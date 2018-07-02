Как народные слуги принимали повышение пенсионного возраста

Депутаты объяснили для чего поднимают пенсионный возраст и зачем нужна пенсионная реформа в России. Кого коснется повышение пенсионного возраста в России свежие новости.Видео:Народ должен знать в лицо своих героев и рожи "слуг" народа﻿В Единой России больше всех дипутатов.Они же прогаласуют за повышение.И с народом не кто не будет спрашиватся.﻿ПЕДИНАРОСОВ НА КОЛ ПОСАДИТЬ!!!!﻿НДС, Бензин и пенсии только за это надо Единоросам и правительству объявить роспуск!﻿Антинародных депутатов в Сибирь, сажать леса, которые вырубили китайцы.﻿А где тот неиссякаемый источник, из которого черпают свои зарплаты депутаты и правительство? Почему нельзя из этого же источника повысить пенсии? Вместо этого нам постоянно рассказывают о том, сколько рабочих кормят одного пенсионера.﻿Через 3 года выборы в Государственную Думу. НЕ голосуем за Единую Россию Пусть они будут там в меньшинстве. вся Единая Россия против народа.﻿Удалить закон из обсуждения! Закон нарушает основной закон конституции - право на жизнь!﻿Стыдно за "Единую Россию"!!!!﻿Что за хрень, зачем нам в стране вообще нужна дума, тем более что эта ОПГ делает всё чтобы уничтожить нас??? Разогнать их, сколько денег останется в бюджете, миллиарды!!!﻿У всех антинародных депутатов отобрать мандаты, т.к. они не соответствуют своему статусу, принимая антинародные законы.﻿