Артемий Троицкий разгромил непонимание Познера

Владимир Познер сказал: «Я вообще не понимаю, как можно не хотеть работать в 55 лет». А вот я не понимаю, как можно вообще хотеть работать?!Я не хотел работать ни в 20, ни в 30, ни в 40, ни в 55 лет, и сейчас не хочу.Замечу, что мне это почти всегда удавалось! То академическая синекура с одним «отсидочным» днём в неделю (и тот прогуливал), то начальственные должности с путешествиями по островам вместо конторы, то телепередачи с одним съёмочным днём в месяц… В 80-е, чтобы не сесть за тунеядство, состоял в загадочном «Профкоме литераторов», а потом и прятаться не надо было.Сейчас я на пенсии. И получается не очень справедливо: эти грошовые суммы получают и те, кто в поте лица вкалывал всю жизнь, и те, кто, как я, эту жизнь прожигал и получал удовольствие. А крупные выплаты получают только аппаратчики и мусора — но им я тоже не завидую.По-моему, единственно правильный выход — это просто перестать ходить на работу. Стоп-машина. Как советовал Петя Мамонов в песне «Досуги-буги»:«Я уволился с работы, потому что я устал». Разница-то какая? Зарплата — мелочь, пенсия — вообще тьфу! А работает пусть Владимир Познер, который очень хочет.И представляете себе: в один прекрасный (действительно, прекрасный!) день миллионы россиян и россиянок среднего и предпенсионного возраста вместо того, чтобы дёрнуться под будильник, будут нежиться в постели и сладко сопеть: «А пошли вы все!..»Только так можно побороть этот обман — и в себе, и наверху.