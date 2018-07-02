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Издательство банкрот, макулатура оказалась не нужна

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Кредиторы издательства «Башкортостан», крупнейшие из которых — госинвесткомпания «Региональный фонд» и ВТБ, не смогли договориться о сохранении предприятия. Накануне арбитражный суд республики признал издательство банкротом и ввел в нем конкурсное производство, которое продлится до 23 января 2019 года. Данных о том, как долго предприятие сможет продолжать свою деятельность, пока нет. Сотрудники издательства ожидают, что до конца недели им вручат уведомления о сокращении. Клиентам, возможно, придется искать новые типографии, не исключают в правительстве республики.

Издательство банкрот, макулатура оказалась не нужна


Арбитражный суд Башкирии 23 июля ввел в ГУП «Издательство Башкортостан» процедуру конкурсного производства. Издательство объявлено банкротом после того, как это решение 13 июля единогласно одобрили его основные кредиторы. Они выступили против варианта оздоровления предприятия и за его переход в конкурсное производство, минуя стадию внешнего управления.

Крупнейшими из кредиторов ГУП являются башкирская госинвесткомпания «Региональный фонд», в залоге которой находится вся недвижимость унитарного предприятия, и банк ВТБ, в залоге у которого находится газетная ротационная офсетная машина Uniset-6 рыночной стоимостью около 60 млн руб. Требования «Регионального фонда», как следует из протокола собрания кредиторов, оцениваются в 133,53 млн руб., требования банка — в 178 млн руб.

Общий размер требований кредиторов, в том числе учредителя издательства и инициатора банкротства — министерства земельных и имущественных отношений Башкирии, составляет 368,5 млн руб. В сумму включено 288,16 млн основного долга и 80,29 млн — штрафные санкции, отмечается в протоколе. Залогом имущества обеспечены требования кредиторов на сумму 311,5 млн руб. Стоимость чистых активов ГУП на начало 2017 года оценивалась в 506,68 млн руб.

Конкурсным управляющим предприятия назначена член СРО «Северная столица» Зайтуна Ахияртдинова. Как сообщал „Ъ”, представители этого СРО в последние годы сопровождают ход банкротства целого ряда региональных госпредприятий, в том числе группы компаний Башкирского речного пароходства. Лично госпожа Ахияртдинова вела внешнее управление в Судостроительно-судоремонтном заводе, которое завершилось прекращением процедуры после продажи недвижимости предприятия в Кузнецовском затоне.

Вчера Зайтуна Ахияртдинова не смогла пояснить, как долго издательство продолжит работу. «Пока работает. Больше ничего пока сказать не могу. Процедура будет проводиться в соответствии с законом о банкротстве»,— сказала она.

Итоги процедуры конкурсного производства суд намерен рассмотреть 23 января 2019 года.

В правительстве республики сообщили, что вопрос продолжения деятельности ГУП будет обсуждаться на комитете кредиторов, когда конкурсный управляющий ознакомится с положением предприятия. В комитет кредиторов вошли представитель ВТБ Андрей Мазур, представитель минземимущества Башкирии Ильшат Каримов и представитель «Регфонда» Татьяна Мингазетдинова.

В издательстве «Башкортостан» печатаются основные периодические издания, в том числе ежедневные федеральные газеты. Опрошенные „Ъ” сотрудники ГУП сообщили, что до конца недели им планируют вручить уведомления о сокращении. В издательстве работают около 150 человек.

Собеседник в правительстве республики не исключил, что клиентам издательства придется искать новые типографии. «Оценивается передача печати сторонним издательствам, но есть варианты и сохранения контроля над основным активом»,— отметил он.

В минземимуществе подчеркнули, что в течение года пытались договориться с ВТБ о заключении мирового соглашения, но «не позволила позиция головного банка». «Мы предлагали закрыть часть долга, реструктуризировать остальной портфель, продать непрофильные активы, начать принимать заказы, в том числе новые. Реально было за пять лет вытащить предприятие, но потом банк отказался от всех договоренностей»,— отметил собеседник.

В ВТБ на этапе проведения собрания кредиторов ГУП от комментариев воздержались.

Источник, знакомый с позицией банка, сообщил, что «в банке разочаровались в позиции собственника издательства». «После того как ГУП продало часть имущества (недвижимость на станции Уршак, здания типографии №1 и гаражи в 2017 году.— „Ъ”), выручка не была направлена на погашение задолженности по кредиту, а, кроме того, госфонд усилил обеспечение, взяв в залог практически все ликвидное имущество издательства. В банке поняли, что ждать выплат не приходится»,— отметил собеседник.

ВТБ в арбитражном суде пытался оспорить решение, которым в реестр кредиторов ГУП был включен «Региональный фонд» как компания, аффилированная с учредителем издательства, но банк проиграл процесс в двух инстанциях. В настоящее время он пытается пересмотреть это решение в кассации. «В банке не теряют надежды получить контроль над процедурой банкротства и оспорить спорные сделки предприятия»,— отметил собеседник, знакомый с позицией банка.

В отчете временного управляющего издательства Асвата Сухова сообщалось, что платежеспособность ГУП может быть восстановлена за счет реализации его активов. Балансовая стоимость активов, которые могут быть проданы без ущерба для основной деятельности ГУП, была оценена в 184,87 млн руб. Асват Сухов на звонок „Ъ” не ответил.

