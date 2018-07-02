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Пенсионная математика обычного человека

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Математика жизни настоящего пенсионера, а не теоретическая ерунда от правительства и депутатов Госдумы.

Пенсионная математика обычного человека


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  • 1 | 24.07.2018, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Товарищ Сталин не поднял пенсионный возраст после 1945 года, несмотря на то, что 30 млн. людей легли в землю и львиная часть - это были трудоспособные молодые люди. Вся европейская часть страны была разрушена, а госбюджет не имел космических прибылей от продажи ресурсов за рубеж.



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  • 2 | 24.07.2018, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Оголтелая пропаганда в лице Силуанова, Исаева и Киселева на гос.ТВ инициативы правительства о острой необходимости повышения пенсионного возраста больше похожа на фейки и демагогию, подменяющих разумные рассуждения и доходчивые расчеты.



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  • 3 | 24.07.2018, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 июля 1992 г. введен свободный курс рубля. Банк России сразу же повысил его курс с 56 копеек до 125 рублей, то есть в 222 раза!.
Вот так буржуи либерасты сделали нищим население целой страны. После этого отобрать заводы и фабрики было уже делом техники.



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  • 4 | 24.07.2018, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
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Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Ущерб от деятельности либерастов дерьмократов с 1992 по 1998 годы в 2,5 раза превысил потери СССР в ВОВ, а людские потери 19 миллионов человек.



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  • 5 | 24.07.2018, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот так москвичи живут,- 20000 пенсия с надбавками !
А у меня 8600 без всяких там доплат...
Заелись суки!!!!!!!!!!!!!!!!!!



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  • 6 | 24.07.2018, 10:58 | Автор: Не зарегистрирован
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В те времена и сейчас - людей не сравнишь! Это две большие разницы!



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  • 7 | 24.07.2018, 11:32 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 34876 | Рейтинг: +5818,2
«Произошел какой-то сбой». В Сбербанке Уфы ищут пропавшие деньги бабушки11:20 24 Июля 2018 | 60
Автор: Марина КАРИМОВА
Все материалы автора
В Сбербанке продолжается собственное внутреннее расследование пропажи бабушкиных денег со сберкнижки.
«Произошел какой-то сбой». В Сбербанке Уфы ищут пропавшие деньги бабушки
Фото: Марина Каримова
В Сбербанке все еще скептически настроены по отношению к словам 81-летней Валентины Старовойтовой из Уфы, являющейся в прошлом сотрудницей этого же банка.

Валентина Старовойтова уверяет, что с ее счета пропали 350 тысяч. В сберкнижке они отражены в остатке, а значит, фактически сняты не были. Иначе бы они, согласно правилам, должны перейти в остаток.



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  • 8 | 24.07.2018, 12:03 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1837 | Комментарии: 59797 | Рейтинг: +12263,1
Как в США поддерживают пенсионеров и больных. 2 раза в неделю им присылают набор продуктов. В России даже вполне здоровые и работоспособные могут о таком питании только мечтать.

видео по ссылке:

https://twitter.com/stignic/status/1021454938797420545



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  • 9 | 24.07.2018, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Недолго музыка играла. Не удалось скрыть от нашего Гаранта, что за его спиной творились темные дела. Вмиг он всех поставил на место, так держать. Может скинемься и купим ему айфон, хоть какая то связь с внешним миром будет у него, а то окружение, сцуки, держат его в информационной блокаде. Такое могут наколбасить, мама не горюй.



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  • 10 | 24.07.2018, 12:20 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 34876 | Рейтинг: +5818,2
5 | 24.07.2018, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот так москвичи живут,- 20000 пенсия с надбавками !
А у меня 8600 без всяких там доплат...
Заелись суки!!!!!!!!!!!!!!!!!!


==============Зато москвопенсы хорошо голосуют, а силовики, получая в 45 лет пенсию 25 тыров надежно защищают власть. За скол зуба легко поиметь квартирку!



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  • 11 | 24.07.2018, 12:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зато москвопенсы хорошо голосуют, а силовики, получая в 45 лет пенсию 25 тыров надежно защищают власть. За скол зуба легко поиметь квартирку!
-----------------------------
Ты вертухай за что поимел квартирку? А папа твой вертухай за что поимел квартирку? А ты не учил будущих силовиков? Чему научил? Взятки хапать?



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