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Изображение Гость 20 | 29.07.2018, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован ...
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Исторические картинки. Благоварские Языковы

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На карте России много селений с названием Языково. Википедия сообщает, что в 20 (двадцати!) регионах РФ существуют сёла и деревни Языково, плюс Украина. Все они связаны с фамилией Языковых, одного из прославленных родов Державы Российской.

Исторические картинки. Благоварские Языковы


На старинном фото из Википедии Языково-Богородское, усадьба в Карсунском районе Ульяновской области (Симбирской губернии). Была.

А началось всё в далёком XIV веке, когда к великому князю Дмитрию Донскому из прогнившей, разлагавшейся, уже давно не золотой, но Орды «выехал», как толерантно выражаются, а фактически сбежал, спасаясь от бесконечной резни, Енгулей-мурза Язык.

Принял православие под именем Алексей и сын его, а на Русь выехала вся семья, Сунгул-мурза – Захарий Алексеевич стал родоначальником фамилии Языковых.

Внук – Иван Никитич по прозвищу Мещерин (вспомним татар-мишарей) стал основоположником самой главной ветви Языковых, напрямую связанных с Благоварским краем.

Уже его потомок Александр Фёдорович Языков во второй половине XVII столетия обосновался в Симбирском крае и заложил то самое знаменитое село Языково.

Тут любителей Благоварской старины я отсылаю к сборникам «Река времени» за 2013 и 2015 годы на моём сайте. Прочитайте статью симбирского краеведа А. Ярового и некролог на И.В. Базилева. Последний переехал в Уфу из Симбирска.

«Время приезда Ивана Васильевича в Симбирск, относится к блестящему периоду жизни симбирского дворянства. Роскошь, довольство и блеск обстановки, в которой жила аристократия, способны были поразить внешние
чувства», говорится о начале XIX столетия.

Именно славный Симбирск веками являлся столицей всего Среднего Поволжья. Самара в ту эпоху – махонький пыльный городишко, Саратов – в глушь к тётке, зато Симбирск сверкал окнами дворцов!

В местной (башкортанской) литературе утвердился абсолютно превратный миф про Казань-дерезань, якобы столицу российского востока. Это наследие деревенского комплекса неполноценности, который транслируется современными профессорами.

Казанский купса приехал, сапсем большой ярмарка, однака, восклицали в башкирской деревне в старину. Гуманитарная профессура перенесла этот миф на страницы своих трудов.

Для нашего края – Оренбургской, затем Уфимской губернии – веками центром притяжения был только Симбирск, куда вели удобные гужевые тракты, а до Казани доехать – чёрт ногу сломит, или плыть по трём рекам!

История Благоварского района это ярко подтверждает. Местное татарское дворянство – кто?, южане Бековичи-Черкасские и рязанские Девлеткильдеевы. Переселенцы татары-мишари, русские, чуваши, мордва двигались на Южный Урал по симбирским переправам через Волгу, ни в какую Казань никто близко не заходил.

Вот и богатейший симбирский помещик Михаил Петрович Языков (1774–1836), отставной гвардии прапорщик (1808), супруга – Екатерина Александровна, урождённая Ермолова, в роскошном кабинете на верхнем этаже дворца, фото выше, любил разглядывать карты.

Не в покер, а географические! Умный был барин. Блестящие балы симбирского дворянства, музыка и роскошь пиров не затмевали мысль. Население растёт, деревни многолюдные, земля выпахивается, нужно осваивать новые просторы. Колонизация! И только колонизация!

В конце XVIII столетия целая группа российской аристократии (Языков, Бекович-Черкасский, Квашнин-Самарин, Жáдовский и др.) начали активно покупать земли на западе Оренбургской губернии.

И в верховьях Кармасана Михаил Петрович Языков покупает у башкир огромный участок площадью около 24 тысяч десятин (гектаров) земли, переводит туда крепостных из Симбирской губернии и вчера ещё пустынные просторы преображаются. Тучные стада, бескрайние нивы хлебов, стучат лопасти водяных мельниц, по дорогам движутся обозы с товарами. Пришла цивилизация!

