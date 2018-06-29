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Артемий Троицкий разгромил непонимание Познера

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Владимир Познер сказал: «Я вообще не понимаю, как можно не хотеть работать в 55 лет». А вот я не понимаю, как можно вообще хотеть работать?!

Артемий Троицкий разгромил непонимание Познера


Я не хотел работать ни в 20, ни в 30, ни в 40, ни в 55 лет, и сейчас не хочу.

Замечу, что мне это почти всегда удавалось! То академическая синекура с одним «отсидочным» днём в неделю (и тот прогуливал), то начальственные должности с путешествиями по островам вместо конторы, то телепередачи с одним съёмочным днём в месяц… В 80-е, чтобы не сесть за тунеядство, состоял в загадочном «Профкоме литераторов», а потом и прятаться не надо было.

Сейчас я на пенсии. И получается не очень справедливо: эти грошовые суммы получают и те, кто в поте лица вкалывал всю жизнь, и те, кто, как я, эту жизнь прожигал и получал удовольствие. А крупные выплаты получают только аппаратчики и мусора — но им я тоже не завидую.

По-моему, единственно правильный выход — это просто перестать ходить на работу. Стоп-машина. Как советовал Петя Мамонов в песне «Досуги-буги»:

«Я уволился с работы, потому что я устал». Разница-то какая? Зарплата — мелочь, пенсия — вообще тьфу! А работает пусть Владимир Познер, который очень хочет.

И представляете себе: в один прекрасный (действительно, прекрасный!) день миллионы россиян и россиянок среднего и предпенсионного возраста вместо того, чтобы дёрнуться под будильник, будут нежиться в постели и сладко сопеть: «А пошли вы все!..»

Только так можно побороть этот обман — и в себе, и наверху.

Артемий Троицкий, Эхо Москвы
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  • 1 | 21.07.2018, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Полностью согласен с Троицким. Ведь работа ,- это наказание "В поте лица твоего будешь есть хлеб", — сказал Бог Адаму. Работа всегда была уделам рабов. Разве можно назвать работой "работу" путина, медведева, депутатов всех уровней и т.д и т.п. Их, как Мы видим, и за уши с этой "работы" не оттащишь! Да тот же познер только языком и может "работать"...



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  • 2 | 21.07.2018, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
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Чмошный выродок, который ничего никогда не стоил и не сделал. Его дружбан макаревич уже чалится по заграницам, и этот человеческий мксор надо туда же. а не в интернетах обсуждать.



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  • 3 | 21.07.2018, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
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Владимир Познер - прохиндей еще тот . если вспомнить его родителей, то они коммунист, конечно ,из евреев.Прибыл в СССР ,т.к понравился строй страны , Но сын, видя перемены , быстро перекрасился , став уже антикоммунистом , притом ярым Получил Владимир прекрасное образование , умеет владеть умами многих.Ну а если за передачу получал по 40 тыс долларов ( повторяю: за одну телепередачу). При таких гонорарах кто бросит работу в 60 лет,в 80 лет, и в 100 лет? Если дядевасе предложат продолжать работу в 60 лет дорожным рабочим или сварщиком - то будет очень трудно , со снижением производительности .
А то что хвалится прожиганием жизни , ничего не деланием или деланием всего чтоб ничего не делать, то тут геройства мало .
А такие сейчас в моде , такие руководят нами : быдлом, толпой , баранами,



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  • 4 | 21.07.2018, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
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Ага, новый подход нашли. На самом деле немногие любят бездельничать и недолго смогут без дела сидеть.



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  • 5 | 21.07.2018, 12:50 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11017 | Рейтинг: -1818,7
Я не хотел работать ни в 20, ни в 30, ни в 40, ни в 55 лет, и сейчас не хочу.
___________________________________________________
В общем-то, тоже самое и со мной.
Не то, чтобы совсем не хочу, а хочу делать то, что хочу, когда захочу и сколько захочу.
И получать за это неплохие деньги.



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  • 6 | 21.07.2018, 12:55 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28380 | Рейтинг: -691,2
Владимир Познер сказал: «Я вообще не понимаю, как можно не хотеть работать в 55 лет». А вот я не понимаю, как можно вообще хотеть работать?!
------------------
Между хотеть и мочь - существенная разница. Ооочень существенная.
И в сто лет можно многое чего хотеть, жить, работать, жениться, путешествовать, зантматься спортом и проч.



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  • 7 | 21.07.2018, 13:16 | Автор: Не зарегистрирован
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Американская компания The Walt Disney Studios разорвала отношения с режиссером фильма "Стражи Галактики" Джеймсом Ганном из-за серии "оскорбительных" сообщений в социальной сети Twitter, которые он сделал еще до подписания контракта со студией, сообщает издание Los Angeles Times.



