Когда же нацлидер наконец прищучит Медведева и Трампа?

Социологи: 60% россиян считают, что власти не наладят жизнь в стране. Такие данные получили исследователи «Левада-центра», которые провели опрос в июне.58% россиян считают, что действующее правительство не наладит жизнь в стране и не решит текущие проблемы в ближайший год.Также социологи отмечают, что индекс социального настроения за последние четыре месяца снизился сразу на 10%. Это касается всех четырех показателей: оценка текущего личного положения снизилась на 10%, ситуации в стране в целом — на 12%, ожидания от будущего своих семей и страны — на 12% и оценка действий властей — на 18%.Специалисты отмечают, что динамика менялась только во время президентских выборов. Нынешнее падение показателей оказалось сильнее, чем обычно.По словам социолога «Левады» Марины Красильниковой, причиной это стало повышение цен на топливо, пенсионная реформа и рост НДС.Отмечается, что негативные настроения коснулись не только старшее поколение, но и 30-летних россиян. Причем, они, по словам социологов, оказались «большими скептиками, чем 40-летние».