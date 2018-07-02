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Справедливый закон о языках принят. Националисты в Башкирии предложили перейти на латиницу

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Сегодня в Госдуме должно состояться третье, окончательное, чтение законопроекта о добровольном изучении родных языков. Изменения будут значить, что изучения родных языков осуществляется по заявлению родителей. При этом родным языком они могут указать русский. Как говорят эксперты, это может привезти к забвению языка народов России.

Справедливый закон о языках принят. Националисты в Башкирии предложили перейти на латиницу


19 июня Госдума в первом чтении одобрила законопроект о добровольном изучении родных языков. За этот месяц по всей России прогремели пикеты в защиту родных языков, на которых требовали не принимать ущемляющий права людей закон и отправить в отставку народных избранников. Многие надеялись, что власть имущие все-таки одумаются и закон не примут.

Что сегодня происходит с национальными республиками? Начнем с Башкортостана. Обидно, что мало кто из чиновников вообще высказался в защиту башкирского языка. Ну, не считая вездесущую Зугуру Рахматуллину, которая только «после пожара» в соцсетях и умеет высказывать свое мнение.

Кто смелый?

Пока реальные действия в защиту башкирского языка предпринимают только две организации: Республиканская комиссия родителей (РКР) при Исполкоме Всемирного курултая башкир и БОО «Башкорт».

«Башкорт», пожалуй, единственная организация, которая не боится открыто заявлять о своей позиции по вопросам нации, языка, суверенитета Башкортостана и т. д. И вот на днях, 19 июля, общественники вновь напомнили о себе, приняв участие во всероссийской акции «Нет закону против родных языков!».В этот день в Кабардино-Балкарии, Алтае, Якутии, Татарстане активисты вышли на одиночные пикеты с лозунгами: «Остановите этноцид коренных народов России!», «Налоги все одинаково платим независимо от национальности», «Предавший родной язык предаст Родину!»

Члены БОО «Башкорт» отказываются верить депутатам Госдумы РФ от РБ, утверждающим, что родные языки останутся в обязательной части образовательной программы. Они объясняют это так: после утверждения законопроекта будут сформированы четыре варианта учебного плана, и в двух предмет «Родной язык» будет в обязательной части. Но на деле может быть так, что школы не выберут планы с родными языками. И уж тогда встанет проблема постепенной, систематической ликвидации родных языков России.

– У нас в республике башкирский язык является таким же государственным, как и русский, поэтому мы будем требовать возвращения ему этого статуса, это наше конституционное право. Также считаем, что нам надо объединяться с другими республиками и вести совместную работу. Необходимо дать этой проблеме мировую огласку. Организация «Демократический конгресс народов России», созданная в защиту родных языков, – это хороший почин.

Надеемся, что он оправдает наши надежды, – считают в БОО «Башкорт». – Законопроект о родных языках примут, так как в этом заинтересованы большие силы, они же и продавливают его. Но наше будущее в наших руках. Мы уверены, что язык рано или поздно вернем обратно и он получит заслуженный статус в своей республике. Башкирам же надо понимать и осознавать всю ту политику, которая идет из Москвы по отношению к нашему народу и всей республике. Из этих действий надо делать выводы. Надо думать в следующий раз, когда идешь на выборы и ставишь галочку, какое будущее тебя ждет с таким правительством.

Что касается РКР, то плоды ее деятельности обывателю, может, и не видны, но они есть. Эта молодая организация (существует с 3 марта 2018 года – прим. ред.) выполняет все те функции и задачи, ради которых была создана. В первую очередь они пропагандируют башкирский язык в республике.

Для этого члены РКР организовывают родительские собрания по всей Башкирии, на которых рассказывают о правах детей и родителей в сложившейся языковой обстановке, стараются обеспечить соблюдение законодательства в области национального образования. Кроме того, они участвуют в формировании методических материалов для изучения башкирского языка.

– Когда мы только начинали работать, нашей первостепенной задачей было проследить, чтобы башкирские дети могли получать качественные знания родного языка. Мы старались объяснить родителям, почему нужно выбирать языком обучения башкирский, хотели добиться, чтобы были созданы башкирские детские сады или хотя бы группы.

