Аккуратный митинг КПРФ в Уфе: Опять Сталин, слово даем не всем, про солнцеликого молчим

Лилия Чанышева: «Мне не разрешили выступить на митинге, хотя все было согласовано. Сейчас мне сказали, что желающих выступить слишком много и на меня нет времени».
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Возле Дворца Спорта собралось около тысячи человек, возмущенных действиями ...
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Очень много вопросов: что я думаю про пенс.реформу? Друзья,ЕЩЕ раз хочу ...
30.07.2018 13271 64
Возле Дворца Спорта собралось около тысячи человек, возмущенных действиями ...
30.07.2018 844 13
Сотрудника оперативно-розыскной части собственной безопасности Раиля Миргалеева ...
30.07.2018 3125 18
Для этого 40-минутное совещание будет проведено в комнате без стульев., чтобы ...
30.07.2018 537 12
Очень много вопросов: что я думаю про пенс.реформу? Друзья,ЕЩЕ раз хочу ...
30.07.2018 13271 64
Возле Дворца Спорта собралось около тысячи человек, возмущенных действиями ...
30.07.2018 844 13
Сотрудника оперативно-розыскной части собственной безопасности Раиля Миргалеева ...
30.07.2018 3125 18
Для этого 40-минутное совещание будет проведено в комнате без стульев., чтобы ...
30.07.2018 537 12
Очень много вопросов: что я думаю про пенс.реформу? Друзья,ЕЩЕ раз хочу ...
30.07.2018 13271 64
Прошедший в Москве на проспекте Сахарова многотысячный митинг против пенсионной ...
30.07.2018 2015 36
На карте России много селений с названием Языково. Википедия сообщает, что в 20 ...
29.07.2018 599 26
Повышение пенсионного возраста, которое сейчас продвигает правительство, ...
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Закон, позже получивший народное название "закон о колосках" или "закон о пяти ...
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Президент Путин все время заявляет, что его главной целью во внешней политике ...
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25.07.2018 18196 34
Очень много вопросов: что я думаю про пенс.реформу? Друзья,ЕЩЕ раз хочу ...
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Толпа не должна решать судьбу пенсий! - Киселёв раскритиковал противников ...
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– У меня снова вопрос по пенсионной системе. Пенсионной реформе. Я хотела бы ...
20.07.2018 60854 61
Аккуратный митинг КПРФ в Уфе: Опять Сталин, слово даем не всем, про солнцеликого молчим
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