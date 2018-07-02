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Исторические картинки. Экспедиция в Агарды

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В Башкирии сплошные экспедиции. Одни идут в горы присвоить безымянному пику имя писателя, другие плывут по Арктике на танкере. Мы тоже отправимся в экспедицию… в Благоварский район.

Исторические картинки. Экспедиция в Агарды


Народный дом, фото с сайта историко-этнографического музея Благоварского района. Сайт любопытный.

Благоварский район (центр – село Языково) скрывает не меньше тайн и загадок, чем путешествие на «Святой Анне», не говоря уж о бесплодных камнях Кавказа.

А начнём наше путешествие с севера Благоварского района. Мы на берегу маленькой речки Агардинки, что несёт свои воды в Кармасан.

«Агарды верхние, названы в отличие от башкирской дер. Нижние Агарды, теперь уже не существующей. Сельцо, на р. Агардинке. Населена татарами, переведёнными из Белебеевского уезда д. Тюрюш Тамак и Ломовой. Дворов 53. Мечеть. 2 усадьбы купцов Хассана и Усмана Мустафиных, 1 обдирка».

В странствии по землям славного Благоварского района у нас есть замечательный экскурсовод. Его выше цитата.

Зовут нашего любезного экскурсовода Пётр Григорьевич Резанцев (фамилию нередко искажали на Рязанцев). Учёный человек в позапрошлом веке объездил весь современный Благоварский район.

Родился он в семье известного уфимского врача Григория Петровича Резанцева (1798–1875), дослужившегося до дворянства и купившего имение в Жуково, что к югу от Уфы.

Там, в тихом сельском поместье, в большой семье, сёстры Александра, Екатерина, Мария и брат Александр, матушка – Пелагея Гавриловна Резанцева (1808–1874), и вырос Пётр Григорьич, примерно 1838 года рождения. В этом году ему исполнилось 180 лет. Небольшой юбилей, не грех помянуть добрым словом!

Отучившись в Уфимской гимназии и Казанском университете, вернулся в Уфу, поступил на службу судебным следователем. 12 июня 1864 года в Ильинской церкви, что стояла на въезде в город по улице совр. Валиди (там ныне риэлторы посиживают) 26-летний коллежский секретарь Пётр Григорьевич Резанцев обвенчался с дочерью умершего помещика из соседнего сельца Осоргино «Людмиллой» Феодоровной Ильиной, 21 годков. В те времена имя писалось именно так.

Людмила Фёдоровна Резанцева приходилась родной тётушкой знаменитому русскому писателю Михаилу Андреевичу Осоргину (1878–1942), настоящая фамилия его Ильин. Он сынок братца Андрея Фёдоровича.

В семье Резанцевых было несколько детей, после рождения последней дочери, тоже «Людмиллы» мать скончалась 1 сентября 1877 года. Детей растил отец, выдавший на старости замуж дочерей Люду и Машу… аж за двух большевиков Свидерского и Цюрупу. Зятья были в Уфе в ссылке. Вывод: детей воспитывать надо.

Сам же Пётр Григорьевич Резанцев скончался 5 марта 1907 года. Похоронен в Уфе на Сергиевском кладбище. Имение отцовское он продал и 20 лет служил в Уфе секретарём уездной земской управы.

Оставил добрую память как краевед, автор ряда интересных публикаций (см. на моём сайте сборник «Река времени. 2014»).

Именно Петру Григорьевичу Резанцеву в начале 1880-х годов предложили объехать крайний запад Уфимского уезда – Новосёловскую волость с целью всестороннего обследования. Что он успешно и сделал. Вот повезло благоварцам! Ни один район Башкирии подобным похвастаться не может. Книжка была опубликована в 1884 году, фрагменты включены в коллективную монографию про уфимских помещиков (есть на моём сайте).

