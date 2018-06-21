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Чаплин замахнулся на кооператив «Озеро»?

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Священнослужитель выступил на митинге против пенсионной реформы в Москве, его речь опубликована видеоканалом «Рупор Москвы».

Чаплин замахнулся на кооператив «Озеро»?


Протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин выступил на митинге против повышения пенсионного возраста и резко высказался в адрес бизнесменов-миллиардеров.

«Они себя считают хозяевами жизни, а на самом деле они ничтожества. Весь список Forbes – это жалкие ничтожества, боящиеся, трусливые, потому что знают, что неправы. Поэтому нужно сегодня и их доходы, и предметы роскоши, и нефтяные доходы, и газовые доходы – все обращать на пользу народа. Не только через налоги, а чтобы вообще доходы от данного нам богом богатства сырья никогда не шли в частные руки», – заявил Чаплин народу.

ПроУфу
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  • 1 | 20.07.2018, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чаплин, по всей видимости, примеривает на себя роль попа Гапона....



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  • 2 | 20.07.2018, 10:03 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5289 | Рейтинг: +1430,7
Почему Гапона? Может ему роль Владыки нравится?



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  • 3 | 20.07.2018, 10:31 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1835 | Комментарии: 59763 | Рейтинг: +12265,6
Пройдет немного времени и мы еще не такое услышим из уст самых ярых холуёв пуйла - Соловьева, Киселева, Зейналовой и прочем платной пи-здобратии... переобуваться на лету - им не привыкать, им ссы в глаза - для них это божья роса.



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  • 4 | 20.07.2018, 11:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 20.07.2018, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чаплин, по всей видимости, примеривает на себя роль попа Гапона....
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Чаплин такой же продажный как поп Гапон.



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