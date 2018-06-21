Тихий уличный междусобойчик на национально-языковую тему

«В школу без топора, башкирский без заявления»: В Уфе проходит пикет против закона о языках. Пикет проходит в рамках акции «Нет закону против родных языков!».Прямо сейчас по всей Уфе проходят одиночные пикеты против закона об образовании, предполагающего добровольное изучение родных языков России.Организаторами выступили общественные организации «Башкорт» и «Берҙәмлек», члены которых встали около Министерства образования, телецентра, парка Матросова и на других центральных улицах города. Плакаты общественников гласят: «Запрещает язык либо идиот, либо оккупант», «Депутаты РБ, почем продали башкирский государственный язык?», «В школу – без топора, башкирский – без заявления», «Второй иностранный взамен родному? Мы говорим "нет"» и др.– Мы, башкирская общественность, против данного законопроекта и требуем от депутатов Государственной думы и в первую очередь от депутатов от Республики Башкортостан отклонить этот вредный и явно дискриминационный в отношении народов РФ закон, – сообщает БОО «Башкорт».Несколько дней назад появилось сообщение, что сегодня подобные акции пройдут в Якутии, Алтае, Кабардино-Балкарии, Коми, Карачаево-Черкесии, Татарстане, Москве и Дагестане. Если в Кабардино-Балкарии власти не разрешили провести митинг, то остальные регионы пока молчат.