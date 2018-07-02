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Уголовно: Работодателей будут принуждать держать стариков

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Минтруд России подготовил план защиты трудовых прав граждан предпенсионного возраста, сообщили в пресс-службе ведомства. В проект плана вошли, в частности, мероприятия по защите трудовых прав старшего поколения, работе органов занятости с ним, также планируется создание "горячей линии" по вопросам соблюдения трудовых прав граждан предпенсионного возраста.

Уголовно: Работодателей будут принуждать держать стариков


Минтруд России подготовил план защиты трудовых прав граждан предпенсионного возраста, сообщили в пресс-службе ведомства.

В проект плана вошли, в частности, мероприятия по защите трудовых прав старшего поколения, работе органов занятости с ним, также планируется создание "горячей линии" по вопросам соблюдения трудовых прав граждан предпенсионного возраста.

"Кроме того, предлагается проработать вопрос об усилении ответственности, вплоть до уголовной, для работодателей, увольняющих работников предпенсионного возраста", - отмечается в сообщении.

Кроме того, проектом Плана предлагается повысить размер пособия по безработице для граждан, которые скоро приблизятся к возрасту выхода на пенсию.

В Минтруде также напомнили, что для граждан старшего возраста предлагается проводить дополнительное обучение и переподготовку.







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  • Эксперт
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  • 1 | 28.07.2018, 09:58 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1840 | Комментарии: 59901 | Рейтинг: +12263
для работодателей, увольняющих работников предпенсионного возраста
__________________________
Заключение контракта на 1 год с возобновлением или отказом от возобновления без объяснения причины - поставит наёмных работников в пуйлостне в позу РАКОМ!!! И никакой ответственности руководителей попросту не будет.
Только отдел кадров увеличится в численности, если предприятие имеет более 100 рабочих мест....



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  • Гость
  •  
  • 2 | 28.07.2018, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Насильно мил не будешь! Уволят по умному, такие способы есть и не подкопаешься! Очень Опытный



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  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 28.07.2018, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Минтруде также напомнили, что для граждан старшего возраста предлагается проводить дополнительное обучение и переподготовку.
==================================
Надо продолжить предложение
По следующим специальностям
-Дворник
-уборщик служебных помещений
-вахтер
-расклейщик обьявлений
-сторож
-горничная
-и.т.д.
С не гарантированной минимальной оплатой труда.



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