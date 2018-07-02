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Именно на Первом канале была самая массированная пропагандистская атака

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Всю неделю я пристально отслеживала именно эту тему. Особенно когда я услышала на «Дожде», что якобы поступила эта рекомендация, или даже по федеральным каналам была распространена методичка, чтобы ни в коем случае не употреблять словосочетание «пенсионная реформа».

Именно на Первом канале была самая массированная пропагандистская атака


Поскольку у понятия «реформа» вообще коннотация негативная. Оно скомпрометировано 90-ми. Плюс в 2000-е специально говорилось о пагубности всех тех реформ, которые тогда либо осуществили, либо пытались осуществить. И таки-да: за всю неделю ни в одном формате, где обсуждалось это тема, никто из ведущих не употребил словосочетание «пенсионная реформа», из чего я делаю вывод, что да, эта рекомендация точно была. Называют это «изменение пенсионного законодательства», «изменения в пенсионной системе», но «повышение пенсионного возраста» практически не упоминается.

Вообще лично я увидела, что именно на Первом канале была самая массированная пропагандистская атака. Практически во всех популярных форматах так или иначе эта тема звучала исключительно в позитивном ключе, с задором и огоньком. Я могу только перечислить, кто именно на Первом канале на этой неделе говорил о грядущем изменении пенсионного законодательства. Елена Малышева в программе «Жить здорово». Дмитрий Борисов дважды в ток-шоу «Пусть говорят». Сюжеты в программе «Время», где пенсионный возраст называют «серебряным» (мне очень понравилось: «представители серебряного возраста»), и дальше корреспонденты в разных уголках нашей великой родины находят людей как серебряного, так и практически уже постсеребряного возраста, которые в этом самом возрасте завели собственное дело и теперь цитируют песню: «Старость меня дома не застанет — я в дороге, я в пути».

Владимир Познер вернулся из отпуска. До этого он уже попрощался со своими зрителями до осени, но неожиданно, вообще во внеурочное для себя время — не в понедельник, а тоже в минувшее воскресенье — он вдруг появился, чтобы взять интервью у Антона Силуанова, который тоже, естественно, разъяснял, как необходимы стране изменения пенсионного законодательства и какие блага принесёт это грядущее изменение неработающим пенсионерам и тем, кто ещё только собирается на пенсию. Кстати, в конце, в своей «прощалке» Владимир Познер неожиданно сказал: «Вы, наверное, много слышите, как кто-то говорит «за» этим изменениям, кто-то агитирует против, но, пожалуйста, думайте своим умом, и не надо слушать, как мы вас агитируем».

Вот такая была замечательная, протяжённая, я бы сказала, в течение всей недели история. Ну и конечно же ещё первое чтение этого законопроекта в Госдуме. Потом его приняли большинством голосов.

Ирина Петровская, телекритик, обозреватель «Новой газеты»






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  • Гость
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  • 1 | 23.07.2018, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какой уж тут серебряный возраст . Это возраст увядания и на том дереве яблок уже не будет . Что б дело завести- это абсурд , Крайняя редкость . Может в верхах , но рабочему классу тяжело : начинают одолевать куча болезней , склероз , снижение памяти , инициативности ,ослабевает мышление и сообразительность,



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  • 2 | 23.07.2018, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Поскольку у понятия «реформа» вообще коннотация негативная. Оно скомпрометировано 90-ми.
-----------------------------
А что не скомпроментировали в 90-е? Абсолютно все.



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  • 3 | 23.07.2018, 10:18 | Автор: Гунн
    Публикации: 237 | Комментарии: 6691 | Рейтинг: +807,5
Антона Силуанова, который тоже, естественно, разъяснял, как необходимы стране изменения пенсионного законодательства и какие блага принесёт это грядущее изменение неработающим пенсионерам и тем, кто ещё только собирается на пенсию.
==================

Надо бы сначала заиметь всевозможные блага, качество медобслуживания, лечения в стационарах, построить оздоровительные очаги, повышать среднюю продолжительность жизни, а уж потом повышать сроки выхода на пенсию.
Народу все это пофик, и сейчас мало кто доживает до пенсии, и дальше также будет, поэтому не возмущаются. Новшество проглотили как пилюлю.



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  • 4 | 23.07.2018, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А вот как живут пенсионеры в ставке хана, столице путинстана г. Москве:

Минимальная пенсия в Москве составляет 11816 р.
Кроме того:
Жители столицы, получающие государственные пенсионные пособия по старости, пользуются обширными привилегиями. К ним относятся:
• налоговые льготы;
• вычеты по имущественному налогу при приобретении недвижимости;
• денежные ежемесячные и единовременные выплаты, предоставляемые нуждающимся физлицам, у которых минимальный доход «не дотягивает» до уровня прожиточного минимума по Москве;
• компенсация коммунальных услуг, газификации, капитального ремонта;
• бесплатные или приобретаемые по льготным расценкам медикаменты;
• медицинское обслуживание, включающее стоматологические услуги, компенсацию средств реабилитации, проезд к месту санаторно-курортного лечения.



