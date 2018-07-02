А что, хорошая альтернатива: Хамитов призвал жителей Башкирии учить китайский язык

Чтобы быть успешными в будущем, нужно учить китайский сейчас, считает глава республики.Глава Башкирии ответил на вопросы ведущих китайских СМИ – агентства «Синьхуа» и Центрального телевидения Китая. В интервью Рустэм Хамитов рассказал о росте экономических связей Башкирии с Поднебесной, развитии отношений между странами в формате БРИКС, а также о гуманитарных связях с Китаем.Глава республики напомнил, что в БашГУ создан российско-китайский бизнес-инкубатор, в котором студенты учатся принципам ведения бизнеса, принятым в КНР. Двусторонние связи с Китаем налаживает и Башкирский государственный медицинской университет. По слова Хамитова, в республике растет интерес к изучению китайского языка.«Очень важно, что в наши дни стремление молодёжи в части изучения языков смещается в сторону китайского языка, потому что китайская экономика демонстрирует серьёзный рост. Сегодня это крупнейшая экономика мира, и многим становится понятно, что без знания китайского языка, вообще говоря, современный человек уже не будет столь успешным, как казалось ранее», - сказал глава Башкирии.Напомним, что китайские инвесторы участвуют в реализации трех крупных проектов в Башкирии. Общий объем вложений в экономику республики составляет 19 млрд рублей.