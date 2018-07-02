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Народ должен знать в лицо своих героев и рожи "слуг" народа
В Единой России больше всех дипутатов.Они же прогаласуют за повышение.И с народом не кто не будет спрашиватся.
ПЕДИНАРОСОВ НА КОЛ ПОСАДИТЬ!!!!
НДС, Бензин и пенсии только за это надо Единоросам и правительству объявить роспуск!
Антинародных депутатов в Сибирь, сажать леса, которые вырубили китайцы.
А где тот неиссякаемый источник, из которого черпают свои зарплаты депутаты и правительство? Почему нельзя из этого же источника повысить пенсии? Вместо этого нам постоянно рассказывают о том, сколько рабочих кормят одного пенсионера.
Через 3 года выборы в Государственную Думу. НЕ голосуем за Единую Россию Пусть они будут там в меньшинстве. вся Единая Россия против народа.
Удалить закон из обсуждения! Закон нарушает основной закон конституции - право на жизнь!
Стыдно за "Единую Россию"!!!!
Что за хрень, зачем нам в стране вообще нужна дума, тем более что эта ОПГ делает всё чтобы уничтожить нас??? Разогнать их, сколько денег останется в бюджете, миллиарды!!!
У всех антинародных депутатов отобрать мандаты, т.к. они не соответствуют своему статусу, принимая антинародные законы.
Как народные слуги принимали повышение пенсионного возраста
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