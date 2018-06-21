Тихий уличный междусобойчик на национально-языковую тему

Как хирург, я привык к четким определениям и формулировкам. Так как от ...
Администратор
Лилия Чанышева, председатель регионального отделения партии «Россия будущего». ...
Администратор
Готовлюсь к пятничной программе на Эхе — и влез по самые уши в разную ...
Кухарка
В Уфе активиста из числа водителей «скорой» понизили в должности. Работодатель ...
Администратор
В Германии на пенсию выходят позже , но эта страна настолько нищая ( ...
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6 | 19.07.2018, 10:14 | Автор: 4му. Мы не получили по заслугам, а оч ...
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ПУТИН-ЭТО НИЩЕТА ЛЮДЕЙ И ГИБЕЛЬ РОССИ.
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Флуд сплошной. И никто не сказал главного, что пенсионный фонд попрост ...
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данный срок - до 12.00 2 июля - был установлен Общественной палатой Ро ...
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........ Ильдар Бикбаев рассказал о планах властей по улучшению эконо ...
Рейтинг: +5 Анонимно
Большинство депутатов ГД от Башкирии проголосовали за повышение пенсионного ...
20.07.2018 273 7
«В школу без топора, башкирский без заявления»: В Уфе проходит пикет против ...
20.07.2018 228 9
Башкирские коммунисты попросили Рустэма Хамитова помочь с установкой памятника ...
20.07.2018 179 34
Священнослужитель выступил на митинге против пенсионной реформы в Москве, его ...
20.07.2018 143 5
Большинство депутатов ГД от Башкирии проголосовали за повышение пенсионного ...
20.07.2018 273 7
«В школу без топора, башкирский без заявления»: В Уфе проходит пикет против ...
20.07.2018 228 9
Башкирские коммунисты попросили Рустэма Хамитова помочь с установкой памятника ...
20.07.2018 179 34
Священнослужитель выступил на митинге против пенсионной реформы в Москве, его ...
20.07.2018 143 5
Большинство депутатов ГД от Башкирии проголосовали за повышение пенсионного ...
20.07.2018 273 7
«В школу без топора, башкирский без заявления»: В Уфе проходит пикет против ...
20.07.2018 228 9
Башкирские коммунисты попросили Рустэма Хамитова помочь с установкой памятника ...
20.07.2018 179 34
Священнослужитель выступил на митинге против пенсионной реформы в Москве, его ...
20.07.2018 143 5
Социологи: 60% россиян считают, что власти не наладят жизнь в стране. Такие ...
20.07.2018 133 6
– У меня снова вопрос по пенсионной системе. Пенсионной реформе. Я хотела бы ...
20.07.2018 60 1
19 июля, Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект о ...
19.07.2018 997 17
В СМИ часто стали появляться статьи о том, что люди довольны повышением ...
19.07.2018 3133 43
Священник РПЦ из Челябинска считает, что причиной повышения пенсионного ...
19.07.2018 554 57
Российскую власть едко высмеювают в соцсетях за нелепую пропаганду скандальной ...
17.07.2018 33281 72
Административная ответственность и штрафы ждут организаторов митингов за ...
18.07.2018 4379 3
В СМИ часто стали появляться статьи о том, что люди довольны повышением ...
19.07.2018 3133 43
Соответствующие указы подписал глава республики Рустэм Хамитов. Сразу о трех ...
16.07.2018 2077 53
Толпа не должна решать судьбу пенсий! - Киселёв раскритиковал противников ...
13.07.2018 127371 112
Россияне просят Путина лишить пенсий работающих пенсионеров. Жители России ...
6.07.2018 67881 227
Психолог написала колонку о смысле жизни и месте пенсии в ней. Жена ведущего ...
21.06.2018 45402 98
Пенсия: Когда и сколько? Андрей Малахов. Прямой эфир от 29.06.18. Сотни звонков ...
2.07.2018 36765 134
Тихий уличный междусобойчик на национально-языковую тему
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