Из сотрудников скорой сделали рабов? Уже и поесть нельзя

Установленный официально запрет для работников скорой медпомощи приносить с собой еду из дома и кушать ее на службе вызвал много откликов как среди медиков, так и среди обычных читателей.Представители минздрава Башкирии и рядовые сотрудники «скорой помощи» дали диаметрально противоположные комментарии по поводу недавнего приказа от 16 мая 2018 года «О правилах пользования помещениями (бытовыми и служебными) ГБУЗ РССМП и ЦМК», который вызвал немалый резонанс.- Данный приказ был издан с целью обеспечить безопасные условия работы сотрудникам станций скорой медпомощи, в частности, шла речь о соблюдении правил санитарии, - пояснила пресс-секретарь минздрава РБ Светлана Кускарбекова. – Приказ был подготовлен руководством Республиканской станции скорой медпомощи и Центра медицины катастроф.Как следует из пояснений заместителя главного врача по экономическим вопросам Республиканской станции скорой медицинской помощи и Центра медицины катастроф Виктории Аюкасовой, приказ был издан по результатам внутренней проверки в одном из подразделений Станции.- В ходе проверки были обнаружены нарушения требований санитарно-эпидемиологических правил и требований пожарной безопасности. Приказ издан с учетом мнения единого представительного органа работников и определяет правила пользования бытовыми и служебными помещениями Станции, - пояснила Виктория Аюкасова. - В ходе повторной проверки выяснилось, что требования приказа от 16 мая 2018 года отдельными работниками не исполняются, правила пользования бытовыми и служебными помещениями Станции не соблюдаются. Поэтому 9 июля появился второй приказ в целях соблюдения работниками требований санитарно-эпидемиологических правил и требований пожарной безопасности «Об алгоритме действий должностных лиц при выявлении нарушений исполнения приказа ГБУЗ РССМП и ЦМК от 16 мая 2018 г.».Выражаясь проще, по мнению руководства РССМП и ЦМК, работодатель вправе в локальном нормативном акте определить наиболее эффективный порядок осуществления трудовой деятельности – то есть «установить запрет на использование личных вещей при осуществлении трудового процесса в целях соблюдения санитарно-эпидемиологического режима, усиления пожарной безопасности, повышения антитеррористической защищенности, а так же в целях упорядочения учета, движения и сохранности материальных ценностей ГБУЗ РССМП и ЦМК». Авторы приказа, судя по всему, уверены, что в данной ситуации права работников никак не нарушаются, поскольку данный запрет направлен на регламентацию рабочего процесса. Однако у самих работников иное мнение по данному поводу.- Подразделение, на котором были обнаружены грубые нарушения, послужившие поводом для издания вышеупомянутого приказа, это наша подстанция – Орджоникидзевского района Уфы. Я могу пояснить, что подразумевалось под нарушениями, - сообщила Медиакорсети руководитель регионального отделения независимого профсоюза медиков «Действие» Тамара Богданова. - Например, мы с коллегами, как сотрудники реанимационной бригады, не можем рассчитывать на нормальный обед в буфете, поскольку в любой момент можем сорваться и уехать на вызов, нормально покушать времени не бывает. Максимум, что мы можем себе позволить, – заварить за три минуты лапшу или съесть выпечку. Попить чай – это уже как повезет. Недоеденную пищу можно положить в холодильник, но потом приезжаешь, а ее там уже нет, и гадай, куда она делась – то ли кто-то съел, то ли строгое начальство выбросило из соображений соблюдений правил санитарии. В машинах душно, они стоят на улице на солнцепеке, однако попить воды нам уже в соответствии с данным приказом в пути следования запрещается. Нам запрещают в перерывах между вызовами прилечь на кушетку, а ведь у нас работа постоянно на ногах – 24 часа в сутки.Тамара считает, что данный приказ преследует цель выжить с работы активистов независимого профсоюза «Действие», потому что, по ее словам, самый строгий контроль установлен именно за Орджоникидзевской подстанцией.- При этом в кабинетах нашего руководства имеется бытовая техника без всяких ограничений, и им на рабочем месте кушать не возбраняется, - говорит она. – Но апофеозом бюрократического беспредела стало указание носить ботинки строго установленного образца, которые были централизованно закуплены для всех сотрудников. В итоге нам приходится надевать их даже в жару. Моя коллега Марина Явгильдина стерла ноги в них до серьезного воспаления. Обращались в Гострудинспекцию, однако наш работодатель подал на инспекцию в суд и отбился от штрафа. При этом отказ носить такую обувь летом может обернуться для нас лишением премии.По словам другого активиста профсоюза «Действие» Ирины Тишиной, в кабинете старшего врача Орджоникидзевской подстанции скорой помощи Уфы Елены Фроловой имеются и холодильник, и микроволновка, и чайник, и посуда - то есть все вещи, запрет на которые касается других работников подстанции.- Там обедают и заведующая подстанцией Земфира Друзина, и старший фельдшер Рания Ларионова. Фотография интерьера их кабинета была сделана сотрудниками подстанции буквально на прошлой неделе, уже после издания вышеупомянутого приказа, - уточнили представители профсоюза. - Обедать в общую комнату приема пищи они не приходят.Медиакорсеть следит за развитием событий.