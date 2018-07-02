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Здравая мысль. Доцент БГМУ Лилиана Даутова: «С бухты барахты рожать детей нельзя»

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О предпосылках демографической ямы, ее последствиях, чайлдфри, феминизме и врачебных ошибках мы пообщались с акушером-гинекологом, доцентом БГМУ Лилианой Даутовой.

Здравая мысль. Доцент БГМУ Лилиана Даутова: «С бухты барахты рожать детей нельзя»


Согласно данным Росстата, только за первые пять месяцев 2018 года на территории республики родились 19341 детей, что почти на 4% меньше, чем в прошлом году. Социологи уже говорят о глубокой демографической яме в Башкирии.

«В проблемах демографии виноват менталитет»

- Статистику рождаемости и смертности в республике вы знаете лучше меня. Как грамотно справиться с последствиями демографической ямы?

- Это не только проблема всей Башкирии, но и всей страны. С 1991 года у нас достаточно низкий естественный прирост населения, снижается количество людей, вступающий в детородный возраст. К примеру, в благополучном 2005-м году у нас было 2 миллиона людей фертильного возраста, с этого года их число неуклонно снижается. В 90-е годы, к примеру, рожали мало. Тогда это удалось компенсировать за счет численности населения. Сегодня же ребята, родившиеся в 90-е и достигшие фертильного возраста, не торопятся заводить детей.

В университете со студентами мы общаемся на подобные темы. Спрашиваю — в каком возрасте вы бы хотели стать родителями? Все говорят — ближе к 30. Задаю вопрос, чего так долго ждем. Тут сразу: денег нет, квартиры нет и так далее. Ставлю вопрос по-другому: у вас есть, скажем, миллион евро и любовь всей вашей жизни. На что бы вы их потратили в первую очередь? Всего лишь пара человек из 250 в потоке студентов ответила, что построили дом и завели большую семью. Остальные предпочли отдых, путешествия и так далее. Так что дело не в деньгах, как это принято сегодня считать, а в менталитете. Сегодня национальной идеей в нашей стране должна стать большая, многодетная здоровая семья.

- Характерная черта нового времени — увеличение возраста первого материнства. Рожать в первый раз женщинам лучше до или после 30 лет?

- Убеждена, что женщина должна и может рожать в любом возрасте, не впадая в крайности. Средний возраст рождения первого ребенка в Европе — 34 года. Ничего не поделаешь, все идет к тому, что также будет и в нашей стране. Таковы установки современного общества. Самый оптимальный вариант — 20-35 лет. Прекрасно, если первенец появляется у молодой женщины, когда она здорова и ее жизнь не отягощена перенесенными сопутствующими заболеваниями.

- Что вы можете сказать о женщинах, которые приходят к вам впервые, чтобы стать мамами? Насколько внимательны они к своему здоровью?

- Знаете, в последнее время ко мне обращаются пары, которые осознанно подходят к вопросу рождения детей. Они проходят обследования, сдают анализы, говорят вместо «Я» - «Мы». Это вызывает уважение — когда семья целенаправленно принимает решение о рождении ребенка. Все-таки с бухты барахты рожать детей нельзя.

Парам во время предгравидарной подготовки (на этапе планирования беременности) мы предлагаем пройти обследование, необходимое лечение, рекомендуем принимать препараты фолиевой кислоты (ее дефицит приводит к риску врожденных пороков у малыша), железа (его нехватка нарушает работу нервной системы), йода. Наша республика давно признана йододефицитным регионом. И к сожалению пока никаких массовых профилактических программ, какие были в СССР по профилактике йододефицита, у нас нет. Отмечу, что дефицит всех этих элементов неблагоприятно сказывается на состоянии внутриутробного младенца и его последующей жизни.

- С нынешнего года в республике зарегистрировано 284 беременных с ВИЧ. 210 из них родили детей.

- Не всегда дети наследуют ВИЧ от мамы. Рожать с ВИЧ можно, главное — проходить курс лечения, следовать всем рекомендациям врачей.

- Каковы наиболее распространенные болезни у женщин сегодня?

