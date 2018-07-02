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Повышение НДС: Будут душить ценами и налогами, но вы держитесь

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Это очередной пост из серии «Территория Собственника» и он про НДС, и наш российский бизнес, который напоминает безвольное животное для жертвоприношения, обречённо смотрящее в глаза своих палачей и не пытающееся бежать. К огромному сожалению нет ни экспертной дискуссии, ни просто громкого разговора о происходящем. Федеральные СМИ упорно молчат, становясь молчаливыми соучастниками этой гнусной истории.

Повышение НДС: Будут душить ценами и налогами, но вы держитесь


Итак, бизнес молча проглотил повышение НДС и мы не увидели абсолютно никакой активности против. После окончания выборов Президента все понимали, что ничего хорошего не надо ждать от нового срока Владимира Путина, в том числе и для смягчения бизнес-климата.

Пока Максим Орешкин пытался проводить стратегические сессии и набирал команду изменений, в недрах Правительства и Кремля формировались новые майские указы Президента и меры по их обеспечению любой ценой. Пенсионная реформа, как отвлекающий манёвр и вот вам +11,11% НДС. Как итог Правительство собралось наскребать по 700 млрд руб. в год, но уверен, что нас ждёт сюрприз и сумма будет гораздо меньше.

Промолчавший бизнес будет сжиматься и дальше, выживая и теряя конкурентные преимущества, а база для НДС очевидно уменьшаться. Я посмотрел сайт РСПП и не нашёл там какой либо серьёзной дискуссии по этому поводу, г-н Шохин считает, что бизнес справится — «Мы анализировали вместе с правительством, самостоятельно, с компаниями-членами РСПП, других бизнес-объединений и пришли к выводу, что некоторое повышение НДС — это то, с чем мы можем справиться», — подчеркнул А.Шохин.

Если честно, то просто фигею от такой позиции. Откуда такая уверенность? Я не уверен, что бизнес справится, точнее справится, но не весь. Почему РСПП не топит за либерализацию экономики, снижению налогов для бизнеса? Почему не выводит предпринимателей на митинги? Любому здравомыслящему человеку понятно, что для запуска нашей экономики и привлечения иностранных инвестиций нужно раскручивать гайки и снижать налоги и различные поборы. Сейчас открыть производственный бизнес сродни подвигу за который надо давать заезду Героя труда, а их накрячивают поборами, проверками и заставляют прыгать через бюрократические барьеры. Как могут возглавлять экономические блок в Правительстве люди, не работавшие в реальном бизнесе? Бред полный.

Повышение НДС нельзя рассматривать отдельно от других последних инициатив и шагов Медведевского Правительства, таких как – поднятие пенсионного возраста и желание обязать работодателей держать работников предпенсионного возраста, рост цен на топливо, давление на бизнес и предпринимателей со стороны правоохранительных органов, да и просто ухудшение бизнес-климата в России.

Выживать будут крупные госкорпорации и компании работающие с бюджетными деньгами, где отсутствует конкуренция, а вот малый и средний бизнес будут уходить в тень и в гаражи, работая тупо в кэш мимо кассового аппарата.

Я поговорил с некоторыми своими знакомыми предпринимателями, задав им один единственный вопрос – «Почему молчите?». Ответ банальный – «А что это даст, если вопрос уже решён? Будем думать, как крутиться и выживать». Страшное в этом то, что бизнес будет выживать, а не развиваться. Большинство россиян не понимает, что повышение скажется на нас всех, когда мы придём в магазин или соберёмся обновить телевизор, или холодильник, а там выросшие цены. Понятно, что есть льготная ставка по НДС в 10% на ряд продуктов, медикаментов и детских товаров, но что делать с высокотехнологичной продукцией, продукцией машиностроения, автомобилями и далее по списку? А низкий уровень инфляции нам опять подгонят и нарисуют на радость Президенту для прямой линии с россиянами?

Наше родное и дорогое Правительство топчется, как слон в посудной лавке жонглируя цифрами и липовой статистикой, которую они научились подгонять. Но самое страшное в этой истории это пессимистичный настрой нашего бизнеса, людей, которые работают на земле.

