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А что, хорошая альтернатива: Хамитов призвал жителей Башкирии учить китайский язык

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Чтобы быть успешными в будущем, нужно учить китайский сейчас, считает глава республики.

А что, хорошая альтернатива: Хамитов призвал жителей Башкирии учить китайский язык


Глава Башкирии ответил на вопросы ведущих китайских СМИ – агентства «Синьхуа» и Центрального телевидения Китая. В интервью Рустэм Хамитов рассказал о росте экономических связей Башкирии с Поднебесной, развитии отношений между странами в формате БРИКС, а также о гуманитарных связях с Китаем.

Глава республики напомнил, что в БашГУ создан российско-китайский бизнес-инкубатор, в котором студенты учатся принципам ведения бизнеса, принятым в КНР. Двусторонние связи с Китаем налаживает и Башкирский государственный медицинской университет. По слова Хамитова, в республике растет интерес к изучению китайского языка.

«Очень важно, что в наши дни стремление молодёжи в части изучения языков смещается в сторону китайского языка, потому что китайская экономика демонстрирует серьёзный рост. Сегодня это крупнейшая экономика мира, и многим становится понятно, что без знания китайского языка, вообще говоря, современный человек уже не будет столь успешным, как казалось ранее», - сказал глава Башкирии.

Напомним, что китайские инвесторы участвуют в реализации трех крупных проектов в Башкирии. Общий объем вложений в экономику республики составляет 19 млрд рублей.

ПроУфу
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  • 1 | 27.07.2018, 09:41 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4351 | Рейтинг: -708,5
Прав Хамитов, я давно говорю, кто не хочет и не дает изучать языки народов России, будут изучать китайский!!!



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  • 2 | 27.07.2018, 09:51 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1840 | Комментарии: 59873 | Рейтинг: +12261,8
Ну да - пуйло продал нас в китайское рабство, это очевидно.



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  • 3 | 27.07.2018, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну слава Богу и даже до хамитова дошло что учить надо не башкирски, а английский и китайский языки, ну и естественно русский...



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  • 4 | 27.07.2018, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
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А давайте сделаем китайский третьим государственным языком, полиглотами будем,ох и заживем бля тогда...



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  • 5 | 27.07.2018, 10:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
......" Глава республики напомнил, что в БашГУ создан российско-китайский бизнес-инкубатор, в котором студенты учатся принципам ведения бизнеса, принятым в КНР.
Двусторонние связи с Китаем налаживает и Башкирский государственный медицинской университет.
По слова Хамитова, в республике растет интерес к изучению китайского языка........"
========================================================
А как свой российский бизнес и ее принципы изучать ?
Подскажите ! Особенно молодым нашим согражданам !
Где какие банки или госучреждения выдают без (%)пронцетные кредиты !
Кто курирует в Правительстве Хамитова этот экономический вопрос ?
Если пустозвонства не будет , люди башкирский начнут сразу изучать !



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  • 6 | 27.07.2018, 11:31 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11027 | Рейтинг: -1819
5 | 27.07.2018, 10:59 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

А как свой российский бизнес и ее принципы изучать ?
Подскажите ! Особенно молодым нашим согражданам !
Где какие банки или госучреждения выдают без (%)пронцетные кредиты !
____________________________________________________
Для предоставления рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим возможности приобретения в собственность жилого дома обязать Центральный Коммунальный Банк выдавать ссуду в размере 8 — 10 тыс. рублей покупающим двухкомнатный жилой дом со сроком погашения в 10 лет и 10 — 12 тыс. рублей покупающим трехкомнатный жилой дом со сроком погашения в 12 лет с взиманием за пользование ссудой одного процента в год.

Обязать Министерство финансов СССР ассигновать на выдачу кредита рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим до 1 миллиарда рублей.

Председатель Совета Министров Союза ССР И.СТАЛИН
Управляющий Делами Совета Министров СССР Я.ЧАДАЕВ».



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  • 7 | 27.07.2018, 11:32 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11027 | Рейтинг: -1819
Постановление СНК СССР от 25 августа 1946 г. «О повышении заработной платы и строительстве жилищ для рабочих и инженерно-технических работников предприятий и строек, расположенных на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке».



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  • 8 | 27.07.2018, 11:44 | Автор: Не зарегистрирован
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Чтобы в будущем кормить китайскую армию языка знать не обязательно. Да и с вашей производительностью труда в с/х нах ер выусрались им, такую прорву не прокормить. В случае чего буду проситься в старосты деревни, по ночам в туалете учу их язык.



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  • 9 | 27.07.2018, 12:33 | Автор: Не зарегистрирован
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"Чтобы быть успешными в будущем, нужно..."

----------------------

Как, бл-дь, коробит от этого пошлого словечка "успешными"! Кто успел - тот и съел, бл-дь!

Нас учили: "Чтобы быть полезными людям, нужно..." Далее перечислялось то, что для этого нужно.



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  • 10 | 27.07.2018, 12:53 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 27.07.2018, 11:44 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Чтобы в будущем кормить китайскую армию языка знать не обязательно. Да и с вашей производительностью труда в с/х нах ер выусрались им, такую прорву не прокормить.