Фрагмент карты начала 1800-х годов. Густая сеть деревень уже существовала в долине Кармасана:

Исторические картинки. Благоварские Языковы


Любителям благоварской старины надо помнить, что новые помещики жили как бы на два дома. Главная усадьба возле Симбирска, а на востоке, в новом Языково – усадьба второстепенная. Доехать летом в своих экипажах, запряжённых откормленными конями со своей же конюшни, труда не составляло. Пара дней.

Тем более, что семья у Михаила Петровича Языкова была большая, деток надо учить, а гимназия только в Симбирске, там же общество, высший свет!

Выросли у М.П. Языкова пятеро деток. Да каких!

Александра Михайловна, в замужестве Валуева (1796–1822), матушка одного из первых русских историков и славянофилов Дмитрия Александровича Валуева (1820–1845).

Сестрица Екатерина (1817–1852) вышла замуж за А.С. Хомякова, тоже славянофила, философа и поэта, мать председателя Государственной думы. Хозяйка знаменитого литературного салона. Её близким другом был Николай Васильевич Гоголь. Портрет из Википедии:

Исторические картинки. Благоварские Языковы


А сыновья? Что за люди! Цвет нации!

Пётр Михайлович Языков (1798–1851) – прославленный русский геолог, от отца унаследовал страсть к наукам. Первым нашёл ихтиозавра плоскозубого, так что если среди Читателей есть любители динозавров, знайте, кто стоял у истоков.

Именно сын Пётр окончательно выстроил знаменитый дворец в родовой усадьбе, собирал рукописи, народные предания. Поэтому не случайно, что в симбирском Языково у Петра Михайловича останавливался… кто? Да сам Александр Сергеевич Пушкин во время своего знаменитого оренбургского вояжа.

В маменьку пошёл младший из сыновей – Николай Михайлович Языков (1803–1846), избравший литературную стезю. Поэт!

Почему не предположить, что маленького Колю отец взял в поездку в далёкое восточное Языково? В комфортабельных огромных дормезах (франц. dormouse, букв. соня, в старину большая дорожная карета, в которой можно было располагаться для спанья) даже маленький ребёнок с мамой и нянюшками мог совершать длительные поездки.

На уроках русской литературы в Благоварском районе изучают творчество Н.М. Языкова, почти земляка? В школьных кабинетах висят его портреты?

Композитор Александр Алябьев на стихи Николая Языкова создал чудный романс «Элегия»:

Блажен, кто мог на ложе ночи
Тебя руками обогнуть;
Челом в чело, очами в очи,
Уста в уста и грудь на грудь!
Кто соблазнительный твой лепет
Лобзаньем пылким прерывал
И смуглых персей дикий трепет
То усыплял, то пробуждал!..
Но тот блаженней, дева ночи,
Кто в упоении любви
Глядит на огненные очи,
На брови дивные твои,
На свежесть уст твоих пурпурных,
На черноту младых кудрей,
Забыв и жар восторгов бурных,
И силы юности своей!

Украинский художник Игорь Ропяник (ссылка):

Исторические картинки. Благоварские Языковы


Русской народной культурой, фольклором интересовался и последний сын М.П. Языкова Александр Михайлович (1799–1874).

Когда умер отец в 1836 году, это был уже взрослый женатый человек. А наследство поделил папá просто. Дочери были замужем, младший стал пиитом и хозяйством напрочь не интересовался, тем более здоровье слабое. Так что обширные, да просто огромные владения отец разделил между Петром и Александром. Первому досталось родовое гнездо, второму – восточное Языково с окрестностями.

Хозяин основной части совр. Благоварского района Александр Михайлович Языков окончил Петербургский горный кадетский корпус, служил в канцелярии при дворе императора. Портрет из интернета:

Исторические картинки. Благоварские Языковы


Выйдя в отставку собирает русский народный фольклор, но главным занятием стало хозяйство. Он покупает смежную Самаринскую дачу у Жадовского, возводит в нашем Языково обширную усадьбу, а в 1842 году строит в селе каменную церковь во имя Св. Архистратига Михаила.

