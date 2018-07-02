Аккуратный митинг КПРФ в Уфе: Опять Сталин, слово даем не всем, про солнцеликого молчим

Возле Дворца Спорта собралось около тысячи человек, возмущенных действиями депутатов и правительства. Многие пришли с плакатами, флагами и портретами Сталина. Координатору штаба Навального в Уфе Лилии Чанышевой не разрешили выступить на митинге. По словам Чанышевой, ее выступление было изначально согласовано, но сразу перед началом митинга первый секретарь рескома КПРФ Юнир Кутлугужин ей отказал, пояснив, что на митинге большая очередь из желающих.Лилия Чанышева: «Мне не разрешили выступить на митинге, хотя все было согласовано. Сейчас мне сказали, что желающих выступить слишком много и на меня нет времени».Видео: