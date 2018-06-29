Борис Вишневский: Кто опустил за Путина 56 миллионов бюллетеней?

Рейтинг публикаций пользователей
Врач травматолог, ...

Как хирург, я привык к четким определениям и формулировкам. Так как от ...
  Администратор

Лилия Чанышева: «За ...

Лилия Чанышева, председатель регионального отделения партии «Россия будущего». ...
  Администратор

Сергей Пархоменко: Как ...

Готовлюсь к пятничной программе на Эхе — и влез по самые уши в разную ...
  Кухарка

Хорошо хоть не посадили ...

В Уфе активиста из числа водителей «скорой» понизили в должности. Работодатель ...
  Администратор

Лев Шлосберг: Ни ...

Правительство Владимира Путина объявило пенсионный дефолт. Вот уже месяц в ...
  natall

Лучшие комментарии дня
Борис Вишневский: Кто опу ...

Наслаждайтесь , радуйтесь , живите полной грудями те, которые кричали ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Сначала отбери 1000 рубле ...

В 1970 году на одного пенсионера приходилось 3,1 работающих граждан, - ...
  Рейтинг: +2  Анонимно

Борис Вишневский: Кто опу ...

Путин утвердил сокращение расходов на пенсии и увеличил финансирование ...
  Рейтинг: +2  Кухарка

Календарь новостей
«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Лучшие комментарии недели
«Слуги народа» с большой ...

Надо отлить из чугуна Доску позора с именами депутатов-людоедов и уста ...
  Рейтинг: +7  Анонимно

Лев Шлосберг: Ни выборов, ...

ПУТИН-ЭТО НИЩЕТА ЛЮДЕЙ И ГИБЕЛЬ РОССИ.
  Рейтинг: +4  Анонимно

Лев Шлосберг: Ни выборов, ...

Флуд сплошной. И никто не сказал главного, что пенсионный фонд попрост ...
  Рейтинг: +4  ЯСЕНПЕНЬ

Лучшие комментарии месяца
«Слуги народа» с большой ...

Надо отлить из чугуна Доску позора с именами депутатов-людоедов и уста ...
  Рейтинг: +7  Анонимно

Необщественная, панчихинс ...

данный срок - до 12.00 2 июля - был установлен Общественной палатой Ро ...
  Рейтинг: +5  Кухарка

Необщественная, панчихинс ...

........ Ильдар Бикбаев рассказал о планах властей по улучшению эконо ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Обсуждаемое за неделю
Сначала отбери 1000 ...

Главной темой во время общения Владимира Путина стадиона «Калининград» ...
  21.07.2018   393   16

Борис Вишневский: Кто ...

Не сомневался, что послушное единороссовское большинство в Госдуме послушно ...
  21.07.2018   444   7

Артемий Троицкий ...

Владимир Познер сказал: «Я вообще не понимаю, как можно не хотеть работать в 55 ...
  21.07.2018   1702   15

«Слуги народа» с большой ...

Большинство депутатов ГД от Башкирии проголосовали за повышение пенсионного ...
  20.07.2018   2422   35

Тихий уличный ...

«В школу без топора, башкирский без заявления»: В Уфе проходит пикет против ...
  20.07.2018   1409   35

Обсуждаемое за месяц
Сначала отбери 1000 ...

Главной темой во время общения Владимира Путина стадиона «Калининград» ...
  21.07.2018   393   16

Борис Вишневский: Кто ...

Не сомневался, что послушное единороссовское большинство в Госдуме послушно ...
  21.07.2018   444   7

Артемий Троицкий ...

Владимир Познер сказал: «Я вообще не понимаю, как можно не хотеть работать в 55 ...
  21.07.2018   1702   15

«Слуги народа» с большой ...

Большинство депутатов ГД от Башкирии проголосовали за повышение пенсионного ...
  20.07.2018   2422   35

Тихий уличный ...

«В школу без топора, башкирский без заявления»: В Уфе проходит пикет против ...
  20.07.2018   1409   35

Последние публикации
Сначала отбери 1000 ...

Главной темой во время общения Владимира Путина стадиона «Калининград» ...
  21.07.2018   393   16

Борис Вишневский: Кто ...

Не сомневался, что послушное единороссовское большинство в Госдуме послушно ...
  21.07.2018   444   7

Артемий Троицкий ...

Владимир Познер сказал: «Я вообще не понимаю, как можно не хотеть работать в 55 ...
  21.07.2018   1702   15

«Слуги народа» с большой ...

Большинство депутатов ГД от Башкирии проголосовали за повышение пенсионного ...
  20.07.2018   2422   35

Тихий уличный ...

«В школу без топора, башкирский без заявления»: В Уфе проходит пикет против ...
  20.07.2018   1409   35

Влажные мечты о совке, ...

Башкирские коммунисты попросили Рустэма Хамитова помочь с установкой памятника ...
  20.07.2018   657   77

Чаплин замахнулся на ...

Священнослужитель выступил на митинге против пенсионной реформы в Москве, его ...
  20.07.2018   4626   17

Когда же нацлидер ...