Но на фоне языковых распрей комиссия была вынуждена написать обращение в Госдуму, собирать подписи против данного законопроекта. Если законопроект примут в наихудшем для нас виде, то есть родные языки сделают лишь факультативом, мы все равно продолжим добиваться своих прав, Конституцию РФ еще никто не отменял. Считаем важным создавать языковую среду, вести разъяснительные работы, ведь многие молодые родители довольствуются лишь тем, что есть. Хотя сами желают, чтобы их дети знали, изучали родной язык, – рассказывает зампредседателя Республиканской комиссии родителей Айгуль Атанова.

– Судьба народа зависит от каждого его представителя. Каждый должен осознанно и ответственно подходить к ежедневной практике общения на родном языке. При выборе для своего ребенка языка обучения в школе необходимо требовать, настаивать на обучении на родном языке. Отправлять своих детей в лагерь для башкирских детей «Йәйләү». Детям дошкольного возраста каждый вечер читать сказки на родном языке. Все это принесет только пользу ребенку в будущем. Каждый родитель желает лучшего для своих детей, ребенок, с детства усваивающий два-три языка, будет более смышленым и развитым. Родителям необходимо находить силы и время для своих детей, только каждодневный труд даст свои плоды, – говорит председатель РКР Эльвира Байназарова.

ПроУфу
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Законопроект о родных языках принят в третьем чтении

"Против" проголосовали два депутата.

Сегодня Госдума в третьем приняла законопроект об изучении родных языков в третьем, окончательном чтении. Против проголосовали два депутата. Воздержавшихся не было. За проголосовали 388 человек.

Законопроект предполагает изучение русского языка как родного. Кроме того, отдельным пунктом написано о "свободном выборе языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по образовательным программам дошкольного образования, имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального общего и основного общего образования."

Госдума не учла поправки по языкам от экспертов Татарстана. Таким образом, чтобы дети изучали татарский язык, родителям по-прежнему необходимо будет писать заявления в школах.

Вчера закон был принят во втором чтении. Первое состоялось 19 июня.






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  • 1 | 26.07.2018, 09:43 | Автор: Не зарегистрирован
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........." У нас в республике башкирский язык является таким же государственным, как и русский, поэтому мы будем требовать возвращения ему этого статуса, это наше конституционное право. Также считаем, что нам надо объединяться с другими республиками и вести совместную работу. Необходимо дать этой проблеме мировую огласку. ...."
==================================================
Наконец - то дошли до правильной мысли !



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  • 2 | 26.07.2018, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
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Председателю БОО «Башкорт» Фаилю Алсынову не дают покоя "лавры" бандита салаватки и фашистского прихвостня валидова.
Его куриный умишко не может понять что он никто и звать егл никак.Что башкир без России просто не будет, а он первый побежит записываться в татары.



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  • 3 | 26.07.2018, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
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Татарин, который не хочет учить родной язык, не Татарин!
P.S. Кто не понял, тот поймет.



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  • 4 | 26.07.2018, 09:55 | Автор: Не зарегистрирован
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...........
. Из этих действий надо делать выводы. Надо думать в следующий раз, когда идешь на выборы и ставишь галочку, какое будущее тебя ждет с таким правительством. ..."
==================================================
Вот опять и вот опять , только , что что абзацем выше говорили :.

- "Также считаем, что нам надо объединяться с другими республиками и вести совместную работу. .."

и снова .....

." Башкирам же надо понимать и осознавать всю ту политику, которая идет из Москвы по отношению к нашему народу и всей республике..."

При чем здесь только башкиры ?
Что вы сделаете одни , не объединившись с другими народами против русской дискриминации других национальных языков !
Надо на деле объединятся !



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  • 5 | 26.07.2018, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
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....а он первый побежит записываться в татары.
______________________________________________

Спасибо, не надо, своего дерьма хватает.



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  • 6 | 26.07.2018, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
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Наконец - то дошли до правильной мысли !
_____________________________________

А теперь: Киль от манды!



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  • 7 | 26.07.2018, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
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Как надоели эти придурки! @банутые!



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  • 8 | 26.07.2018, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
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Башкирам же надо понимать и осознавать всю ту политику, которая идет из Москвы по отношению к нашему народу и всей республике..."
________________________________________________

Не надо вякать за всю республику. Это искусственное образование, которое скоро перестанет существовать в нынешних границах, по крайней мере...



