Чаплин замахнулся на кооператив «Озеро»?

Священнослужитель выступил на митинге против пенсионной реформы в Москве, его речь опубликована видеоканалом «Рупор Москвы».Протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин выступил на митинге против повышения пенсионного возраста и резко высказался в адрес бизнесменов-миллиардеров.«Они себя считают хозяевами жизни, а на самом деле они ничтожества. Весь список Forbes – это жалкие ничтожества, боящиеся, трусливые, потому что знают, что неправы. Поэтому нужно сегодня и их доходы, и предметы роскоши, и нефтяные доходы, и газовые доходы – все обращать на пользу народа. Не только через налоги, а чтобы вообще доходы от данного нам богом богатства сырья никогда не шли в частные руки», – заявил Чаплин народу.