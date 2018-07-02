Без принуждения и насилия: Что обещает новый закон о родных языках?

По данным экспертов, новая редакция законопроекта об изучении родных языков будет учитывать внесенные регионами России пожелания и дополнения, пишет информагенство ТАСС.С момента первого чтения законопроекта, которое было 19 июня, Госдума внесла еще 27 поправок в документ. Но пока неизвестно, что в конечно итоге будет собой представлять данный закон и как это отразиться на родных языках. Как уверяет председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов, родные языки останутся в обязательной части образовательной программы, но это будет выборочным предметом. Его слова поддержала член комитета по делам национальностей Госдумы РФ, председатель Совета Ассамблеи народов Башкортостана Зугура Рахматуллина.- Все наши поправки были учтены в новой редакции, подготовленной ко второму чтению. По ней родные и государственные языки будут изучаться в обязательном порядке, но на условиях выбора, кроме того, русский язык получает статус родного языка. Также, по предложению Башкортостана,меняется алгоритм оформления заявления на изучение языка от родителей: согласие пишется не каждый год, а при приеме учащегося в образовательную организацию и переводе на уровни образования,- сообщила депутат Рахматуллина.У наших соседей, Республики Татарстан, пока тоже не все гладко. На днях там прошел съезд Всемирного конгресса татар, где его председатель Василь Шайхразиев отказался обсуждать законопроект. Хотя изначально они были настроены очень категорично. «Устраивает, не устраивает — мы никак не можем об этом глагольствовать. Наша задача этот проект утвердить. Учитывая, что все будет по выбору родителей, наша задача — работа с родителями, дедушками и бабушками, чтобы они своих детей отдавали в национальные группы и классы»,— сообщил Шайхразиев.Но в Татарстане есть Всетатарский общественный центр, считающий законопроект уничтожающим языки народов России документом. Они даже хотели организовать митинг 31 июля, только его им не разрешили проводить. Тем не менее, в Татарстане хоть что-то делают за сохранение языка. А у нас в Башкортостане обсуждения на республиканском уровне не проводятся, поэтому народу остается лишь стоять с плакатами возле Курултая, чтобы хоть как-то обратить на проблему внимания.