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  • 9 | 26.07.2018, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 26.07.2018, 10:12 | Автор:

Спасибо, не надо, своего дерьма хватает.
===============================================
Так ты такой толстопузый засранец ?



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  • 10 | 26.07.2018, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
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Республики отменяют. Не будет вам государственного языка. Башкирский не тянет на статус государственного, слишком примитивен.



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  • 11 | 26.07.2018, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 26.07.2018, 10:14 | Автор:

А теперь: Киль от манды!
===================================================
О да ты полиглот , и точно от манды !



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  • 12 | 26.07.2018, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 26.07.2018, 10:17 | Автор:

Как надоели эти придурки! @банутые!
==================================================
Это ты о себе ? И так критически ?



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  • 13 | 26.07.2018, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 26.07.2018, 10:17 | Автор:

Не надо вякать за всю республику. Это искусственное образование, которое скоро перестанет существовать в нынешних границах, по крайней мере...
==============================================
Продолжай шавкать на Конституцию РФ .



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  • 14 | 26.07.2018, 10:41 | Автор: Не зарегистрирован
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Все-от курултаили....наконец то,точки расставлены .Всякие попытки местных националистов сведены на нет .



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  • 15 | 26.07.2018, 11:32 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1838 | Комментарии: 59851 | Рейтинг: +12261,1
Справедливый закон о языках принят
______________________
На счет справедливости - весьма сомнительно!

Просто не будут насиловать БЯкой и другими Яками. НО! Родной русский язык - это очередное пустопорожнее времяпрепровождения школьниками! Ценнейшие часы для впитывания необходимой для дальнейшей жизни, карьеры у детей будут просто потеряны - на тупое ни к чему не нужное учение русского фольклора, поэзии никому не известных авторов...
Вот пример такого урока:

Урок родного (русского) языка в 8 классе.


Тема: Изобразительно – выразительные средства языка.


Цель: повторить и обобщить изученный материал по теме «Изобразительно-выразительные свойства языка»; раскрыть существенные признаки разных тропов; формировать умение находить в текстах слова с переносным значением; устанавливать образную и изобразительно-выразительную функцию слов.

Ход урока: 1.Организационный момент.

2. Слово учителя:

- На протяжении нескольких уроков мы говорили о многообразии языковых средств, говорили о семантике, об интонации, элементах интонации, о лексических возможностях языка, о тропах. Сегодня мы постараемся обобщить и повторить изученный материал. Обратим внимание на художественное значение метафоры, сравнения, олицетворения, эпитета.

- Начнем наш урок с самого простого. Вместе с поэтессой Ириной Токмаковой попробуем разгадать загадку одного деревца.

Ива.

Возле речки, у обрыва
Плачет ива, плачет ива
Может, ей кого-то жалко?
Может, ей на солнце жарко?
Может, ветер шаловливый
За косичку дернул иву?
Может, ива хочет пить?
Может, вам пойти спросить?

- Что показалось вам необычным в этом стихотворении?
- Какие слова указывают на то, что ива как живая?
- Поэтесса увидела сходство между предметом и живым существом. Как называется этот троп? (Олицетворение).
- Для чего художники слова обращаются к этому тропу? (Для создания изобразительно – выразительного эффекта. Так рождается образ ивы - капризной, печальной, похожей на плачущую девочку.)

3. Работа у доски. Найти в предложении метафоры, разобрать каждое предложение по членам.

1) На больших березах золотые гнезда.
2) Почки раскрылись шоколадные, с зелеными хвостиками, и на каждом зеленом клювике висит прозрачная капля.
3) В светлых осинниках снег сошел, палый лист сохнет на солнце, скручиваясь в рулончики, свертываясь в кулечки, сжимаясь в кулачки.

- Определите роль метафоры. (Помогает увидеть сходство между предметами и явлениями).
- В предложении найдите эпитеты, определите их роль.
1) Дождинки на листочках клейких большими каплями блестят.
2) Лазурь небесная смеется, ночной омытая грозой. (Эпитеты помогают нарисовать предмет со всеми его признаками, делающими его непохожими на другие предметы).