- Девочка должна вступить здоровой в период полового созревания, в период наступления детородного возраста стать матерью, желательно многодетной. Каждое рождение должно сопровождаться грудным вскармливанием до двух лет.

Основные проблемы у женщин — из-за раннего начала половой жизни или безответственности ее ведения, абортов, отсутствия грудного вскармливания, знаний о контрацепции.

Большой риск для здоровья представляют воспалительные заболевания и инфекции, передающиеся половым путем. Отсюда бесплодие, внематочная беременность и даже злокачественные заболевания.

«Больше всего школьники боятся поздно начать половую жизнь»

- Вы за или против уроков сексуального воспитания в школах?

- Скорее, уроки здоровья, а не сексуального воспитания. Они крайне необходимы нашей молодежи. Я как-то вела в одной из школ лекцию по репродуктивному здоровью. Попросила, чтобы мне подготовили анонимные вопросы по теме нашей встречи.

80% вопросов — о начале половой жизни. Правда ли что поздно — вредно? Что будет, если я не начну половую жизнь в 15 лет? А что будет, если я начала с 13? Во сколько начать заниматься сексом? А если я забеременею? Из всех вопросов поняла, что у школьников главное - не опоздать с этим делом. Вдруг одноклассники узнают, засмеют. Они бояться показаться в глазах сверстников отсталыми, уязвимыми.

Вот поэтому с ними надо разговаривать, открыто и честно отвечать на все их вопросы, не бояться, не стесняться и не быть ханжами. Сегодня мы должны говорить о неблагоприятных последствиях раннего начала половой жизни. Самая большая роль в половом воспитании принадлежит семье. В ней должно культивироваться целомудрие.

Пока депутаты обсуждают, можно ли говорить о сексе в школах, учителя эти темы обходят, наши дети идут в интернет и получают информацию от своих знакомых и друзей.

Главные причины ранней половой жизни сегодня — давление партнера, боязнь отказать, состояние алкогольного опьянения, боязнь показаться хуже своих сверстников.

- Вы достаточно смело высказались о минусах пенсионной реформы на встрече с депутатами Госдумы в Уфе. Как повышение пенсионного возраста скажется на здоровье женщин и демографической ситуации в стране?

- Я не противник реформы в целом, повысить возраст — это не самоцель, на мой взгляд. Все внимание нужно обратить сегодня на поколение 25 - 45-ти летних. Именно на них сейчас ложится задача дожить здоровыми, выйти на пенсию, сохранив это здоровье на долгие годы. Они должны родить как минимум троих здоровых детей. Сегодня необходимо внимательно изучить причины заболеваемости и смертности населения этого возраста, их болезни, предпринять весь комплекс профилактических мероприятий.

Если женщина станет матерью как минимум трех здоровых детей, вырастит и воспитает их достойными гражданами, она внесет в эту пенсионную реформу лучший вклад.

Жизнь такова, что женщинам общество предъявляет слишком высокие требования. Мужчине достаточно хорошо зарабатывать, дать хорошее семя, чтобы зачать здорового ребенка. Женщине же нужно вынести беременность, роды и постродовой период, выкормить. Воспитание детей она должна совмещать с успешной трудовой деятельностью, должна сохранить тепло семейного очага. А теперь пенсионный возраст еще и на 8 лет увеличивается.

Обидно, что исторически социальное благополучие страны в самые тяжелые ее времена тяжелым бременем ложилось на плечи женщин. В тяжелые послевоенные годы с ее колоссальной убылью населения женщине надо было и хозяйство поднимать, и рожать стране детей. Аборты были запрещены. Понятно, что они были подпольные и приводили к высокой смертности. Декретный отпуск был 40 дней, представляете себе сегодня такое? Нельзя только за счет женщин решать вопросы социального благополучия страны. Не в этом ее задача.

- Рак груди и шейки матки — один из самых часто встречающихся видов рака сегодня. Как правильно выявить рак? Насколько распространен он сегодня?