Резанцев прошёл сквозь весь Благоварский район, изучил старинные документы, расспрашивал старожилов. И узнал:

К началу XIX столетия огромный участок площадью 8412 десятин (1 казённая десятины = 2400 квадр. саженей или 1,09 гектара) купил у башкир майор князь Мухамет-Гирей Бекович-Черкасский.

Он и заложил Верхние Агарды, «иначе сельцо Черкасское, переведя туда крестьян из имения своей жены д. Тюрюш-Тамак и Ломовой».

Так в Благоварском районе оказался потомок одного из древнейших дворянских родов. Происхождение Бековичей-Черкасских имеет две версии – кабардинскую и кумыкскую (либо от египетского султана, либо из Золотой Орды). Читайте интернет, выбирайте сами.

А в истории России род сей знаменит многими. Девлет-Гирей мурза (в крещении Александр) Бекович-Черкасский, капитан Преображенского полка, в 1714 году был отправлен Петром Великим в Хивинский поход, где и погиб.

Исторические картинки. Экспедиция в Агарды


Ф.А. Васильев. Портрет князя Александра Бековича-Черкасского. 1710-е годы. Ссылка.

Часть князей крестилась, часть осталась в магометанстве. Ведущий специалист по истории татарского дворянства Илдус Рашитович Габдуллин из соседнего Чекмагуша выводит родословную:

Салтан-бек Аслан мурза, которому в 1681 году царь Фёдор Алексеевич велел писаться «княжьим именем», → Эльмурза (умер в 1769 году) → Давлет-Гирей Эльмурзинович Бекович-Черкасский (переехал на жительство в Оренбургскую губернию) → Мамет (Мухамет)-Гирей.

Последний и заложил деревню Агарды. Резанцев добавляет: «верстах в 4-х от Верхних Агардов были Нижние Агарды, населённые мещеряками, которые оттуда перешли в д. Янышеву и Санташ-Тамак Бакаевской волости».

У князя Мухамет-Гирея, как у всякого порядочного мусульманина, было две жены – Сарра и Кутлузаман Юсуповна, урождённая Тевкелева, за которой он получил крепостных крестьян-татар в качестве приданого.

От первой жены родились двое детей – дочь Магитап (Шарлота), вышедшая замуж за Максютова, и сын Араслан-Бек. От второй – дочь Мариамна, в замужестве княгиня Девлеткильдеева, сыновья хорунжий Бик-Мурза и есаул Рустем-Хан (или Астрахан).

Можно лишь предполагать, что обширное семейство обитало в немалых хоромах, каждой жене полагалось отдельное жильё.

К середине XIX века, примерно в 1840-е годы многодетный и многоженатый князь скончался. Без сомнения, обременённый семейством престарелый майор заранее составил завещание, всё обдумал.

Лосев Николай Дмитриевич (1855 – после 1918). «Раздел наследства». 1894 год. Государственный русский музей (Санкт-Петербург):

Исторические картинки. Экспедиция в Агарды


Правда, видимо, первой жены уже не было в живых (не упоминается), вторая супруга Кутлузаман – урождённая богатая Тевкелева, получила причитавшуюся ей по закону вдовью долю – 1/7 часть (1212 десятин), из которых 1100 десятин продала дворянину В.П. Протопопову, оставшиеся 112 десятин по наследству перешли к дочери Мариамне Девлеткильдеевой.

Сын от первой жены Араслан-Бек получил 1561 десятину, землю сразу продал, значит, здесь не проживал, и дочь Магитапа, которая тоже избавилась от своей доли. Именно дети от первой жены Сарры унаследовали само сельцо Агарды с крестьянами, прочие, скорее всего, получили «пустую» землю. Первая жена обычно самая любимая.

Здравствовали и двое детей от второй супруги – уже вышедшая замуж за князя Девлеткильдеева Мариамна и брат Бик-Мурза.

