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Пенсионный возраст в руку: Десять башкирских предприятий претендуют на получение субсидии за работников, находящихся под риском увольнения

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Десять промышленных предприятий Башкортостана стали участниками приоритетной региональной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости в Республике Башкортостан» на 2018-2025 годы.

Пенсионный возраст в руку: Десять башкирских предприятий претендуют на получение субсидии за работников, находящихся под риском увольнения


Среди них: АО «СТЕКЛОНиТ», АО «ОЗНА-Измерительные системы», АО «Искож», ООО «Арматурный завод», ОАО «Синтез-Каучук», ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод», ООО «ЗПИ «Альтернатива», ООО НПП «БАСЭТ», ПАО «НЕФАЗ» и АО «УАП «Гидравлика».

Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан объявило о начале приема заявлений о предоставлении субсидии на частичное возмещение расходов на оплату труда работников, находящихся под риском увольнения.

Также предприятия имеют право на получение выплаты за сотрудников, принятых из других организаций после высвобождения в связи с реализацией приоритетной региональной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости в Республике Башкортостан» и участвующих в мероприятиях по повышению эффективности занятости.

Напомним, Башкортостан вошел в число шести пилотных регионов по реализации специальной программы повышения производительности труда.

Для получения субсидии предприятиям к заявлению необходимо документы, список опубликован на сайте Минтруда. Документы принимаются центрами занятости населения городов и районов республики.

Башинформ
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  • Гость
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  • 1 | 23.07.2018, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Субсидии получат, а потом всё равно втихаря и под любым предлогом избавятся от этих работников! Очень Опытный



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  • Гость
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  • 2 | 23.07.2018, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как так , в этой стране безработные? Но я допускаю , что безработица нужна для поддержания дисциплины трда , ,, не хоешь работать - увольняйся , сиди дома " .Но огромная страна нуждается в рабочих руках , а вместо этого работают таджики , китаезы с вьетнамцами .Не воспроизводства квалифиц рабочей силы ,пропагандируется халявная помощь( правда она должна быть адресной и конкретной).Молодежи не гарантировано трудоустройство первоначальное после ТУ , техникумов .
А субсидии только развращают население ивоспитывают новое поколение халявщиков.



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  • Участник
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  • 3 | 23.07.2018, 10:04 | Автор: Гунн
    Публикации: 237 | Комментарии: 6691 | Рейтинг: +807,5
Какое отношение имеет к повышению производительности труда финансовая помощь этим задыхающимся предприятиям?
Это поддержка занятости и продление агонии перечисленных предприятий.



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  • Гость
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  • 4 | 23.07.2018, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не понял ?
С одной стороны на этих предприятиях ожидается сокращение: "...предоставлении ... на оплату труда работников, находящихся под риском увольнения..."
С другой стороны они готовы принять: "Также предприятия имеют право на получение выплаты за сотрудников, принятых из других организаций..."
То есть получается уволил работника,- получи выплату; принял другого работника,- получи другую выплату.
Во бизнес! Надо всех нахрен уволить, а оставить только Отдел кадров: По четным увольнять, по нечетным принимать на работу. Деньги потекут рекой!!!



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  • Гость
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  • 5 | 23.07.2018, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Мои молодость и зрелость прошли в борьбе и хлопотах. Свои хрупкие годы я хочу провести в удовольствиях, -- заявила очень пожилая женщина, положив на моих глазах руку на плечо своему не менее пожилому любовнику. -- Как жаль, что в молодости я считала более важным загрузить посуду в посудомойку, чем сделать минет мужу. Как хорошо, что сейчас я поняла, что в жизни нет ничего важнее удовольствий».



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  • Гость
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  • 6 | 23.07.2018, 14:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Админ опять сцыт печатать даже невинные комментарии.



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  • Участник
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  • 7 | 23.07.2018, 14:28 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5701 | Рейтинг: -173,6
| 23.07.2018, 10:04 | Автор: Гунн
Публикации: 237 | Комментарии: 6691 | Рейтинг: +807,5
Какое отношение имеет к повышению производительности труда финансовая помощь этим задыхающимся предприятиям?
Это поддержка занятости и продление агонии перечисленных предприятий.


Далеко не все их них задыхаются. Есть и очень успешные Например Басэт, Альтернатива. У меня там двоюрная сестра работает. Хорошо платят.



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  • Эксперт
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  • 8 | 23.07.2018, 22:36 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 34870 | Рейтинг: +5818
Когда скорпионов бросают в огонь, они, падлы, оказывается, дохнут не сразу.
Ещё, падлы, успевают крикнуть нецензурные слова!



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