Я посмотрел вчера ( в день принятия закона ГосДумой) наши центральные каналы, а там практически полная тишина, на одном только сказали, что всё это делается ради майских указов Президента, то есть для нас, для народа. Поразительные они там существа, которые хотят нас облагодельствовать за наш с вами же счёт, вместо того, чтобы это делать за счёт дополнительных доходов от продажи сырьевых ресурсов, которые они складывают в свою кубышку по принципу «сначала съедим твоё, а потом каждый своё».

Что надо сделать, чтобы бизнес вышел на улицу? Или деньги (бизнес) любят тишину независимо от давления? В крупных городах это ещё возможно, да и то не массово, а вот в регионах это совсем невозможно, так как местные администрации найдут способ, как перекрыть кислород предпринимателям, решившим побузить.

В общем тупик и все эти ассоциации и союзы предпринимателей ещё раз показали своё истинное лицо. Кроме отсутствия позитивного настроя мы видим отсутствие доверия не только к органам власти, но и к различным ассоциациям, которые не могут и не хотят защищать бизнес, так для чего они создаются? Лоббировать свои узкие шкурные интересы?

Что печально, но и бюджет 2019 года мы будем выживания, а не развития. Опять тотальная обдираловка всех и раздача благ с барского плеча. У меня есть предположение, что нашему политическому Олимпу не нужен крепкий малый и средний бизнес, не нужны обеспеченные россияне, не нужен средний класс. Зачем? Если будут крепкими, самостоятельными и независимыми, то начнут задавать неприятные вопросы властям, ими сложно будет управлять и манипулировать. Всё здесь смешалось – люди, кони, экономика и политика….


Ждём новые инициативы нашего Правительства, которые окончательно задушат и россиян и бизнес, только вопрос – на сколько хватит терпения людей или мы действительно превратились в безвольных животных для жертвоприношения? Гайки будут крутить, выжимать последние крохи, а вот 8 трл рублей из майских указов получат на освоение не бизнес, а приближённые компании ещё больше набивая кошельки своих владельцев.

Боюсь, что в ближайшее время могут сбыться слухи о запрете свободного хождения $ и других валют на территории РФ, что вполне вписывается в логику шагов Правительства и Кремля. Это будет ещё один шаг по вытрясанию заначек из населения и привязка всех к падающему рублю. Удивляюсь, почему этого до сих пор не сделали.

Почему молчит бизнес? Что дальше ждать нам от родного и очень дорогого Правительства?

Александр Горный, Эхо Москвы
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***

Сергей Алексашенко: Уже в октябре мы увидим, что цены начнут расти гораздо быстрее, чем они росли последние месяцы

Е.Бунтман
― Да, у нас новый налоговый год на носу, будем подводить итоги. В первом чтении принято повышение НДС, с 18% до 20%, наверное, как-то надо подытожить. Мы много это обсуждали, что будет дальше, какие непосредственные последствия. Путин говорит, что будут минимизированы последствия налоговой нагрузки, но, тем не менее.

С.Алексашенко
― Ну, я плохо понимаю, что значит – они могут быть минимизированы. Я подозреваю, что после успешного первого чтения будет не менее успешное второе чтение, потом третье чтение…

Е.Бунтман
― И триумфальное подписание президентом.

С.Алексашенко
― Сначала триумфальное прохождение через Совет Федерации, а потом такое мгновенное подписание президентом, который, наверное, даже не задумывается, подписывать или не подписывать. Собственно, с 1 января этот закон вступит в силу, с 1 января налог на добавленную стоимость по основным товарам вырастет с 18% до 20%. Минфин, счастливо потирая руки, начнет собирать те самые 620-630 млрд рублей дополнительных денег, которых так не хватает. Он их готов раздавать, не знаю, друзьям президента на строительство дорог, он их готов раздавать на субсидии «Газпрому», чтобы тот заказывал друзьям президента строительство газопроводов. Он готов раздавать деньги Росгвардии, которая в немереном количестве разгоняет демонстрантов по всей стране.

Н.Росебашвили
― Сергей Владимирович, разрешите, я вас немного поправлю. У нас все деньги пойдут на увеличение финансирования инфраструктуры, демографической политики и образования. Может, не все так плохо?

С.Алексашенко
― Нино, вы знаете, деньги не пахнут. И проект бюджета еще никто не видел, ни вы, ни я. Даже премьер-министр еще не видел проект бюджета, потому что он еще не сверстан. Возможно, скорее всего, в бюджете будут деньги и на инфраструктурные объекты, и на здравоохранение, на демографию, на образование, на культуру. Но вот вряд ли там выделят совсем какие-то расходы на науку… Но ведь вопрос в другом, вопрос в том, может ли бюджет набрать эти 620 млрд рублей какими-то иными путями, не повышая налог на добавленную стоимость, не делая товары более дорогими для всех нас.

