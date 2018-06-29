Борис Вишневский: Кто опустил за Путина 56 миллионов бюллетеней?

Не сомневался, что послушное единороссовское большинство в Госдуме послушно проголосует за повышение пенсионного возраста. Открыто наплевав на мнение граждан, 90% которых — против этого.И цинично призвав с думской трибуны «выйти из зоны комфорта» (при том, что сами они из нее выходить не собираются, а тех, кого они призывают, в этой зоне нет).Сколько бы ни изощрялась кремлевская пропаганда, она никого не смогла обмануть, уверяя в якобы полезности повышения пенсионного возраста.Сколько бы не врали правительственные эксперты.Сколько бы «вирусной рекламы» не размещали в соцсетях.И сколько бы не запрещали говорить «пенсионная реформа».Кстати, в этом я с правительством согласен: конечно, никакая это не реформа!Это обычный, наглый, циничный и беззастенчивый грабеж населения.Единственная цель — сократить число пенсионеров, отнять на 5-8 лет пенсию у тех, кто заранее оплатил ее своими налогами и сборами, и на этом «наварить».На что пойдут деньги, которые вынут из карманов граждан? Понятно, на что.На войны в Сирии и Украине. На армию, оружие и «силовиков», которых скоро будет больше, чем пенсионеров (их, кстати, «преобразования пенсионной системы» не коснутся), охраняющих власть от граждан. На прибыли олигархов и госкомпаний, попавших под санкции. На новые заказы «друзьям президента», на которых они смогут еще больше нажиться. На содержание кремлевских пропагандистов. На новое воровство и коррупцию.Думские голосования — поименные.Список тех, кто голосовал за это людоедское решение, известен.Все 328 человек — известны.Взывать к их совести столь же бессмысленно, как и к их честности и порядочности. Надо просто предать позору эти имена.Надо, чтобы на каждой их депутатской приемной висели стикеры: «Он поддержал повышение пенсионного возраста».Надо, чтобы каждое упоминание о них в независимых СМИ и в соцсетях сопровождалось напоминанием об этом голосовании.Надо, чтобы они никогда и никуда больше не были избраны.Но надо понимать, что дело — не только в этих депутатах.И не в правительстве, которое лишь послушный инструмент в руках президента (кто верит, что Медведев решился бы на такое без прямого одобрения Путина — поднимите руки).Происходящее — закономерное и неизбежное следствие президентских выборов 18 марта 2018 года.После которых, увидев результат (обусловленный, в том числе, отказом части тех, кто мог бы поддержать альтернативу Путину и его политике, придти на выборы), власть поняла, что можно делать все, что угодно, ничего не стесняясь.Если результаты были бы иными — в Кремле не решились бы ни на блокировку Телеграма, ни на повышение НДС, ни на продолжение «дела Дмитриева», ни на повышение пенсионного возраста, ни на многое другое.328 голосов в Госдуме — это отвратительно и цинично.Но, перефразируя Сергея Довлатова, хочется спросить: кто опустил за Путина 56 миллионов бюллетеней?