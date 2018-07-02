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Аккуратный митинг КПРФ в Уфе: Опять Сталин, слово даем не всем, про солнцеликого молчим

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Возле Дворца Спорта собралось около тысячи человек, возмущенных действиями депутатов и правительства. Многие пришли с плакатами, флагами и портретами Сталина. Координатору штаба Навального в Уфе Лилии Чанышевой не разрешили выступить на митинге. По словам Чанышевой, ее выступление было изначально согласовано, но сразу перед началом митинга первый секретарь рескома КПРФ Юнир Кутлугужин ей отказал, пояснив, что на митинге большая очередь из желающих.

Аккуратный митинг КПРФ в Уфе: Опять Сталин, слово даем не всем, про солнцеликого молчим


Лилия Чанышева: «Мне не разрешили выступить на митинге, хотя все было согласовано. Сейчас мне сказали, что желающих выступить слишком много и на меня нет времени».

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  • 1 | 30.07.2018, 10:22 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 34897 | Рейтинг: +5818,4
Кутлугужин- яркий пример дебила, причём, упертого!



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  • 2 | 30.07.2018, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
только ленивый, и что очень плохо, безразличный не знает что ввборы презика 1996 г-н Зю выинрал набрав на 0,5% больше Борис Николыча Гинденбурга под псевдонимом Ельцин. Только власть не взял, а эти "подсчитали" как нужно, - только понятно кому. Еьцин, зная что он непроходной уже готовился к антиконституционному перевороту, но... После этого утверждать что КП РФ оппозиционная партия говорить не приходится, конечно же, в реестре Минюста она числится, но кто только там не числится? Жирик почему Путиным не разогнан? Его заявление о депортации двух народов РФ вкупе с заявой: Моя программа всё что я сказал, по сути это экстремистское заявление, - чему только у Собчака Путин учился. разве что остаётся поверить его собственному заявлению пивком переувлекался да и "Щит и меч" усвоил!



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  • 3 | 30.07.2018, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На мой взгляд все это как мертвому примочки.
Власть прогнила, срослась с криминалом, народ для них источник наживы.
Это началось после октября 1917 года и мы являемся свидетелями окончательной развязки.
Населению остается выбирать между плохим и очень плохим. Ведь по большому счету то что делали коммуняки со своим народом, пока еще не идет в сравнение с нынешней властью, но это пока...



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  • 4 | 30.07.2018, 10:36 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1842 | Комментарии: 59971 | Рейтинг: +12262,6
КПРФ - не оппозиция, они - соучастники преступления, длящегося уже 19 лет - узурпации власти гэбнёй и геноцида российского народа!



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  • 5 | 30.07.2018, 10:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А тем временем Кобзон спел прощальную арию банку "Таатта"

В Москве из хранилища и центрального офиса коммерческого банка "Таатта" исчезла крупная сумма денег более 572 млн рублей
"Таатта" занимал 220-е место в банковской системе России по данным Центробанка. Самым большим пакетом акций - 49,59% - владел сын певца и депутата Госдумы Андрей Кобзон.

Вот так живут единороссы принявшие закон в первом чтении...



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  • 6 | 30.07.2018, 13:50 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1842 | Комментарии: 59971 | Рейтинг: +12262,6
ЗАПОМНИТЕ: Не важно КТО проводит митинг. Навальный, кпрф, либертарианцы, жирик..Если звучат ТРЕБОВАНИЯ,они должны быть зафиксированы в резолюции митинга.В ней же должен быть УЛЬТИМАТУМ,сроки исполнения ТРЕБОВАНИЙ.Если этого НЕТ,Вы принимали участие в ВЫПУСКАНИИ ПАРА...



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  • 7 | 30.07.2018, 14:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1.Где мои пенсионные накопления за 38 лет?
2. Причем тут демография.
3. Можно повышать пенсионный возраст тем людям которые только начинают трудовую деятельность и даже это нельзя делать..
4.



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  • 8 | 30.07.2018, 15:07 | Автор: Не зарегистрирован
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Не имевшие особого спроса портреты Сталина нужно было охране предлагать. Это они мечтают о 37 годе.



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  • 9 | 30.07.2018, 18:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сейчас в российских проправительственных СМИ такая оголтелая пропаганда очередной пенсионной реформы, что захотелось повесить в кабинете не копии дипломов и сертификатов, а свидетельство о своем рождении.



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  • 10 | 30.07.2018, 19:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 30.07.2018, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...
Власть прогнила, срослась с криминалом, народ для них источник наживы.

Это началось после октября 1917 года...

---------------------

Что за каша в голове.



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  • 11 | 30.07.2018, 19:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
конечно не разрешит выступать оппозиции этот Кутлугужин. Не зря же его перевезли из аула.



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  • 12 | 30.07.2018, 19:58 | Автор: xrul
    Публикации: 102 | Комментарии: 2637 | Рейтинг: -261,6
Да расслабьтесь вы, скоро КПРФ обсчитают на выборах и на их место в Думу придёт Собчак со своей партией. Любые причуды только для вас.



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  • 13 | 30.07.2018, 20:31 | Автор: buravhik
    Публикации: 0 | Комментарии: 3 | Рейтинг: +0,3
Давно пора понять, что и КПРФ, и "Яблоко"-спойлеры "Едра", "краники" для стравливания недовольства, и приличным людям с шулерами связываться не стоило бы.



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