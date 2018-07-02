Исторические картинки. Экспедиция в Агарды

Народный дом, фото с сайта историко-этнографического музея Благоварского района. Сайт любопытный.
Благоварский район (центр – село Языково) скрывает не меньше тайн и загадок, чем путешествие на «Святой Анне», не говоря уж о бесплодных камнях Кавказа.
А начнём наше путешествие с севера Благоварского района. Мы на берегу маленькой речки Агардинки, что несёт свои воды в Кармасан.
«Агарды верхние, названы в отличие от башкирской дер. Нижние Агарды, теперь уже не существующей. Сельцо, на р. Агардинке. Населена татарами, переведёнными из Белебеевского уезда д. Тюрюш Тамак и Ломовой. Дворов 53. Мечеть. 2 усадьбы купцов Хассана и Усмана Мустафиных, 1 обдирка».
В странствии по землям славного Благоварского района у нас есть замечательный экскурсовод. Его выше цитата.
Зовут нашего любезного экскурсовода Пётр Григорьевич Резанцев (фамилию нередко искажали на Рязанцев). Учёный человек в позапрошлом веке объездил весь современный Благоварский район.
Родился он в семье известного уфимского врача Григория Петровича Резанцева (1798–1875), дослужившегося до дворянства и купившего имение в Жуково, что к югу от Уфы.
Там, в тихом сельском поместье, в большой семье, сёстры Александра, Екатерина, Мария и брат Александр, матушка – Пелагея Гавриловна Резанцева (1808–1874), и вырос Пётр Григорьич, примерно 1838 года рождения. В этом году ему исполнилось 180 лет. Небольшой юбилей, не грех помянуть добрым словом!
Отучившись в Уфимской гимназии и Казанском университете, вернулся в Уфу, поступил на службу судебным следователем. 12 июня 1864 года в Ильинской церкви, что стояла на въезде в город по улице совр. Валиди (там ныне риэлторы посиживают) 26-летний коллежский секретарь Пётр Григорьевич Резанцев обвенчался с дочерью умершего помещика из соседнего сельца Осоргино «Людмиллой» Феодоровной Ильиной, 21 годков. В те времена имя писалось именно так.
Людмила Фёдоровна Резанцева приходилась родной тётушкой знаменитому русскому писателю Михаилу Андреевичу Осоргину (1878–1942), настоящая фамилия его Ильин. Он сынок братца Андрея Фёдоровича.
В семье Резанцевых было несколько детей, после рождения последней дочери, тоже «Людмиллы» мать скончалась 1 сентября 1877 года. Детей растил отец, выдавший на старости замуж дочерей Люду и Машу… аж за двух большевиков Свидерского и Цюрупу. Зятья были в Уфе в ссылке. Вывод: детей воспитывать надо.
Сам же Пётр Григорьевич Резанцев скончался 5 марта 1907 года. Похоронен в Уфе на Сергиевском кладбище. Имение отцовское он продал и 20 лет служил в Уфе секретарём уездной земской управы.
Оставил добрую память как краевед, автор ряда интересных публикаций (см. на моём сайте сборник «Река времени. 2014»).
Именно Петру Григорьевичу Резанцеву в начале 1880-х годов предложили объехать крайний запад Уфимского уезда – Новосёловскую волость с целью всестороннего обследования. Что он успешно и сделал. Вот повезло благоварцам! Ни один район Башкирии подобным похвастаться не может. Книжка была опубликована в 1884 году, фрагменты включены в коллективную монографию про уфимских помещиков (есть на моём сайте).
Резанцев прошёл сквозь весь Благоварский район, изучил старинные документы, расспрашивал старожилов. И узнал:
К началу XIX столетия огромный участок площадью 8412 десятин (1 казённая десятины = 2400 квадр. саженей или 1,09 гектара) купил у башкир майор князь Мухамет-Гирей Бекович-Черкасский.
Он и заложил Верхние Агарды, «иначе сельцо Черкасское, переведя туда крестьян из имения своей жены д. Тюрюш-Тамак и Ломовой».
Так в Благоварском районе оказался потомок одного из древнейших дворянских родов. Происхождение Бековичей-Черкасских имеет две версии – кабардинскую и кумыкскую (либо от египетского султана, либо из Золотой Орды). Читайте интернет, выбирайте сами.
А в истории России род сей знаменит многими. Девлет-Гирей мурза (в крещении Александр) Бекович-Черкасский, капитан Преображенского полка, в 1714 году был отправлен Петром Великим в Хивинский поход, где и погиб.
Ф.А. Васильев. Портрет князя Александра Бековича-Черкасского. 1710-е годы. Ссылка.
