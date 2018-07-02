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Из сотрудников скорой сделали рабов? Уже и поесть нельзя

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Установленный официально запрет для работников скорой медпомощи приносить с собой еду из дома и кушать ее на службе вызвал много откликов как среди медиков, так и среди обычных читателей.

Из сотрудников скорой сделали рабов? Уже и поесть нельзя


Представители минздрава Башкирии и рядовые сотрудники «скорой помощи» дали диаметрально противоположные комментарии по поводу недавнего приказа от 16 мая 2018 года «О правилах пользования помещениями (бытовыми и служебными) ГБУЗ РССМП и ЦМК», который вызвал немалый резонанс.

- Данный приказ был издан с целью обеспечить безопасные условия работы сотрудникам станций скорой медпомощи, в частности, шла речь о соблюдении правил санитарии, - пояснила пресс-секретарь минздрава РБ Светлана Кускарбекова. – Приказ был подготовлен руководством Республиканской станции скорой медпомощи и Центра медицины катастроф.

Как следует из пояснений заместителя главного врача по экономическим вопросам Республиканской станции скорой медицинской помощи и Центра медицины катастроф Виктории Аюкасовой, приказ был издан по результатам внутренней проверки в одном из подразделений Станции.

- В ходе проверки были обнаружены нарушения требований санитарно-эпидемиологических правил и требований пожарной безопасности. Приказ издан с учетом мнения единого представительного органа работников и определяет правила пользования бытовыми и служебными помещениями Станции, - пояснила Виктория Аюкасова. - В ходе повторной проверки выяснилось, что требования приказа от 16 мая 2018 года отдельными работниками не исполняются, правила пользования бытовыми и служебными помещениями Станции не соблюдаются. Поэтому 9 июля появился второй приказ в целях соблюдения работниками требований санитарно-эпидемиологических правил и требований пожарной безопасности «Об алгоритме действий должностных лиц при выявлении нарушений исполнения приказа ГБУЗ РССМП и ЦМК от 16 мая 2018 г.».

Выражаясь проще, по мнению руководства РССМП и ЦМК, работодатель вправе в локальном нормативном акте определить наиболее эффективный порядок осуществления трудовой деятельности – то есть «установить запрет на использование личных вещей при осуществлении трудового процесса в целях соблюдения санитарно-эпидемиологического режима, усиления пожарной безопасности, повышения антитеррористической защищенности, а так же в целях упорядочения учета, движения и сохранности материальных ценностей ГБУЗ РССМП и ЦМК». Авторы приказа, судя по всему, уверены, что в данной ситуации права работников никак не нарушаются, поскольку данный запрет направлен на регламентацию рабочего процесса. Однако у самих работников иное мнение по данному поводу.

- Подразделение, на котором были обнаружены грубые нарушения, послужившие поводом для издания вышеупомянутого приказа, это наша подстанция – Орджоникидзевского района Уфы. Я могу пояснить, что подразумевалось под нарушениями, - сообщила Медиакорсети руководитель регионального отделения независимого профсоюза медиков «Действие» Тамара Богданова. - Например, мы с коллегами, как сотрудники реанимационной бригады, не можем рассчитывать на нормальный обед в буфете, поскольку в любой момент можем сорваться и уехать на вызов, нормально покушать времени не бывает. Максимум, что мы можем себе позволить, – заварить за три минуты лапшу или съесть выпечку. Попить чай – это уже как повезет. Недоеденную пищу можно положить в холодильник, но потом приезжаешь, а ее там уже нет, и гадай, куда она делась – то ли кто-то съел, то ли строгое начальство выбросило из соображений соблюдений правил санитарии. В машинах душно, они стоят на улице на солнцепеке, однако попить воды нам уже в соответствии с данным приказом в пути следования запрещается. Нам запрещают в перерывах между вызовами прилечь на кушетку, а ведь у нас работа постоянно на ногах – 24 часа в сутки.

Тамара считает, что данный приказ преследует цель выжить с работы активистов независимого профсоюза «Действие», потому что, по ее словам, самый строгий контроль установлен именно за Орджоникидзевской подстанцией.

- При этом в кабинетах нашего руководства имеется бытовая техника без всяких ограничений, и им на рабочем месте кушать не возбраняется, - говорит она. – Но апофеозом бюрократического беспредела стало указание носить ботинки строго установленного образца, которые были централизованно закуплены для всех сотрудников. В итоге нам приходится надевать их даже в жару. Моя коллега Марина Явгильдина стерла ноги в них до серьезного воспаления. Обращались в Гострудинспекцию, однако наш работодатель подал на инспекцию в суд и отбился от штрафа. При этом отказ носить такую обувь летом может обернуться для нас лишением премии.

