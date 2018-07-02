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Без принуждения и насилия: Что обещает новый закон о родных языках?

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По данным экспертов, новая редакция законопроекта об изучении родных языков будет учитывать внесенные регионами России пожелания и дополнения, пишет информагенство ТАСС.

Без принуждения и насилия: Что обещает новый закон о родных языках?


С момента первого чтения законопроекта, которое было 19 июня, Госдума внесла еще 27 поправок в документ. Но пока неизвестно, что в конечно итоге будет собой представлять данный закон и как это отразиться на родных языках. Как уверяет председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов, родные языки останутся в обязательной части образовательной программы, но это будет выборочным предметом. Его слова поддержала член комитета по делам национальностей Госдумы РФ, председатель Совета Ассамблеи народов Башкортостана Зугура Рахматуллина.

- Все наши поправки были учтены в новой редакции, подготовленной ко второму чтению. По ней родные и государственные языки будут изучаться в обязательном порядке, но на условиях выбора, кроме того, русский язык получает статус родного языка. Также, по предложению Башкортостана,
меняется алгоритм оформления заявления на изучение языка от родителей: согласие пишется не каждый год, а при приеме учащегося в образовательную организацию и переводе на уровни образования,
- сообщила депутат Рахматуллина.

У наших соседей, Республики Татарстан, пока тоже не все гладко. На днях там прошел съезд Всемирного конгресса татар, где его председатель Василь Шайхразиев отказался обсуждать законопроект. Хотя изначально они были настроены очень категорично. «Устраивает, не устраивает — мы никак не можем об этом глагольствовать. Наша задача этот проект утвердить. Учитывая, что все будет по выбору родителей, наша задача — работа с родителями, дедушками и бабушками, чтобы они своих детей отдавали в национальные группы и классы»,— сообщил Шайхразиев.

Но в Татарстане есть Всетатарский общественный центр, считающий законопроект уничтожающим языки народов России документом. Они даже хотели организовать митинг 31 июля, только его им не разрешили проводить. Тем не менее, в Татарстане хоть что-то делают за сохранение языка. А у нас в Башкортостане обсуждения на республиканском уровне не проводятся, поэтому народу остается лишь стоять с плакатами возле Курултая, чтобы хоть как-то обратить на проблему внимания.

ПроУфу
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  • 1 | 24.07.2018, 09:45 | Автор: ketrin_2 | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 5298 | Рейтинг: +1431,8
Если бы Зугура не была бы депутатом, то она бы выступала везде за преподование бащкирского ВСЕМ детям.



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  • 2 | 24.07.2018, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
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В законе обязательно должно быть прописано что в так называемых "национальных республиках" изучение национального языка, для представителей нации обязательно! Мало того, они в обязательном порядке, должны быть готовы сдавать один, или несколько экзаменов по определенным предметам на родном языке.



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  • 3 | 24.07.2018, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
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Да, ну и времена, ну и поганые персонажи! Башкирский националист Тимур Лукманов в "Опоре России", татарский националист Загир Хакимов возглавляет отделение партии "Патриоты России". Ни стыда, ни совести, ни принципов. Как говорил про таких Швецов: тьфу, мляди!



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  • 4 | 24.07.2018, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
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Это та Зугура, в бытность которой министром просвещения РБ детей в школу родители провожали с топорами?
Это та Зугура, в бытность которой министром просвещения РБ школьников кормили черт знает чем, не хватало мест в детских садах и вся система работы с подростающим поколением была ориентирована на поборы с родителей?



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  • 5 | 24.07.2018, 10:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не трогайте, сволочи, Загира Хакимова! Он настоящий русский патриот. К татарским делам он не имеет никакого отношения. За пять лет депутатства в Курултае он ни разу не поднимал татарскую тематику. Если бы не было такой тесноты в "Единой России", он несомненно был бы среди них.



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  • 6 | 24.07.2018, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
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Чтобы не говорили люди разных национальностей про свой и
чужие языки у каждого есть мысль или мечта , что свой родной
язык надо нашим детям знать !



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  • 7 | 24.07.2018, 10:56 | Автор: Не зарегистрирован
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Как башкиры на Зугуру накинулись! Она вас устраивала. И вдруг - на, тебе! Не порождение вашей подлости-ли она? Думайте, правильно-ли вы живёте.