- Всем известно, что рак шейки матки вызван вирусом папилломы человека и передается половым путем. Вакцина есть, а очереди к ней почему-то нет. Поэтому как себя от него защитить, вы уже наверное понимаете. Рак молочной железы связан с репродуктивным поведением. Повторюсь, женщина должна рожать и кормить ребенка грудью. Грудное молоко лечит и маму и ребенка — доказано врачами.

«В большинстве осложнений при родах виноваты родители, а не врачи»

- Что вы думаете об ошибках врачей, допускаемых во время родов или ведения беременности и оборачивающиеся детскими болезнями, бесплодием женщин и т.д.? Не стоит ли усилить юридическую ответственность за них или у них есть смягчающие обстоятельства всегда?

- Не так давно у нас был случай, когда малыш родился без одной ножки. Как думаете, кто в этом виноват? Врачи? Но послушайте, формирование ребеночка происходит при сроке беременности 6-8 недель, когда женщина еще не успевает обратиться в консультацию. Даже сегодня у нас нет 100-процентной медицинской диагностики. Мы очень тщательно разбирали этот случай всем медицинским сообществом. Выяснилось, что отец работает на заводе, курит, иногда выпивает. У матери — врожденная аномалия матки. До беременности никто из родителей не проходил предгравидарную подготовку. Потом они пишут в СМИ — подадим в суд на врачей. Ну и кто виноват? Врач, из-за которого ребенок родился с пороком? Или мама, должным образом не прошедшая предродовую подготовку? Когда женщина здорова, а ребенок запланирован, подобных случаев не происходит. Задача врача — вовремя выявить патологию и попытаться предупредить.

Отдельно хочу сказать о роли СМИ в таких вопросах. Часто они относятся к этой болезненной теме довольно неадекватно. Их задача понятна — сделать горячую сенсацию, создать ажиотаж. Часто без выяснения причин, озвучивания результатов медицинских проверок. Это колоссальное горе для семьи!

Вы не представляете, как сообщения о смерти новорожденных или их патологиях обсуждаются во врачебном сообществе! Резко, бурно. Собирается консилиум, разбирается поэтапно каждый момент: когда женщина встала на учет, как шла ее беременность, что было сделано, чтобы не допустить случившегося и т. д.

Вспоминаю еще один тяжелый наш случай: при родах у женщины открылось сильное кровотечение. Чтобы спасти женщину, врач принял решение удалить внутренние половые органы и сделал ее бесплодной. Но спас жизнь. Один бог знает, как далось ему такое трудное решение.

- Как относитесь к идее государственно-частного партнерства в роддомах республики?

- Думаю, такие вещи должны быть. Это новые формы, которые помогают улучшить финансирование. От этого пациенты только выиграют. Знаю, что в таких роддомах планируется покупка дорогостоящего медоборудования и улучшение качества медицинской помощи.

«Аборт — это детоубийство»

- Что вы думаете о субкультуре и идеологии чайлдфри, характеризующейся сознательным нежеланием иметь детей? Откуда это? Ведь продолжение рода продиктовано природой.

- Я акушер-гинеколог. Как я могу к этому относиться? Земля — это планета, живой организм. Может, прозвучит наивно, но мне кажется, что за любое нарушение законов эволюции, отрицание воспроизводства в том числе, мы получаем катаклизмы. Все живое взаимосвязано.

- Главный аргумент, по которому не стоит делать аборт?

- Аборт — это детоубийство.

- Некоторые феминистки с вами не согласятся.

- Слушайте, ну а кто мешает предохраняться?

Люди сегодня до сих пор уповают на надежность презерватива. Пожалуйста, есть масса средств контрацепции. Меня вообще удивляет, что современные пары до сих пор предохраняются презервативом. Все знают, что он не надежен на 100%. Сегодня есть столько средств контрацепции! Начиная от противозачаточных таблеток до накожных пластырей.

А что касается феминисток — их движение разностороннее и касается самых разных аспектов жизни. Как акушер-гинеколог я всегда за соблюдение прав женщин. Они должны добиваться успехов в карьере, творчестве, воспитании детей, женщина не должна быть в чем-то ограничена, обделена. Если бы у нас было больше женщин-министров и депутатов, в стране были бы совсем другие законы.

