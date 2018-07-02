Геннадий Гудков: Доукрепляли нацбезопасность

Президент Путин все время заявляет, что его главной целью во внешней политике является укрепление национальной безопасности. Чтобы пустить доверчивым россиянам пыль в глаза, по Красной площади идут бесконечные военные парады, на которых таскают взад-вперед макеты огромных баллистических ракет и прочее грозное оружие. Вместо серьезных переговоров с Западом, поиском разумных компромиссов и гарантий безопасности российский режим нарочито бряцает «Сарматами» и «Искандерами», угрожает гиперзвуком и прочими прорывными образцами вооружений. (На самом деле Россия стремительно отстает по космосу, нанотехнологиям и искусственному интеллекту, которые в самое ближайшее время создадут гигантский отрыв по новым вооружениям в мире).Просто я сегодня внимательно прочитал обзор по ближайшим планам НАТО и понял, что ситуация с безопасностью России и нашего народа за годы правления Путина становится из года в год все хуже и хуже. Смотрите сами. Почти все договоры — об ограничении ПРО, ракет средней и малой дальности, ограничение наступательных вооружений в Европе либо аннулированы, либо трещат по швам. Под вопросом дальнейшего существования самый главный Договор — об ограничении стратегического ядерного наступательного вооружения, то бишь создания новых баллистических ракет, подлодок и стратегических бомбардировщиков. Плюс проблемы сотрудничества в рамках ОБСЕ, затухающий процесс взаимодействия в рамках формата «Россия-НАТО» и прочая, прочая, прочая.Теперь ситуация с географией: фактически Грузия и Украина уже почти в НАТО. Пройдет пара-тройка лет, и их примут туда как полноправных членов и рядом с Ростовом встанут какие-нибудь натовские самолеты «Стелс» или еще чего похуже. Во всяком случае, НАТО уже на постоянной основе сотрудничает с этими бывшими республиками СССР. Как же надо было, блин, поругаться, чтобы даже ближайшие соседи и братские народы бежали бы от России сломя голову?! Вот такие наши политики «дипломаты»: прямо как в известном матерном анекдоте по написание ноты МИД. Польша уже давно разместила военную инфраструктуру Альянса и плевать хотела на наши «смеющиеся Искандеры», вроде как размещенные в Калиниграде. Прибалтика тоже активно расширяет присутствие НАТО на своей территории. О членстве в НАТО всерьез задумалась даже всегда нейтральная Финляндия, особенно после военного вмешательства РФ в ситуацию на Украине. Ведь Финляндия — тоже часть нашей бывшей империи, а вдруг ...? Вряд ли ошибусь, если скажу, что скоро поменяется ситуация (после состоявшихся революционных событий) в Армении, просто процесс этот не будет быстрым. Болгария, Румыния — наши соседи по Черному морю — давно в НАТО, которое там представлено «как положено».Ничуть не лучше ситуация в Средней Азии, которую раньше часто называли «подбрюшьем» страны. Там НАТО, а больше США не сидят сложа руки. База в Киргизии, две базы в Казахстане(на Каспии). Вроде как временные варианты, но правительства наших соседей и даже члена СОЮЗНОГО государства четко дают понять: сотрудничество с США и НАТО — это всерьез и надолго.Такого никогда не было, даже в «лихие» 90-ые, при «слабом» Ельцине и т. называемых «либералах» во власти. Наоборот, тогда всерьез обсуждались вопросы тесного стратегического сотрудничества РФ и НАТО, возможного создания совместной ПРО и другие формы военного взаимодействия (мне лично довелось участвовать на нескольких встречах с представителями НАТО по этим вопросам). А впереди еще проблемы с Турцией (вспомните мои слова через несколько лет!), у которой с Россией есть огромные объективные противоречия, взять хотя бы курдский вопрос. А чем аукнутся опасные заигрывания с Ираном, нерешенные проблемы с Афганистаном?! Я уж даже ни слова про огромный и мощный Китай…Вывод удручающий: в настоящий момент военная безопасность страны — наихудшая за весь послевоенный период. И причина очевидна — бездарная, вздорная, агрессивная, абсолютно непродуманная и авантюристическая внешняя политика режима Путина, создающая реальную угрозу масштабного военного конфликта в мире, а также постоянная ложь со стороны политического руководства РФ и обман тех, кого еще вчера наши вожди называли своими «партнерами». Увы, нет сегодня надежных союзников и партнеров у России. Даже Казахстан и Белоруссия стараются дистанцироваться от внешнеполитических ляпов российского режима. Впрочем, конечно, есть загадочное государство Вануату, есть далекие Никарагуа, загибающаяся от краха экономики Венесуэла и (может быть) Зимбабве, которые все еще считаются нашими главными и стратегическими союзниками. Кого я еще забыл? Ах, да, по-моему, Колумбию, с которой наша страна подписала эпохальное соглашение о «неразмещении первыми в космосе наступательного вооружения». Хоть стой, хоть падай! Более печальной ситуации и представить сложно. И это — не шутки, а обеспокоенность за главное: право на жизнь и свободу всего российского народа. Который больше всех остальных народов мира пострадал в предыдущих войнах. Не хотелось бы повторять.P.S. Посвящается в первую очередь тем наивным гражданам России, которые все еще считают, что «во внешней политике Путин — молодец!»