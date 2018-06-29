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Сначала отбери 1000 рублей, потом верни 500, и ты уже солнцеликий

  • Опубликовано: natall | 21.07.2018
    Раздел: Общество | Просмотры: 393 | Комментарии: 16
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Главной темой во время общения Владимира Путина стадиона «Калининград» неожиданно стал вопрос изменения пенсионного законодательства. Одна из волонтеров вспомнила об этом, и президент ответил развернутым ответом.

Сначала отбери 1000 рублей, потом верни 500, и ты уже солнцеликий


- Этот вопрос очень чувствительный, касающийся многих наших граждан. Он не вчера возник, он обсуждается с большей или меньшей интенсивностью на протяжении многих лет, - сказал Путин. - Предлагаются разные варианты. И когда меня спрашивают — какой из вариантов мне нравится? Я и тогда, и сейчас отвечаю: никакой! Мне никакой вариант не нравится, связанный с повышением возраста.

Глава государства напомнил, что в прошлые годы при принятии пенсионного законодательства предполагалось отодвинуть пенсионный возраст в будущем.

- В 1995 году был совершен очередной подход к снаряду, было принято постановление правительства, - напомнил он. - Там было написано, что повышать возраст нужно, но нужно будет сделать это во втором десятилетии XXI века. Сейчас 2018 года, и мы, их благодарные потомки, должны принимать какие-то решения. Должны мы или нет? По большому счету, можно вообще ничего не делать даже в течение десяти лет.

Нам хватит возможности для поддержания пенсионной системы.

Президент еще раз напомнил о разнице в продолжительности жизни в 1956 году, когда принимался нынешний закон, и нынешним временем.

- В 1970 году на одного пенсионера приходилось 3,1 работающих граждан, - привел статистику Путин. - Сегодня только два работающих на одного пенсионера. И ситуация будет меняться не в пользу работающих, и тогда или пенсионная система лопнет, или бюджет и резервные фонды.

С форматом изменений еще предстоит разобраться, приняв во внимание все точки зрения.

- Окончательного решения пока нет, закон прошел только в первом чтении, в нем не принимаются никакие поправки, - подвел предварительный итог Путин. - Я, конечно, должен буду послушать все мнения, все точки зрения на этот счет. Посмотреть дискуссии, но слушать надо не тех, кто пиарится на этой теме. Ведь если совсем ничего не делать, нам придется всегда держать на низком уровне доходы пенсионеров. И они будут все время пополнять число, так называемых, бедных людей, а мы должны сокращать количество бедных. Да и потом — вообще все может рухнуть! Тогда сегодняшняя власть людей просто надует — скажет: а, там все хорошо, проживем еще пять-семь лет. А этим не закончится, нужно будет все равно принимать решения. Но какие? Давайте еще посмотрим, послушаем все стороны.






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  • 1 | 21.07.2018, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В 1970 году на одного пенсионера приходилось 3,1 работающих граждан, - привел статистику Путин. - Сегодня только два
===========================
Хватит уже Дурака включать! Из МОЕЙ зарплаты ежемесячно отчисляют МОИ деньги в пенсионный фонд! Причем здесь количество работающих на одного пенсионера?!
ВОПРОС: ГДЕ ДЕНЬГИ КОТОРЫЕ Я ОТКЛАДЫВАЛ НА СТАРОСТ?!



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  • 2 | 21.07.2018, 10:11 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1836 | Комментарии: 59771 | Рейтинг: +12264,4
Вместе с пенсиями умрут и льготы?
Прозрения доктора экономических наук Владислава Иноземцева

https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/07/19/77218-vmeste
-s-pensiyami-umrut-i-lgoty

а почитайте!



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  • 3 | 21.07.2018, 10:28 | Автор: Не зарегистрирован
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Нет, так не пойдёт. При чём здесь твои деньги? Принцип такой - работающая молодёжь платит пенсии старикам. Давай, не начинай вонять тут, понял?



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  • 4 | 21.07.2018, 10:39 | Автор: Не зарегистрирован
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Прежде чем говорить о соотношении работающих-неработающих нужно говорить о количестве безработных , серых зарплатах доходах нелегальных , с которых государство ничего не получает.Сейчас в деревне не ставят на учет в центре безработицы, во многих городах безработным ставят такие препоны , что проще отказаться от постановки на учет,
Промышленность стоит как и сельское хозяйство ( не верьте цифрам о якобы перепроизводстве мяса , кое -что достигнуто в производстве мяса птицы и свинины , но в остальном- полый упадок . Зерна много , но его производят( примерно 500кг на человека , в СССР- цель 1 тонна). Взамен эту нишу заполнили китайцы , канадцы , голландцы и проч шведы.Тем самым количество работающих стало намного меньше, зато создали рабочие места для прочих шведов.
Человек плативший в пенс фонд- наказан и еще как .И вряд ли прибавит
восторга от повышения возраста и кол-во лиц желающих получать серую зарплату ,просто увеличится.
ПФР ( это тот же Сбербанк, но с возможности кормить всех , военных , силовиков .кого не лень). Сбербанк может лопнуть , но ПФР - никогда ибо эта кормушка под неусыпным контролем государства