Но семья А.М. Языкова тоже жила на два дома. Благоварский обитатель часто бывал в Симбирске, видимо, там имелось жильё, да в родовой усадьбе брата, без сомнения, всегда его привечали.

Житель Благоварского района встречался с А.С. Пушкиным, когда он в 1833 году возвращался из Оренбурга через Симбирск, в сентябре 1834 года сам приезжал в Болдино, чтобы пригласить А.С. Пушкина свидетелем на свою свадьбу с Натальей Алексеевной Наумовой.

В 1837 году имение А.М. Языкова посетил исследовавший местные края учёный востоковед и будущий гражданский губернатор края Яков Владимирович Ханыков: «на другой день дорога лежала мне мимо прекрасного имения его». Обсудив с Языковым сельское хозяйство и литературу, Ханыков «поскорее было за шапку, но обед на столе – как будто не мог отказаться, пошёл в столовую».

Гулявший по землям Благоварского района Ханыков оставил очень краткие зарисовки языковской усадьбы. Она прекрасна, большая, хорошо обставлена, кабинет барина для занятий, просторная столовая, европейская кухня, за которой следит очаровательная супруга.

Село Новосёлки (Михайловское, Языково) было центром огромного поместья – деревни Тобулгак, Горнова, Самарина (Сводова), Галышевка, Бабкина (Каран).

К началу 1860-х годов Александру Михайловичу Языкову принадлежало 1025 мужских душ крестьян (262 двора) и 11 дворовых. У крепостных крестьян в пользовании находилось 6,1 тысяч десятин земли (наделялись по 20 гектаров каждое тягло – единица обложения), в исключительном распоряжении барина было ещё 16,4 тыс. дес.

Сохранилось любопытное свидетельство о внешнем облике древних благоварцев. В ноябре 1853 года в газете опубликовали извещение о розыске беглых крестьян коллежского ассесора А.М. Языкова. Для любителей благоварской старины приведём подлинный текст (Оренбургские губернские ведомости. 1853. 14 ноября):

Исторические картинки. Благоварские Языковы


Исторические картинки. Благоварские Языковы


Через неделю продолжим странствие во времени и пространстве по древней Благоварской землице.

Михаил Роднов, доктор исторических наук

Приглашаю на сайт «Роднов и его друзья»







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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • 1 | 29.07.2018, 11:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Композитор Александр Алябьев на стихи Николая Языкова создал чудный романс «Элегия»:
===================================
Что бы там не говорили, а татары, - это цивилизованная нация. и по антропологическому типу казанские татары — европеоиды, не в пример башкирам...
Может кто подскажет, а какие романсы написаны на стихи башкирских поэтов?



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  • 2 | 29.07.2018, 11:38 | Автор: Не зарегистрирован
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«Я олимпийский чемпион, но у меня орденов нет. Выбирали такого президента, вот и пожинайте плоды». Кафельников о наградах футболистам

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников удивился церемонии награждения футболистов сборной России на приеме в Кремле у президента РФ Владимира Путина.
Путин присвоил игрокам и тренерскому штабу команды звания заслуженных мастеров спорта. Кроме того, президент наградил орденом Александра Невского главного тренера сборной Станислава Черчесова, а вратарь сборной Игорь Акинфеев и защитник Сергей Игнашевич были удостоены орденов Почета.


Скажите на милость в какой еще стране награждают орденами за проигрыш в одном из десятков видов спорта?
Ну полный писец!!!!



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  • 3 | 29.07.2018, 11:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 29.07.2018, 11:26 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Композитор Александр Алябьев на стихи Николая Языкова создал чудный романс «Элегия»:
===================================
Что бы там не говорили, а татары, - это цивилизованная нация. и по антропологическому типу казанские татары — европеоиды, не в пример башкирам...
Может кто подскажет, а какие романсы написаны на стихи башкирских поэтов?
==================================
Хе-хе, а "черножопых" татар куда скажете приписывать!?



