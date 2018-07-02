Пенсионная математика обычного человека

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Как хирург, я привык к четким определениям и формулировкам. Так как от ...
Администратор
Лилия Чанышева, председатель регионального отделения партии «Россия будущего». ...
Администратор
В Уфе активиста из числа водителей «скорой» понизили в должности. Работодатель ...
Администратор
Правительство Владимира Путина объявило пенсионный дефолт. Вот уже месяц в ...
natall
23-ий.Вам повезло с бабушкой и дедушкой.Моя бабушка была учительницей ...
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Вице-премьер Голикова обещала рост пенсий до 20 тысяч рублей, а сама н ...
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Надо отлить из чугуна Доску позора с именами депутатов-людоедов и уста ...
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1 | 19.07.2018, 09:14 | Автор: Не зарегистрирован Публикации: 0 | Ком ...
Рейтинг: +4 Анонимно
Надо отлить из чугуна Доску позора с именами депутатов-людоедов и уста ...
Рейтинг: +7 Анонимно
данный срок - до 12.00 2 июля - был установлен Общественной палатой Ро ...
Рейтинг: +5 Кухарка
По данным экспертов, новая редакция законопроекта об изучении родных языков ...
24.07.2018 383 27
Установленный официально запрет для работников скорой медпомощи приносить с ...
24.07.2018 258 9
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24.07.2018 321 15
Депутаты объяснили для чего поднимают пенсионный возраст и зачем нужна ...
24.07.2018 281 8
По данным экспертов, новая редакция законопроекта об изучении родных языков ...
24.07.2018 383 27
Установленный официально запрет для работников скорой медпомощи приносить с ...
24.07.2018 258 9
Ростислав Мурзагулов возглавит партийный список на осенних выборах в ...
24.07.2018 321 15
Депутаты объяснили для чего поднимают пенсионный возраст и зачем нужна ...
24.07.2018 281 8
По данным экспертов, новая редакция законопроекта об изучении родных языков ...
24.07.2018 383 27
Установленный официально запрет для работников скорой медпомощи приносить с ...
24.07.2018 258 9
Ростислав Мурзагулов возглавит партийный список на осенних выборах в ...
24.07.2018 321 15
Депутаты объяснили для чего поднимают пенсионный возраст и зачем нужна ...
24.07.2018 281 8
Математика жизни настоящего пенсионера, а не теоретическая ерунда от ...
24.07.2018 277 11
Как стало известно, в Уфе при невыясненных обстоятельствах скончался ...
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Светофор на трассе Уфа – Шакша хотят снести как установленный самовольно. ...
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Десять промышленных предприятий Башкортостана стали участниками приоритетной ...
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Всю неделю я пристально отслеживала именно эту тему. Особенно когда я услышала ...
23.07.2018 16395 29
Советскую пенсионную систему сегодня принято поминать добрым словом. Впрочем, ...
23.07.2018 12004 43
Толпа не должна решать судьбу пенсий! - Киселёв раскритиковал противников ...
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Пенсия: Когда и сколько? Андрей Малахов. Прямой эфир от 29.06.18. Сотни звонков ...
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Пенсионная математика обычного человека
Раздел: Общество | Просмотры: 277 | Комментарии: 11