Хорунжий Бик-Мурза Мухамет-Гиреевич Бекович-Черкасский был женат на Зюгре Сеитбаталовне, их сын Рустем-Бек тоже служил, есаул, корнет. Судя по званию, отец был в казачьих войсках, ковыряться в земля не пожелал и все угодья передал сыну Рустем-Беку.

Третьего сына Кутлузаман Юсуповны – Рустем-Хана уже не было в живых. Вдова его Бибихуснузиада Мухамет-Рахимовна получила вдовью долю в 1/7 часть (321 гектар), а затем вторично вышла замуж за офицера Яушева. Оставшаяся часть наследства отошла к единственной дочери Гайниль-Хаяте, которая тоже вышла замуж за князя Девлеткильдеева, но другого, Касим-Хана.

Татарское дворянство, как и русское, в основной массе служило. Проживавшие далеко от Агардов офицеры о сельский идиллии не мечтали. Земля пошла с молотка.

Однако, изучение юридических документов разрушает идиллическую картину. Родня вступила в бой за наследство. И, судя по всему, инициатором тех далёких судебных баталий была Мариамна, супруг – бывший бирский исправник (полицейский) Сеитбатал Муртазинович Девлеткильдеев.

В 1850 году майорша Марья Михайловна, она же Мариамна Девлетькильдеева (русский вариант имени мужа: князь Савелий Мартынович) в суде оспаривала имение и деньги (4342 рубля 85 5/7 копеек серебром) у наследников умерших братьев её есаула Астрахана и хорунжего Бикмурзы Бекович-Черкасских. Наследниками (ответчиками) выступали вдова хорунжего Бориса (русский вариант Бек-мурзы) Бекович-Черкасского княгиня Зюгра Сеитбаталовна и жена подпоручика Бабихумузияда Мухаметьрахимовна Яушева.

Через пять лет, в 1855 году неугомонная майорша Мария Михайловна Девлет-Кильдеева истребовала 4343 рубля уже из наследства умершей княгини Екатерины Бекович-Черкасской. Даже не знаю, это кто ещё?

Ответчиками в суде были вдова хорунжего Зюгра Сеитбатталовна Бекович-Черкасская, несовершеннолетний сын хорунжего Рустамбек Бикмурзинович Бекович-Черкасский, жена отставного штабс-капитана Мядина Бикмурзиновна Биглова, вдова подпоручика княгиня Бикмухаметь Рахимовна Яушева, жена отставного гвардии поручика Гайнулхаяда Астрахановна Девлет-Кильдеева.

Тут грянула отмена крепостного права и от многочисленного потомства князей Бекович-Черкасских остались только две помещицы. Отцовскую усадьбу в Агардах унаследовала Магитапа (Шарлотта) Мухамет-Гиреевна Максютова.

Дела у неё шли совсем никудышно, имение было выставлено на торги. Долги-с, батенька! С аукциона в 1861 году оставшуюся землю купил сотник Шайхильислам Мухаметьрахимович Султанов, ему и досталась барская усадьба в Агардах с дворовыми (14 мужчин, 19 женщин). Ничего особнячок, интересно, в Агардах помнят, где стоял барский дом?

Когда дворовой прислуге предложили сразу и бесплатно уйти на волю, согласились лишь двое, оставшиеся 12 душ служили до 1863 года. Значит, это были профессиональные садовники, повара, горничные и пр.

Барская усадьба стояла внутри сельца, по уставной грамоте 10 крестьянских дворов переносились из-за близости к господскому особняку. Владельцы здесь постоянно не проживали. В 1861 году имением управлял староста, в 1867 году – отставной унтер-офицер Адам Яковлевич Сиротский. С февраля 1869 года крестьяне сотника Ш.-И. М.-Р. Султанова были переведены на выкуп за 12 059 рублей 20 копеек. В 1873 году сотник продал всю землю купцу Хассану Мустафину, наверняка, с усадьбой.

