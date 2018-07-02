Какой вор, такие и судьи? ...

За ущерб в 5 млн рублей Алмаз Юсупов был приговорен к штрафу в размере 350 тысяч рублей, но был освобожден от наказания по амнистии 2015 года.Кушнаренковский районный суд в лице судьи Фарита Урманцева сегодня вынес приговор по громкому делу бывшего главы администрации района Алмаза Юсупова. Суд признал его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорил к штрафу в размере 350 тысяч рублей. Но тут же чиновник был освобожден от наказания в силу амнистии к 70-летнему юбилею Победы в 2015 году. Прошло три года, но преступление было совершено в 2015 году, поэтому Фемида так удачно улыбнулась бывшему чиновнику.Вопрос о правомерности процедуры амнистирования Юсупова вызывает сомнения. Следком Башкирии по материалам УФСБ по РБ действительно возбудил уголовное дело в 2015 году. Но по версии следствия, с января по апрель 2014 года Юсупов, находясь на посту главы администрации района, желая выделить земельные участки только определенному кругу лиц, изменил разрешенный вид использования 10 земельных участков общей стоимостью более 5 млн рублей, не включенных в кадастровый учет при планировании строительства нового микрорайона «Андреевский». Последний был предназначен для льготной категории граждан: детей-сирот, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, и неимущих. Эти земельные участки, благодаря действиям главы района, оказались не у льготников, а у бывшего судьи местного суда.Видимо, поэтому следователи, изначально возбудившие уголовное дело по превышению должностных полномочий, пытались инициировать его рассмотрение в Советском районном суде Уфы.11 ноября 2015 года Юсупов был отстранен от исполнения обязанностей главы администрации района по решению суда, но 23 декабря был восстановлен в должности, выиграв дело в апелляционной инстанции – в Верховном суде Башкирии. Однако вскоре он все равно оставил кресло руководителя района. В итоге судебный процесс все же вернулся в Кушнаренковский райсуд, поскольку не оставалось формальных причин для его переноса в Уфу.Как видим, при минимальном подсчете ущерб составил почти 5 млн рублей. Сумма штрафа по приговору составила несколько сотен тысяч рублей, и то бывший чиновник от него оказался освобожден. Пока не известно будет ли прокуратура РБ оспаривать столь мягкий приговор Алмазу Юсупову, но доверие к правосудию в отдельно взятом Кушнаренковском районе явно подорвано.