Социологи: 60% россиян считают, что власти не наладят жизнь в стране. Такие ...
  20.07.2018   1048   10

Познер не понимает ...

– У меня снова вопрос по пенсионной системе. Пенсионной реформе. Я хотела бы ...
  20.07.2018   5710   13

До пенсии теперь доживут ...

19 июля, Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект о ...
  19.07.2018   1733   17

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татарстан, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Июль 2018 (71)
Июнь 2018 (97)
Май 2018 (84)
Апрель 2018 (89)
Март 2018 (78)
Февраль 2018 (61)
Читаемое за неделю
Пенсионный скандал: ...

Российскую власть едко высмеювают в соцсетях за нелепую пропаганду скандальной ...
  17.07.2018   34640   72

Мнение пенсионерки из ...

В СМИ часто стали появляться статьи о том, что люди довольны повышением ...
  19.07.2018   8473   43

Познер не понимает ...

– У меня снова вопрос по пенсионной системе. Пенсионной реформе. Я хотела бы ...
  20.07.2018   5710   13

Чаплин замахнулся на ...

Священнослужитель выступил на митинге против пенсионной реформы в Москве, его ...
  20.07.2018   4626   17

«Сидите по кухням и не ...

Административная ответственность и штрафы ждут организаторов митингов за ...
  18.07.2018   4485   3

Читаемое за месяц
Моральное уродство - его ...

Толпа не должна решать судьбу пенсий! - Киселёв раскритиковал противников ...
  13.07.2018   145957   119

«А веревку с собой ...

Россияне просят Путина лишить пенсий работающих пенсионеров. Жители России ...
  6.07.2018   67943   227

Ложь, фальшь и ...

Пенсия: Когда и сколько? Андрей Малахов. Прямой эфир от 29.06.18. Сотни звонков ...
  2.07.2018   36799   134

Пенсионный скандал: ...

Российскую власть едко высмеювают в соцсетях за нелепую пропаганду скандальной ...
  17.07.2018   34640   72

Такого даже при ...

ТАСС выпустил колонку «Почему важно научиться готовить еду из объедков». Но ...
  29.06.2018   10522   20


Борис Вишневский: Кто опустил за Путина 56 миллионов бюллетеней?

Оценили
0



Не сомневался, что послушное единороссовское большинство в Госдуме послушно проголосует за повышение пенсионного возраста. Открыто наплевав на мнение граждан, 90% которых — против этого.

Борис Вишневский: Кто опустил за Путина 56 миллионов бюллетеней?


И цинично призвав с думской трибуны «выйти из зоны комфорта» (при том, что сами они из нее выходить не собираются, а тех, кого они призывают, в этой зоне нет).

Сколько бы ни изощрялась кремлевская пропаганда, она никого не смогла обмануть, уверяя в якобы полезности повышения пенсионного возраста.

Сколько бы не врали правительственные эксперты.

Сколько бы «вирусной рекламы» не размещали в соцсетях.

И сколько бы не запрещали говорить «пенсионная реформа».

Кстати, в этом я с правительством согласен: конечно, никакая это не реформа!

Это обычный, наглый, циничный и беззастенчивый грабеж населения.

Единственная цель — сократить число пенсионеров, отнять на 5-8 лет пенсию у тех, кто заранее оплатил ее своими налогами и сборами, и на этом «наварить».

На что пойдут деньги, которые вынут из карманов граждан? Понятно, на что.

На войны в Сирии и Украине. На армию, оружие и «силовиков», которых скоро будет больше, чем пенсионеров (их, кстати, «преобразования пенсионной системы» не коснутся), охраняющих власть от граждан. На прибыли олигархов и госкомпаний, попавших под санкции. На новые заказы «друзьям президента», на которых они смогут еще больше нажиться. На содержание кремлевских пропагандистов. На новое воровство и коррупцию.

Думские голосования — поименные.

Список тех, кто голосовал за это людоедское решение, известен.

Все 328 человек — известны.

Взывать к их совести столь же бессмысленно, как и к их честности и порядочности. Надо просто предать позору эти имена.

Надо, чтобы на каждой их депутатской приемной висели стикеры: «Он поддержал повышение пенсионного возраста».

Надо, чтобы каждое упоминание о них в независимых СМИ и в соцсетях сопровождалось напоминанием об этом голосовании.

Надо, чтобы они никогда и никуда больше не были избраны.

Но надо понимать, что дело — не только в этих депутатах.

И не в правительстве, которое лишь послушный инструмент в руках президента (кто верит, что Медведев решился бы на такое без прямого одобрения Путина — поднимите руки).

Происходящее — закономерное и неизбежное следствие президентских выборов 18 марта 2018 года.

После которых, увидев результат (обусловленный, в том числе, отказом части тех, кто мог бы поддержать альтернативу Путину и его политике, придти на выборы), власть поняла, что можно делать все, что угодно, ничего не стесняясь.

Если результаты были бы иными — в Кремле не решились бы ни на блокировку Телеграма, ни на повышение НДС, ни на продолжение «дела Дмитриева», ни на повышение пенсионного возраста, ни на многое другое.

