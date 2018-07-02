По делу об убийстве менеджера ОДК-УМПО задержан коммерческий директор предприятия. Правоохранительные органы в ходе расследования уголовного дела по факту убийства заместителя коммерческого директора оборонного предприятия ОДК-УМПО Юрия Яшина, совершенного в прошлую пятницу, задержали и допросили его непосредственного руководителя — коммерческого директора ОДК УМПО Сергея Евстафьева, сообщил источник, близкий к следствию. В каком качестве был задержан господин Евстафьев, собеседник сказать затруднился. В приемной господина Евстафьева отказались сообщить, находится ли он на рабочем месте, а в пресс-службе ОДК-УМПО отказались от любых комментариев.В региональном управлении СКР сегодня сообщали, что задержан предполагаемый организатор убийства и четверо его исполнителей, которые признали вину. Личности задержанных не уточнялись.Ранее в интернете также сообщалось об обысках, проведенных вчера следователями в кабинетах других заместителей управляющего директора предприятия, в том числе директора по безопасности Олега Овчинникова. По неофициальным данным, обыскивалась также квартира замдиректора по внутризаводской кооперации и сторонним заказам Владимира Ключникова.Тело менеджера ОДК-УМПО было обнаружено следователями в минувшую субботу в районе Сафроновского переезда. Он был похищен в пятницу с парковки дома на улице Маркса в Уфе, когда собирался ехать на работу. Тревогу подняла его жена, которой консьерж передал ключи от машины Юрия Яшина. Возле машины были обнаружены следы крови. По неофициальным данным, нападавшие на Юрия Яшина нанесли ему тяжелый удар в область головы. По другим данным, на его теле были также признаки огнестрельного ранения. В СУ СК характер травм, нанесенных менеджеру, по-прежнему не уточняют.