К февралю 1879 года участок Семенкулевский (700 десятин) при деревнях Агарды и Тюрюш-Тамак принадлежал уфимскому 2-й гильдии купцу Хасяну Ягудиновичу Мустафину, который заложил землю в Обществе взаимного поземельного кредита.

Вспомним начало статьи. П.Г. Резанцев в 1880-х годах видел в Агардах две купеческие усадьбы. Наверняка, это и есть бывший особняк князя Мухамет-Гирея Бекович-Черкасского.

А куда же делись новые родственники князья Девлетькильдеевы? Южнее Агардов есть деревушечка Кугуль. Читаем П.Г. Резанцева:

«Кугуль (Марьино) сельцо, на р. Кугульке. Второе название получило от имени Княгини Мариамны Девлеткильдеевой. Населена татарами из Бирского уезда и из Рязанской губернии Касимовского уезда. Дворов 26. Господская усадьба князя Девлеткильдеева».

Рязанские они, рязанские. Фото с сайта Касимовского историко-культурного музея-заповедника:

Исторические картинки. Экспедиция в Агарды


Только что общество татарских мурз выпустило добротную книгу «На пути к возрождению» / сост. М.У. Сюндюков, А.Г. Терегулов. Уфа, 2018. Много информации о татарских фамилиях. Добавим.

В Кугуле обосновалась княжна Мариамна, дворовых у мужа с женой было 25 человек. Вся прислуга была переведена из Касимовского имения мужа, Сеитбатала Муртазиновича. На новых землях он развернулся, завёл «большое хозяйство, имел много лошадей, рогатого скота и овец». Славную биографию С.М. Девлеткильдеева см.: http://srgazeta.ru/2015/11/istoriya-roda-davletkildeevyx/.

Но после кончины обоих супругов дела пошли неважно. В августе 1868 года Уфимский уездный суд выставил на торги 60 десятин земли при сельце Марьине, Кугуль тож, умершего отставного майора князя Сеитбатала Муртазиновича Девлеткильдеева за долги разным лицам в размере 6580 рублей 13 копеек.

Одновременно подлежали аукционной распродаже 246 дес. при той же деревне, включая «под усадьбою и выгоном 17 дес. 400 саж.», принадлежавшие умершей княжне Марье Михайловне Девлеткильдеевой (Мариамне Мухаметгиреевне). Она ещё с 1851 года была должна 500 рублей с процентами сенгилеевскому купцу Сулейману Абдулличу Акчурину.

Имение с родительскими долгами наследовали трое сыновей – прапорщик Сариаскар (жена Мархиба Султанова), Сеит-Аскар и Гадиль-Гирей Сеитбаталовичи князья Девлеткильдеевы. Раздельный акт утвердили 6 ноября 1869 года.

Младший сразу избавился от недвижимости, продал свою долю старшему брату Сариаскару. Средний Сеит-Аскар тоже начал распродажу, земля уходит мещанке Ишмухаметевой и крестьянину Полюдову. Но 103 гектара Сеит-Аскар сохранил, в начале XX столетия этот участок (98 десятин) принадлежал его дочери княгине Фатиме Сеитаскаровне Девлеткильдеевой.

Ф.С. Девлеткильдеева закончила уфимскую Мариинскую гимназию, сдала экзамен на должность учительницы «инородческой» земской школы, в 1903 году стала преподавать в частной школе. В 1917 году получила диплом об окончании историко-филологического факультета Высших женских курсов при Казанском университете. Первая женщина-преподаватель мужского медресе «Галия», в советское время стала известным тюркологом. А в медресе директором был муж её сестры Гайши – известный татарский педагог, богослов и общественный деятель Зия Камали (подробнее см.: http://murza.org.ru/vestnik/101.pdf). Читайте статьи Риты Римовны Дашкиной. Не будем повторяться.