328 голосов в Госдуме — это отвратительно и цинично.

Но, перефразируя Сергея Довлатова, хочется спросить: кто опустил за Путина 56 миллионов бюллетеней?

Борис Вишневский, Эхо Москвы
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 1 | 21.07.2018, 10:12 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1836 | Комментарии: 59771 | Рейтинг: +12265,1
Путин утвердил сокращение расходов на пенсии и увеличил финансирование силовиков

Президент России Владимир Путин в четверг подписал закон о внесении поправок в федеральный бюджет 2018 года, которыми одобрил дальнейшее сокращение расходов на социальное обеспечение населения и увеличение финансирования оборонно-промышленного комплекса и силовых ведомств.
Согласно документу, который опубликован на сайте Кремля, бюджет впервые с 2011 года будет сведен без "дыры": из-за роста цен на нефть и политики слабого рубля казна получит почти 3 триллиона рублей дополнительных нефтегазовых доходов (от цен выше 40 долларов за баррель).
Общий объем доходов бюджета при этом будет на 1,815 трлн выше, чем было заложено в изначальный закон, и составит 17,073 трлн рублей.
Но несмотря на приток углеводородной выручки ряд статей претерпят сокращения, а самое масштабное коснется ассигнований на социальное обеспечение населения.
Расходы по статье "социальная политика" будут урезаны на 53,4 млрд рублей, в том числе расходы на пенсии - на 51,5 млрд рублей. В результате дыра в бюджете Пенсионного фонда увеличится в 1,5 раза - со 158,9 до 265,5 млрд рублей, а на ее покрытие придется потратить все свободные средства на счетах ПФР, оставшиеся от взносов населения за предыдущий год.
Расходы по госпрограмме "социальная поддержка граждан" будут уменьшены на 6,6 млрд рублей, главным образом за счет экономии на "мерах поддержки инвалидов" (2,2 млрд рублей).
Сэкономленные средства пойдут в первую очередь на финансирование силовых ведомств и производство оружия. Расходы на полицию и другие правоохранительные структуры ("национальная безопасность") будут увеличены на 27,3 млрд рублей. Это на 7 млрд рублей больше, чем предполагал закон о поправках в бюджет на этапе внесения в Госдуму.
В том числе 6,6 млрд рублей получат дополнительно органы внутренних дел, 2,2 млрд рублей - прокуратура, 0,73 млрд - Росгвардия.
Расходы на армию увеличатся на 2,3 млрд рублей в открытой части бюджета. Одновременно масштабные изменения заложены в секретную часть казны, сообщил ТАСС в начале июня первый зампред комитета Думы по экономполитике Владимир Гутенев.
По его словам, на развитие вооружений дополнительно предполагается направить 97,4 млрд рублей.

"Новые ресурсы будут вкладываться в образование, в цифровизацию нашей экономики. В больницах и поселках будет высокоскоростной интернет. Все это даст новое качество жизни", - заявил 4 июля глава Минфина Антон Силуанов.
По его словам, для финансирования этих расходов правительство поднимает НДС с 18% до 20%, что позволит собирать в бюджет дополнительно 600 млрд рублей в год.
05.07.2018



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 21.07.2018, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Наслаждайтесь , радуйтесь , живите полной грудями те, которые кричали Наш президент , Крымнаш .



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 21.07.2018, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нет, не 90 % вас, на всю страну даже 1% не наберется. Пенсионеры ждут повышения пенсий. Наконец-то зажить по- человечески. А молодым до пенсии ещё очень далеко. Не меньше 10 лет. Доходы выводят из тени. Экономика расцветет. Зачем нам своему счастью противится. Давно все это надо было сделать.



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 4 | 21.07.2018, 12:47 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11017 | Рейтинг: -1818,7
Сколько бы ни изощрялась кремлевская пропаганда, она никого не смогла обмануть, уверяя в якобы полезности повышения пенсионного возраста.
____________________________________________________
Ну почему никого?
Даже на этом сайте отдельные люди заявляли, что сначала были против пенсионного возраста, но потом почитали "видных экономистов" и теперь убеждены в обратном - пенсионный возраст повышать надо.



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 5 | 21.07.2018, 13:11 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5697 | Рейтинг: -173,6
2 | 21.07.2018, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Наслаждайтесь , радуйтесь , живите полной грудями те, которые кричали Наш президент , Крымнаш .

Да, Крымнаш. Несмотря ни на что.



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 6 | 21.07.2018, 14:56 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5292 | Рейтинг: +1431,4
А вот Северокрымский канал,не ваш. вот тут и конец российскому крыму



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 7 | 21.07.2018, 16:53 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1836 | Комментарии: 59771 | Рейтинг: +12265,1
Плотно отобедав в столовой за 15 рублей, поправив на руке часы за 8 миллионов, лениво почитав на экране золотого Vertu сообщение от банка о зачислении 400 000 аванса, депутат Государственной Думы сыто отрыгнул, и направился в зал заседаний, думать об улучшении жизни граждан.



Оценили
1










© Общественно - политический портал «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О портале | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com