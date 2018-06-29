Артемий Троицкий разгромил непонимание Познера

Как хирург, я привык к четким определениям и формулировкам. Так как от ...
Администратор
Лилия Чанышева, председатель регионального отделения партии «Россия будущего». ...
Администратор
Готовлюсь к пятничной программе на Эхе — и влез по самые уши в разную ...
Кухарка
В Уфе активиста из числа водителей «скорой» понизили в должности. Работодатель ...
Администратор
Наслаждайтесь , радуйтесь , живите полной грудями те, которые кричали ...
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В 1970 году на одного пенсионера приходилось 3,1 работающих граждан, - ...
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Надо отлить из чугуна Доску позора с именами депутатов-людоедов и уста ...
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ПУТИН-ЭТО НИЩЕТА ЛЮДЕЙ И ГИБЕЛЬ РОССИ.
Рейтинг: +4 Анонимно
Надо отлить из чугуна Доску позора с именами депутатов-людоедов и уста ...
Рейтинг: +7 Анонимно
данный срок - до 12.00 2 июля - был установлен Общественной палатой Ро ...
Рейтинг: +5 Кухарка
Главной темой во время общения Владимира Путина стадиона «Калининград» ...
21.07.2018 393 16
Не сомневался, что послушное единороссовское большинство в Госдуме послушно ...
21.07.2018 444 7
Владимир Познер сказал: «Я вообще не понимаю, как можно не хотеть работать в 55 ...
21.07.2018 1702 15
Большинство депутатов ГД от Башкирии проголосовали за повышение пенсионного ...
20.07.2018 2422 35
Главной темой во время общения Владимира Путина стадиона «Калининград» ...
21.07.2018 393 16
Не сомневался, что послушное единороссовское большинство в Госдуме послушно ...
21.07.2018 444 7
Владимир Познер сказал: «Я вообще не понимаю, как можно не хотеть работать в 55 ...
21.07.2018 1702 15
Большинство депутатов ГД от Башкирии проголосовали за повышение пенсионного ...
20.07.2018 2422 35
Главной темой во время общения Владимира Путина стадиона «Калининград» ...
21.07.2018 393 16
Не сомневался, что послушное единороссовское большинство в Госдуме послушно ...
21.07.2018 444 7
Владимир Познер сказал: «Я вообще не понимаю, как можно не хотеть работать в 55 ...
21.07.2018 1702 15
Большинство депутатов ГД от Башкирии проголосовали за повышение пенсионного ...
20.07.2018 2422 35
«В школу без топора, башкирский без заявления»: В Уфе проходит пикет против ...
20.07.2018 1409 35
Башкирские коммунисты попросили Рустэма Хамитова помочь с установкой памятника ...
20.07.2018 657 77
Священнослужитель выступил на митинге против пенсионной реформы в Москве, его ...
20.07.2018 4626 17
Социологи: 60% россиян считают, что власти не наладят жизнь в стране. Такие ...
20.07.2018 1048 10
– У меня снова вопрос по пенсионной системе. Пенсионной реформе. Я хотела бы ...
20.07.2018 5710 13
Российскую власть едко высмеювают в соцсетях за нелепую пропаганду скандальной ...
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В СМИ часто стали появляться статьи о том, что люди довольны повышением ...
19.07.2018 8473 43
– У меня снова вопрос по пенсионной системе. Пенсионной реформе. Я хотела бы ...
20.07.2018 5710 13
Священнослужитель выступил на митинге против пенсионной реформы в Москве, его ...
20.07.2018 4626 17
Толпа не должна решать судьбу пенсий! - Киселёв раскритиковал противников ...
13.07.2018 145957 119
Россияне просят Путина лишить пенсий работающих пенсионеров. Жители России ...
6.07.2018 67943 227
Пенсия: Когда и сколько? Андрей Малахов. Прямой эфир от 29.06.18. Сотни звонков ...
2.07.2018 36799 134
Российскую власть едко высмеювают в соцсетях за нелепую пропаганду скандальной ...
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Артемий Троицкий разгромил непонимание Познера
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