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Какой вор, такие и судьи?

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За ущерб в 5 млн рублей Алмаз Юсупов был приговорен к штрафу в размере 350 тысяч рублей, но был освобожден от наказания по амнистии 2015 года.

Какой вор, такие и судьи?


Кушнаренковский районный суд в лице судьи Фарита Урманцева сегодня вынес приговор по громкому делу бывшего главы администрации района Алмаза Юсупова. Суд признал его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорил к штрафу в размере 350 тысяч рублей. Но тут же чиновник был освобожден от наказания в силу амнистии к 70-летнему юбилею Победы в 2015 году. Прошло три года, но преступление было совершено в 2015 году, поэтому Фемида так удачно улыбнулась бывшему чиновнику.

Вопрос о правомерности процедуры амнистирования Юсупова вызывает сомнения. Следком Башкирии по материалам УФСБ по РБ действительно возбудил уголовное дело в 2015 году. Но по версии следствия, с января по апрель 2014 года Юсупов, находясь на посту главы администрации района, желая выделить земельные участки только определенному кругу лиц, изменил разрешенный вид использования 10 земельных участков общей стоимостью более 5 млн рублей, не включенных в кадастровый учет при планировании строительства нового микрорайона «Андреевский». Последний был предназначен для льготной категории граждан: детей-сирот, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, и неимущих. Эти земельные участки, благодаря действиям главы района, оказались не у льготников, а у бывшего судьи местного суда.

Видимо, поэтому следователи, изначально возбудившие уголовное дело по превышению должностных полномочий, пытались инициировать его рассмотрение в Советском районном суде Уфы.

11 ноября 2015 года Юсупов был отстранен от исполнения обязанностей главы администрации района по решению суда, но 23 декабря был восстановлен в должности, выиграв дело в апелляционной инстанции – в Верховном суде Башкирии. Однако вскоре он все равно оставил кресло руководителя района. В итоге судебный процесс все же вернулся в Кушнаренковский райсуд, поскольку не оставалось формальных причин для его переноса в Уфу.

Как видим, при минимальном подсчете ущерб составил почти 5 млн рублей. Сумма штрафа по приговору составила несколько сотен тысяч рублей, и то бывший чиновник от него оказался освобожден. Пока не известно будет ли прокуратура РБ оспаривать столь мягкий приговор Алмазу Юсупову, но доверие к правосудию в отдельно взятом Кушнаренковском районе явно подорвано.

ПроУфу
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  • 1 | 25.07.2018, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
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Типичный ордынский бай и по внешности и по интеллекту.



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  • 2 | 25.07.2018, 09:55 | Автор: Не зарегистрирован
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Российская коррупционная система власти своих не сдает, либо, когда уже все вылезло наружу, ласково шлепает провинившегося по поп-ке, приговаривая: "Ата-та, ата-та, больше не подставляйся, ата-та, ата-та, больше не попадайся!"



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  • 3 | 25.07.2018, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
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А СУДЬИ КТО ?



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  • 4 | 25.07.2018, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
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А как фамилии судей, признавших невиновным Сарбаева? Ведь миллиард он так и не вернул.



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  • 5 | 25.07.2018, 11:28 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4343 | Рейтинг: -708,8
А почему Ирек и Яущев не кричат, что вор башкир и тд...



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  • 6 | 25.07.2018, 12:02 | Автор: Не зарегистрирован
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В Башкирии назначили нового заместителя образования Башкирии. Им стала 45-летняя Альфия Галиева. Ранее женщина возглавляла юридический отдел.
Справка. Сама Галиева окончила Башгосуниверситет по специальности «Правоведение». Работала и налоговым инспектором, и государственным нотариусом, а также главным специалистом-юрисконсультантом отдела кадровой и правовой работы БАГСУ при главе РБ.
В пресс-службе минобразования отметили также, что она отмечена нагрудным знаком «Отличник образования Республики Башкортостан». ____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Очень ценный кадр! В справке специально отмечено, что Башгосуниверситет окончила сама, видимо все остальные в Минобразе РБ окончили по блату или за взятки! При том отмечена нагрудным знаком "Отличник образования Республики Башкортостан", не работая ни дня на учительской или преподавательской работе! Ну очень ценный кадр! Очень Опытный



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  • 7 | 25.07.2018, 12:06 | Автор: Не зарегистрирован
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Какое отношение к Победе в ВОВ имеют эти воры, чтобы пользоваться амнистией к её юбилею? Они не только в ВОВ не участвовали, но даже и не жили в то время! Принял Путин эту отмазку для своих воров во власти! Очень Опытный



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  • # 8 | 25.07.2018, 12:18 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 9 | 25.07.2018, 12:39 | Автор: Не зарегистрирован
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До такой степени ворье в стране распоясалась во всех властных
структурах , что кроме презрения к лживой сегодняшней власти у
меня не осталось больше чувств !



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  • 10 | 25.07.2018, 12:51 | Автор: Не зарегистрирован
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7-ому
наконец то вам респект и уважуха!



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  • 11 | 25.07.2018, 12:53 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 25.07.2018, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован

Типичный ордынский бай и по внешности и по интеллекту.
===
вы имеете ввиду что он выходец Московского улуса?



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  • 12 | 25.07.2018, 12:53 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 25.07.2018, 11:28 | Автор: Дед
Публикации: 2 | Комментарии: 4343 | Рейтинг: -708,8
А почему Ирек и Яущев не кричат, что вор башкир и тд...