По словам другого активиста профсоюза «Действие» Ирины Тишиной, в кабинете старшего врача Орджоникидзевской подстанции скорой помощи Уфы Елены Фроловой имеются и холодильник, и микроволновка, и чайник, и посуда - то есть все вещи, запрет на которые касается других работников подстанции.

- Там обедают и заведующая подстанцией Земфира Друзина, и старший фельдшер Рания Ларионова. Фотография интерьера их кабинета была сделана сотрудниками подстанции буквально на прошлой неделе, уже после издания вышеупомянутого приказа, - уточнили представители профсоюза. - Обедать в общую комнату приема пищи они не приходят.

Медиакорсеть следит за развитием событий.

МКС
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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • 1 | 24.07.2018, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Недоеденную пищу можно положить в холодильник, но потом приезжаешь, а ее там уже нет, и гадай, куда она делась
=================================
Дожили! Уже и пайки друг у друга воруем, а ведь это Мы всего лишь "встали с колен", а что будет когда начнем движение?
Отец рассказывал что в войну, одни сажали картошку, а другие ,на следующий день её выкапывали...



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  • 2 | 24.07.2018, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мы с надеждой ждем медицинской помощи, а у врачей скорой ,оказывается, нет возможности восстановить свои силы?
Им условия труда и отдыха создают ... пожарники и ...зам главных по... экономике.
А что из себя представляют эти горе - специалисты мы хорошо знаем по "развитой экономики Башкирии" и трагическим событиям в Кемерово.
Оказывается, мы содержим "Центр медицины катастроф", но что-то не видно их работы.
Спецбортов малой авиации у "ЦМК" нет.
На дорогах, в горах, в отдаленных селениях люди гибнут из-за несвоевременности мед помощи.



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  • 3 | 24.07.2018, 10:46 | Автор: Не зарегистрирован
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Минобороны предложило отбирать автомобили у граждан в случае войны‍

В Министерстве обороны подготовили поправки в перечень транспортных средств, подлежащих учету в мирное время в военных комиссариатах. Как сообщает газета «Известия», в него включат все легковые автомобили, которые могут использоваться для перевозки пассажиров.
РБК
06:15
=========================================================
Дожили ! Толстопузые и толсторожие обворовали армию и весь
российский бюджет !
Теперь не на чем доехать на войну !
Ладно когда то а СССР был такой закон , но они его впоследствии отменили ! А " могучая " Россия с хрена ли опять из отсталого века закон этот вытащила ?
Наверное от переизбытка своего " могущества ".



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  • 4 | 24.07.2018, 11:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это похоже на КРЕПОСТНИЧЕСКОЕ отношение между барином и
крепостной прислугой !
Может вообще то пора объявить администрации независимого
профсоюза «Действие» ЗАБАСТОВКУ против крепостного права на
врачей !
Только вот не верится в это , ведь рабская душа всего боится !
КАК бы чего не вышло ! Лучше на коленях просить прощения !



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  • 5 | 24.07.2018, 11:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нам запрещают в перерывах между вызовами прилечь на кушетку, а ведь у нас работа постоянно на ногах – 24 часа в сутки.
=======================================================
Неожиданно и неприглядно такое отношение к врачам Скорой Помощи !



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  • 6 | 24.07.2018, 11:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У рабовладельцев другие скорая медицинская помощь и не скорая медицинская помощь. Сотрудники их медпомощи не обижаются на бытовые и материальные условия. Они для себя устроили рай на феодальной земле.

Каждый сверчок знай свой шесток.



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  • 7 | 24.07.2018, 12:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Минобороны предложило отбирать автомобили у граждан в случае войны‍
===========================================================

Мне интересно , как в стране где КАПИТАЛИЗМ , то есть ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ священна и неприкосновенна , могут принимать или предлагать такие законы !
Этакая смесь капиталистических форм с бандитской сутью. российской власти ?



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  • 8 | 24.07.2018, 12:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В армии когда на сутки заступаешь в караул, то два часа на посту, 2 часа бодрствуешь, два в комнате отдыха. Комната приема пищи. Дисбат какой то получается на Скорой.



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  • 9 | 24.07.2018, 16:24 | Автор: Не зарегистрирован
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Надо ещё и передвижение по станции скорой помощи разрешить только держа руки за спиной, зачем на полпути-то останавливаться! Бред полный! Вместо того, чтобы обеспечить людей всеми условиями для облегчения условий работы им только всё запрещают! Это конечно легче, чем всё наладить, чтобы всем было удобно! Но у меня вопрос: почему у них 24-часовые дежурства? Почему не сделать 8 или 12 часовые? Отпахал 8 или 12 часов и лежи дома на кушетке, а не в рабочее время! Вот длительность рабочих дней надо изменить обязательно! Очень Опытный



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