Пенсионный возраст в руку: Десять башкирских предприятий претендуют на получение субсидии за работников, находящихся под риском увольнения

Десять промышленных предприятий Башкортостана стали участниками приоритетной региональной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости в Республике Башкортостан» на 2018-2025 годы.Среди них: АО «СТЕКЛОНиТ», АО «ОЗНА-Измерительные системы», АО «Искож», ООО «Арматурный завод», ОАО «Синтез-Каучук», ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод», ООО «ЗПИ «Альтернатива», ООО НПП «БАСЭТ», ПАО «НЕФАЗ» и АО «УАП «Гидравлика».Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан объявило о начале приема заявлений о предоставлении субсидии на частичное возмещение расходов на оплату труда работников, находящихся под риском увольнения.Также предприятия имеют право на получение выплаты за сотрудников, принятых из других организаций после высвобождения в связи с реализацией приоритетной региональной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости в Республике Башкортостан» и участвующих в мероприятиях по повышению эффективности занятости.Напомним, Башкортостан вошел в число шести пилотных регионов по реализации специальной программы повышения производительности труда.Для получения субсидии предприятиям к заявлению необходимо документы, список опубликован на сайте Минтруда. Документы принимаются центрами занятости населения городов и районов республики.