Н.Росебашвили
― А мог?

С.Алексашенко
― Собственно, вот то, что я пытался сказать – да, конечно. Я плохо понимаю, зачем Российской Федерации нужно 430 тысяч человек в Росгвардии, единственная цель которых – разгонять демонстрантов. Которые бьются успешно либо с митингующими на Болотной площади, либо разгоняют протестующих с мусорных свалок, которые травят людей. В общем, либо там растаскивают пенсионеров, которые выходят с лозунгами на центральные площади московской столицы.

Вот я считаю, что, если Росгвардию сократить в четыре раза, то будет достаточно большое количество денег. Если распустить в Федеральной службе безопасности все подразделения, которые работают в так называемой экономической преступности, а также подразделения по экстремизму, то тоже можно такие достаточно вменяемые деньги сэкономить. А дальше то, что я говорил, дороги строить не друзьям президента, а на конкурсах распределять, «Газпрому» ликвидировать дотации, которые получают в бюджете, прекратить выдавать дотации государственным банкам, которые получают деньги на покрытие убытков каждый год.

Я думаю, что мы раза в полтора бы больше собрали денег. Реально, триллион рублей, считаю, в год можно было бы собирать. И можно было бы не повышать налог на добавленную стоимость, а снизить его, например, на 1%, потому что мы много об этом говорили, нужно еще раз повторить и подчеркнуть, что повышение налога на добавленную стоимость – это залезание… Минфин как Шура Балаганов, он залезает в кошелек каждому из нас. И у каждого из нас вынимает те самые деньги, про которые министр финансов так радостно говорит «наконец-то они к нам придут». Помните, что это – деньги из вашего кармана. Я считаю, что в бюджете точно совершенно есть деньги в гораздо большем объеме, чтобы можно было избежать повышения налога.

Е.Бунтман
― Какие-то негативные последствия уже сейчас будут, до принятия закона? Потому что обычно, когда готовится повышение цен, оно будет неминуемым вместе с НДС. Можем ли мы ощутить уже до Нового года это?

С.Алексашенко
― Евгений, вы абсолютно правильно говорите, потому что все, мягко говоря, продавцы, торговые сети, они прекрасно понимают, что с 1 января ценники нужно будет поменять. Точнее говоря, не ценники нужно будет поменять, нужно будет платить Минфину по новым ставкам, а ценники поменять вот так единомоментно не удастся. Поэтому цены начнут расти. Я думаю, что мы реально это дело увидим где-нибудь в октябре, потому что сейчас август, сентябрь – такая сезонная дефляция. И Росстат нам будет рапортовать о том, что цены снижаются.

Я думаю, что уже в октябре, ноябре мы увидим, что цены начнут расти гораздо быстрее, чем они росли последние месяцы.

Е.Бунтман
― На что повысятся в первую очередь и на сколько повысятся? Есть ли какой-нибудь прогноз?

С.Алексашенко
― Слушайте, прогноз Минэкономики – на 1,3%. Мой прогноз несколько выше, я считаю, что где-то 1,5%, ближе к 2%. На что, знаете, на букву Ф – на фсё. Вот просто на все, что только можно, будут цены повышаться.

Н.Росебашвили
― А вы можете тогда объяснить, почему как в случае с пенсионной реформой, мы здесь не видим недовольных людей, всяких петиций разных? Потому что, как я понимаю, пенсионная реформа – это еще очень долгоиграющая история, а повышение НДС – это вот буквально сегодня-завтра-послезавтра.