- Вы более 15 лет преподаете в БГМУ. Как вам нынешние студенты?

- Очень продвинутые, талантливые, позитивные ребята. Они понимают ответственность за судьбу страны. Из них выйдут толковые, хорошие врачи. Я ими горжусь и верю, что будущее России в надежных руках.

Даутова Лилиана Анасовна

Окончила Башкирский государственный медицинский институт в 1986 году. Автор более 80 научных и учебно-методических работ. Отличник здравоохранения РФ (1998). Национальный консультант ВОЗ-ЮНИСЕФ по грудному вскармливанию. Врач высшей квалификационной категории. Член Российского Общества акушеров-гинекологов.

Кандидат медицинских наук.

Замужем, воспитала двух детей, воспитывает двух внуков.

МКС
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  • 1 | 26.07.2018, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
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«В проблемах демографии виноват менталитет»
=============================
Какой нахрен менталитет!
Виновников ДВА: путин и медведев разворовавшие страну, доведшие её население до нищенского существования. Люди не знают что будут кушать завтра, о каких детях может идти речь!



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  • 2 | 26.07.2018, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
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Какие преподаватели такие и врачи.



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  • 3 | 26.07.2018, 11:27 | Автор: Не зарегистрирован
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Правильно говорит . Но нет культа целомудрия - все отдано на откуп киноиндустрии, СМИ. Слава Аллаху , что в школе нет уроков полового воспитания с демонстрацией огурца о одеванием презерватива.
А то что подростки озабочены сексом , это последствие такого воспитания .
Да и эмансипация сыграла злую шутку с женщиной - они более загружены и им некогда рожать детей . Но и мужчины зарабатывают зачастую менще женщин и звание добытчика- охотника, содержателя семьи уже давно утратил . Производитель? . Да зачем он нужен! Вон сколько жеребцов- выбирай на любой вкус .И женщины никак не нуждаются в постоянных мужчинах .
Да еще множество причин..



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  • 4 | 26.07.2018, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
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Горбатого лепит акушерка. Посредством УЗИ в утробе матери можно разглядеть даже пип-иську, не то что количество ног.



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  • 5 | 26.07.2018, 12:41 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11018 | Рейтинг: -1818,8
3 | 26.07.2018, 11:27 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

...А то что подростки озабочены сексом , это последствие такого воспитания ...
___________________________________________________
Подростки озабочены сексом всегда. Если, конечно, это нормальные подростки.
Это не последствия воспитания.
Это природа позаботилась.
А последствием воспитания является как раз то, о чём говорит эта женщина.



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  • 6 | 26.07.2018, 13:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Отдельно хочу сказать о роли СМИ в таких вопросах. Часто они относятся к этой болезненной теме довольно неадекватно."... Эту тему особенно любят журналисты сайта ufa1.ru, у них вечно виноваты пациенты. Если пишешь комментарий, что не следовало бы журналисту так односторонне преподнести сообщение, то такой комментарий обычно не печатают. Стыдно, товарищ уфа1.



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  • 7 | 26.07.2018, 13:32 | Автор: Зулия | На сайте
    Публикации: 34 | Комментарии: 28387 | Рейтинг: -691,2
Кого Навальный считает нормальным кавказцем
Из выступления на митинге движения «Хватит кормить Кавказ»

«Мы, те, кто собрались здесь, мы знаем и мы верим в то, что на Кавказе есть нормальные люди, а не те уроды, которые захватили сейчас там власть. Мы знаем, что есть девушки, для которых жизненная мечта - не быть закутанной в паранджу и родить 25 детей, а жить нормально и по-человечески. Мы знаем, что там есть молодые люди, которые хотят учиться и работать»

Навальный не уточнил, какое количество детей нужно родить кавказской девушке, которую Навальный принимает за нормальную. Или вообще не рожать. А учиться и работать.

И еще не указал норматив по деторождению по русским девушкам.Для нормальности.



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