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  • 5 | 23.07.2018, 10:26 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1837 | Комментарии: 59793 | Рейтинг: +12262,6
Малышева допи-зделась до того, что самый продуктивный возраст в плане производительности труда - 45-75 лет....

Шах и мат вам, 25-45-летние!!!



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  • 6 | 23.07.2018, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
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,,Народу пофиг" ибо коснулость ничтожной части людей .Деревенские как всегда пассивные . О пенсии начинают думать только перед подходом к ней .Это 55-58 летние,их не так уж много . А молодежи это не надо ;40летние считают ,что просто не доживут до 6о(55) лет.Возмущаются только граждански ответственные, небезразличные пенсионеры.
Вот и все .



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  • 7 | 23.07.2018, 10:41 | Автор: Не зарегистрирован
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5 Малышева говорит то , что прикажет работодатель . А работодатель всегда сидит за ширмой , его никто не видит . А Малышева никто и звать ее никак , как бы ретрансцяционная точка радиоприемника .



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  • 8 | 23.07.2018, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
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В Крыму сказали жёсткое нет Единой России, Правительству и лично Медведеву. Митинг в Феодосии совместно провели КПРФ и ЛДПР. Лозунги и речи были жёсткие, без всяких красивых загогулин. Выступавшие очень чётко заявили свою позицию и крымскую Единую Россию, которая под своим крылом собрала обманщиков и приспособленцев.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ На 1 канале ТВ в передаче "Время покажет" сенатор от Крыма О.Л.Тимофеева сказала, что она ни при каких условиях не проголосует за повышение пенсионного возраста! Будем посмотреть! Очень Опытный



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  • 9 | 23.07.2018, 12:23 | Автор: Не зарегистрирован
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Увеличив пенсионный возраст можно поднять пенсии на 1000 руб.
Введя смертную казнь для политиков коррупционеров можно повысить пенсии в два раза



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  • 10 | 23.07.2018, 12:40 | Автор: Не зарегистрирован
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Казаки России призвали отменить пенсии совсем: "Необходимо поддержать правительство".

............." Председатель Казачьей партии России (КаПРФ)
Николай Константинов заявил о том, что казаки поддерживают реформу правительства о повышении пенсионного возраста.
«Чтобы действующие пенсионеры получали достойные выплаты, должно увеличится количество источников их содержания.
Кроме как повышением пенсионного возраста эту проблему не решить.
Мы ради будущего наших детей готовы поработать подольше....."
==================================================
ПОДЖОПНИК !! Из породы исторических СТЕРВЯТНИКОВ , российского трудового народа !



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  • 11 | 23.07.2018, 12:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
23 июля 1973 года в Сан-Франциско родилась Моника Левински, волею судеб ставшая одной из самых известных женщин в американской политике, хотя собственно политикой она никогда не занималась. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Всемирно известной любительницы "леденца" исполнилось 45 лет! Моника ягодка опять! Очень Опытный



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  • 12 | 23.07.2018, 12:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
........." Более того, некоторые казаки вообще заявили о готовности работать
до смерти и высказывались за отмену пенсий», — сказал Константинов.
По его словам, повышение пенсионного возраста —
«неизбежно назревшая мера», поэтому сейчас
«необходимо поддержать правительство в решении общегосударственной стратегической задачи развития», сообщает издание Znak...."
================================================
Такими ТВАРЯМИ были и его предки , которые с плетками в
руках исправно " служили " Отечеству и Царю батюшке , с НОГАЙКАМИ для усмирения народных выступлений , против своего рабского существования !



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  • 13 | 23.07.2018, 12:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 23.07.2018, 10:26 | Автор: Кухарка
Публикации: 1837 | Комментарии: 59788 | Рейтинг: +12263,6
Малышева допи-зделась до того, что самый продуктивный возраст в плане производительности труда - 45-75 лет....

Шах и мат вам, 25-45-летние!!!

===============
Ну вот и снова холопам не повезло.
Кухарка твой сын доживет до пенсионного возраста при нынешнем продолжительности жизни?



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  • 14 | 23.07.2018, 13:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 23.07.2018, 12:59 | Автор:

Ну вот и снова холопам не повезло.
Кухарка твой сын доживет до пенсионного возраста при нынешнем продолжительности жизни?
=======================================================
Слушай тупой ПИЗ..БОЛ ! А не пошел бы ТЫ на Х..Й !



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  • 15 | 23.07.2018, 14:26 | Автор: Не зарегистрирован
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Чем известна Наталья Поклонская? А тем, что в 2014 году, в момент Государственного переворота на Украине она не побоялась выступить на стороне крымчан и поддержать их волю возвращения на Родину, в Россию!