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  • 8 | 24.07.2018, 11:16 | Автор: ketrin_2 | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 5298 | Рейтинг: +1431,8
Ха, накинулись. А они думали она защитит башязык. Там,в Думе. Ей насрать,только не потерять теплое место. Из тех башкир,кто ратует на обязаловку,попадут в Думу. и будут то же самое делать. Если бы по настоящему. боролись за то чтоб развивать и защитить башкирский,то бы не сидели и не ждали законов. Сколько угодно способов. популяризации. НЕт,им закон подавай и бабло. А что пилить то?



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  • # 9 | 24.07.2018, 11:27 | Автор: кац
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  • 10 | 24.07.2018, 11:38 | Автор: юнг
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Кому что, а вшивому- про баню?



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  • 11 | 24.07.2018, 11:50 | Автор: ketrin_2 | На сайте
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так об чем я говорю. Кацу покоя не дают.ни оглы ни матросы. Крепко засели видимо



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  • # 12 | 24.07.2018, 11:52 | Автор: кац
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  • 13 | 24.07.2018, 12:07 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 24.07.2018, 10:46 | Автор:

Не трогайте, сволочи, Загира Хакимова! Он настоящий русский патриот. К татарским делам он не имеет никакого отношения. За пять лет депутатства в Курултае он ни разу не поднимал татарскую тематику. Если бы не было такой тесноты в "Единой России", он несомненно был бы среди них.
=======================================================
Да что ты , да что ты ! Успокойся родимый , выпей валерьянки !
Неужели быть и стоять ЧЛЕНОМ " Единой России " это честь
для татарина ?



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  • 14 | 24.07.2018, 12:13 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 34876 | Рейтинг: +5818,2
....так об чем я говорю. Кацу покоя не дают.ни оглы ни матросы. Крепко засели видимо

==Скорее всего повреждены мышцы сфинктера. Человек не может ходить и постоянно об этом думает!



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  • 15 | 24.07.2018, 12:23 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 34876 | Рейтинг: +5818,2
Итак, весёленьким таким вырисовывается следующий 2019 год: пенсионный возраст повышается, налоги (НДС и пр.) увеличиваются, зарплаты не растут, инфляция опять начинает ускоряться. Кстати, цены на бензин снова должны резко вырасти (там ведь НДПИ собираются повышать). И это всё не чьи-то злопыхательские хотелки, как кому-то может померещиться, а официальные намерения и прогнозы властей. Ещё раз: это всё власти так прогнозируют, и не только прогнозируют, но и делают.

Вопрос: как это сочетается с утверждением, что экономика перешла к устойчивому росту: Ответ: никак не сочетается.

Если всё так хорошо, то почему так плохо? (И.Николаев).



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  • 16 | 24.07.2018, 12:29 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 15232 | Рейтинг: -2848,3
А если в ГД попадет юнга?
Он будет требовать закона, чтобы в каждом углу была установлена по тюремной столовой.
Да, поправка, тебя трогать катька то же, что копаться руками в плевательнице.



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  • 17 | 24.07.2018, 12:41 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 34876 | Рейтинг: +5818,2
16 | 24.07.2018, 12:29 | Автор: кац | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 15230 | Рейтинг: -2848,1
А если в ГД попадет юнг?
Он будет требовать закона, чтобы в каждом углу была установлена по тюремной столовой.

==============...была установлена.....
из какого класса выгнали за двойки по русскому?



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  • 18 | 24.07.2018, 12:48 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 15232 | Рейтинг: -2848,3
Юнге не нравится, что у меня получилась установка как ПО.
Челик требует, чтобы для него дешевая его тюремная столовая была бы физически поставлена на каждом углу.
Дебил дебилом, а как кушать на халяву, все нутром чует.



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  • 19 | 24.07.2018, 13:36 | Автор: ketrin_2 | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 5298 | Рейтинг: +1431,8
Как режиссеру удается создать образ аульного,т. е деревенского ,понаехавшего в города,
Очень просто,надо дать ему горсть семечек, и чтоб он разговаривал как Кац. Челик.это слово .определяет психологически быдло .Но,быдло, почувствовавшее,что он, хозяин положения. Силу,так скажем. а народ.адекватный сквозь всю эту дребедень видит тебя насквозь. Ущеный.Чегг там у тебя наука?



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  • 20 | 24.07.2018, 14:04 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 15232 | Рейтинг: -2848,3
Катька, ты же сама тут рассказала как ты в молодости бегала по кабакам цеплять матросов. Всем хорошо известно, кто гоняется за голодными матросами -затасканные, некрасивые, на все согласные. Может кому то сирно, но мне является ассоциация с общественной плевательницей. Я не согласен в ней копаться голыми руками.



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