Племянница тётушки Мариамны Гайниль-Хаят Рустемхановна вышла замуж ещё за одного рязанского, мирового посредника Белебеевского уезда Касим-Хана Асфендияровича Девлеткильдеева. Он был племянником мужа Мариамны-хатун. Так сказать, двойное родство.

Унаследовав от отца приличное имение, она выстроила в 4-х верстах от Агардов собственный хутор. Правда, утеряла документы. Лишь 20 ноября 1898 года суд «по давности владения» выдал «крепостное свидетельство» на землю (281 дес.) вдове гвардии поручика княгине Гайниль-Хаяте Рустемхановне Девлеткильдеевой.

Барыня здесь жила, видимо, постоянно. Поместье назвала «Касым-Хан», в честь любимого супруга. На 1912 год усадьба раскинулась на площади в целых пять гектаров!

К 1915 году имение унаследовали Хадича Касимхановна Султанова и Мариам Касимхановна (Касимовна) Еникеева. Летом 1917 года имение «Касым-Хан» обследовали статистики. В поместье имелось 30 хозяйственных построек, застрахованных на 7700 руб. Имением управлял практик управляющий за 1800 руб. в год, но в штате был и садовник (720 руб.). Значит комплекс жилых строений существовал накануне революции.

И в заключение вернёмся в Кугуль. Здесь лежало небольшое поместье Сариаскара Сеитбаталовича Девлеткильдеева. Причём самый выгодный мельничный участок (водяная мельница) в 15 гектаров муж выделил супруге – Мирхадие Шарыповне, урождённой Султановой.

Вышедший в отставку офицер тяжело вникал в сельскохозяйственные дела. Хозяин не мог рассчитаться с долгами. Ещё в 1863 году С.С. Девлеткильдеев взял в займы на один год 1 тыс. руб. под 10% у отставного гвардии полковника Алексея Петровича Тевкелева. В 1883 году на тех же условиях он брал 1 тыс. руб. у крестьян и мещан. В итоге, 6 июня 1885 года на имение было наложено запрещение.

Финансовые проблемы удалось решить и, после смерти отца в 1893 году, 31 июля 1897 года Уфимский окружной суд признал наследниками поместья С.С. Девлеткильдеева детей князей Арасланбека, Рустембека, Салимгарея, Касимхана, Бибикутлугзаман, Бахрильхает Сариаскаровичей, а также вдову Бибимархаду Мухаметшарифовну (Мархаба Мухаметшарифовна) Девлеткильдеевых.

Имение с обширными усадебными комплексами дожило до Смуты. История потомков князя Сариаскара – отдельная тема, читайте «Дворянский вестник», что выпускают наши мурзы. Отмечу лишь один момент.

Семейство князей Девлеткильдеевых отличалось высоким культурным уровнем. Отец – Сариаскар ещё в 1867 году публикует в «Уфимских губернских ведомостях» большую статью «Поверья и обряды у чуваш Белебеевского уезда». Матушка вышла из рода Султановых, про культурные традиции которых даже неудобно повторяться (муфтий, редактор вышеназванных «ведомостей», писатель, военные, администраторы).

Эти славные традиции продолжил сын князя известный советский художник Касим Салиаскарович Девлеткильдеев (1887–1947), наверное, единственный из жителей Кугуля, о котором есть статья в Википедии и многочисленные сайты в интернете (например здесь):

Девлеткильдеев К.С. «Мотив Инзерского завода». 1928 год. Акварель:

Исторические картинки. Экспедиция в Агарды


Новые открытия на древней Благоварской земле Вас ждут через неделю.

Михаил Роднов, доктор исторических наук

Приглашаю на сайт «Роднов и его друзья»






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  • 1 | 22.07.2018, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
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Только что общество татарских мурз выпустило добротную книгу «На пути к возрождению» / сост. М.У. Сюндюков, А.Г. Терегулов. Уфа, 2018. Много информации о татарских фамилиях.
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А у башкир нет мурз, и выпускать книги о башкирских фамилиях тоже нет нужды так как их всего две: бандита юлаева, да фашиста валидова.
Вот и Пи-здесь.



