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Геннадий Гудков: Доукрепляли нацбезопасность

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Президент Путин все время заявляет, что его главной целью во внешней политике является укрепление национальной безопасности. Чтобы пустить доверчивым россиянам пыль в глаза, по Красной площади идут бесконечные военные парады, на которых таскают взад-вперед макеты огромных баллистических ракет и прочее грозное оружие. Вместо серьезных переговоров с Западом, поиском разумных компромиссов и гарантий безопасности российский режим нарочито бряцает «Сарматами» и «Искандерами», угрожает гиперзвуком и прочими прорывными образцами вооружений. (На самом деле Россия стремительно отстает по космосу, нанотехнологиям и искусственному интеллекту, которые в самое ближайшее время создадут гигантский отрыв по новым вооружениям в мире).

Геннадий Гудков: Доукрепляли нацбезопасность


Просто я сегодня внимательно прочитал обзор по ближайшим планам НАТО и понял, что ситуация с безопасностью России и нашего народа за годы правления Путина становится из года в год все хуже и хуже. Смотрите сами. Почти все договоры — об ограничении ПРО, ракет средней и малой дальности, ограничение наступательных вооружений в Европе либо аннулированы, либо трещат по швам. Под вопросом дальнейшего существования самый главный Договор — об ограничении стратегического ядерного наступательного вооружения, то бишь создания новых баллистических ракет, подлодок и стратегических бомбардировщиков. Плюс проблемы сотрудничества в рамках ОБСЕ, затухающий процесс взаимодействия в рамках формата «Россия-НАТО» и прочая, прочая, прочая.

Теперь ситуация с географией: фактически Грузия и Украина уже почти в НАТО. Пройдет пара-тройка лет, и их примут туда как полноправных членов и рядом с Ростовом встанут какие-нибудь натовские самолеты «Стелс» или еще чего похуже. Во всяком случае, НАТО уже на постоянной основе сотрудничает с этими бывшими республиками СССР. Как же надо было, блин, поругаться, чтобы даже ближайшие соседи и братские народы бежали бы от России сломя голову?! Вот такие наши политики «дипломаты»: прямо как в известном матерном анекдоте по написание ноты МИД. Польша уже давно разместила военную инфраструктуру Альянса и плевать хотела на наши «смеющиеся Искандеры», вроде как размещенные в Калиниграде. Прибалтика тоже активно расширяет присутствие НАТО на своей территории. О членстве в НАТО всерьез задумалась даже всегда нейтральная Финляндия, особенно после военного вмешательства РФ в ситуацию на Украине. Ведь Финляндия — тоже часть нашей бывшей империи, а вдруг ...? Вряд ли ошибусь, если скажу, что скоро поменяется ситуация (после состоявшихся революционных событий) в Армении, просто процесс этот не будет быстрым. Болгария, Румыния — наши соседи по Черному морю — давно в НАТО, которое там представлено «как положено».

Ничуть не лучше ситуация в Средней Азии, которую раньше часто называли «подбрюшьем» страны. Там НАТО, а больше США не сидят сложа руки. База в Киргизии, две базы в Казахстане(на Каспии). Вроде как временные варианты, но правительства наших соседей и даже члена СОЮЗНОГО государства четко дают понять: сотрудничество с США и НАТО — это всерьез и надолго.

Такого никогда не было, даже в «лихие» 90-ые, при «слабом» Ельцине и т. называемых «либералах» во власти. Наоборот, тогда всерьез обсуждались вопросы тесного стратегического сотрудничества РФ и НАТО, возможного создания совместной ПРО и другие формы военного взаимодействия (мне лично довелось участвовать на нескольких встречах с представителями НАТО по этим вопросам). А впереди еще проблемы с Турцией (вспомните мои слова через несколько лет!), у которой с Россией есть огромные объективные противоречия, взять хотя бы курдский вопрос. А чем аукнутся опасные заигрывания с Ираном, нерешенные проблемы с Афганистаном?! Я уж даже ни слова про огромный и мощный Китай…

