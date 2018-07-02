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По делу об убийстве менеджера ОДК-УМПО задержан коммерческий директор предприятия

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По делу об убийстве менеджера ОДК-УМПО задержан коммерческий директор предприятия. Правоохранительные органы в ходе расследования уголовного дела по факту убийства заместителя коммерческого директора оборонного предприятия ОДК-УМПО Юрия Яшина, совершенного в прошлую пятницу, задержали и допросили его непосредственного руководителя — коммерческого директора ОДК УМПО Сергея Евстафьева, сообщил источник, близкий к следствию. В каком качестве был задержан господин Евстафьев, собеседник сказать затруднился. В приемной господина Евстафьева отказались сообщить, находится ли он на рабочем месте, а в пресс-службе ОДК-УМПО отказались от любых комментариев.

По делу об убийстве менеджера ОДК-УМПО задержан коммерческий директор предприятия


В региональном управлении СКР сегодня сообщали, что задержан предполагаемый организатор убийства и четверо его исполнителей, которые признали вину. Личности задержанных не уточнялись.

Ранее в интернете также сообщалось об обысках, проведенных вчера следователями в кабинетах других заместителей управляющего директора предприятия, в том числе директора по безопасности Олега Овчинникова. По неофициальным данным, обыскивалась также квартира замдиректора по внутризаводской кооперации и сторонним заказам Владимира Ключникова.

Тело менеджера ОДК-УМПО было обнаружено следователями в минувшую субботу в районе Сафроновского переезда. Он был похищен в пятницу с парковки дома на улице Маркса в Уфе, когда собирался ехать на работу. Тревогу подняла его жена, которой консьерж передал ключи от машины Юрия Яшина. Возле машины были обнаружены следы крови.  По неофициальным данным, нападавшие на Юрия Яшина нанесли ему тяжелый удар в область головы. По другим данным, на его теле были также признаки огнестрельного ранения. В СУ СК характер травм, нанесенных менеджеру, по-прежнему не уточняют.

Коммерсант
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  • 1 | 26.07.2018, 09:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Такая простая схема, как одним махом избавиться от всех. Никто не верит, всем понятно, зачем надо было ляпать неестесственное дело. Насквозь фальшивое.



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  • 2 | 26.07.2018, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
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Киллеры бабая остались и продолжают свои мерзкие делишки.



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  • 3 | 26.07.2018, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
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А не затеяна ли вся эта лабуда для снятия всей верхушки УМПО .



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  • 4 | 26.07.2018, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
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А ты только что понял?



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  • 5 | 26.07.2018, 10:28 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4345 | Рейтинг: -708,6
Не зря же приезжал Сердюков, надо Васильеву пристроить.



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  • 6 | 26.07.2018, 10:40 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1838 | Комментарии: 59851 | Рейтинг: +12261,1
На собкоре - подробнее:

В следственном комитете Башкирии сообщили, что все четверо предполагаемых киллеров, забивших до смерти монтировками заместителя коммерческого директора УМПО Юрия Яшина, признались «под тяжестью собранных доказательств». Благодаря показаниям четверки наемников, удалось выйти на заказчика преступления. Следователи считают, что в убийстве подчиненного был заинтересован его начальник - Сергей Евстафьев.

По словам задержанных, г-н Евстафьев, возглавляющий коммерческую службу моторостроительного объединения, был недоволен, что Юрий Яшин «затянул под себя бизнес». Сегодня следствие должно ответить на вопрос, почему непосредственный руководитель просто не уволил зарвавшегося подчиненного, а решился на его устранение.

Интересно, что, возможно, в организации убийства участвовал не только коммерческий директор оборонного предприятия, но и начальник отдела материально-технического снабжения Николай Ахмаметьев.

По крайней мере, зять г-на Ахмаметьева, Петр Бажин оказался в числе жестоких киллеров, напавших на Юрия Яшина. Когда следствие выяснило личности преступников, поджидавших жертву в подземном гараже в доме на улице Карла Маркса, 46, стала понятна связь с УМПО, так как один из злодеев оказался гражданским мужем дочери топ-менеджера, занимающегося снабжением.

Николая Ахмаметьева задержали и, похоже, мужчина заявил, что его зятя нанял непосредственный начальник Юрия Яшина - Сергей Евстафьев. При этом г-н Евстафьев находится в камере, а Николая Ахмаметьева вчера вечером, 24 июля, отпустили, получив признание. Скорее всего, «снабженец» останется в статусе свидетеля, получив «иммунитет» от привлечения к уголовной ответственности за содействие со следствием. Кстати, 24 июля Николай Иванович праздновал свое 65-летие.

