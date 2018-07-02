Не народное дело: Избирком скорее всего не будет проводить референдум по повышению пенсионного возраста

Представитель КПРФ показал журналистам проект решения ЦИК, из которого следует, что инициативной группе будет отказано в вынесении на референдум вопроса о повышении пенсионного возраста. Центризбирком в пятницу определяет, соответствует ли сформулированный вопрос, предложенный инициативной группой для референдума, законодательству страны. В соответствии с решением Центризбиркома, Московская избирательная комиссия примет решение о возможности регистрации инициативной группы.Секретарь ЦИК Майя Гришина рассказала, что "вопрос оказался непростым", и при необходимости комиссия проконсультируется с органами соцобеспечения.На вопрос, будут ли проводиться консультации с администрацией президента, она ответила, что "администрация президента не является госорганом, который дает консультации по таким вопросам".Глава ЦИК Элла Памфилова считает правомерным вынесение на референдум вопрос об изменении пенсионного законодательства, однако, по ее словам, все дело в деталях и формулировке вопроса."Наши граждане имеют конституционное право определять и высказывать свою позицию по поводу того, какой должна быть пенсионная система в стране. Большинство членов ЦИК считают, что это правомерно. Все дело в качестве самого вопроса", - сказала Памфилова на заседании Центризбиркома в пятницу.Она отметила, что многие считают, что такой вопрос даже не правомерно выносить на референдум. "Мы так не считаем", - уточнила глава ЦИК.