С.Алексашенко
― У меня есть только одно этому объяснение, что российское население, оно действительно сильно прочувствовало, помните ту фразу премьер-министра Медведева, что «денег нет, но вы держитесь». Оно действительно поверило, что у Минфина нет денег. А откуда ему знать, что у Минфина нет денег? У нас же Дума – не место для дискуссий, поэтому население поверило, что у Минфина нет денег, решили, что когда враги кругом, неплохо сброситься по 4000 рублей с носа в год, чтобы Минфин поддержать. Если премьер-министр сказал, что нет денег, как такого красавца не поддержать? За него же вся страна как один встает…

Сергей Алексашенко, Особое мнение






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  • 1 | 25.07.2018, 09:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Повышение НДС с 18% до 20% принятое Государственной думой России 24 июля – это не удорожание всех товаров – для нас, покупателей – на 2%. Это – реальный рост цен. От 9% до 12,2% минимум. Иначе продавцам будет совершенно невыгодно работать.
То есть с 1 января 2019 года наши кошельки похудеют, в среднем, на 10%. А в тех товарах, где роль добавочной стоимости велика, их стоимость, вырастет, до 12,2%. Если не больше. То есть если кто-то захочет купить просто лодку или, не дай Бог, катер, или, это вообще ужасно, автомобиль, где в каждой детали есть добавочная стоимость, в тех товарах, где много «узлов», да это не меньше 12,2%.
Важно отметить, что предложенный правительством законопроект поддержали представители партии парламентского большинства – «Единой России». Все остальные фракции в Думе проголосовали против. Но это голосование «против» фракций, которые относятся себя к парламентской оппозиции, уже ничего не решало.



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  • 2 | 25.07.2018, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ярый крымнашист Горный до сих пор пребывает в невинных грезах относительно роли Путина в повышении НДС и пенсионного возраста, и всего прочего, происходящего в России. Очнись, Горный! Это решение Путина, его выбор. И к этой патовой, кризисной ситуации привела его бездарная внутренняя и внешняя политика, в том числе присоединение Крыма.



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  • 3 | 25.07.2018, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
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Ну так пусть фас контролирует , чтобы цены безосновательно не повышали. Этим бизнесменам и повод не нужен по два раза в год цены задирать. Сукалар.



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  • 4 | 25.07.2018, 12:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Бизнес все свои расходы как обычно переложит на плечи конечного покупателя, т.е. народ! Так что раскрываем свои кошельки ещё шире и достаём оттуда всё больше и больше денег, если они у Вас там ещё есть! Очень Опытный



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  • 5 | 25.07.2018, 12:19 | Автор: Не зарегистрирован
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Повышение НДС: Будут душить ценами и налогами, но вы держитесь

--------------- А как же иначе прокормить родненьких.....



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  • Участник
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  • 6 | 25.07.2018, 13:02 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5705 | Рейтинг: -173,8
Скоро убедимся. По ценам. Как и что.



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  • 7 | 25.07.2018, 13:21 | Автор: Беглец
    Публикации: 0 | Комментарии: 30 | Рейтинг: -2,7
Что печально, но и бюджет 2019 года мы будем выживания, а не развития.
Ни автор, ни редактор не владеют русским языком, но лапша на уши вешается. Народ пытаются раздраконить.



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  • 8 | 25.07.2018, 13:23 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 25.07.2018, 09:37 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Повышение НДС с 18% до 20% принятое Государственной думой России 24 июля – это не удорожание всех товаров – для нас, покупателей – на 2%. Это – реальный рост цен. От 9% до 12,2% минимум. Иначе продавцам будет совершенно невыгодно работать.
То есть с 1 января 2019 года наши кошельки похудеют, в среднем, на 10%. А в тех товарах, где роль добавочной стоимости велика, их стоимость, вырастет, до 12,2%. Если не больше. То есть если кто-то захочет купить просто лодку или, не дай Бог, катер, или, это вообще ужасно, автомобиль, где в каждой детали есть добавочная стоимость, в тех товарах, где много «узлов», да это не меньше 12,2%.
Важно отметить, что предложенный правительством законопроект поддержали представители партии парламентского большинства – «Единой России».

Все остальные фракции в Думе проголосовали против. Но это голосование «против» фракций, которые относятся себя к парламентской оппозиции, уже ничего не решало.
===
это неправда!
"остальные фракции" существуют за счёт наших налогов, т.е.нами наняты на специфическую работу. Но они уклонились от добросовестного исполнения работы, т.е.не обратились к народу с предложением эту проблему решить на референдуме!
это только в побаске утверждают что плох тот солдат, что не мечтает быть генералом. Народ категорически не хочет быть генералом, т.е.отвечать за свои поступки, вот и во главе шпиён отставной майор по должности завклуба! Проблема состоит в том, будет ли существовать страна! Часть территории уже отдана Китаю, часть территории уже выжжена,.!