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  • 5 | 21.07.2018, 13:06 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28380 | Рейтинг: -691,2
Бюджет лопнет, говоришь?
А отчего зависит фонд? От пенсионных отчислений. А их размер прямо-напрямо зависит от пенсионных отчислений, которые в саою очередь зависят от зарпботной платы, причем "белой", без серых и без в конвертах.
Повысьте заработную плату, увеличьте рабочие места, сократите безработицу, поборитесь с серыми заработками - результаты не замедлчт сказаться



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  • 6 | 21.07.2018, 13:10 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5697 | Рейтинг: -173,6
Власть дала задний ход. Я же говорил, будет референдум.



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  • 7 | 21.07.2018, 13:48 | Автор: xrul
    Публикации: 102 | Комментарии: 2635 | Рейтинг: -261,8
Путину нет веры. Мы уже поняли кто он такой. Если они нарушать конституцию, будут отвечать по всей строгости.



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  • 8 | 21.07.2018, 13:59 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 15222 | Рейтинг: -2847,1
Власть дала задний ход. Я же говорил, будет референдум.
-----------------
это не задний ход. Такой был разработан сценарий. Сейчас одновременно запустили ряд удавок, по плану дается некоторое послабление по пенсионному возрасту. На этом фоне легко пройдет повышение налогов на 2 процентных пункта, что ляжет на население повышением цен на 15 %. За год повысили цены на горючее на 12 %, исподволь готовится дальнейшее повышение. А для успокоения в плане небольшое ослабление пенсионной реформы под фанфары.



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  • 9 | 21.07.2018, 15:00 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5292 | Рейтинг: +1431,3
Надо же,какое единение у УЖистов.Все как один.Против власти. А какие осанны пели, какой Путин выликий,какая Россия,непобедимая. Диды воевали.Бандеровцы не пройдут. Пендосов под лавку.

Прошли бандеровцы,, и сделали жизнь россиян еще хуже. УУ, нехорошие. Америкосы проклятые.,пенсионеров лишают пенсий.



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  • 10 | 21.07.2018, 15:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Цены всегда росли и будут расти. А вот вы хотите, чтобы пенсии остались маленькие? Вы сами не понимаете ничего. Миллионы пенсионеров ждут повышения пенсий.



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  • 11 | 21.07.2018, 15:37 | Автор: Не зарегистрирован
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Чего тут бояться? Ведь этот процесс растянут на 10 лет. Так что все окей.



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  • 12 | 21.07.2018, 16:20 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1836 | Комментарии: 59771 | Рейтинг: +12264,4
1. Китай, пенсионный возраст:
мужчины - 60 лет
женщины - 50 лет (физич. труд), и 55 (умств. труд)
Нобходим стаж в 15 лет.
Начавшееся в 2012 году обсуждение роста пенс. возраста в 2018 завершилось отказом от такового.

2. Средняя зарплата в Китае в 2017 - 6193 юаня или $934



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  • 13 | 21.07.2018, 16:21 | Автор: Не зарегистрирован
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Надо же,какое единение у УЖистов.Все как один.Против власти.
-----------------------
Никакого единения с вами быть не может. Вы же за повышение пенсионного возраста. Кухарка так обеими руками за это голосует. Мы с вами срать на одном поле не сядем.



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  • 14 | 21.07.2018, 16:30 | Автор: Кухарка
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Абдалла@turkmendagz

Ах-уеть, вот ах-уеть, реальная средняя зарплата в Китае достигла 1000 долларов и это, сука, в стране с миллиардным населением. А я помню 1979 год и нормативы в Китае один кусок мыла в месяц на семью. А потом Ден Сяо Пин подружился с Америкой и вот результат. А мы все торчим в жопе.



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  • 15 | 21.07.2018, 17:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Надо же,какое единение у УЖистов.Все как один.Против власти. А какие осанны пели, какой Путин выликий,какая Россия,непобедимая. Диды воевали.Бандеровцы не пройдут. Пендосов под лавку.

Прошли бандеровцы,, и сделали жизнь россиян еще хуже. УУ, нехорошие. Америкосы проклятые.,пенсионеров лишают пенсий.
----------------------
Плохо быть такой тупой, да Кетрин?



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  • 16 | 21.07.2018, 17:54 | Автор: Не зарегистрирован
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Абдалла@turkmendagz

Ах-уеть, вот ах-уеть, реальная средняя зарплата в Китае достигла 1000 долларов и это, сука, в стране с миллиардным населением. А я помню 1979 год и нормативы в Китае один кусок мыла в месяц на семью. А потом Ден Сяо Пин подружился с Америкой и вот результат. А мы все торчим в жопе.
-----------------------------
Там нет УЖА и все работают, а Кухарок с Ежиками расстреляли.



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