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Возраст недожития. На что жить в старости?

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Повышение пенсионного возраста, которое сейчас продвигает правительство, заставило многих задуматься о том, на какую сумму нам предстоит жить, когда этот возраст настанет. Сейчас, по данным Росстата, средний размер пенсии свердловчанина — 13 339 рублей, и это 31,9% от среднего заработка.

Возраст недожития. На что жить в старости?


Очевидно, что обеспечить нормальное качество жизни, тем более в возрасте, когда обычно повышаются затраты на медицину, невозможно. Особенно нынешним 30–40-летним, которые в отличие от старших поколений привыкли тратить, путешествовать и жить всё же не так скромно.

Эксперты убеждают нас, что рассчитывать на государство и требовать от него больше — изначально проигрышная стратегия. Нужно брать всё в свои руки и самим планировать будущее. Но как выкроить из зарплаты сумму на долгосрочные инвестиции и что с этой суммой делать? И спасёт ли нас квартира, которую можно купить для сдачи в аренду? Есть ли вообще какой-то смысл копить в нашем государстве, от которого непонятно чего ждать?

Об этом рассуждают екатеринбургские финансисты.

Планирование

— В Греции, к примеру, в новейшей истории было 17 дефолтов! Но люди всё равно накопления делают. А у нас патерналистское общество — это отголосок советского прошлого, — считает Виктор Немихин, независимый финансовый аналитик. — Население приучили, что есть государство, которое о нем заботится. Так мы в этой парадигме и продолжаем жить. Да, конечно, делать накопления можно и нужно, причём с начала трудовой деятельности. Человек сам должен создавать свою подушку безопасности, а не надеяться на какого-то дядю.

— У нас большая часть населения живет от зарплаты до зарплаты, у нас людей, которые имеют накопления, очень мало, намного меньше половины, — рассказывает председатель правления банка «Нейва» Павел Ефремов. — А что человек должен сделать? Для начала — просто посчитать. Построить горизонт планирования — через сколько лет какой доход он хочет иметь.

По словам Виктора Немихина, у нас мало кто знает об этом, а в Европе и Америке люди оперируют таким понятием, как персональное планирование. Есть домохозяйство и есть бизнес-план, в котором прописываются основные моменты: на что понадобятся деньги: жильё, отдых, обучение детей, даже собственные похороны.

— И этот бизнес-план надо начинать финансировать, — говорит эксперт. — То есть направлять какие-то суммы из действующего бюджета семьи. И подбирать финансовые инструменты.

Инструменты и риски

Финансисты оперируют таким понятием, как риск-профиль клиента. Считается, что более высокие риски могут позволить себе люди молодые, 20–30-летние, которым до пенсии ещё далеко. Чем ближе к пенсии, тем менее рискованными должны быть инвестиции. Человек пенсионного возраста уже использует только консервативные инструменты: живёт на рентный доход с инвестиции или просто потихоньку тратит накопления. Однако россияне в большинстве своём предпочитают консервативные инструменты.

— По статистике, 90 процентов тех, кто может инвестировать, делают это через банковский депозит, — рассказывает Виктор Немихин. — Чуть меньше 10 процентов — в недвижимость. Все остальные инструменты — это менее одного процента. При том что общеевропейская картинка выглядит по-другому. Рыночные и финансовые инструменты — акции, облигации — занимают большую долю. В Америке около 60 процентов жителей являются инвесторами, в Европе чуть меньше. У нас люди боятся инвестировать из-за недоверия, из-за низкой финансовой грамотности.

При этом, отмечает эксперт, нам доступны разные варианты, в том числе и зарубежные инвестиции.

Павел Ефремов считает, что банковский долгосрочный депозит — наиболее надёжный инструмент.

— Я вариантов, кроме как вкладов в банках, не вижу. Все остальное несет риски. И начинать, конечно, чем раньше, тем лучше. Чем дольше копишь, тем больше получишь. И тут уже вопрос дохода и самодисциплины. Начинать тогда, когда появляется более-менее стабильная работа. Можно называть это не пенсией, а просто подушкой безопасности на черный день. Не надо бояться, что банк лопнет, отзовут лицензию. У нас ежегодно десятки банков лишаются лицензии, но вклады застрахованы АСВ в размере до 1 миллиона 400 тысяч, и их АСВ возвращает в полном объёме. Если накопления превысили эту сумму — надо разносить их по разным банкам.

Недвижимость

А что недвижимость, на которую мы так надеемся? Согласитесь, многие мечтают купить инвестиционную квартиру, которая принесёт доход от сдачи в аренду. Эксперты говорят, что недвижимость — это один из возможных инструментов, но ошибочно считать его самым выгодным и надёжным.