А было в этот момент девушке всего 34 года!
единственный депутат Государственной Думы Российской Федерации от партии Единая Россия, которая проголосовала ПРОТИВ пенсионной реформы и повышения пенсионного возраста.
==================================================
Как ее превозносили когда Она сказала , что правильно делают крымчане , что возвращаются под юрисдикцию России в 2 014 году !
А сейчас подлая партия " Единая Россия " начинает по тихому выкладывать , то одно , то другое против нее , намекая , что Она не правильный депутат ! То часы дорогие , то монархист , то почему не поддерживает политику власти !
Короче , хорошо что у нас в России появилась своя - Надежда Викторовна Савченко !
Уважаю !



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  • 16 | 23.07.2018, 14:59 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 15227 | Рейтинг: -2847,7
Ну вот и снова холопам не повезло.
Кухарка твой сын доживет до пенсионного возраста при нынешнем продолжительности жизни?
=======================================================
Слушай тупой ПИЗ..БОЛ ! А не пошел бы ТЫ на Х..Й !
--------------------
Смотри ка! кукайа анонимит. Боится ответа.
А послал она своего Шиномоню.



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  • 17 | 23.07.2018, 15:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 23.07.2018, 14:59 | Автор: кац

Смотри ка! кукайа анонимит. Боится ответа.
А послал она своего Шиномоню.
===============================================
Башкир Кац , косит под мордву .. "А послал она своего Шиномоню."
У этого народа у стариков туго было с падежами и местоимениями !



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  • 18 | 23.07.2018, 19:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почему это - сначала то, сначала это? Этак мы никогда улучшения не увидим. Зачем идти пешком до Китая, если можно достичь того же коротким путём.



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  • 19 | 23.07.2018, 20:02 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1837 | Комментарии: 59793 | Рейтинг: +12262,6
А ПРО ЭТО - МОЛЧОК?!?!?!

Личные подсобные хозяйства населения хотят обложить налогом
16.07.2018 в рубрике Общество

Личные подсобные хозяйства населения хотят обложить налогом

Депутаты фракции «Единая Россия» внесли в Государственную Думу законопроект № 483530-7 «О внесении изменений в статьи 346-43 и 346-45 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».


В пояснительной записке к законопроекту констатируется: «Законопроектом предусматривается предоставить полномочия субъектам Российской Федерации объединять виды предпринимательской деятельности в области животноводства и растениеводства, включая услуги в этих видах деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения, в единый патент с установлением единого потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода».

Это означает, что облагаться налогом будут личные подсобные хозяйства населения (ЛПХ), которые сейчас, согласно пункта 13 ст. 217 Налогового кодекса, освобождаются от налогообложения доходов, получаемых гражданами от реализации продукции, выращенной в ЛПХ. Деятельность ЛПХ законом признана некоммерческой.

В случае принятия закона каждый крестьянский двор должен будет зарегистрироваться как предприниматель, а это означает приобретение онлайн контрольно-кассовой техники (около 50 000 рублей) и оплата 15 000 рублей в год за интернет-сеть. Торговля через личный расчетный счет, расчеты с покупателями через онлайн-банкинг, зачисление на счет наличных средств через банкоматы или переводом со счёта, окажутся в поле зрения налоговой службы.

По новому законопроекту такая деятельность подлежит налогообложению. Но не НДФЛ, как раньше, а по патентной системе налогообложения. А это значит, владелец личного подсобного хозяйства обязан будет платить не только налог, но и взносы в пенсионный фонд и фонд ОМС. Сейчас это примерно 30 тысяч в год. Разорительные платежи вынудят население отказаться от растениеводства и животноводства, обнищание сельского населения законопроект гарантирует. И не только это.

У этого законопроекта есть и другая сторона. С введением налога на поселенческую землю и недвижимость с кадастровой стоимости на треть сократились картофельные поля и усадебные земли сельского населения. Непосильный налог вынудил людей отказаться от ведения хозяйства. С введением дополнительного налогообложения производство сельхозпродукции в личных подворьях граждан прекратится совсем.

Для этого надо знать систему ценообразования на селе, где почти вся продукция убыточна. Необходимо знать, что 43,6% крупного рогатого скота, 13,8% поголовья свиней, 46,1% овец выращивается в личных подворьях граждан, здесь также выращивается 78% картофеля и 67% овощей. Все это будет утрачено и перейдет в импорт продовольствия, который и так увеличился на 24%.

В другой стране правительство с такими взглядами давно отправили бы в отставку. Во всем мире во всех государствах руководители стараются развивать промышленность и сельское хозяйство, чтобы за счет их доходов содержать армию, школы, больницы, платить пенсии, решать другие социальные задачи.



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  • 20 | 23.07.2018, 20:03 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1837 | Комментарии: 59793 | Рейтинг: +12262,6
Стельке(Сельчанину) - понравится....



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