продолжу



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  • 16 | 26.07.2018, 11:33 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1838 | Комментарии: 59851 | Рейтинг: +12261,1
3. Работа с прозаическим текстом.
- Перед вами отрывок из рассказа В. Г. Короленко «Лес шумит». Проведите комплексную работу с текстом по вопросам:
1) Какие изобразительные средства языка использовал автор для создания «лесного шума»?
2)Найдите в тексте сравнение, переданное именем существительным в форме творительного падежа. Есть ли в тексте другие сравнения?
3) Какими словами писатель подчеркивает, что лес древний?
4) Выделите в последнем предложении все орфограммы и пунктограммы.
В этом лесу всегда стоял шум – ровный, протяжный, как отголосок дальнего звона, спокойный и смутный, как тихая песня без слов, как неясное воспоминание о прошедшем.

В нем всегда стоял шум, потому что это был старый, дремучий бор, которого не касались еще пила и топор лесного барышника. Высокие столетние сосны стояли хмурою ратью, плотно сомкнувшись вверху зелеными вершинами.


4. Анализ стихотворения И. С. Никитина «Утро».

- Ребята, всем вам приходилось наблюдать за восходом солнца летом.

Попробуем нарисовать словами картину раннего летнего утра, предвещающий теплый день.

- А теперь посмотрим, как это удалось сделать поэту. Читаем и анализируем его стихотворение «Утро».

- Начнем нашу работу со слова встает. Что может обозначать этот глагол? ( Принимать вертикальное положение)

- Какую форму имеет солнце? ( Форму шара)

- Но ведь мы знаем, что шар не может изменить своего положения. Почему же оно встает? С каким изобразительным средством мы столкнулись? ( Метафорой.)

- Назовите еще метафоры в этом стихотворении. (Облака в огне, свет разливается, у лозняка кудри, ветерок воду морщит).

- Какое растение дремлет, как человек? (Камыш. А почему камыш четкий?

-Кто улыбается у Никитина как человек? (Лес).

- Какая роса у поэта?(Серебристая). Найдите другие эпитеты. (Белый пар, золотыми потоками, зеркальной воде).

- Что помогают выразить метафоры, сравнения, олицетворения, эпитеты в стихотворении? ( Передать тончайшие оттенки мысли в яркой и образной форме).


5. Подведение итогов. Оценивание.

6. Домашняя работа: приготовить выразительное чтение стихотворения о природе.



И. С. Никитин.

Звезды меркнут и гаснут. В огне облака.
Белый пар по лугам расстилается.
По зеркальной воде, по кудрям лозняка
От зари алый свет разливается.
Дремлет чуткий камыш. Тишь – безлюдье вокруг.
Чуть приметна тропинка росистая.
Куст заденешь плечом - на лицо тебе вдруг
С листьев брызнет роса серебристая.
Потянул ветерок, воду морщит – рябит.
Пронеслись утки с шумом и скрылися.
Далеко – далеко колокольчик звенит.
Рыбаки в шалаше пробудилися,
Сняли сети с шестов, весла к лодкам несут…
А восток все горит – разгорается.
Птички солнышка ждут, птички песни поют,
И стоит себе лес улыбается.
Вот и солнце встает, из-за пашен блестит,
За морями ночлег свой покинуло,
На поля, на луга, на макушки ракит
Золотыми потоками хлынуло.
Едет пахарь с сохой, едет – песню поет,
По плечу молодцу все тяжелое…
Не боли ты, душа! Отдохни от забот!
Здравствуй, солнце да утро веселое!
_________________________
Вот НА-Х-УЯ ЭТО НУЖНО в век всеобщей цифровизации?! Мы еще больше отстанем от передовых стран в области робототехники, программирования и многого другого(((((



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  • 17 | 26.07.2018, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
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Ничего, лишним не будет. Развивает эмоциональный интеллект.



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  • 18 | 26.07.2018, 11:51 | Автор: Не зарегистрирован
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Тупой, конечно, о тебе. Здесь больше не о ком, кроме тебя.



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  • 19 | 26.07.2018, 11:51 | Автор: Не зарегистрирован
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При этом родным языком они могут указать русский...
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Что значит могут? Если у моего ребенка действительно родной язык русский, он, что не должен иметь права его выбрать что ли???



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  • 20 | 26.07.2018, 11:53 | Автор: Не зарегистрирован
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всё верно, башкиры выбирают родной башкирский, и изучают его. В чем вопрос то? Какого хрена башкиры должны свой язык сохранять за счет детей других национальностей???



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