Вывод удручающий: в настоящий момент военная безопасность страны — наихудшая за весь послевоенный период. И причина очевидна — бездарная, вздорная, агрессивная, абсолютно непродуманная и авантюристическая внешняя политика режима Путина, создающая реальную угрозу масштабного военного конфликта в мире, а также постоянная ложь со стороны политического руководства РФ и обман тех, кого еще вчера наши вожди называли своими «партнерами». Увы, нет сегодня надежных союзников и партнеров у России. Даже Казахстан и Белоруссия стараются дистанцироваться от внешнеполитических ляпов российского режима. Впрочем, конечно, есть загадочное государство Вануату, есть далекие Никарагуа, загибающаяся от краха экономики Венесуэла и (может быть) Зимбабве, которые все еще считаются нашими главными и стратегическими союзниками. Кого я еще забыл? Ах, да, по-моему, Колумбию, с которой наша страна подписала эпохальное соглашение о «неразмещении первыми в космосе наступательного вооружения». Хоть стой, хоть падай! Более печальной ситуации и представить сложно. И это — не шутки, а обеспокоенность за главное: право на жизнь и свободу всего российского народа. Который больше всех остальных народов мира пострадал в предыдущих войнах. Не хотелось бы повторять.

P.S. Посвящается в первую очередь тем наивным гражданам России, которые все еще считают, что «во внешней политике Путин — молодец!»

Геннадий Гудков






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  • 1 | 26.07.2018, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Посвящается в первую очередь тем наивным гражданам России, которые все еще считают, что «во внешней политике Путин — молодец!
===========================================
Цитаты из Эксклюзивное интервью - Юрий Швец, сокурсник Путина, экс-разведчик КГБ

Разведчик Путин занимался фигней: разгребал кляузы студентов на профессоров, а в ГДР в его обязанности директора Дома дружбы СССР–ГДР входило накрыть поляну для высокопоставленных товарищей из Москвы, накормить, напоить, отоварить в местных магазинах, опять накрыть поляну, погрузить бесчувственные тела в самолет и отправить обратно в Москву. Вот и вся разведработа Путина в ГДР.

В КГБ Путина называли Окурком, после – Бледной Молью, сейчас – Ботоксом

"Великие русские полководцы, воевавшие в Крыму, получили приставки к фамилиям: Суворов-Рымникский, Румянцев-Задунайский, Потемкин-Таврический. А Путин за свою прошлогоднюю крымскую операцию получил красноречивую приставку Х..ло".

. Вы серьезно думаете, что человек, который ежегодно исчезает из публичного пространства на 7–10 дней, чтобы сделать себе фейслифт (подтяжка лица. –"ГОРДОН") и накачать себя ботоксом, способен развязать ядерную войну? Ведь от ответного удара ботокс расплавится, потечет от страха.



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  • 2 | 26.07.2018, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
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Ты Путина не трожь! Ты сам кто? Никто. И нет у тебя права насмехаться над Путиным. На себя сначала посмотри. Тьфу.



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  • 3 | 26.07.2018, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
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Власть до безумия оторвана от реалий жизни простых россиян !
Они вносят в ГД РФ такие БЕЗУМНЫЕ предложения , что не понимаешь в здравом уме или с угару они !
Налоги за туалеты , за картошку , за воду , за въезд на побережье (Налог на отдых), и тд !
А сами продолжают разрушать налоговую базу страны
( закрывают заводы , фабрики , разоряют КФХ , ИП и т. д !



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  • 4 | 26.07.2018, 11:14 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1838 | Комментарии: 59851 | Рейтинг: +12261,1
Напомню, что пуйло в начале марта 2000г. - еще ДО того, как стал презиком, но уже был И.О. - просился в это самое проклятое НАТО, но был молчаливо послан....

"К началу 2000 года НАТО уверенными темпами расширялось. Путин встретился с президентом Биллом Клинтоном, госсекретарем Мадлен Олбрайт, советником по национальной безопасности Сэмюелем Бергером и задал им вопрос: как бы Запад отреагировал, если бы Россия выразила желание вступить в НАТО? По словам Виктора, Путин говорил серьезно. Он видел во вступлении в НАТО двойную выгоду: Россия бы сильнее сблизилась с Западом и, что для Москвы более важно, получила бы возможность изнутри "реформировать" эту организацию времен холодной войны. Наряду с другими 19 членами НАТО Москва имела бы право вето. Помимо прочего, это помешало бы альянсу вновь предпринимать шаги, против которых Россия возражала, - наподобие бомбардировок Сербии.
В этот напряженный момент, вспоминает Виктор, Бергера неожиданно заинтересовала муха на оконном стекле. Облрайт устремила взгляд в пустоту. Клинтон переглянулся с советниками, а затем в дипломатичных выражениях отправил Путина куда подальше. Это было что-то из серии: "Если бы это зависело от меня, то я бы, конечно, согласился..." "



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  • 5 | 26.07.2018, 11:26 | Автор: Не зарегистрирован
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А это который Гудков? Депутат папа или депутат сын? Они же не коррупционеры, они совершенно случайно оба оказались в депутатах.



