Всю неделю я пристально отслеживала именно эту тему. Особенно когда я услышала на «Дожде», что якобы поступила эта рекомендация, или даже по федеральным каналам была распространена методичка, чтобы ни в коем случае не употреблять словосочетание «пенсионная реформа».Поскольку у понятия «реформа» вообще коннотация негативная. Оно скомпрометировано 90-ми. Плюс в 2000-е специально говорилось о пагубности всех тех реформ, которые тогда либо осуществили, либо пытались осуществить. И таки-да: за всю неделю ни в одном формате, где обсуждалось это тема, никто из ведущих не употребил словосочетание «пенсионная реформа», из чего я делаю вывод, что да, эта рекомендация точно была. Называют это «изменение пенсионного законодательства», «изменения в пенсионной системе», но «повышение пенсионного возраста» практически не упоминается.Вообще лично я увидела, что именно на Первом канале была самая массированная пропагандистская атака. Практически во всех популярных форматах так или иначе эта тема звучала исключительно в позитивном ключе, с задором и огоньком. Я могу только перечислить, кто именно на Первом канале на этой неделе говорил о грядущем изменении пенсионного законодательства. Елена Малышева в программе «Жить здорово». Дмитрий Борисов дважды в ток-шоу «Пусть говорят». Сюжеты в программе «Время», где пенсионный возраст называют «серебряным» (мне очень понравилось: «представители серебряного возраста»), и дальше корреспонденты в разных уголках нашей великой родины находят людей как серебряного, так и практически уже постсеребряного возраста, которые в этом самом возрасте завели собственное дело и теперь цитируют песню: «Старость меня дома не застанет — я в дороге, я в пути».Владимир Познер вернулся из отпуска. До этого он уже попрощался со своими зрителями до осени, но неожиданно, вообще во внеурочное для себя время — не в понедельник, а тоже в минувшее воскресенье — он вдруг появился, чтобы взять интервью у Антона Силуанова, который тоже, естественно, разъяснял, как необходимы стране изменения пенсионного законодательства и какие блага принесёт это грядущее изменение неработающим пенсионерам и тем, кто ещё только собирается на пенсию. Кстати, в конце, в своей «прощалке» Владимир Познер неожиданно сказал: «Вы, наверное, много слышите, как кто-то говорит «за» этим изменениям, кто-то агитирует против, но, пожалуйста, думайте своим умом, и не надо слушать, как мы вас агитируем».Вот такая была замечательная, протяжённая, я бы сказала, в течение всей недели история. Ну и конечно же ещё первое чтение этого законопроекта в Госдуме. Потом его приняли большинством голосов.