При этом число тех, кто рассчитывает заработать на аренде, в Екатеринбурге резко подскочило, а стоимость жилья для арендаторов неизбежно сползла вниз. Так, по данным аналитиков сервиса по подбору недвижимости N1.RU, с начала года количество однокомнатных квартир, которые сдают в аренду, выросло на 50%. Из-за роста предложения снизилась стоимость, за год она упала на 3%, а к началу года — на 1,5%. Теперь в среднем однушку в центре можно арендовать за 19,7 тысячи рублей в месяц.

— Был в своё время резкий скачок цен на недвижимость, — говорит Павел Ефремов. — И были люди, которые сумели на этом неплохо заработать. Но, чтобы квадратные метры приносили доход, нужно быть профессионалом, нужно всё считать. Надо понимать, что недвижимость сейчас дешевеет, и она требует затрат — налоги, коммуналка.

— Такой же инвестактив, как и любой другой — она может расти в цене, может падать, — уверен независимый аналитик Виктор Немихин. — Доход от недвижимости формируется от двух составляющих: дохода от сдачи в аренду и прибыли от изменения её курсовой стоимости. Что касается аренды, то в подавляющем большинстве случаев жилая недвижимость в Екатеринбурге менее эффективна, чем банковский депозит. То есть если вы эту квартиру продадите и положите деньги в банковский депозит — вы получите больше. Что касается изменения стоимости, то рост цен закончился. Аналогичные периоды были, например, в Японии. Был бум, но он закончился, недвижимость подешевела. Американцы тоже довольно долго думали, что в Америке недвижимость может только дорожать. Чем это кончилось, мы видели в 2007 году.

При этом совсем сбрасывать со счетов недвижимость как инструмент инвестиций не стоит. По словам Немихина, он знает людей, живущих за счёт дохода от недвижимости, они сдают офисные помещения, умеют покупать квартиры, которые потом вырастают в цене. Но это не пассивный доход, это бизнес, где у дилетанта очень маленькие шансы преуспеть.

Доллары под подушкой

Не выгоднее ли просто копить деньги — без всяких банков, просто переводя накопления в доллары и евро, чтобы не обесценились? Очевидно, люди, сделавшие так до 2014 года, стали заметно богаче после скачка курса.

— Просто копить деньги, конечно, неправильно — это всё равно что копить стадо коров, но не доить их. Глупо держать деньги и не заставлять их на себя работать, — считает Виктор Немихин. — Что касается мультивалютных корзин, то если вы планируете жить в России, используйте рублевые инструменты. Но если вы молоды и не знаете, как жизнь повернётся через 20–30 лет, идея с мультивалютной корзиной вполне уместна.

— Классическая рекомендация — не держать всё в рублях, — подтверждает Павел Ефремов. — Если просто копить, то лучше в нескольких валютах.

Традиционно финансисты советуют откладывать на пенсию (или на чёрный день) около 10 процентов своего дохода. Однако, считают наши эксперты, ситуации бывают разные. В какой-то момент жизни можно переводить в накопления больше, а в некоторых случаях, когда дохода едва на пропитание хватает, о долгосрочных инвестициях говорить не приходится.

Есть люди, которые вообще придерживаются позиции «Жить здесь и сейчас» и считают лучшим вариантом тратить всё, что есть, на текущие нужды. Каждый третий екатеринбуржец вообще сомневается, что доживёт до пенсии. Это тоже позиция — почему нет? Но, говорят аналитики, этим людям просто надо понимать, что это их осознанный выбор, и не пенять на государство.

Е1
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  • 1 | 28.07.2018, 10:02 | Автор: Не зарегистрирован
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Повышение пенсионного возраста АНТИКОНСТИТУЦИОННО !
Так как:
1. Конституция РФ гарантирует каждому социальное обеспечение по возрасту; государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом (ч.1 и 2 ст. 39).
2. При этом согласно ч.2 ст. 55 Конституции РФ в Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина.
3. Обе статьи (39 и 55) включены в главу 2, которая в силу ст. 135 Конституции РФ не может быть изменена никем, кроме специально созванного Конституционного Собрания.
Поскольку федеральный законодатель определил существенное условие для выдачи государственной пенсии – пенсионный возраст для мужчин и женщин установлены и его увеличение явно умаляет прежние права и свободы граждан, то его изменение возможно только в особой конституционной процедуре. Эта процедура в настоящее время не соблюдается.



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  • Гость
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  • 2 | 28.07.2018, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Единая россия"- могильщик народа России!



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