============

У китайцев производительность труда в с/х на высоте, эт точно. От Хабаровска до Краснодара китайские гастеры оккупировали брошенные колхозные поля, понастроили корявых плёночных теплиц - и сыплют мешками "удобрения", выращивая по 3-4 урожая опасных для жизни овощей. Жители окрестных деревень ревут из-за испорченной в речках и колодцах воды.



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  • 11 | 27.07.2018, 13:00 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 27.07.2018, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
Ну слава Богу и даже до хамитова дошло что

учить надо не башкирски, а английский и китайский языки, ну и естественно русский...
===
тезис аргументированный "естественно" не верен! Естественно писить, какать, и прочее. но не знать рус язык.
тезис об английском язе верен, на самом деле зачем нужен рус язык, Путин на пару со своим полит папиком Ельциным закрыли около 30 институтов авиа направленности. В прошлом годе 40 тысяч учёных отказались от рус яза, - это их осознанный демократический выбор, а мнение "гопников" на УЖ это всего навсего мнение гопников! Весьма кстати ваш Путин на немецком язе разговаривает, а на рус язе "базарит"!
Что ещё плохо, что тот, кто имеет гражданские права в РБ себя воспринимает как иностранца или как оккупанта, - это кому как ближе по восприятию, но плохо что он имеет право голосования!



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  • 12 | 27.07.2018, 13:31 | Автор: Не зарегистрирован
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6,..7,.
еспект и уважуха!
а ихнему путан-бабаю банан!



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  • 13 | 27.07.2018, 13:48 | Автор: юнг
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7 | 27.07.2018, 13:28 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
Публикации: 37 | Комментарии: 7555 | Рейтинг: +2013,9
У Скропиоши тяжёлый нервный срыв, но он тоже не сдаётся.
Минусит всё подряд и всех подряд, вот уже вторую неделю.

Паук, заткнись и не хворай!

=====================Этот пидорок уже стал посмешищем. Но, не сдаётся.
Пидорки. они такие, настырные. Их в дверь, они в окно. И вонь невозможная.



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  • 14 | 27.07.2018, 17:47 | Автор: юнг
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| 27.07.2018, 12:45 | Автор: Не зарегистрирован

Ну вот "Скорпион" объявился, всех минусами "одарил".
Быть может что нибудь умное сам скажет...
Хотя куда ему, его дело жалить, его мозги в хвосте, точнее в жопе..

============================================================
Да.а.а..... у пидорков такое бывает.....



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  • 15 | 27.07.2018, 18:31 | Автор: Не зарегистрирован
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Прежде чем выучить китайский язык, необходимо выучить их мимику.

У Хамитова она до удивительного схожа с китайской. Уж не китайская ли кровь "кипит" у него в мозгу, коль такие речи говорит.

Трудно выучить семь языков иностранных, как говаривал преподаватель
БашГу, а далее все пойдет легко. Вот фамилию забыл, но на встрече с абитуриентами он обратился на множествах языков.



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  • 16 | 27.07.2018, 19:01 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1840 | Комментарии: 59873 | Рейтинг: +12261,8
Второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по республике предъявил зампреду Адвокатской палаты Башкирии Ромео Фарукшину обвинение в коммерческом подкупе и подлоге документов.

По версии следствия, в сентябре 2008 года Фарукшин, пытаясь устроиться помощником мирового судьи, предоставил в отдел кадров Министерства юстиции республики подложную трудовую книжку, в которой указал недостоверные сведения о своем стаже работы юристом. По данным источников портала ПроУфу, эту же трудовую Фарукшин в дальнейшем использовал, чтобы устроиться на работу в региональную Адвокатскую палату и Башкирскую республиканскую коллегию адвокатов, где занимал руководящие должности.

Кроме того, как сообщает Следком, весной этого года Фарукшин за 250 тысяч рублей пообещал помочь обратившемуся к нему мужчине пройти квалификационные экзамены и получить статус адвоката. Зампред Адвокатской палаты был задержан сотрудниками УФСБ по республике в ночь на 11 апреля при получении денег. Тогда по решению суда Фарукшина поместили под домашний арест, эта мера пресечения действует до сих пор.



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  • 17 | 27.07.2018, 19:09 | Автор: резус
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Вот те на. А как же всемирно всегалактический баш язык? Его то башлык куды засунул?



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  • 18 | 27.07.2018, 19:20 | Автор: Не зарегистрирован
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Да запросто: ху.й сунь вчай, вынь су хим! Ничего сложного.



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  • 19 | 27.07.2018, 19:25 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1840 | Комментарии: 59873 | Рейтинг: +12261,8
Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Авакянц предложил отказаться от термина "Дальний Восток".

Так-то правильно. Термин "Северный Китай" логичнее с учетом современных реалий.



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  • 20 | 27.07.2018, 19:34 | Автор: Не зарегистрирован
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Китайцы тоже говорят по-русски:

- Очки ннада? А чётки ннада?

Девки в автобусе чуть не обсикались.



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