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  • 2 | 22.07.2018, 10:51 | Автор: Не зарегистрирован
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Я тут намедни порылся в интернете и надыбал «компромат» на «проклятых» америкосов:

ПРИ ЦАРИЗМЕ:
Во время неурожая 1891-1892 гг в России начался голод Для оказания гуманитарной помощи в США Был сформирован так называемый «Флот голода». Первый корабль, «Индиана», доставивший 1900 тонн еды, второй корабль доставил 2500 тонн зерна и кукурузной муки. Общая стоимость гуманитарной помощи, предоставленной США в 1891—1892 годах, оценивается в сумму около 1 000 000$ (долларов США). Правительство США предоставило финансовую помощь (в основном в виде займов) некоторым российским губерниям на сумму 75 млн долларов. Будущий император России Николай II заявил: «Мы все глубоко тронуты тем, что к нам из Америки приходят корабли, полные продовольствия».

ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ
В ответ на просьбу Максима Горького об оказании помощи голодающей России, направленную в июле 1921 года, АРА («Американская администрация помощи ввезла 595 тысяч тонн продовольствия, медикаментов и одежды общей стоимостью 136 миллионов рублей золотом. Для питания голодающих было открыто более 15 тыс. столовых.

ВО ВРЕМЯ ВОВ
В частном разговоре, который был зафиксирован прослушкой КГБ и доложен тогдашнему первому секретарю ЦК КПСС Хрущеву, Маршал Жуков говорил: Но ведь нельзя отрицать, что американцы нам гнали столько материалов, без которых мы бы не могли формировать свои резервы и не могли бы продолжать войну… У нас не было взрывчатки, пороха. Не было чем снаряжать винтовочные патроны. А сколько они нам гнали листовой стали! Разве мы могли бы быстро наладить производство танков, если бы не американская помощь сталью? А сейчас представляют дело так, что у нас все это было свое в изобилии.

В НАШЕ ВРЕМЯ
24 октября 1992 года американский президент Джордж Буш-старший подписал так называемый «Закон о поддержке свободы», который касался прежде всего России, всего на это дело за 20 лет работы было истрачено более 41 миллиарда долларов. Это, впрочем, деньги, направляемые на финансирование абсолютно разных программ в сфере технической поддержки торговли, финансов, сельского хозяйства, антикоррупционной деятельности, медицины и т. д.



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  • 3 | 22.07.2018, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
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Мурзы ( князья) появились после восстания СЮи Е Пугачева .До этого вход в число князей( мурз) был заказан ,но это скорее счастливая счастливая случайность. К слову и у башкир былидворяне , напр.Карамышевы ..Башкирам некогда было и было незачем наниматься в госслужбу - благо огромные ,неосвоенные территории требовали безотлучного проживания от своих земель .
Интересное имя у женщины - Кутлузаман . Я встречал у солдата -узбека имя Базарбикэ , Это исключительно женское имя .Как объяснили - это с целью ,,запутать" злых духов
А вот Яушев оказывается из благородных кровей,, может ичасть поместья отвалится!



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  • 4 | 22.07.2018, 12:15 | Автор: Не зарегистрирован
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Ой, г-н Роднов, опять вы навеваете "былое и думы"?
Лет 10-12 назад вдова крупного советского производственника, врач по профессии дала рецепт утренней каши для людей не переносящих лактозу( молочный сахар), пожилым и детям.
Рецепт этот она, будучи студенткой, записала на лекциях по фармакологии д.м.н. профессора Лазаревой Дины Наумовны.
Дина Наумовна этот рецепт называла "княжеским".
Из биографии Д.Н. Лазаревой известно, что в её семью был вхож художник Касим Давлеткильдеев.
Возможно этот рецепт из его детства в Кугуле.
Зеленая гречка
Миндальное молоко
Оливковое(льняное, кедровое) масло
Горсть летних ягод
Облепиховый или шиповниковый сироп.
Гречка (по потребности) и миндаль( одна треть от веса гречки) отдельно промываются и с вечера замачиваются в кипяченой холодной воде.
Утром в миксере готовится миндальное "молоко".
В кастрюле с толстым дном "молоко" доводится до "ключа", закладывается гречка и варится с открытой крышкой на медленном огне не более 10 мин.
При отпуске добавляется чайная ложечка масла, ягоды и немного сиропа.
В 150 граммах органической каши и наполнителях не более 230 кк.



