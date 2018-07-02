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Все для людей: Россиян предупредили о возможном закрытии визовых центров

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Введение обязательной аккредитации компаний, управляющих визовыми центрами (ВЦ) на территории России, может привести к их закрытию и появлению огромных очередей в консульствах, сообщила в четверг пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Все для людей: Россиян предупредили о возможном закрытии визовых центров


"Сегодня в России работают шесть компаний, управляющих визовыми сервисными центрами под брендами VFS Global, GVCW - СВЦ Греции, VMS - Италия, BLS - Испания, Индия, TLS - Великобритания, Швейцария, Бельгия, Pony Express. Сведения о каждой содержатся в госреестре юридических лиц и опубликованы в открытых источниках", - сказала Тюрина.

По ее словам, предложение о внесении изменений в ФЗ-114 "О порядке выезда и въезда в РФ" поступило на прошлой неделе от депутатов "Единой России". Поправки предполагают возложение на МИД России функции по обязательной аккредитации всех компаний, оказывающих россиянам посреднические услуги при оформлении виз.

Для получения аккредитации будет необходимо наличие у оператора филиалов (представительств) не менее чем в 20 субъектах РФ, а максимальная доля иностранного участия в уставном капитале не должна превышать 20%. Также обязательно наличие у заявителя технических средств для обработки конфиденциальной информации (в том числе биометрических персональных данных), сертифицированных в соответствии с законодательством РФ. Кроме того, требуется не менее чем трехлетний опыт работы в сфере сбора и обработки документов для получения визы от имени дипломатических миссий и консульских представительств.

"Критерии выдачи аккредитации сейчас таковы, что ни один из действующих операторов ВЦ получить ее не сможет. Как минимум, по одному пункту - доля иностранного участия в уставном капитале - ни одна из них не пройдет предлагаемую аккредитацию МИД. Всем иностранным дипмиссиям в России придется либо срочно менять сервис-провайдеров, либо приостанавливать деятельность визовых центров", - отметила Тюрина.

По ее словам, ни одна российская фирма в принципе не сможет соответствовать всем требованиям законопроекта. "Допустим, в качестве временного решения компания-держатель контракта с дипмиссией могла бы передать оперативное управление СВЦ, включая сбор персональных данных заявителей, некому субподрядчику - российскому юрлицу. Допустим, за короткое время это юрлицо могло бы открыть 20 филиалов в разных городах и получить необходимые сертификаты соответствия закону 152-ФЗ, что уже из области фантастики. Но откуда у этого юрлица вдруг возьмется трехлетний опыт работы в сфере оказания визовых услуг?", - сказала Тюрина.

Она подчеркнула, что предложенные депутатами поправки в случае их принятия поставят в патовую ситуацию не только сервис-провайдеров визовых центров, но и иностранных дипломатов.

"Посольствам и консульствам будет проще закрыть визовые центры в России, чем найти подрядчиков, отвечающих новым требованиям закона. А визы будут оформлять по старинке - в собственном визовом отделе, часто единственном на всю огромную страну. А значит, и туристы, и туроператоры рискуют вернуться к практике начала "нулевых", когда получение виз всякий раз становилось незабываемым квестом", - заключила Тюрина.

В РСТ отмечают, что управляющие российскими СВЦ за рубежом компании никаких дополнительных аккредитаций не получают. "Так же, как и в случае с иностранными СВЦ в России, их работа регламентируется условиями контрактов с посольствами РФ в каждой стране и общими требованиями национальных законодательств к хозяйствующим субъектам. Если закон будет принят в одностороннем порядке, то мы, скорее всего, получим "зеркальный ответ": российские визовые центры за рубежом будут поставлены перед такими же непреодолимыми барьерами дополнительных сертификаций и согласований", - сказала пресс-секретарь объединения.






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  • Участник
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  • 1 | 27.07.2018, 09:35 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4351 | Рейтинг: -708,5
Это для большинства не проблема! это проблема для Кухарки и ей подобным, когда им дадут под зад, то смыться за границу будет им проблема. За то в Колыму состав стоит под парами специально для них.



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  • Эксперт
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  • 2 | 27.07.2018, 09:55 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1840 | Комментарии: 59873 | Рейтинг: +12261,8
Едва отерли радостный пот от мундиаля, тут же булгаковское «ба!» — новая «великая победа»!

Реальные зарплаты в Беларуси теперь больше, чем в России.

Мы глотаем пыль от вышедшей вперёд шустрой соседки.

Почему так?

Путин воевал Крым, слал волонтёров на танках в военторги на востоке вольной Украйны, сбил – не сбил «Боинг», получал санкции, вводил контрсанкции. Хитробатька занимался экономикой, зарабатывал на проблемах России и просто зарабатывал. Молодец. Отлично.