****
Кушнаренково все же - сомнения бар



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  • 13 | 25.07.2018, 13:01 | Автор: препод
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Счастливое лицо. Наверное миллион в лотерею выиграл



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13 | 25.07.2018, 13:01 | Автор: препод
Публикации: 38 | Комментарии: 5705 | Рейтинг: -173,8
Счастливое лицо. Наверное миллион в лотерею выиграл

==================== приближенный главе региона наверное, вот и счастливый



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7 | 25.07.2018, 12:06 | Автор: Не зарегистрирован
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Какое отношение к Победе в ВОВ имеют эти воры, чтобы пользоваться амнистией к её юбилею? Они не только в ВОВ не участвовали, но даже и не жили в то время! Принял Путин эту отмазку для своих воров во власти! Очень Опытный

+++++++++++++++
под эту волну и уголовники уфагубОВЦЫ то же попадут



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  • 16 | 25.07.2018, 15:51 | Автор: Не зарегистрирован
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Вчера один чудак на букву М писал, что Башкортостан является дотационным регионом. В этом году дотационный регионг снова кучу денег отсыпет в закрома родины. Вот для таких чудаков ответ.

В этом году уже рекордные цифры: только за первые полгода профицит составил больше 24 миллиардов. При невыполнении плана расходов это снова может говорить об экономии на социальных обязательствах и здравоохранении.

Напомним, что в республике не работают многие социальные программы.
Рустэм Хамитов неоднократно говорил о профиците бюджета, в конце концов признав, что это плохой знак для экономики.



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  • 17 | 25.07.2018, 16:52 | Автор: Не зарегистрирован
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"Вчера один чудак на букву "М" писал, что Башкортостан является дотационным регионом." Правду писал "чудак на букву "М".

Башкортостану на 2018 год предусмотрена дотационная сумма - 16,43 млрд. рублей.

Республика, регион может зарабатывать столько средств, что с лихвой хватит для ее расходов. Но средства уходят в центр и там идет перераспределение. Пора давно понять сей трюк.

Что касается А.Юсупова, счастливый человек, избегнувший тюремного заключения. Давайте, мы тоже порадуемся вместе с ним и пожелаем ему дальнейших "успехов" на выбранном им пути.



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  • 18 | 25.07.2018, 17:00 | Автор: Не зарегистрирован
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Республика, регион может зарабатывать столько средств, что с лихвой хватит для ее расходов. Но средства уходят в центр и там идет перераспределение. Пора давно понять сей трюк.
-------------------------
Республика не может, а зарабатывает столько средств, что с лихвой хватает на ее расходы. А остальное все верно. Плюс к этому она еще и сдает обратно деньги, выделенные ей как будто дотационному региону. И все уверены, что Башкирии Москва помогает. А на самом деле просто высасывает все соки из нее. Именно для этого они и поставили сюда руководителем такого Хамитова.



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  • 19 | 25.07.2018, 18:29 | Автор: Кухарка | На сайте
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Задержаны заказчик и исполнители убийства в Уфе топ-менеджера УМПО Юрия Яшина
Анна Стрельцова сегодня в 12:1616390
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https://life.ru/1137930
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Фото: © СУ СКР по Башкирии

Злоумышленники дали признательные показания, подробно описав детали совершения преступления.
В Уфе установили и задержали заказчика и четверых исполнителей расправы над 57-летним топ-менеджером Уфимского моторостроительного производственного объединения (УМПО) Юрием Яшиным, сообщает СУ СКР по Башкирии.

— Следователи совместно с сотрудниками региональных ГУ МВД и УФСБ установили причастных к убийству. В ночь на 24 июля начато проведение совместной операции, задержаны все четверо исполнителей. <...> Кроме того, дальнейшими проведёнными следственными действиями и оперативно-разыскными мероприятиями удалось установить и задержать заказчика преступления, — говорится в сообщении.

Фото: © СУ СКР по Башкирии
Фото: © СУ СКР по Башкирии


Все задержанные дали признательные показания, подробно описав детали совершения убийства. В рамках дела проведён ряд следственных действий, включая несколько обысков.

Напомним, заместитель коммерческого директора производителя двигателей ПАО "ОДК-УМПО" (Башкирия) Юрий Яшин был найден мёртвым в Уфе.
_______________________________
ОООООООО!!!!!!!!!!! МОИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!!!! МОЛОДЦЫ!!!!



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  • 20 | 25.07.2018, 19:36 | Автор: Не зарегистрирован
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Губернатор Липецкой области насмешил россиян высказыванием о пенсионной реформе10:55 25 Июля 2018 | 5005

Олег Королев, ставший известным после комментария вылета Германии с ЧМ по футболу, отличился новым высказыванием.
В Липецке его выступление о пенсионной реформе назвали «Олеговы бредни».

Губернатор Олег Королев прокомментировал повышение пенсионного возраста на внеочередной сессии Липецкого областного Совета.

Королев сказал: «Дорогие друзья, вдумайтесь, что вы сейчас говорите,
особенно те, кто против пенсионной реформы»
. «Я переведу на человеческий язык», – добавил губернатор, после чего
произнес странный текст.

«Сегодня, подчеркиваю сразу фундаментальную вещь, возраст пенсионный для грамотного анализа никогда является главным.
Это возраст пенсионный, это лишь всего лишь следующая функция из главного аргумента.
Если мы претендуем на развитую экономику, но по пенсионному-то обеспечению мы находимся в рамках не лидеров…»
Интернет-пользователи сравнили Королева с украинским боксером
Владимиром Кличко и предположили,
что губернатор экономит на спичрайтере.
В конце июня вся страна обсуждала другой комментарий губернатора Липецкой области.
Олег Королев опубликовал, а затем удалил твит, в котором написал, что Германия проиграла на чемпионате мира, потому что немцы развязали мировую войну и теперь им мстят души «убитых ими десятков миллионов жертв».
Впоследствии Королев сообщил, что кто-то взломал его Twitter и
«наляпал про немцев на футболе».



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