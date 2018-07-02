Повышение НДС: Будут душить ценами и налогами, но вы держитесь

Это очередной пост из серии «Территория Собственника» и он про НДС, и наш российский бизнес, который напоминает безвольное животное для жертвоприношения, обречённо смотрящее в глаза своих палачей и не пытающееся бежать. К огромному сожалению нет ни экспертной дискуссии, ни просто громкого разговора о происходящем. Федеральные СМИ упорно молчат, становясь молчаливыми соучастниками этой гнусной истории.Итак, бизнес молча проглотил повышение НДС и мы не увидели абсолютно никакой активности против. После окончания выборов Президента все понимали, что ничего хорошего не надо ждать от нового срока Владимира Путина, в том числе и для смягчения бизнес-климата.Пока Максим Орешкин пытался проводить стратегические сессии и набирал команду изменений, в недрах Правительства и Кремля формировались новые майские указы Президента и меры по их обеспечению любой ценой. Пенсионная реформа, как отвлекающий манёвр и вот вам +11,11% НДС. Как итог Правительство собралось наскребать по 700 млрд руб. в год, но уверен, что нас ждёт сюрприз и сумма будет гораздо меньше.Промолчавший бизнес будет сжиматься и дальше, выживая и теряя конкурентные преимущества, а база для НДС очевидно уменьшаться. Я посмотрел сайт РСПП и не нашёл там какой либо серьёзной дискуссии по этому поводу, г-н Шохин считает, что бизнес справится — «Мы анализировали вместе с правительством, самостоятельно, с компаниями-членами РСПП, других бизнес-объединений и пришли к выводу, что некоторое повышение НДС — это то, с чем мы можем справиться», — подчеркнул А.Шохин.Если честно, то просто фигею от такой позиции. Откуда такая уверенность? Я не уверен, что бизнес справится, точнее справится, но не весь. Почему РСПП не топит за либерализацию экономики, снижению налогов для бизнеса? Почему не выводит предпринимателей на митинги? Любому здравомыслящему человеку понятно, что для запуска нашей экономики и привлечения иностранных инвестиций нужно раскручивать гайки и снижать налоги и различные поборы. Сейчас открыть производственный бизнес сродни подвигу за который надо давать заезду Героя труда, а их накрячивают поборами, проверками и заставляют прыгать через бюрократические барьеры. Как могут возглавлять экономические блок в Правительстве люди, не работавшие в реальном бизнесе? Бред полный.Повышение НДС нельзя рассматривать отдельно от других последних инициатив и шагов Медведевского Правительства, таких как – поднятие пенсионного возраста и желание обязать работодателей держать работников предпенсионного возраста, рост цен на топливо, давление на бизнес и предпринимателей со стороны правоохранительных органов, да и просто ухудшение бизнес-климата в России.Выживать будут крупные госкорпорации и компании работающие с бюджетными деньгами, где отсутствует конкуренция, а вот малый и средний бизнес будут уходить в тень и в гаражи, работая тупо в кэш мимо кассового аппарата.Я поговорил с некоторыми своими знакомыми предпринимателями, задав им один единственный вопрос – «Почему молчите?». Ответ банальный – «А что это даст, если вопрос уже решён? Будем думать, как крутиться и выживать». Страшное в этом то, что бизнес будет выживать, а не развиваться. Большинство россиян не понимает, что повышение скажется на нас всех, когда мы придём в магазин или соберёмся обновить телевизор, или холодильник, а там выросшие цены. Понятно, что есть льготная ставка по НДС в 10% на ряд продуктов, медикаментов и детских товаров, но что делать с высокотехнологичной продукцией, продукцией машиностроения, автомобилями и далее по списку? А низкий уровень инфляции нам опять подгонят и нарисуют на радость Президенту для прямой линии с россиянами?Наше родное и дорогое Правительство топчется, как слон в посудной лавке жонглируя цифрами и липовой статистикой, которую они научились подгонять. Но самое страшное в этой истории это пессимистичный настрой нашего бизнеса, людей, которые работают на земле.