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Как народные слуги принимали повышение пенсионного возраста

  • Опубликовано: natall | 24.07.2018
    Раздел: Новости | Просмотры: 281 | Комментарии: 8
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Депутаты объяснили для чего поднимают пенсионный возраст и зачем нужна пенсионная реформа в России. Кого коснется повышение пенсионного возраста в России свежие новости.

Как народные слуги принимали повышение пенсионного возраста


Видео:



Комментарии с Youtube:

Народ должен знать в лицо своих героев и рожи "слуг" народа﻿

В Единой России больше всех дипутатов.Они же прогаласуют за повышение.И с народом не кто не будет спрашиватся.﻿

ПЕДИНАРОСОВ НА КОЛ ПОСАДИТЬ!!!!﻿

НДС, Бензин и пенсии только за это надо Единоросам и правительству объявить роспуск!﻿

Антинародных депутатов в Сибирь, сажать леса, которые вырубили китайцы.﻿

А где тот неиссякаемый источник, из которого черпают свои зарплаты депутаты и правительство? Почему нельзя из этого же источника повысить пенсии? Вместо этого нам постоянно рассказывают о том, сколько рабочих кормят одного пенсионера.﻿

Через 3 года выборы в Государственную Думу. НЕ голосуем за Единую Россию Пусть они будут там в меньшинстве. вся Единая Россия против народа.﻿

Удалить закон из обсуждения! Закон нарушает основной закон конституции - право на жизнь!﻿

Стыдно за "Единую Россию"!!!!﻿

Что за хрень, зачем нам в стране вообще нужна дума, тем более что эта ОПГ делает всё чтобы уничтожить нас??? Разогнать их, сколько денег останется в бюджете, миллиарды!!!﻿

У всех антинародных депутатов отобрать мандаты, т.к. они не соответствуют своему статусу, принимая антинародные законы.﻿






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  • 1 | 24.07.2018, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вице-премьер Голикова обещала рост пенсий до 20 тысяч рублей, а сама носит украшения на 10 миллионов
Гудков опубликовал фотографию Голиковой, на которой она сидит за столом на одном из совещаний с сосредоточенным лицом. На ней надет пиджак знаменитого французского дома «Шанель» стоимостью более миллиона рублей. На ней серьги кольцо – все из белого золота с бриллиантами. Совокупная цена этих ювелирных украшений превышает 6 миллионов рублей.
– Без учета сумочки, юбки и обуви, а также конечно же белья – 10 867 048 рублей, – резюмирует Гудков. – Ну как тут не волноваться, что 22 миллионов россиян за чертой бедности?



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  • 2 | 24.07.2018, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
За рубежом все налоги намного выше. Хотите, как за границей, надо платить соответствующие налоги.



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  • 3 | 24.07.2018, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
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Пока Путин у власти , у власти будет и " Единая Россия " !



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  • 4 | 24.07.2018, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 24.07.2018, 11:04 | Автор:

За рубежом все налоги намного выше. Хотите, как за границей, надо платить соответствующие налоги.
===========================================================
ХРЕН с пальцем не равняй ! За рубежом и зарплата не российская , и налоги прогрессивные до 60- 80 % для олигархов !
А здесь ВОРЬЕ Российское за 13 % подоходного налога прячется !



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  • 5 | 24.07.2018, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
УВОРОВАННЫЕ капиталы просят вернут из - за бугра у ВОРЬЯ !
Обещают , что простят все грехи и забудут слезы сотни тысяч обманутых людей !
Теперь Медведев обещал им ( ворью ) создать на территории РФ
несколько офшоров , где бизнес не будет платить налоги в казну России !
" Роснефть " госкомпания РФ имеет десятки " дочек " за границей в офшорах и не платит налоги у казну России !
Путин конечно этого не знает !



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  • 6 | 24.07.2018, 13:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нет сейчас слуг народа это понятие плавно заменили на элиту и правящий класс,а это уже совсем другое.



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  • 7 | 24.07.2018, 13:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
После слов Путина о пенсионной реформе Единая Россия переобувается в воздухе



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  • 8 | 24.07.2018, 14:18 | Автор: buravhik
    Публикации: 0 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 0
Антинародных депутатов в Сибирь??? Это ещё за какие заслуги нам эта радость? У нас своего барахла хватает. В танкер и в Северную Корею их. Пусть старина Ын учит родину любить.



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