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  • 6 | 26.07.2018, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
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Российский эстрадный певец Дмитрий Маликов рассказал своим интернет-подписчикам, как достичь успеха в шоу-бизнесе. Пост поп-музыканта появился на его странице в Twitter в среду, 25 июля.

Исполнитель хита «Ты одна, ты такая» объявил, что у успеха в шоу-бизнесе две составляющие — «педрильство



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  • 7 | 26.07.2018, 11:45 | Автор: Не зарегистрирован
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НЕ трогайте ОКУРКА, он молодец, он разваливает нашу Рашу. Он единственный, это сделает, УРА!



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  • 8 | 26.07.2018, 11:46 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 26.07.2018, 11:26 | Автор:

А это который Гудков? Депутат папа или депутат сын? Они же не
коррупционеры, они совершенно случайно оба оказались в депутатах.
=================================================
И Поклонская Н. В. случайно оказалась в депутатах
у " Единой России " ?
Все они когда - то угодили власти воров , потом совесть или бизнес вмешался в их судьбы !
И все ! Понеслась плиз.. да по кочкам !



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  • 9 | 26.07.2018, 12:12 | Автор: Не зарегистрирован
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Российский эстрадный певец Дмитрий Маликов рассказал своим интернет-подписчикам, как достичь успеха в шоу-бизнесе. Пост поп-музыканта появился на его странице в Twitter в среду, 25 июля.

Исполнитель хита «Ты одна, ты такая» объявил, что у успеха в шоу-бизнесе две составляющие — «педрильство и «еврейство». «А лучше — педрильное еврейство!» — добавил Маликов.

Артист посетовал, что у него нет ни одной из этих составляющих для достижения успеха.

--------------

Интерполируя: кругом еврейский шабаш.



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  • 10 | 26.07.2018, 12:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И Поклонская Н. В. случайно оказалась в депутатах
у " Единой России " ?
-----------------------------
Ты на Поклонскую не гони. Поклонская это не чета каким то Гудковым. Смелая баба.



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  • 11 | 26.07.2018, 12:56 | Автор: Не зарегистрирован
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Далой призидента! Рахимава в призиденты расии!



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  • 12 | 26.07.2018, 12:57 | Автор: Не зарегистрирован
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«Требуется вставать». В РЖД выпустили инструкцию, как приветствовать главу компании
20.07.2018

РЖД выпустило инструкцию о том, как сотрудники компании должны приветствовать главу монополии Олега Белозерова.

Из текста следует, что порядок приветствия установлен в соответствии с поручением самого Белозерова.

Сотрудникам компании предписано приветствовать руководителя вставанием при проведении мероприятий, требующих обязательное ношение форменной и корпоративной одежды. Речь идет о совещаниях, ассамблеях, железнодорожных съездах
======================================================
Так было и так будет на просторах России !
Крепостное и Феодальное право Барина , на брачную ночь !
Надо вернуть !



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  • 13 | 26.07.2018, 13:05 | Автор: Не зарегистрирован
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Непризнание воссоединения Крыма с Россией становится отныне официальной политикой США.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность поставил в известность государственный секретарь США Майкл Помпео.

Он подчеркнул, что не будет смягчения антироссийских санкций до тех пор, пока Москва не вернет Крым Киеву.

Помпео заявил о том, что Белый дом издал "Крымскую декларацию" и подчеркнул, что этим шагом "мы придаем официальный характер политике непризнания (перехода полуострова в РФ) со стороны Соединенных Штатов".

Госсекретарь отметил, что данную точку зрения разделяют союзники и партнеры США, а также международное сообщество.



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  • 14 | 26.07.2018, 13:19 | Автор: Вдумчивый | На сайте
    Публикации: 332 | Комментарии: 38271 | Рейтинг: +6464,6
Этот кадр, опять пугает народ врагами из-за бугра.
Всё ж идёт нормально.

Чудаков, которые из-за своих коммуняками краденных у России территории и поэтому запустивших к себе амеров с базами, ждёт весёлое будущее, типа, шоу Каддафи-Хусейна.

Ибо империалисты США, это вам не коммуняки России, которые кормят задарма иноземцев, отнимая последнее у своего населения.



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  • 15 | 26.07.2018, 13:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"мы придаем официальный характер политике непризнания (перехода полуострова в РФ) со стороны Соединенных Штатов".

Госсекретарь отметил, что данную точку зрения разделяют союзники и партнеры США,

---------------------

Ещё бы. Им самим хочется разместить там базу ВМФ США. Чего тут неясного.



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