Путин воевал Сирию, ходил в теплые моря дымным флотом, авиацией, летал туда и обратно «дикими гусями», собачился по поводу хлора и зарина. Хитробатька зарабатывал, занимался экономикой. Молодец. Отлично.

Путин повернул в миллитаризм, включил рубильник «холодной войны». Хитробатька из «союзного государства» и «таможенного союза» занимался экономикой. Молодец. Отлично.

Путин лез в выборы на Западе, прыскал британскому льву на морду духами «Новичок», всё отрицал, получал санкции. Хитробатька ковал в своей стране экономику, сидел тихо, как мышь. Молодец. Отлично.

Да, вот так.

Есть, конечно, у Беларуси вопрос с российским рынком – большая зависимость.

Есть и другая проблема – слишком много висит на Лукашенко, нет ему в Европу дороги, — разве только на скамью подсудимых.

Потому Беларуси, пока Хитробатька там держит банк, в Европейский союз дороги нет.

Но после Хитробатьки Беларусь пойдет в ЕС огромными шагами – падут последние преграды.
Потом и в НАТО. Никакие российские санкции и кипящий возмущением телевизор не помогут.

Будущее уже сейчас ясно.

Беларусь пойдет в Европу. А вы тут в России воюйте и дальше с кем хотите. Без Беларуси. С Крымом на шее.



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  • 3 | 27.07.2018, 09:58 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 34884 | Рейтинг: +5817
Хитрый батька, или не хитрый- мне всё равно. Но, в Беларуси и товары качественные и народ хороший.



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  • 4 | 27.07.2018, 10:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Пастухи" решили закрыть овчарни или кошары , для своих овец на большой замок. Скоро будет осуществлен и переход кормления исключительно на доморощенное сено в том числе и "капусту".



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  • 5 | 27.07.2018, 11:23 | Автор: Не зарегистрирован
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Вспомним наших за границей и улыбнёмся:


"1972 год, зимняя Олимпиада в японском городе Саппоро.

Тогда на лыжной эстафете у мужчин разыгралась настоящая драма...

Первый этап – наши третьи, второй – ура, мы первые! И вот, досада, - на третьем этапе снова проигрываем, уступая норвежцам больше минуты. Время огромное.

Бежать четвертый этап должен был Вячеслав Веденин, уже выигравший золото в гонке на тридцать километров. А тут еще снегопад начался. Снег густой, липкий и очень мерзкий.

Из-за такого погодного казуса Вячеслав Веденин принялся в спешке, прямо на стартовой позиции перемазывать свои лыжи. Тем временем, мимо Веденина проходил японский журналист говорящий по-русски. Увидев спортсмена, журналист подошел к нему и спросил:

- Веденин Сан, скажите, вы думаете, что это поможет?! Ведь снег же такой липкий!

Спортсмен что-то буркнул в ответ. Точный смысл фразы поймут только «наши», а вот в Японии на следующее утро продавались газеты, где на первой полосе красовалась фото чемпиона Веденина с золотой медалью на шее и заголовком:

«Произнеся волшебное слово «Дахусим», русский спортсмен выиграл Олимпиаду!»"

Так что, "дахусим", с этими визовым центром.



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  • 6 | 27.07.2018, 12:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Скорпион, ты уже откинулся? То-то мочишь всех. Утухни.



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  • 7 | 27.07.2018, 16:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 27.07.2018, 09:55 | Автор: Кухарка
Публикации: 1840 | Комментарии: 59868 | Рейтинг: +12261,8 ____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Основой для существования Беларуси являются низкие цены на нефть и газ из РФ! Получая их из РФ по заниженным ценам Батька всё чаще воротит морду в сторону от РФ! Пора поставлять по рыночным ценам! Очень Опытный



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  • 8 | 27.07.2018, 17:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Основой для существования Беларуси являются низкие цены на нефть и газ из РФ! Получая их из РФ по заниженным ценам Батька всё чаще воротит морду в сторону от РФ! Пора поставлять по рыночным ценам! Очень Опытный

==================

Хренасе... С каких это пор ты, Опытный, стал подпевать нефтяным и газовым магнатам РФ? Запомни, что "газпромы" и прочие "северные потоки" с "силами сибири" - эти конторы не принадлежат народу. Ты им лизнул, а они тебе - рост цен на топливо. Это спрут, пойми ты. Так шо, отъе.бись от Григорьича.



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  • 9 | 27.07.2018, 19:17 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1840 | Комментарии: 59873 | Рейтинг: +12261,8
пишут, что в случае закрытия визовых центров их функции могут перейти подконтрольной Дерипаске компании. Пуйло помогает, как может попавшим под санкции кошелькам...



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