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  • 4 | 29.07.2018, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В местной (башкортанской) литературе утвердился абсолютно превратный миф про Казань-дерезань, якобы столицу российского востока. Это наследие деревенского комплекса неполноценности, который транслируется современными профессорами.

Казанский купса приехал, сапсем большой ярмарка, однака, восклицали в башкирской деревне в старину. Гуманитарная профессура перенесла этот миф на страницы своих трудов.
=======================================
Чё, Орьлофф, ежели твои тупые и нудные сочинения никто не читает и никто не участвует в их обсуждении, то решил увеличить количество репостов по своей пасквили переведя разговор в межнацсрач чтоле!?



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  • 5 | 29.07.2018, 11:48 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1840 | Комментарии: 59913 | Рейтинг: +12257,7
2 | 29.07.2018, 11:38 | Автор: Не зарегистрирован

Награды за ВОСЬМОЕ место в ЧМ-18!!!! Северная Северная Корея....



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  • 6 | 29.07.2018, 11:51 | Автор: Не зарегистрирован
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Какая связь между Языково и спортом (2)? Кажется,УЖ сумел опуститься ниже дна...Уважайте хотя бы себя!



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  • 7 | 29.07.2018, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
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Эксперт

5 | 29.07.2018, 11:48 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1840 | Комментарии: 59913 | Рейтинг: +12257,6
2 | 29.07.2018, 11:38 | Автор: Не зарегистрирован

Награды за ВОСЬМОЕ место в ЧМ-18!!!! Северная Северная Корея....
==============================================
Хуле ты возмущаешься! На берыбье, как говорится, и рак рыба! Или еще можно сказать орлы среди куоиц!



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  • 8 | 29.07.2018, 12:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Исторические картинки. Благоварские Языковы
Опубликовано: Администратор | 29.07.2018
Раздел: История | Просмотры: 67 | Комментарии: 7
=========================================
Все знают , что УЖ - это клоака, попросту говоря большая гавнотечка г-на Орлова, где с удовольствием купаютс престарелые постоянные (прикормленные) подписчики! Ну да хрен с ними, раз им нравится купаться в такой жиже и метаться гавном, пусть тешат себя. Я о другом. Теперь, оказься, г-н Орлов решил добавить ко всему этому еще и рекламное ГАВНО, проталкивая людям всякие мази, таблеток от грибков, лишнего веса! Гы-гы-гы, совсем опустился, однако.



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  • 9 | 29.07.2018, 12:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 29.07.2018, 11:48 | Автор: Кухарка
Публикации: 1840 | Комментарии: 59913 | Рейтинг: +12257,7
2 | 29.07.2018, 11:38 | Автор: Не зарегистрирован

Награды за ВОСЬМОЕ место в ЧМ-18!!!! Северная Северная Корея....
==========================================
В северной корее за такое расстреливают...



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  • 10 | 29.07.2018, 13:16 | Автор: Не зарегистрирован
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Эксперт

5 | 29.07.2018, 11:48 | Автор: Кухарка
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2 | 29.07.2018, 11:38 | Автор: Не зарегистрирован

Награды за ВОСЬМОЕ место в ЧМ-18!!!! Северная Северная Корея....
****
А может это только начало и английский футбол станет новой российской гос. религией?



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  • 11 | 29.07.2018, 13:58 | Автор: xrul
    Публикации: 102 | Комментарии: 2636 | Рейтинг: -261,7
Них.уя вы не понимаете в мировой революции.



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  • 12 | 29.07.2018, 15:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"РОЗЫСКИВАЮТСЯ БЕЖАВШИЕ КРЕСТЬЯНЕ КОЛЛ. АССЕС. АЛ. МИХ. ЯЗЫКОВА"

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Осанны тут поют ему. Народишко бежал, куды глаза глядят. Измывался, сволочь.



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