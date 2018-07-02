Справедливый закон о языках принят. Националисты в Башкирии предложили перейти на латиницу

Сегодня в Госдуме должно состояться третье, окончательное, чтение законопроекта о добровольном изучении родных языков. Изменения будут значить, что изучения родных языков осуществляется по заявлению родителей. При этом родным языком они могут указать русский. Как говорят эксперты, это может привезти к забвению языка народов России.19 июня Госдума в первом чтении одобрила законопроект о добровольном изучении родных языков. За этот месяц по всей России прогремели пикеты в защиту родных языков, на которых требовали не принимать ущемляющий права людей закон и отправить в отставку народных избранников. Многие надеялись, что власть имущие все-таки одумаются и закон не примут.Что сегодня происходит с национальными республиками? Начнем с Башкортостана. Обидно, что мало кто из чиновников вообще высказался в защиту башкирского языка. Ну, не считая вездесущую Зугуру Рахматуллину, которая только «после пожара» в соцсетях и умеет высказывать свое мнение.Кто смелый?Пока реальные действия в защиту башкирского языка предпринимают только две организации: Республиканская комиссия родителей (РКР) при Исполкоме Всемирного курултая башкир и БОО «Башкорт».«Башкорт», пожалуй, единственная организация, которая не боится открыто заявлять о своей позиции по вопросам нации, языка, суверенитета Башкортостана и т. д. И вот на днях, 19 июля, общественники вновь напомнили о себе, приняв участие во всероссийской акции «Нет закону против родных языков!».В этот день в Кабардино-Балкарии, Алтае, Якутии, Татарстане активисты вышли на одиночные пикеты с лозунгами: «Остановите этноцид коренных народов России!», «Налоги все одинаково платим независимо от национальности», «Предавший родной язык предаст Родину!»Члены БОО «Башкорт» отказываются верить депутатам Госдумы РФ от РБ, утверждающим, что родные языки останутся в обязательной части образовательной программы. Они объясняют это так: после утверждения законопроекта будут сформированы четыре варианта учебного плана, и в двух предмет «Родной язык» будет в обязательной части. Но на деле может быть так, что школы не выберут планы с родными языками. И уж тогда встанет проблема постепенной, систематической ликвидации родных языков России.– У нас в республике башкирский язык является таким же государственным, как и русский, поэтому мы будем требовать возвращения ему этого статуса, это наше конституционное право. Также считаем, что нам надо объединяться с другими республиками и вести совместную работу. Необходимо дать этой проблеме мировую огласку. Организация «Демократический конгресс народов России», созданная в защиту родных языков, – это хороший почин.Надеемся, что он оправдает наши надежды, – считают в БОО «Башкорт». – Законопроект о родных языках примут, так как в этом заинтересованы большие силы, они же и продавливают его. Но наше будущее в наших руках. Мы уверены, что язык рано или поздно вернем обратно и он получит заслуженный статус в своей республике. Башкирам же надо понимать и осознавать всю ту политику, которая идет из Москвы по отношению к нашему народу и всей республике. Из этих действий надо делать выводы. Надо думать в следующий раз, когда идешь на выборы и ставишь галочку, какое будущее тебя ждет с таким правительством.Что касается РКР, то плоды ее деятельности обывателю, может, и не видны, но они есть. Эта молодая организация (существует с 3 марта 2018 года – прим. ред.) выполняет все те функции и задачи, ради которых была создана. В первую очередь они пропагандируют башкирский язык в республике.Для этого члены РКР организовывают родительские собрания по всей Башкирии, на которых рассказывают о правах детей и родителей в сложившейся языковой обстановке, стараются обеспечить соблюдение законодательства в области национального образования. Кроме того, они участвуют в формировании методических материалов для изучения башкирского языка.– Когда мы только начинали работать, нашей первостепенной задачей было проследить, чтобы башкирские дети могли получать качественные знания родного языка. Мы старались объяснить родителям, почему нужно выбирать языком обучения башкирский, хотели добиться, чтобы были созданы башкирские детские сады или хотя бы группы.Но на фоне языковых распрей комиссия была вынуждена написать обращение в Госдуму, собирать подписи против данного законопроекта. Если законопроект примут в наихудшем для нас виде, то есть родные языки сделают лишь факультативом, мы все равно продолжим добиваться своих прав, Конституцию РФ еще никто не отменял. Считаем важным создавать языковую среду, вести разъяснительные работы, ведь многие молодые родители довольствуются лишь тем, что есть. Хотя сами желают, чтобы их дети знали, изучали родной язык, – рассказывает зампредседателя Республиканской комиссии родителей Айгуль Атанова.– Судьба народа зависит от каждого его представителя. Каждый должен осознанно и ответственно подходить к ежедневной практике общения на родном языке. При выборе для своего ребенка языка обучения в школе необходимо требовать, настаивать на обучении на родном языке. Отправлять своих детей в лагерь для башкирских детей «Йәйләү». Детям дошкольного возраста каждый вечер читать сказки на родном языке. Все это принесет только пользу ребенку в будущем. Каждый родитель желает лучшего для своих детей, ребенок, с детства усваивающий два-три языка, будет более смышленым и развитым. Родителям необходимо находить силы и время для своих детей, только каждодневный труд даст свои плоды, – говорит председатель РКР Эльвира Байназарова.***"Против" проголосовали два депутата.Сегодня Госдума в третьем приняла законопроект об изучении родных языков в третьем, окончательном чтении. Против проголосовали два депутата. Воздержавшихся не было. За проголосовали 388 человек.Законопроект предполагает изучение русского языка как родного. Кроме того, отдельным пунктом написано о "свободном выборе языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по образовательным программам дошкольного образования, имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального общего и основного общего образования."Госдума не учла поправки по языкам от экспертов Татарстана. Таким образом, чтобы дети изучали татарский язык, родителям по-прежнему необходимо будет писать заявления в школах.Вчера закон был принят во втором чтении. Первое состоялось 19 июня.