Часть князей крестилась, часть осталась в магометанстве. Ведущий специалист по истории татарского дворянства Илдус Рашитович Габдуллин из соседнего Чекмагуша выводит родословную:
Салтан-бек Аслан мурза, которому в 1681 году царь Фёдор Алексеевич велел писаться «княжьим именем», → Эльмурза (умер в 1769 году) → Давлет-Гирей Эльмурзинович Бекович-Черкасский (переехал на жительство в Оренбургскую губернию) → Мамет (Мухамет)-Гирей.
Последний и заложил деревню Агарды. Резанцев добавляет: «верстах в 4-х от Верхних Агардов были Нижние Агарды, населённые мещеряками, которые оттуда перешли в д. Янышеву и Санташ-Тамак Бакаевской волости».
У князя Мухамет-Гирея, как у всякого порядочного мусульманина, было две жены – Сарра и Кутлузаман Юсуповна, урождённая Тевкелева, за которой он получил крепостных крестьян-татар в качестве приданого.
От первой жены родились двое детей – дочь Магитап (Шарлота), вышедшая замуж за Максютова, и сын Араслан-Бек. От второй – дочь Мариамна, в замужестве княгиня Девлеткильдеева, сыновья хорунжий Бик-Мурза и есаул Рустем-Хан (или Астрахан).
Можно лишь предполагать, что обширное семейство обитало в немалых хоромах, каждой жене полагалось отдельное жильё.
К середине XIX века, примерно в 1840-е годы многодетный и многоженатый князь скончался. Без сомнения, обременённый семейством престарелый майор заранее составил завещание, всё обдумал.
Лосев Николай Дмитриевич (1855 – после 1918). «Раздел наследства». 1894 год. Государственный русский музей (Санкт-Петербург):
Правда, видимо, первой жены уже не было в живых (не упоминается), вторая супруга Кутлузаман – урождённая богатая Тевкелева, получила причитавшуюся ей по закону вдовью долю – 1/7 часть (1212 десятин), из которых 1100 десятин продала дворянину В.П. Протопопову, оставшиеся 112 десятин по наследству перешли к дочери Мариамне Девлеткильдеевой.
Сын от первой жены Араслан-Бек получил 1561 десятину, землю сразу продал, значит, здесь не проживал, и дочь Магитапа, которая тоже избавилась от своей доли. Именно дети от первой жены Сарры унаследовали само сельцо Агарды с крестьянами, прочие, скорее всего, получили «пустую» землю. Первая жена обычно самая любимая.
Здравствовали и двое детей от второй супруги – уже вышедшая замуж за князя Девлеткильдеева Мариамна и брат Бик-Мурза.
Хорунжий Бик-Мурза Мухамет-Гиреевич Бекович-Черкасский был женат на Зюгре Сеитбаталовне, их сын Рустем-Бек тоже служил, есаул, корнет. Судя по званию, отец был в казачьих войсках, ковыряться в земля не пожелал и все угодья передал сыну Рустем-Беку.
Третьего сына Кутлузаман Юсуповны – Рустем-Хана уже не было в живых. Вдова его Бибихуснузиада Мухамет-Рахимовна получила вдовью долю в 1/7 часть (321 гектар), а затем вторично вышла замуж за офицера Яушева. Оставшаяся часть наследства отошла к единственной дочери Гайниль-Хаяте, которая тоже вышла замуж за князя Девлеткильдеева, но другого, Касим-Хана.
Татарское дворянство, как и русское, в основной массе служило. Проживавшие далеко от Агардов офицеры о сельский идиллии не мечтали. Земля пошла с молотка.
Однако, изучение юридических документов разрушает идиллическую картину. Родня вступила в бой за наследство. И, судя по всему, инициатором тех далёких судебных баталий была Мариамна, супруг – бывший бирский исправник (полицейский) Сеитбатал Муртазинович Девлеткильдеев.
В 1850 году майорша Марья Михайловна, она же Мариамна Девлетькильдеева (русский вариант имени мужа: князь Савелий Мартынович) в суде оспаривала имение и деньги (4342 рубля 85 5/7 копеек серебром) у наследников умерших братьев её есаула Астрахана и хорунжего Бикмурзы Бекович-Черкасских. Наследниками (ответчиками) выступали вдова хорунжего Бориса (русский вариант Бек-мурзы) Бекович-Черкасского княгиня Зюгра Сеитбаталовна и жена подпоручика Бабихумузияда Мухаметьрахимовна Яушева.
Через пять лет, в 1855 году неугомонная майорша Мария Михайловна Девлет-Кильдеева истребовала 4343 рубля уже из наследства умершей княгини Екатерины Бекович-Черкасской. Даже не знаю, это кто ещё?