Я посмотрел вчера ( в день принятия закона ГосДумой) наши центральные каналы, а там практически полная тишина, на одном только сказали, что всё это делается ради майских указов Президента, то есть для нас, для народа. Поразительные они там существа, которые хотят нас облагодельствовать за наш с вами же счёт, вместо того, чтобы это делать за счёт дополнительных доходов от продажи сырьевых ресурсов, которые они складывают в свою кубышку по принципу «сначала съедим твоё, а потом каждый своё».Что надо сделать, чтобы бизнес вышел на улицу? Или деньги (бизнес) любят тишину независимо от давления? В крупных городах это ещё возможно, да и то не массово, а вот в регионах это совсем невозможно, так как местные администрации найдут способ, как перекрыть кислород предпринимателям, решившим побузить.В общем тупик и все эти ассоциации и союзы предпринимателей ещё раз показали своё истинное лицо. Кроме отсутствия позитивного настроя мы видим отсутствие доверия не только к органам власти, но и к различным ассоциациям, которые не могут и не хотят защищать бизнес, так для чего они создаются? Лоббировать свои узкие шкурные интересы?Что печально, но и бюджет 2019 года мы будем выживания, а не развития. Опять тотальная обдираловка всех и раздача благ с барского плеча. У меня есть предположение, что нашему политическому Олимпу не нужен крепкий малый и средний бизнес, не нужны обеспеченные россияне, не нужен средний класс. Зачем? Если будут крепкими, самостоятельными и независимыми, то начнут задавать неприятные вопросы властям, ими сложно будет управлять и манипулировать. Всё здесь смешалось – люди, кони, экономика и политика….Ждём новые инициативы нашего Правительства, которые окончательно задушат и россиян и бизнес, только вопрос – на сколько хватит терпения людей или мы действительно превратились в безвольных животных для жертвоприношения? Гайки будут крутить, выжимать последние крохи, а вот 8 трл рублей из майских указов получат на освоение не бизнес, а приближённые компании ещё больше набивая кошельки своих владельцев.Боюсь, что в ближайшее время могут сбыться слухи о запрете свободного хождения $ и других валют на территории РФ, что вполне вписывается в логику шагов Правительства и Кремля. Это будет ещё один шаг по вытрясанию заначек из населения и привязка всех к падающему рублю. Удивляюсь, почему этого до сих пор не сделали.Почему молчит бизнес? Что дальше ждать нам от родного и очень дорогого Правительства?***Е.Бунтман― Да, у нас новый налоговый год на носу, будем подводить итоги. В первом чтении принято повышение НДС, с 18% до 20%, наверное, как-то надо подытожить. Мы много это обсуждали, что будет дальше, какие непосредственные последствия. Путин говорит, что будут минимизированы последствия налоговой нагрузки, но, тем не менее.С.Алексашенко― Ну, я плохо понимаю, что значит – они могут быть минимизированы. Я подозреваю, что после успешного первого чтения будет не менее успешное второе чтение, потом третье чтение…Е.Бунтман― И триумфальное подписание президентом.С.Алексашенко― Сначала триумфальное прохождение через Совет Федерации, а потом такое мгновенное подписание президентом, который, наверное, даже не задумывается, подписывать или не подписывать. Собственно, с 1 января этот закон вступит в силу, с 1 января налог на добавленную стоимость по основным товарам вырастет с 18% до 20%. Минфин, счастливо потирая руки, начнет собирать те самые 620-630 млрд рублей дополнительных денег, которых так не хватает. Он их готов раздавать, не знаю, друзьям президента на строительство дорог, он их готов раздавать на субсидии «Газпрому», чтобы тот заказывал друзьям президента строительство газопроводов. Он готов раздавать деньги Росгвардии, которая в немереном количестве разгоняет демонстрантов по всей стране.Н.Росебашвили― Сергей Владимирович, разрешите, я вас немного поправлю. У нас все деньги пойдут на увеличение финансирования инфраструктуры, демографической политики и образования. Может, не все так плохо?С.Алексашенко― Нино, вы знаете, деньги не пахнут. И проект бюджета еще никто не видел, ни вы, ни я. Даже премьер-министр еще не видел проект бюджета, потому что он еще не сверстан. Возможно, скорее всего, в бюджете будут деньги и на инфраструктурные объекты, и на здравоохранение, на демографию, на образование, на культуру. Но вот вряд ли там выделят совсем какие-то расходы на науку… Но ведь вопрос в другом, вопрос в том, может ли бюджет набрать эти 620 млрд рублей какими-то иными путями, не повышая налог на добавленную стоимость, не делая товары более дорогими для всех нас.