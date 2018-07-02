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Не народное дело: Избирком скорее всего не будет проводить референдум по повышению пенсионного возраста

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Представитель КПРФ показал журналистам проект решения ЦИК, из которого следует, что инициативной группе будет отказано в вынесении на референдум вопроса о повышении пенсионного возраста. Центризбирком в пятницу определяет, соответствует ли сформулированный вопрос, предложенный инициативной группой для референдума, законодательству страны. В соответствии с решением Центризбиркома, Московская избирательная комиссия примет решение о возможности регистрации инициативной группы.

Не народное дело: Избирком скорее всего не будет проводить референдум по повышению пенсионного возраста


Секретарь ЦИК Майя Гришина рассказала, что "вопрос оказался непростым", и при необходимости комиссия проконсультируется с органами соцобеспечения.

На вопрос, будут ли проводиться консультации с администрацией президента, она ответила, что "администрация президента не является госорганом, который дает консультации по таким вопросам".

Глава ЦИК Элла Памфилова считает правомерным вынесение на референдум вопрос об изменении пенсионного законодательства, однако, по ее словам, все дело в деталях и формулировке вопроса.

"Наши граждане имеют конституционное право определять и высказывать свою позицию по поводу того, какой должна быть пенсионная система в стране. Большинство членов ЦИК считают, что это правомерно. Все дело в качестве самого вопроса", - сказала Памфилова на заседании Центризбиркома в пятницу.

Она отметила, что многие считают, что такой вопрос даже не правомерно выносить на референдум. "Мы так не считаем", - уточнила глава ЦИК.






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  • 1 | 28.07.2018, 08:35 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 34886 | Рейтинг: +5817
Вован напужался. А Эллочка- дык она под ним давно лежит и не трепыхается.



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  • 2 | 28.07.2018, 08:38 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 34886 | Рейтинг: +5817
ts
28 июля 2018 | 06:17
ЦИК -- это филиал Единой России. Едят Россию вместе с властью.



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  • 3 | 28.07.2018, 09:54 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1840 | Комментарии: 59901 | Рейтинг: +12262
Это только в чужой стране можно провести референдум под дулами автоматов за 2 недели, а в пуйлостане - низззззя!



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  • 4 | 28.07.2018, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Раньше Россию называли империей зла по отношению к народам других стран, теперь, можно смело говорить что России Империя Зла в первую очередь для своего народа.



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  • 5 | 28.07.2018, 10:21 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1840 | Комментарии: 59901 | Рейтинг: +12262
Референдума о пенсионной реформе не будет. Чтобы разобраться с возрастом выхода на пенсию, надо обладать "специальными знаниями", которыми граждане России не обладают, считают в ЦИК
______________________
Мало того, что Памфилова и ее хозяева считают граждан дебилами, они ещё не считают нужным это скрывать.



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  • Гость
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  • 6 | 28.07.2018, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Докопаться можно и к столбу, а не только к формулировке вопроса! Хрен Вам, россияне, а не референдум! Очень Опытный



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