Ответчиками в суде были вдова хорунжего Зюгра Сеитбатталовна Бекович-Черкасская, несовершеннолетний сын хорунжего Рустамбек Бикмурзинович Бекович-Черкасский, жена отставного штабс-капитана Мядина Бикмурзиновна Биглова, вдова подпоручика княгиня Бикмухаметь Рахимовна Яушева, жена отставного гвардии поручика Гайнулхаяда Астрахановна Девлет-Кильдеева.
Тут грянула отмена крепостного права и от многочисленного потомства князей Бекович-Черкасских остались только две помещицы. Отцовскую усадьбу в Агардах унаследовала Магитапа (Шарлотта) Мухамет-Гиреевна Максютова.
Дела у неё шли совсем никудышно, имение было выставлено на торги. Долги-с, батенька! С аукциона в 1861 году оставшуюся землю купил сотник Шайхильислам Мухаметьрахимович Султанов, ему и досталась барская усадьба в Агардах с дворовыми (14 мужчин, 19 женщин). Ничего особнячок, интересно, в Агардах помнят, где стоял барский дом?
Когда дворовой прислуге предложили сразу и бесплатно уйти на волю, согласились лишь двое, оставшиеся 12 душ служили до 1863 года. Значит, это были профессиональные садовники, повара, горничные и пр.
Барская усадьба стояла внутри сельца, по уставной грамоте 10 крестьянских дворов переносились из-за близости к господскому особняку. Владельцы здесь постоянно не проживали. В 1861 году имением управлял староста, в 1867 году – отставной унтер-офицер Адам Яковлевич Сиротский. С февраля 1869 года крестьяне сотника Ш.-И. М.-Р. Султанова были переведены на выкуп за 12 059 рублей 20 копеек. В 1873 году сотник продал всю землю купцу Хассану Мустафину, наверняка, с усадьбой.
К февралю 1879 года участок Семенкулевский (700 десятин) при деревнях Агарды и Тюрюш-Тамак принадлежал уфимскому 2-й гильдии купцу Хасяну Ягудиновичу Мустафину, который заложил землю в Обществе взаимного поземельного кредита.
Вспомним начало статьи. П.Г. Резанцев в 1880-х годах видел в Агардах две купеческие усадьбы. Наверняка, это и есть бывший особняк князя Мухамет-Гирея Бекович-Черкасского.
А куда же делись новые родственники князья Девлетькильдеевы? Южнее Агардов есть деревушечка Кугуль. Читаем П.Г. Резанцева:
«Кугуль (Марьино) сельцо, на р. Кугульке. Второе название получило от имени Княгини Мариамны Девлеткильдеевой. Населена татарами из Бирского уезда и из Рязанской губернии Касимовского уезда. Дворов 26. Господская усадьба князя Девлеткильдеева».
Рязанские они, рязанские. Фото с сайта Касимовского историко-культурного музея-заповедника:
Только что общество татарских мурз выпустило добротную книгу «На пути к возрождению» / сост. М.У. Сюндюков, А.Г. Терегулов. Уфа, 2018. Много информации о татарских фамилиях. Добавим.
В Кугуле обосновалась княжна Мариамна, дворовых у мужа с женой было 25 человек. Вся прислуга была переведена из Касимовского имения мужа, Сеитбатала Муртазиновича. На новых землях он развернулся, завёл «большое хозяйство, имел много лошадей, рогатого скота и овец». Славную биографию С.М. Девлеткильдеева см.: http://srgazeta.ru/2015/11/istoriya-roda-davletkildeevyx/.
Но после кончины обоих супругов дела пошли неважно. В августе 1868 года Уфимский уездный суд выставил на торги 60 десятин земли при сельце Марьине, Кугуль тож, умершего отставного майора князя Сеитбатала Муртазиновича Девлеткильдеева за долги разным лицам в размере 6580 рублей 13 копеек.
Одновременно подлежали аукционной распродаже 246 дес. при той же деревне, включая «под усадьбою и выгоном 17 дес. 400 саж.», принадлежавшие умершей княжне Марье Михайловне Девлеткильдеевой (Мариамне Мухаметгиреевне). Она ещё с 1851 года была должна 500 рублей с процентами сенгилеевскому купцу Сулейману Абдулличу Акчурину.
Имение с родительскими долгами наследовали трое сыновей – прапорщик Сариаскар (жена Мархиба Султанова), Сеит-Аскар и Гадиль-Гирей Сеитбаталовичи князья Девлеткильдеевы. Раздельный акт утвердили 6 ноября 1869 года.