Наталья Павлова, Коммерсант
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  • 1 | 25.07.2018, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот выписка из резюме компании взятой с её сайта:
" ...производит самый широкий ассортимент полиграфический продукции — около 70 наименований газет,"
А кому они нахрен нужны в век цифровых технологий?!



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  • 2 | 25.07.2018, 10:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хватит тратить наши деньги на ненужную бумагу. Ее назначение - использование в хозяйственных целях, а туалетной бумаги и без того полно.



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  • 3 | 25.07.2018, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А что при Хамитове ещё не обанкрочено? Есть такое? Тогда мы идем к вам.



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  • 4 | 25.07.2018, 12:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Работяг издательства жалко! Смогут ли устроиться на новую работу? Лучше бы редакции продажных газет закрылись вместе с их продажной сворой голодных продажных журналюг! Очень Опытный



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  • 5 | 25.07.2018, 13:05 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5705 | Рейтинг: -173,8
Сдох Ефим, да и фиг с ним



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  • 6 | 25.07.2018, 13:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 25.07.2018, 13:05 | Автор: препод
Публикации: 38 | Комментарии: 5705 | Рейтинг: -173,8
Сдох Ефим, да и фиг с ним

****
твой хозяин Бельское пароходство то же с молотка пустит?



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  • 7 | 25.07.2018, 15:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 25.07.2018, 13:40 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

5 | 25.07.2018, 13:05 | Автор: препод
Публикации: 38 | Комментарии: 5705 | Рейтинг: -173,8
Сдох Ефим, да и фиг с ним

****
твой хозяин Бельское пароходство то же с молотка пустит?
-------------------------
Уже пустил. Что еще не обанкротилось при Хамитове? Что еще не отдано в чужие руки при Хамитове? Когда же его уйдут?



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  • 8 | 25.07.2018, 15:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
твой хозяин Бельское пароходство то же с молотка пустит?
-------------------------
Уже пустил. Что еще не обанкротилось при Хамитове? Что еще не отдано в чужие руки при Хамитове? Когда же его уйдут?
------------------------
А с чего его уходить будут? Он исправно выполняет волю своих хозяев, исправно деньги и голоса в клюве приносит. Вот и сейчас профицит бюджета Башкирии 24 миллиарда рублей. Снова отдадут эти деньги в Москву. И будут плакать, что республика дотационная. Что ей как будто оказывают помощь. Разграбили, деньги сосут, но как будто помогают.



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  • 9 | 25.07.2018, 17:17 | Автор: Не зарегистрирован
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Какие-то темы обсуждаете... Оно вам интересно?

День памяти любимого барда, всё-таки. 25 июля 1980 года, собираясь на покос, поймал на "Спидоле" вражеский голос: "Сегодня в СССР скончался Владимир Высоцкий - муж Марины Влади". Стало грустно... И даже оттого, что этот козёл ведущий так уточнил, будто мы могли не знать самого В.С. Высоцкого.



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  • 10 | 25.07.2018, 18:18 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 25.07.2018, 17:17 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какие-то темы обсуждаете... Оно вам интересно?

День памяти любимого барда, всё-таки. 25 июля 1980 года, собираясь на покос, поймал на "Спидоле" вражеский голос: "Сегодня в СССР скончался Владимир Высоцкий - муж Марины Влади". Стало грустно... И даже оттого, что этот козёл ведущий так уточнил, будто мы могли не знать самого В.С. Высоцкого.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__Помним! Скорбим! 25 июля 1980 года вечером в 22 или 23 часа услышал по "Голосу Америки" сообщение о смерти Высоцкого! Приблизительно такого содержания:"Сегодня в Москве на 44-м году (именно так, с ошибкой, позднее уже говорили что на 43-м) умер актёр, автор и исполнитель песен, многие из которых были негативно приняты руководством СССР, Владимир Высоцкий!" Очень Опытный



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  • Эксперт
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  • 11 | 25.07.2018, 18:25 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1837 | Комментарии: 59840 | Рейтинг: +12264,9
Мы в это время были на сплаве... узнали от местных в одной из деревень, где останавливались. Навсегда запомнилось.



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  • 12 | 25.07.2018, 19:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 25.07.2018, 17:17 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какие-то темы обсуждаете... Оно вам интересно?

День памяти любимого барда, всё-таки. 25 июля 1980 года, собираясь на покос, поймал на "Спидоле" вражеский голос: "Сегодня в СССР скончался Владимир Высоцкий - муж Марины Влади". Стало грустно... И даже оттого, что этот козёл ведущий так уточнил, будто мы могли не знать самого В.С. Высоцкого. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Помним! Скорбим! 25 июля 1980 года в 22 или 23 часа по "Голосу Америки" услышал сообщение о смерти Высоцкого! Приблизительно такое:"Сегодня в Москве на 44-м году жизни (именно так, с ошибкой, позднее уже говорили, что на 43-м) умер актёр, автор и исполнитель песен, многие из которых были негативно приняты руководством СССР, Владимир Высоцкий!" Очень Опытный



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