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  • 5 | 22.07.2018, 13:12 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 15224 | Рейтинг: -2847,1
А у башкир нет мурз, и выпускать книги о башкирских фамилиях тоже нет нужды так как их всего две: бандита юлаева, да фашиста валидова.
Вот и Пи-здесь.
---------------------
Все верно. У башкир нет мурз, звание которое получали в результате мародерства, путем вырезания башкирских деревень со всем населением после восстаний. Так мародеры получали титул землевладельца, хотя земли доставались не всем. А башкиры изначально были в звании землевладельцев и воевали они не за захват чужих земель, а за защиту своих земель.
Башкиры служилыми, в услужении за кусок хлеба НИКОГДА не были.



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  • 6 | 22.07.2018, 13:42 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28384 | Рейтинг: -691,2
общество татарских мурз выпустило добротную книгу
-----------------
добротные татары выпустили добротную книгу для добротного читателя.
Добротный Роднов добротно отнесся к добротной книге, так как добротно относится а добротным татарам.
Так как сам Роднов добротный добропесатель.

Задолбал своими воскресными добропроповедями



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  • 7 | 22.07.2018, 13:43 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28384 | Рейтинг: -691,2
За серию башкирских восстаний башкир лишили дворянского достоинства, за малым исключением, среди "верных".
Тарханство стало всего лишь номинальным сословием



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  • 8 | 22.07.2018, 15:27 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 22.07.2018, 13:42 | Автор: Зулия
Публикации: 34 | Комментарии: 28382 | Рейтинг: -691,2
общество татарских мурз выпустило добротную книгу
-----------------
добротные татары выпустили добротную книгу для добротного читателя.
Добротный Роднов добротно отнесся к добротной книге, так как добротно относится а добротным татарам.
Так как сам Роднов добротный добропесатель.

Задолбал своими воскресными добропроповедями
***
Это комментарий, кажется, к вопросу о проблемах генофонда "большой башкирской нефтехимии "?



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  • 9 | 22.07.2018, 15:51 | Автор: Не зарегистрирован
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Зулия! Кто просит тебя читать Роднова? Не читай-он переживёт...



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  • 10 | 22.07.2018, 16:49 | Автор: Не зарегистрирован
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Князья ( мурзы) несли службу и были более бесправными чем даже крестьяне , Ни сьехать куда-то, служба уже предопределена с детства: статская или военная .Служили статские в конторах и жили исключительно со своего поместья, тут уж как послужит управляющий.От этого и доходы. В военной службе яркий пример Жилин из "Кавказского пленника ,,. Да и на службе был всего-то командиром роты( или зам командира),доходов из своей деревне было мало .Обмундирование за свой счет , постоянно кабаки , пьянки-гулянки ,дуэли и проч. Отслужив срок службы, такой дворянин приезжает в свое поместье и постепенно доживает свой век.



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  • 11 | 22.07.2018, 16:51 | Автор: Не зарегистрирован
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Князья ( мурзы) несли службу и были более бесправными чем даже крестьяне , Ни сьехать куда-то, служба уже предопределена с детства: статская или военная .Служили статские в конторах и жили исключительно со своего поместья, тут уж как послужит управляющий.От этого и доходы. В военной службе яркий пример Жилин из "Кавказского пленника ,,. Да и на службе был всего-то командиром роты( или зам командира),доходов из своей деревне было мало .Обмундирование за свой счет , постоянно кабаки , пьянки-гулянки ,дуэли и проч. Отслужив срок службы, такой дворянин приезжает в свое поместье и постепенно доживает свой век.