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  • 9 | 25.07.2018, 13:39 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1837 | Комментарии: 59840 | Рейтинг: +12264,8
Мужчины выходят на пенсию в 60 лет. В случае смерти пенсионера его пенсию получает вдова и дети. Сыновья получают её до 18 лет, а дочери — до той поры, пока не выйдут замуж. Если дочь не выходит замуж, то пенсию отца она получает до самой смерти.

Кстати, это в Сирии...



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  • 10 | 25.07.2018, 13:45 | Автор: Кухарка | На сайте
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Долги "Газпрома" погасили деньгами пенсионеров

"Газпром", отрезанный от международных рынков капитала в результате газового спора с Украиной, обратился к пенсионным накоплениям россиян накануне крупных выплат по внешнему долгу.
Во вторник компания второй раз с начала года вышла на российский долговой рынок и заняла 40 млрд рублей. ...

Крупные западные инвесторы фактически проигнорировали размещение. "Дочки" европейских банков выкупили 3-4% бумаг (вложив не более 1 млрд рублей), сообщил ТАСС Эдуард Джабаров - директор отдела российского долгового рынка Sberbank CIB, который выступал организатором выпуска.

Почти всю сумму - около 32 млрд рублей - "Газпром" одолжил из пенсионных накоплений россиян.



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  • 11 | 25.07.2018, 14:43 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 25.07.2018, 13:21 | Автор: Беглец
Публикации: 0 | Комментарии: 29 | Рейтинг: -2,7
Что печально, но и бюджет 2019 года мы будем выживания, а не развития.
Ни автор, ни редактор не владеют русским языком ... ____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Да и у Вас как-то с русским языком печалька! Очень Опытный



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  • 12 | 25.07.2018, 16:28 | Автор: Не зарегистрирован
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"Повышение НДС нельзя рассматривать отдельно от других последних инициатив и шагов медведевского правительства, таких как – поднятие пенсионного возраста ..."

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БУНТ НА КОРАБЛЕ (?):

"Пришло сенсационное известие: из всей партии власти "Единая Россия" единственная депутат от Крыма Наталья Поклонская проголосовала против правительственного проекта пенсионной реформы.

Единственная женщина проявила мужество, непосильное мужчинам: ещё восемь членов партии власти, не решившись голосовать против партийной линии, уклонились от участия в голосовании.

Простим им их слабость, мужчины у нас не всегда сильный пол. Но, тем не менее, им тоже это решение далось нелегко и потребовало всего гражданского и личного мужества.

Страна должна знать своих героев: Сергей Железняк, Николай Борцов, Григорий Балыхин, Виктор Игнатов, Виталий Милонов, Вячеслав Фетисов, Дмитрий Юрков и Олег Колесников.

Однако открыто не подчиниться и возразить решилась одна Поклонская. Это очень редкого мужества поступок." ... ЭГ ЗАВТРА.



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  • 13 | 25.07.2018, 16:55 | Автор: Кухарка | На сайте
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"Путин очень старался. Именно он решил для Ельцина проблему Скуратова: прокурора засняли на квартире с проститутками и показали по телевизору. А квартиру на Полянке, куда наведывался Скуратов на досуге, вычислил один знакомый Путина – некто Александр Лебедев. Чекист, банкир и владелец "Новой газеты". У него были с прокурором свои счеты, и его служба безопасности по нему поработала. С Березовским тоже все сложилось удачно. Путин перед ним буквально стелился. Скуратов потом в своих мемуарах "Кремлевские подряды "Мабетекса" писал, как Путин, будучи главой ФСБ, лично приезжал с огромным букетом цветов к жене Березовского, чтоб первым с утра поздравить ее с днем рождения. Путин умел шестерить, когда надо: портфель поднести Собчаку, за букетом сбегать жене Березовского – этого не отнимешь. Измайловская ОПГ с приходом Путина в ФСБ получила карт-бланш по всей стране: они стали захватывать заводы, шахты, как семечки щелкать. Джалол Хайдаров – бизнесмен, работавший на измайловскую ОПГ на Урале, – позднее рассказывал в интервью газете Le Monde, как в 2000 году Антон Малевский (главарь измайловской братвы) сказал ему о Путине: "У нас союз на 8 лет". То есть бандиты предполагали, что он два срока будет сидеть (потом "контракт" продлили)"

Ровно 20 лет назад Владимир Путин был назначен главой ФСБ.