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  • 8 | 21.07.2018, 13:16 | Автор: Не зарегистрирован
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Главу Paramount TV уволили за комментарии в адрес темнокожих женщин



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  • 9 | 21.07.2018, 13:40 | Автор: резус
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Работа от слова раб. Работа дурака любит. Кто задарма за копейки вкалывает думая что ему пенсию дадут тот идиот. Пусть трактор работает он железный. На кремлядей отработал пять лет и понял что это тупик. Это бесполезно. Наши налоги идут не на благо страны, а на процветание путиноидов.



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  • 10 | 21.07.2018, 14:25 | Автор: Не зарегистрирован
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Еще при горбикоммунистах произошла подмена понятия труда и службы, заработка, оклада и денежного довольствия.
Советские профсоюзы и медицинская камарилья по указанию сверху перепутали всё, что связано с характером труда, его интенсивностью и энергозатратами.
Дело дошло до анекдотов.
Например, писатели, журналисты и артисты заявили, что их шоу, позерство и публичность по затратам труда и здоровья равна расходу здоровья горнорабочих и сталеваров.
Сегодня началась глупая кампания оправдания повышения пенсионного возраста.
Глупая, потому что ТВ надрывно показывает пожилых людей- пенсионеров, имеющих профессии преимущественно умственного труда.
Что-то не видно на экранах ВГТРК врачей- хирургов, машинистов поездов, сельскохозяйственных рабочих и механизаторов,бетонщиков, каменщиков и лесорубов.



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  • 11 | 21.07.2018, 14:33 | Автор: xrul
    Публикации: 102 | Комментарии: 2635 | Рейтинг: -261,8
10:08 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чмошный выродок, который ничего никогда не стоил и не сделал. Его дружбан макаревич уже чалится по заграницам, и этот человеческий мксор надо туда же. а не в интернетах обсуждать.
--------
Ты сам чмочный выродок. Будешь по помойкам чалиться в старости тварь.

Но ты этого пока не понимаешь, паскуда.



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  • 12 | 21.07.2018, 14:58 | Автор: Не зарегистрирован
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Согласен с А. Троицким! Правильно сказал ! От тяжелой работы, в основном физической, не только КОНИ МРУТ, но и люди (раньше положенного срока). Вот поэта Бродского власти даже посадили в тюрьму за, так называемое ею, тунеядство, что ему пришлось эмигрировать и жить за-границей. НЫНЕШНЯЯ ПУТИНСКАЯ ВЛАСТЬ ПРОТИВ ТРУДОВОГО НАРОДА. ОНА ЗАЩИЩАЕТ ТОЛЬКО СВОИХ БОГАТЕЕВ, НАВОРОВАВШИХ ДЕНЕГ ИЗ БЮДЖЕТА. Посмотрите на свадьбу двух КОРРУПЦИОНЕРОВ- Васильеву и Сердюкова.



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  • 13 | 21.07.2018, 15:03 | Автор: ketrin_2
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Надо же,Хрюль,Троицкого выгораживаешь. Ты ли это?



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  • 14 | 21.07.2018, 15:15 | Автор: Не зарегистрирован
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Я тоже мечтал прожить жизнь, не дергаясь под звонок будильника и нежась в постели, а приходилось с молодых лет "пахать, как папа Карло" или, как говорил, наш президент ВВП, что он "пахал, как раб на галерах". Мне приходилось просыпаться в 5 час. 30 мин. и бегом бежать к ведомственному автобусу, чтобы на него не опоздать, так как он отъезжал в 6 час. 35 мин. и ехать по маршруту, собирая сотрудников на работу к 8 час. в течение 40 мин. на расстояние 25 км. Я приезжал в конструкторский отдел и с 7 час. 15 мин. в актовом зале на стульях досыпал 45 мин., "украденных" у моего сна. Потом, правда, не долго - 2 года работал в военной организации постоянно разъезжая в командировки, что запомнилось мне то, что с каждого билета из комиссионного сбора 50 коп., мне недоплачивали 25 копеек. А за 2 года сколько денег я не дополучил. Мне говорили, что это моя страховка. Глупость какая! Власть всегда обманывала работающих людей. А сколько раз меня работодатель обманывал, не доплачивал зарплату? Не посчитать за трудовую жизнь Сейчас мне 64 года и я4 года получаю "копеечную" пенсию - 11 300 руб., но продолжаю работать в одной фирме, потому что на эту пенсию не проживешь



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  • 15 | 21.07.2018, 16:21 | Автор: Не зарегистрирован
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эти два еврея по разные стороны баррикады?
работодатели разные!
особенно у нынешнего демократа Троицкого.
а не забыли,как сей деятель лежал на вонючем студийном матрасе и нёс пургу за бабло? Бабло не дают больше,перекрасился в управдомы в заведение ЭХО. Познер такой-же фрукт-отрабатывает



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