Уголовно: Работодателей будут принуждать держать стариков

Минтруд России подготовил план защиты трудовых прав граждан предпенсионного возраста, сообщили в пресс-службе ведомства. В проект плана вошли, в частности, мероприятия по защите трудовых прав старшего поколения, работе органов занятости с ним, также планируется создание "горячей линии" по вопросам соблюдения трудовых прав граждан предпенсионного возраста.Минтруд России подготовил план защиты трудовых прав граждан предпенсионного возраста, сообщили в пресс-службе ведомства.В проект плана вошли, в частности, мероприятия по защите трудовых прав старшего поколения, работе органов занятости с ним, также планируется создание "горячей линии" по вопросам соблюдения трудовых прав граждан предпенсионного возраста."Кроме того, предлагается проработать вопрос об усилении ответственности, вплоть до уголовной, для работодателей, увольняющих работников предпенсионного возраста", - отмечается в сообщении.Кроме того, проектом Плана предлагается повысить размер пособия по безработице для граждан, которые скоро приблизятся к возрасту выхода на пенсию.В Минтруде также напомнили, что для граждан старшего возраста предлагается проводить дополнительное обучение и переподготовку.