Читайте разговор с биографом Путина о теневой стороне его стремительного прихода к власти.

https://www.svoboda.org/a/29387767.html



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  • 14 | 25.07.2018, 17:01 | Автор: Кухарка | На сайте
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Среднемесячный доход 35-летнего директора НИФИ В.Назарова, заложившего теоретическую базу под повышение пенсионного возраста, - 2 млн.рублей..
На супругу Назарова, согласно декларации, записано аж 4 квартиры в Германии..



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  • 15 | 25.07.2018, 17:16 | Автор: Не зарегистрирован
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Востоковед, экономист и эксперт в области политики Евгений Сатановский не смог сдержаться и высказал все, что думает о сегодняшней власти в стране.

"Воры будут воровать, болтуны - болтать, профессора - писать теории, а которые поглупее - просто работать". Сатановский отмечает, что мы построили клептократию - власть воров и мошенников, которые выписывают себе премии на громадные суммы.



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  • 16 | 25.07.2018, 17:17 | Автор: Не зарегистрирован
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Наша клановая и сословная политика строит дофеодальное общество. Безусловно, с современными технологиями, но это не дает никаких бонусов. Элите просто не нужна страна, ей нужны ее богатства. Теории тут не помогут, требуется реальный результат. Конечно, имеются некоторые отрасли, которые развились и поднялись. Но большинство за последние 15 лет просто умерли. Причина проста: до них не было дела, да и времени на них тоже не было.

В таком режиме страна не протянет. Государство-то с легкостью может существовать в виде небольшой группки чиновников. А вот страны-то не будет.



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  • 17 | 25.07.2018, 17:40 | Автор: Не зарегистрирован
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Россиян могут вынудить отказаться от личных подсобных хозяйств

Власти готовят новое налоговое ужесточение – теперь для сельских жителей
Анастасия Башкатова 23.07.2018 20:07:00
Заместитель заведующего отделом экономики "Независимой газеты"

Росстат в ходе недавней сельхозпереписи действительно выявил любопытную тенденцию. С одной стороны, за 10 лет – с 2006 по 2016 год – в стране почти вдвое (с 253 тыс. до 136,7 тыс.) сократилась численность КФХ, деятельность которых по сравнению с ЛПХ более зарегулирована: фермерское хозяйство уже по закону осуществляет именно предпринимательскую деятельность. С другой стороны, судя по итоговым данным сельхозпереписи, численность «личных подсобных и других хозяйств граждан» за те же 10 лет выросла примерно на 3% – с 22,8 млн до 23,5 млн.
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ОХУ..ННО ! Оооху...нно прибавилось ! За ДЕСЯТЬ ЛЕТ во всей РФ увеличилось на целых 700 000 ЛПХ !
То есть образовались новые семейные пары , сельских жителей !
Сюда также в ЛПХ ушли и РАЗОРЕННЫЕ КФХ . в количестве 116 300 шт то есть в чистом виде за ДЕСЯТЬ ЛЕТ ,
ЛПХ по РФ всего увеличилось на 583 700 хозяйств !
Надо ГРАБИТЬ И ЭТИ МОЛОДЫЕ СЕМЬИ , надо же как они заботятся о нищих людях !
Которые от безработицы и нужды спасаются личными подворьями !



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  • 18 | 25.07.2018, 18:30 | Автор: Не зарегистрирован
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Какая нам разница, мои родители жили трудно и небогато, и я также. Что там Рахимов, деньги типа для республики отбивал - мы получали оклады, а вы около власть имущих отирались, за подхалимаж что-то получали, простым башкирам ни копейки от вас не перепало. За свой карман только топите, прикрываясь красивыми словами, якобы заботой о народе. Путин больше нам дал, вы ничего не дали - прилипалы.



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  • 19 | 25.07.2018, 18:43 | Автор: Беглец
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11-му. Прежде чем комментировать, прочтите написанное автором: Что печально, но и бюджет 2019 года мы будем выживания, а не развития.



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  • 20 | 25.07.2018, 18:53 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1837 | Комментарии: 59840 | Рейтинг: +12264,8
Пенсионный фонд объявлял тендер на информационное сопровождение реформ на 198 лямов.
Хочется спросить. ПФР, вот эти боты стоили вам 198лямов НАШИХ денег?



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