Напомним, об исчезновении Юрия Яшина стало известно 20 июля, когда возле его машины в подземном гараже собственного дома была обнаружена огромная лужа крови со следами мозгового вещества. Тело несчастного нашли на следующий день, 21 июля в маргинальном районе возле железнодорожного моста через реку Белую. Выяснилось, что злоумышленники поджидали жертву на подземной парковке и напали на него с монтировками. Когда мужчину забили до смерти, тело связали строительными хомутами и вывезли из дома. Киллеры оказались настолько непрофессиональными, что оставили массу следов. Уже через сутки стали известны личности преступников, а еще через сутки, в ночь с 23 на 24 июля, благодаря слаженным действиям всех правоохранителей Башкирии, злодеев задержали. В этот же день «собровцы» в масках зашли в управление УМПО, где проведи более 10 обысков, получив все необходимые документы для доказательства заказного убийства. Кроме того, в кабинете заместителя директора по безопасности Олега Овчинникова обнаружили несколько миллионов рублей. Г-н Овчинников весь день провел на допросе, объясняя происхождение денег, но вечером его отпустили домой. Скорее всего, это дело будет выделено в отдельное производство.

Учитывая, что сразу два топ-менеджера УМПО - Сергей Евстафьев и Николай Ахмаметьев оказались замешаны в убийстве еще одного высокопоставленного сотрудника, думается, что предприятие, входящее в государственную корпорацию «Ростех», ждет большая чистка. Сегодня на моторостроительном объединении работают не только следователи, но и московское руководство.

В следственном комитете Башкирии заявили, что в ближайшее время четверым исполнителям и заказчику будут предъявлены обвинения в групповом убийстве по найму. В случае, если дело дойдет до суда, и все пятеро будут признаны виновными в тяжком преступлении - им грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненный срок.
____________________________________
По центральным новостям - полная ТИШИНА - даже ЭМ помалкивает.... оборонный завод - флагман ВПК - и ТАКОЕ там обнаруживается - просто ахренеть!!!! МНОГОМИЛЛИОННАЯ наличка в кабинетах руководства (уж не за ней ли Сердюков приезжал? Хотя курьеров и без него дохрена)



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  • 7 | 26.07.2018, 10:46 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1838 | Комментарии: 59851 | Рейтинг: +12261,1
А знаете откуда в кабинетах генералов завода наличка?
А я вам скажу:

обирают КАЖДОГО работника УМПО, выписывая ежемесячные(согласно колдоговора)премии с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ откатом мастеру или прямому начальнику! А те передают наверх.

Кто отказывается откатывать - тому в следующем месяце - куй, а не премия!

Какое-то время назад(го или более) на УМПО пересмотрели тарифы и оклады в сторону уменьшения, а вариативную часть(премии) увеличили. В среднем ЗП не убавилась, но возможность манипулирования премией - возросла.

Вот смотрите: на УМПО работает 20 тысяч человек, если с каждого содрать по тысчонке, то получаем - 20 МИЛЛИОНОВ рублей в месяц!!!!



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  • 8 | 26.07.2018, 10:48 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1838 | Комментарии: 59851 | Рейтинг: +12261,1
После проведенных обысков в кабинете Яшина были обнаружены документы с компроматом.

Предположительно, именно эти документы могли стать основным мотивом заказного убийства.

Также источник сообщил, что исполнители убийства ранее ограбили Юрия Яшина на крупную сумму денег. Как оказалось, топ-менеджер собирался на отдых за границу и хотел купить доллары. Видимо, по наводке заказчиков исполнители узнали об этом и напали на мужчину.



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  • 9 | 26.07.2018, 10:51 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4345 | Рейтинг: -708,6
Учитывая, что сразу два топ-менеджера УМПО - Сергей Евстафьев и Николай Ахмаметьев оказались замешаны в убийстве еще одного высокопоставленного сотрудника, думается, что предприятие, входящее в государственную корпорацию «Ростех», ждет большая чистка. Сегодня на моторостроительном объединении работают не только следователи, но и московское руководство.
----------------
А что за ЕЩЕ одно убийство высокопоставленного сотрудника???



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  • 10 | 26.07.2018, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто руководит , то и заказывает музыку ! Остальные танцуют согласно Уставу ! Как все же ПРОГНИЛО государство !



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  • 11 | 26.07.2018, 10:59 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1838 | Комментарии: 59851 | Рейтинг: +12261,1
А хрен знает... только про Яшина знаю... может просто описАлись... а может чего скрывает ФСБ от общественности...

Грю же, что на федеральных СМИ - ТИШИНА про Яшина!!!



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  • 12 | 26.07.2018, 13:25 | Автор: Вдумчивый | На сайте
    Публикации: 332 | Комментарии: 38270 | Рейтинг: +6464,6
А, самый смех заключается в том, что истинными заказчиками этого месива, могут быть кадры, которые займут освободившиеся от этих придурков места.



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