Н.Росебашвили― А мог?С.Алексашенко― Собственно, вот то, что я пытался сказать – да, конечно. Я плохо понимаю, зачем Российской Федерации нужно 430 тысяч человек в Росгвардии, единственная цель которых – разгонять демонстрантов. Которые бьются успешно либо с митингующими на Болотной площади, либо разгоняют протестующих с мусорных свалок, которые травят людей. В общем, либо там растаскивают пенсионеров, которые выходят с лозунгами на центральные площади московской столицы.Вот я считаю, что, если Росгвардию сократить в четыре раза, то будет достаточно большое количество денег. Если распустить в Федеральной службе безопасности все подразделения, которые работают в так называемой экономической преступности, а также подразделения по экстремизму, то тоже можно такие достаточно вменяемые деньги сэкономить. А дальше то, что я говорил, дороги строить не друзьям президента, а на конкурсах распределять, «Газпрому» ликвидировать дотации, которые получают в бюджете, прекратить выдавать дотации государственным банкам, которые получают деньги на покрытие убытков каждый год.Я думаю, что мы раза в полтора бы больше собрали денег. Реально, триллион рублей, считаю, в год можно было бы собирать. И можно было бы не повышать налог на добавленную стоимость, а снизить его, например, на 1%, потому что мы много об этом говорили, нужно еще раз повторить и подчеркнуть, что повышение налога на добавленную стоимость – это залезание… Минфин как Шура Балаганов, он залезает в кошелек каждому из нас. И у каждого из нас вынимает те самые деньги, про которые министр финансов так радостно говорит «наконец-то они к нам придут». Помните, что это – деньги из вашего кармана. Я считаю, что в бюджете точно совершенно есть деньги в гораздо большем объеме, чтобы можно было избежать повышения налога.Е.Бунтман― Какие-то негативные последствия уже сейчас будут, до принятия закона? Потому что обычно, когда готовится повышение цен, оно будет неминуемым вместе с НДС. Можем ли мы ощутить уже до Нового года это?С.Алексашенко― Евгений, вы абсолютно правильно говорите, потому что все, мягко говоря, продавцы, торговые сети, они прекрасно понимают, что с 1 января ценники нужно будет поменять. Точнее говоря, не ценники нужно будет поменять, нужно будет платить Минфину по новым ставкам, а ценники поменять вот так единомоментно не удастся. Поэтому цены начнут расти. Я думаю, что мы реально это дело увидим где-нибудь в октябре, потому что сейчас август, сентябрь – такая сезонная дефляция. И Росстат нам будет рапортовать о том, что цены снижаются.Я думаю, что уже в октябре, ноябре мы увидим, что цены начнут расти гораздо быстрее, чем они росли последние месяцы.Е.Бунтман― На что повысятся в первую очередь и на сколько повысятся? Есть ли какой-нибудь прогноз?С.Алексашенко― Слушайте, прогноз Минэкономики – на 1,3%. Мой прогноз несколько выше, я считаю, что где-то 1,5%, ближе к 2%. На что, знаете, на букву Ф – на фсё. Вот просто на все, что только можно, будут цены повышаться.Н.Росебашвили― А вы можете тогда объяснить, почему как в случае с пенсионной реформой, мы здесь не видим недовольных людей, всяких петиций разных? Потому что, как я понимаю, пенсионная реформа – это еще очень долгоиграющая история, а повышение НДС – это вот буквально сегодня-завтра-послезавтра.С.Алексашенко― У меня есть только одно этому объяснение, что российское население, оно действительно сильно прочувствовало, помните ту фразу премьер-министра Медведева, что «денег нет, но вы держитесь». Оно действительно поверило, что у Минфина нет денег. А откуда ему знать, что у Минфина нет денег? У нас же Дума – не место для дискуссий, поэтому население поверило, что у Минфина нет денег, решили, что когда враги кругом, неплохо сброситься по 4000 рублей с носа в год, чтобы Минфин поддержать. Если премьер-министр сказал, что нет денег, как такого красавца не поддержать? За него же вся страна как один встает…