Младший сразу избавился от недвижимости, продал свою долю старшему брату Сариаскару. Средний Сеит-Аскар тоже начал распродажу, земля уходит мещанке Ишмухаметевой и крестьянину Полюдову. Но 103 гектара Сеит-Аскар сохранил, в начале XX столетия этот участок (98 десятин) принадлежал его дочери княгине Фатиме Сеитаскаровне Девлеткильдеевой.
Ф.С. Девлеткильдеева закончила уфимскую Мариинскую гимназию, сдала экзамен на должность учительницы «инородческой» земской школы, в 1903 году стала преподавать в частной школе. В 1917 году получила диплом об окончании историко-филологического факультета Высших женских курсов при Казанском университете. Первая женщина-преподаватель мужского медресе «Галия», в советское время стала известным тюркологом. А в медресе директором был муж её сестры Гайши – известный татарский педагог, богослов и общественный деятель Зия Камали (подробнее см.: http://murza.org.ru/vestnik/101.pdf). Читайте статьи Риты Римовны Дашкиной. Не будем повторяться.
Племянница тётушки Мариамны Гайниль-Хаят Рустемхановна вышла замуж ещё за одного рязанского, мирового посредника Белебеевского уезда Касим-Хана Асфендияровича Девлеткильдеева. Он был племянником мужа Мариамны-хатун. Так сказать, двойное родство.
Унаследовав от отца приличное имение, она выстроила в 4-х верстах от Агардов собственный хутор. Правда, утеряла документы. Лишь 20 ноября 1898 года суд «по давности владения» выдал «крепостное свидетельство» на землю (281 дес.) вдове гвардии поручика княгине Гайниль-Хаяте Рустемхановне Девлеткильдеевой.
Барыня здесь жила, видимо, постоянно. Поместье назвала «Касым-Хан», в честь любимого супруга. На 1912 год усадьба раскинулась на площади в целых пять гектаров!
К 1915 году имение унаследовали Хадича Касимхановна Султанова и Мариам Касимхановна (Касимовна) Еникеева. Летом 1917 года имение «Касым-Хан» обследовали статистики. В поместье имелось 30 хозяйственных построек, застрахованных на 7700 руб. Имением управлял практик управляющий за 1800 руб. в год, но в штате был и садовник (720 руб.). Значит комплекс жилых строений существовал накануне революции.
И в заключение вернёмся в Кугуль. Здесь лежало небольшое поместье Сариаскара Сеитбаталовича Девлеткильдеева. Причём самый выгодный мельничный участок (водяная мельница) в 15 гектаров муж выделил супруге – Мирхадие Шарыповне, урождённой Султановой.
Вышедший в отставку офицер тяжело вникал в сельскохозяйственные дела. Хозяин не мог рассчитаться с долгами. Ещё в 1863 году С.С. Девлеткильдеев взял в займы на один год 1 тыс. руб. под 10% у отставного гвардии полковника Алексея Петровича Тевкелева. В 1883 году на тех же условиях он брал 1 тыс. руб. у крестьян и мещан. В итоге, 6 июня 1885 года на имение было наложено запрещение.
Финансовые проблемы удалось решить и, после смерти отца в 1893 году, 31 июля 1897 года Уфимский окружной суд признал наследниками поместья С.С. Девлеткильдеева детей князей Арасланбека, Рустембека, Салимгарея, Касимхана, Бибикутлугзаман, Бахрильхает Сариаскаровичей, а также вдову Бибимархаду Мухаметшарифовну (Мархаба Мухаметшарифовна) Девлеткильдеевых.
Имение с обширными усадебными комплексами дожило до Смуты. История потомков князя Сариаскара – отдельная тема, читайте «Дворянский вестник», что выпускают наши мурзы. Отмечу лишь один момент.
Семейство князей Девлеткильдеевых отличалось высоким культурным уровнем. Отец – Сариаскар ещё в 1867 году публикует в «Уфимских губернских ведомостях» большую статью «Поверья и обряды у чуваш Белебеевского уезда». Матушка вышла из рода Султановых, про культурные традиции которых даже неудобно повторяться (муфтий, редактор вышеназванных «ведомостей», писатель, военные, администраторы).
Эти славные традиции продолжил сын князя известный советский художник Касим Салиаскарович Девлеткильдеев (1887–1947), наверное, единственный из жителей Кугуля, о котором есть статья в Википедии и многочисленные сайты в интернете (например здесь):
Девлеткильдеев К.С. «Мотив Инзерского завода». 1928 год. Акварель:
Новые открытия на древней Благоварской земле Вас ждут через неделю.
Михаил Роднов, доктор исторических наук
Приглашаю на сайт «Роднов и его друзья»
Исторические картинки. Экспедиция в Агарды
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