сталину с почтением и уважением, оберегал и ухаживал за его памятниками, автолюбители ставили его фото в машину.

В парке Победы надо установить памятник Сталину.



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  • 9 | 20.07.2018, 10:56 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1835 | Комментарии: 59763 | Рейтинг: +12265,6
Старая курва - тебя родила, и брехать ты от нее научился!

Автолюбители(дальнобойщики) стали ставить фотки сралина на лобовуху в 80-е - при гэбёшке Андропове. Эти сралиншины и не нюхали, жили по мифам.

В моей семье ни дед, ни бабушка слова доброго про этого упыря не сказали! А уж мои родители - и тем более! А они-то при нём жили... ну как жили? Ху-ёво жили. Выживали!



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  • 10 | 20.07.2018, 10:56 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1835 | Комментарии: 59763 | Рейтинг: +12265,6
В парке Победы надо установить памятник Сталину.
_________________________
СОСИ!!!!!!!!!!!



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  • 11 | 20.07.2018, 11:03 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1835 | Комментарии: 59763 | Рейтинг: +12265,6
Сралинопад начался в ночь с 3 на 4 ноября 1961 года. По приказу Хрущёва.
Переименовали и улицы, и населенные пункты, и другие объекты типа колхозов, домов отдыха, санаториев и т.д.

И ничего - никто не вышел протестовать)))))))))))



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  • 12 | 20.07.2018, 11:05 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1835 | Комментарии: 59763 | Рейтинг: +12265,6
Пик борьбы с «культом личности» пришёлся на 1961 год. Тогда на XXII съезде КПСС были приняты решения по поводу изъятия тела Сталина из Мавзолея (его было решено захоронить на Красной площади) и по поводу переименования Сталинграда в Волгоград. Переименованию подлежали и другие города, названные в честь бывшего лидера СССР: Сталинабад стал Душанбе, Сталино – Донецком, Сталинири – Цхинвалом, Сталинск – Новокузнецком. Имя Сталина исчезло из названий городов в странах Восточной Европы: Сталинварош (Венгрия) был переименован обратно в Дунауйварош, Орашул-Сталин (Румыния) – в Брашов и так далее. Многие памятники Сталину, в том числе и за рубежом, например, в Праге, были демонтированы. Кинофильмы подверглись цензуре: сцены со Сталиным вырезали или укорачивали.



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  • # 13 | 20.07.2018, 11:12 | Автор: кац | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 15206 | Рейтинг: -2845,9

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  • # 14 | 20.07.2018, 11:16 | Автор: кац | На сайте
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  • # 15 | 20.07.2018, 11:18 | Автор: кац | На сайте
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  • # 16 | 20.07.2018, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 17 | 20.07.2018, 11:29 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1835 | Комментарии: 59763 | Рейтинг: +12265,6
Некоторые и щас пуйло взасос любят, и потом будут его вспоминать со слезами на глазах... пропаганда - великая весчь!

То же самое можно сказать и о Гитлере... не мало и у него поклонников, в том числе и в России...

Идиотов - хватает, в том числе и на УЖике. Хрюшка, например...



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  • # 18 | 20.07.2018, 11:32 | Автор: кац | На сайте
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  • 19 | 20.07.2018, 11:35 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1835 | Комментарии: 59763 | Рейтинг: +12265,6
Ебанарий какашка - ты еще не понял, что все твои комменты обо мне и моей семье будут удаляться? Нет? Ну еще поешь говна с лопаты!



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  • 20 | 20.07.2018, 11:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Неблагодарность части " российской нации " ( более 180 национальностей ) и русского народа - один из худших человеческих
пороков !!
Нигде не у какого народа нет такого несправедливого отношения
к своим ВЕЛИКИМ государственным деятелям !

Иван Грозный создал Русское государство - Таран !

Петр 1 обезопасил своим трудом , просветил НАУКАМИ и величеством громких Побед и Славы БОРОДАТУЮ Российскую Империю - Тиран !

Сталин И.В. Спас страну от закабаления и уничтожения славянскую нацию и Российское государство - Тиран !

Лучше иметь ЯВНЫХ ВРАГОВ , чем безобразных лицемеров , которые ставят памятники ВРАГАМ уничтоживших миллионы наших сограждан , чем таких ПОДЛЫХ руководителей !



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