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  • 12 | 22.07.2018, 20:22 | Автор: Не зарегистрирован
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К чему эти воспоминания? Чему они могут научить человека? Могут ли эти воспоминания нести в себе воспитательную роль - нет.

Вы уж напишите следующий текст в виде латиноамериканского романа, Будет интереснее читать, то есть будут читабельными.

Проходя по мосту, который был построен к приезду Екатерины Великой - у меня всегда появляется картина, что и Салават Юлаев проходил по этим камням к своей голгофе.

Есть еще мощенные участки дороги - не все разобрали нувориши по своим усадьбам. В молчании стоя, представляю этап заключенных и среди них Салавата.



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  • 13 | 22.07.2018, 21:07 | Автор: Не зарегистрирован
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12-ый! Тебе важен Салават-вот и напиши о нём. А мне интересна история уфимской губернии.Не твоё дело,что и как кто-то пишет.Читай то,что тебе интересно.Спасибо Роднову,что знакомит с уфимской историей.



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  • 14 | 22.07.2018, 21:14 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28384 | Рейтинг: -691,2
9 | 22.07.2018, 15:51 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зулия! Кто просит тебя читать Роднова? Не читай-он переживёт...
-----------------
Конечно переживет. Пока живут дебилы читатели-почитатели



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  • 15 | 22.07.2018, 23:52 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28384 | Рейтинг: -691,2
насильственная христианизация по-польски

"Миссионеры насильно гнали народ в униатские костелы, ругались над ослушниками, секли их, заключали в темницы, томили голодом, отымали у них детей, дабы воспитывать их в своей вере, уничтожали браки, совершенные по обрядам нашей церкви, ругались над могилами православных. Георгий искал защиты у русского правительства; он доносил об всем св. синоду и жаловался нашему посланнику, находившемуся в Варшаве. Ревность его пуще озлобила гонителей. Доминиканец Овлачинский, прославившийся ненавистию к нашей церкви, замыслил принести Георгия в жертву своему изуверству. В 1759 году Георгий, презирая опасности, ему угрожающие, поехал обозревать сетующую свою епархию. Овлачинский и миссионеры возмутили в Орше шляхту и жолнеров. Они разогнали народ, вышедший с хоругвями навстречу своему архипастырю, остановили колокольный звон и с воплем ворвались в церковь, где Георгий священнодействовал. Преосвященный едва успел спастись от их сабель в стенах Кутеинского монастыря, откуда тайно вывезли его в телеге, прикрыв навозом. Другой изувер, свирепый Зенович, предводительствуя иезуитскими воспитанниками, ночью в Могилеве напал на архиерейский дом. Буйные молодые люди вломились в ворота, перебили окна, ранили несколько монахов, семинаристов и слуг; но, к счастию, не нашли Георгия, скрывшегося в подвалах своего дома.

Дерзость гонителей час от часу усиливалась. Польское правительство им потворствовало. Миссионеры своевольничали, поносили православную церковь, лестью и угрозами преклоняли к унии не только простой народ, но и священников. Георгий снова жаловался России. Императрица Елисавета Петровна, перед самой своей кончиною, и государь Петр III, при своем восшествии на престол, требовали от польского двора, чтоб гонения над нашими единоверцами были прекращены; но избавление православия предоставлено было Екатерине II."

А. С. Пушкин Собр. соч. в 10 тт. Т. 6
..........................
Матушка Екатерина II, значит избавила от страданий. Малороссия-наш получается.

И заодно ввела крепостное право. Чтоб был порядок и благочиние.



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